В Україні над розмінуванням працюють понад 4 тис. саперів, - Шмигаль
В Україні розмінування здійснюють понад 4 тисячі саперів і більше 150 одиниць техніки.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Demine Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, завдяки зусиллям 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тисяч саперів та понад 150 одиниць техніки, вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тисячі квадратних кілометрів українських земель.
"Потенційно замінована територія на сьогодні становить близько 139 тисяч квадратних кілометрів", - зазначив прем’єр-міністр.
Шмигаль також підкреслив важливість міжнародної підтримки у процесі розмінування. До коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн-партнерів, які надали фінансову допомогу в розмірі понад 1 мільярд доларів.
Ці ресурси, за словами прем’єра, сприяють прискоренню очищення територій від мін та вибухонебезпечних предметів, що забезпечує безпеку для місцевих мешканців і повернення до мирного життя.
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