В Украине над разминированием работают более 4 тыс. саперов, - Шмыгаль

В Украине разминированием занимаются более 4 тысяч саперов и более 150 единиц техники.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума Demine Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, благодаря усилиям 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тысяч саперов и более 150 единиц техники, удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тысячи квадратных километров украинских земель.

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"Потенциально заминированная территория на сегодня составляет около 139 тысяч квадратных километров", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также подчеркнул важность международной поддержки в процессе разминирования. К коалиции гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран-партнеров, которые предоставили финансовую помощь в размере более 1 миллиарда долларов.

Эти ресурсы, по словам премьера, способствуют ускорению очистки территорий от мин и взрывоопасных предметов, что обеспечивает безопасность для местных жителей и возвращение к мирной жизни.

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