Зеленский поздравил воинов с Днем ракетных войск и артиллерии и вручил награды. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский встретился с воинами ракетных войск и артиллерии, поздравил их с профессиональным праздником.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По случаю Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины президент Украины лично поздравил защитников, почтил их вклад в борьбу за независимость и отметил государственными наградами.
"С этого года 4 декабря - это ваш особый день. Мне очень приятно сегодня лично поздравить, наградить одних из лучших и поблагодарить вас, ваших побратимов. И поблагодарить ваших родных и близких за то, что они постоянно поддерживают вас. Это так важно, чтобы поддерживали ваш дух и мощь, потому что от такой поддержки и от всех нас зависит ваша меткость и насколько вы можете уничтожать врага", - подчеркнул Зеленский.
Президент вручил награду "Крест боевых заслуг" трем воинам:
- Капитан Сергей Бабак - защищал Украину на Запорожье и в Сумской области, уничтожил десятки вражеских позиций и техники во время боевых задач.
- Капитан Максим Шевель - участвовал в освобождении Херсонщины, уничтожил десятки единиц вражеской техники и боевые позиции.
- Старший лейтенант Александр Шкрибляк - отличился во время боев на Николаевщине, уничтожил вражеские склады, танки и штурмовые группы.
Кроме того, президент отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" II-III степеней, орденом княгини Ольги III степени и медалью "За военную службу Украине".
Присутствующие почтили память павших минутой молчания. Президент поблагодарил всех защитников за преданную службу и пожелал им новых побед на фронте.
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Якими ж були би українські ракентні війська, якби Зеленський і його шайка не знищували ракетобудування України! А тепер воно привітало.
то потім не нийте і не жалійтесь, військові