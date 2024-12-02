В Україні над розмінуванням працюють понад 4 тис. саперів, - Шмигаль

В Україні розмінування здійснюють понад 4 тисячі саперів і більше 150 одиниць техніки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Demine Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, завдяки зусиллям 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тисяч саперів та понад 150 одиниць техніки, вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тисячі квадратних кілометрів українських земель.

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"Потенційно замінована територія на сьогодні становить близько 139 тисяч квадратних кілометрів", - зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль також підкреслив важливість міжнародної підтримки у процесі розмінування. До коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн-партнерів, які надали фінансову допомогу в розмірі понад 1 мільярд доларів.

Ці ресурси, за словами прем’єра, сприяють прискоренню очищення територій від мін та вибухонебезпечних предметів, що забезпечує безпеку для місцевих мешканців і повернення до мирного життя.

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