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Новости Война
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Зеленский поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии и вручил награды. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский встретился с воинами ракетных войск и артиллерии, поздравил их с профессиональным праздником.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины президент Украины лично поздравил защитников, почтил их вклад в борьбу за независимость и отметил государственными наградами.

"С этого года 4 декабря - это ваш особый день. Мне очень приятно сегодня лично поздравить, наградить одних из лучших и поблагодарить вас, ваших побратимов. И поблагодарить ваших родных и близких за то, что они постоянно поддерживают вас. Это так важно, чтобы поддерживали ваш дух и мощь, потому что от такой поддержки и от всех нас зависит ваша меткость и насколько вы можете уничтожать врага", - подчеркнул Зеленский.

Президент вручил награду "Крест боевых заслуг" трем воинам:

  • Капитан Сергей Бабак - защищал Украину на Запорожье и в Сумской области, уничтожил десятки вражеских позиций и техники во время боевых задач.
  • Капитан Максим Шевель - участвовал в освобождении Херсонщины, уничтожил десятки единиц вражеской техники и боевые позиции.
  • Старший лейтенант Александр Шкрибляк - отличился во время боев на Николаевщине, уничтожил вражеские склады, танки и штурмовые группы.

Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії
Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії
Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії

Кроме того, президент отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" II-III степеней, орденом княгини Ольги III степени и медалью "За военную службу Украине".

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Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії
Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії
Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії
Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії
Зеленський привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії

Присутствующие почтили память павших минутой молчания. Президент поблагодарил всех защитников за преданную службу и пожелал им новых побед на фронте.

Читайте также: Зеленский наградил 402 украинских воинов, 78 из них – посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) награда (1796) артиллерия (631)


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Топ комментарии
+10
Зеленський привітав із днем РАКЕТНИХ військ. Яке феєричне блюзнірство зелених мародерів.
Якими ж були би українські ракентні війська, якби Зеленський і його шайка не знищували ракетобудування України! А тепер воно привітало.
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04.12.2024 17:36
+9
Ракетні програми України та виробництво САУ Богдана було припинено реЗЕдентом зеленським у 2019 році одразу після приходу до влади. А тепер ця підла дволика істота вітає з днем ракетних військ та артилерії... Грьобане квартальне криваве шапіто при владі...
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04.12.2024 17:34
+5
Що, пожаліти ? Згадайте Ярослава Журавля . В той час ,коли його можна було врятувати, то падло жерло шашлик на природі . Най він застрелиться , в муках здохне .
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04.12.2024 19:03
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Трохов гуморку в стрічку...

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04.12.2024 17:33 Ответить
Ракетні програми України та виробництво САУ Богдана було припинено реЗЕдентом зеленським у 2019 році одразу після приходу до влади. А тепер ця підла дволика істота вітає з днем ракетних військ та артилерії... Грьобане квартальне криваве шапіто при владі...
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04.12.2024 17:34 Ответить
Зеленський привітав із днем РАКЕТНИХ військ. Яке феєричне блюзнірство зелених мародерів.
Якими ж були би українські ракентні війська, якби Зеленський і його шайка не знищували ракетобудування України! А тепер воно привітало.
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04.12.2024 17:36 Ответить
Друзі, мені шкода Зеленського. Ось зараз я відчув. Чого? Він - слабка Людина. А слабку людину завжди шкода. Він надуває щоки, намагається виглядати мужнім лідером. Але факти кажуть краще за його слова та вигляд. Я не хочу його критикувати. Я намагаюсь його врятувати. Від його страхів, його слабкості. У нього є лише один вихід - покинути пост президента. Це треба Україні, це треба і йому. Щоб поважати себе надалі. За мужній крок, який він зробив би переступивши через свою гордість, упертість. Рейтинги, посади - це ніщо у порівнянні з САМОповагою. Визнання цього прийде з роками. Це я бачу у Порошенко. Сьогодні. Для нього Зеленський не ворог, не конкурент. Він ігнорує його, коли той намагається дріб'язково нашкодити СИЛЬНОМУ лідеру, який за обставинами опинився "за бортом". Слабкий Зеленський ? Доводити ? Фактами ? Ні, не буду. Лише одна його залежність від одної-двух людей - це вже слабкість. Сильна людина - незалежна Людина !
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04.12.2024 17:45 Ответить
Що, пожаліти ? Згадайте Ярослава Журавля . В той час ,коли його можна було врятувати, то падло жерло шашлик на природі . Най він застрелиться , в муках здохне .
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04.12.2024 19:03 Ответить
Не будемо сперечатись. Я лише про вихід у відставку за особистим бажанням. Далі вже вирішувати буде народ. Не я. Я лише знайшов оптимальний план для Зеленського. Виконувача обов'язків.
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04.12.2024 19:08 Ответить
Зрозумійте , воно або втече , або його кацапи замочать , або замочать як втече , бо у них за зраду України , 30 срібних взяв в Омані .
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04.12.2024 19:17 Ответить
Не забувайте про маленьку, але важливу дрібничку. Колишній президент, а не втікач має персональну пожиттєву охорону. Якось так.
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04.12.2024 20:50 Ответить
Пане , як кажуть --ніколи не сідай за стіл з криміналом , будеш їм все життя винен .А воно, жадібне сіло .
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04.12.2024 19:19 Ответить
Не він став президентом, а його влаштували на цю посаду, (і скоріше за все не дуже цікавилися його думкою.) Зіц- председатель прострочений Янелох Перший.
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04.12.2024 20:01 Ответить
Ви маєте на увазі 73% ? Аби не вони, то ніхто його туди не посадив би. І точно, у Зеленського не було думки крім цілі. В кіно я був гарним президентом, а в житті ? Спробую !
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04.12.2024 20:46 Ответить
пПосадили би кого завгодно. Начебто думали Кузьму посадити , але вiн вiдмовився.
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05.12.2024 07:58 Ответить
Чуть не розплакався, слабка людина, незнадійно хвора. Якого дідька поліз в крісло президента, довів країну до катастрофи, угробив сотні тисяч людей, мільйони вигнанців. Це злочинець
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04.12.2024 20:30 Ответить
Не треба плакати, Лідор цього не вартує. Я написав це, бо знаю точно. Вони читають Цензор. Їм потрібні нові думки, нові ідеї. Якщо не маєш сам. Тому мій ком був цільовий - до Зеленського. До його свідомості. Не зробить, що я пропоную, нічого вже його не врятує. Ні генерали, ні дЄрмак. У сенсі "МУКИ СОВЕСТИ"
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04.12.2024 20:44 Ответить
і ніхто ж в морду Боневтіку не плюнув з нагороджених

то потім не нийте і не жалійтесь, військові
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04.12.2024 17:55 Ответить
Як ж велика турбота Боневтіка про ракетні війська і артилерію, закатуючи наші ракети і САУ під асфальт. Думає забулися?
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04.12.2024 19:04 Ответить
Невже не знайшлося жодної гідної людини, яка б не подала йому руку, і не подякувала за мільйон бракованих мін....
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04.12.2024 19:15 Ответить
Там мабуть стояли тільки ретельно пройшовші інструктажі. Але не далеко ті дні, коли на нього будуть плювати не тільки військові, а і сім'[ї загиблих, люди, які були заскочені ворогом зненацька в Бучі, Гостомелі, Маріуполі та інших містах і зазнали катування, гвалтування, через його брехню і кликання на гшашлики, ніхто йому цього не пробачить. Як можна вірити людині, яка постійно брехала, бреше і видно, що і далі буде брехати і в скрутний час бюджетні гроші витрачає не на ЗСУ, а на себе і свою свору. Це сьогодні він підім'яв всі телеканали в марафон, журнашлюг, яких годував з руки кривавими шашликами і створює картинку, що всі ним задоволені.
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04.12.2024 19:25 Ответить
 
 