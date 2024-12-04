Минобороны о достижениях в разминировании в 2024 году: 10 новых батальонов и 52 машины. ФОТО

В 2024 году удалось значительно расширить ресурсы для разминирования, привлекая новые подразделения и современную технику.

Об этом сообщает начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковник Руслан Берегуля, информирует Цензор.НЕТ.

В этом году в рамках развития противоминной деятельности в Украине создано 10 новых батальонов разминирования. Также существенно расширен парк техники - количество машин механизированного разминирования выросло с 2 до 52 единиц.

Как сообщается, мероприятие собрало около 350 участников, среди которых были представители правительства, международных организаций, бизнеса и производители техники.

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Полковник отметил, что 42 машины механизированного разминирования переданы Вооруженным Силам Украины, а еще 10 - Государственной специальной службе транспорта. В составе парка преобладает иностранная техника: DOK-ING, Bažena, GCS, Hydrema, Scan Jack, а также украинские машины МР-3101.

"Проведено первичное нетехническое обследование в 59 территориальных громадах, идентифицировано 4219 загрязненных или предположительно загрязненных участков общей площадью 558 км², во время нетехнического обследования 35 000 км² территории было отмечено как такие, которые не содержат доказательств наличия рисков, в частности это позволило уменьшить площадь потенциально загрязненных территорий с 174 000 до 139 000 км²", - рассказал полковник.

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В свою очередь, начальник управления противоминной деятельности, полковник Олег Шуварский, пригласил разработчиков новейших технологий к сотрудничеству. Он отметил, что Минобороны готово проводить испытания инновационных проектов на своей базе и способствовать их сертификации.

"Наши специалисты предоставят всю необходимую практическую помощь для организации и проведения испытаний и в дальнейшем, в случае успешных результатов, будут рекомендовать эти проекты к прохождению сертификации", - отметил полковник Шуварский.

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