На фронте произошло 119 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 119 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов Сумщины и Черниговщины с территории России пострадали районы населенных пунктов Александовка, Нововасильевка, Майское и Камень.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты пять раз штурмовали в районе Волчанска и Глубокого, наши защитники отразили четыре атаки россиян, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении противник 12 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, десять боестолкновений еще продолжается.

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Боевые действия на Донетчине

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Идут шесть боев.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отражают четыре атаки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отразили 25 атак противника. Потери врага уточняются. По Мирнограду враг нанес авиаудар.

Продолжаются бои вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены 18 атак оккупационной армии, 12 атак продолжаются.

На Времевском направлении продолжается четыре атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник совершил 10 попыток продвинуться вперед вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

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Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Курщине украинские защитники отразили двенадцать атак захватчиков, восемь боестолкновений продолжается.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре, применяя имеющиеся средства.