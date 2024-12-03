Зеленский наградил 402 украинских воинов, 78 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 402 защитников нашей страны, 78 из них - награждены посмертно.

Соответствующий указ №797/2024 от 27 ноября обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

в Национальной гвардии Украины:

Наградить знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг"

БАЙДУ Руслана Константиновича - подполковника

КОВАЛЬЧУКА Виталия Леонидовича - майора

НОЩЕНКО Максима Сергеевича - старшего лейтенанта

Огонькова Вадима Валерьевича (посмертно) - солдата

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

ЯРОША Максима Сергеевича - полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

БИЛАКА Василия Васильевича - младшего лейтенанта

ВАКУЛЕНЧИКА Алексея Валерьевича - капитана

КАЛЬМУСА Дмитрия Дмитриевича - солдата

ТОМКО Родиона Станиславовича - майора

ЯЦЮКА Павла Федоровича - генерал-майора

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Наградить орденом "За мужество" I степени

ФИНАГЕЕВА Глеба Николаевича - майора

Наградить орденом "За мужество" II степени

ГОРНИКА Алексея Леонидовича - младшего лейтенанта

ДЗЮБАКА Александра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

ДРОЗДЕЦКОГО Александра Сергеевича - подполковника

КРАСНЮКА Александра Викторовича - капитана

НЕПЕВНОГО Василия Александровича - лейтенанта

ПАШТЕЦКОГО Сергея Олеговича - капитана

ПРЕБУША Вячеслава Йожефовича - младшего сержанта

ФАЛАТЮКА Сергея Анатольевича - старшего лейтенанта

ШТЕФКО Игоря Валерьевича - подполковника

ЯРОШЕВСКОГО Василия Игоревича - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" III степени

АЗАРОВА Алексея Александровича (посмертно) - солдата

АНДРОНОВСКОГО Руслана Андрияновича - младшего сержанта

АРТЕМЕНКО Владимира Александровича (посмертно) - солдата

АРТЕМЕНКО Дмитрия Руслановича (посмертно) - старшего солдата

БАЙГУША Сергея Сергеевича - главного сержанта

БАРАНЦА Олега Игоревича - старшего лейтенанта

БЕРЕЗУ Вячеслава Ивановича (посмертно) - старшего солдата

БЫСТРОГО Сергея Александровича - младшего сержанта

БИЛОУСА Александра Юрьевича - младшего сержанта

БЛАЖЕВСКОГО Мирослава Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта

БОБЧИКА Руслана Дмитриевича (посмертно) - солдата

БОЙЧЕНКО Игоря Александровича (посмертно) - старшего солдата

БОНДАРЕНКО Дениса Валерьевича - младшего лейтенанта

БОХАНА Ивана Анатольевича (посмертно) - солдата

БОЯРЧУКА Тараса Леонидовича - старшего сержанта

БРАТЧИКА Виталия Анатольевича - младшего сержанта

БУГАЙЦА Владислава Витальевича (посмертно) - солдата

БУРИКА Сергея Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта

БУТА Сергея Сергеевича - младшего сержанта

БУТЕНКО Михаила Михайловича - солдата

БУТКО Владимира Михайловича (посмертно) - младшего сержанта

ВАВИЛОВА Сергея Александровича (посмертно) - главного сержанта

ВАРУХУ Алексея Сергеевича - старшего солдата

ВИТУШКА Евгения Руслановича - лейтенанта

ВОРОВЧЕНКО Владислава Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ВУЙТИКА Валерия Владимировича - младшего сержанта

ГЛОБУ Александра Алексеевича - майора

ГОЛИНЧЕНКО Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ГОНЧАРА Илью Витальевича - младшего сержанта

ГОНЧАРУКА Владислава Владиславовича (посмертно) - солдата

ГРАНЕНКО Игоря Федоровича - младшего сержанта

ГРЕЧКУ Виталия Владимировича (посмертно) - солдата

ГРИЦЕНКО Алексея Олеговича (посмертно) - старшего солдата

ГУЛИЯ Игоря Николаевича - главного сержанта

ГУРИНА Ивана Николаевича (посмертно) - сержанта

ДАВИДЕНКО Романа Васильевича (посмертно) - сержанта

ДАНИЛЕНКО Дениса Викторовича - солдата

ДЗЯДИКА Богдана Владимировича - младшего сержанта

ДРАДРАХА Олега Романовича (посмертно) - младшего сержанта

ДУБОВЕНКО Вячеслава Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата

ДЯЧЕНКО Владислава Дмитриевича (посмертно) - солдата

ЖЕВНОВАТЧЕНКО Станислава Сергеевича - солдата

ЗАЗЁРНОГО Максима Александровича (посмертно) - солдата

Заику Артема Сергеевича - лейтенанта

ЗАХАРОВА Евгения Сергеевича - младшего сержанта

ЗЕЛЕНОГО Владимира Михайловича (посмертно) - старшего солдата

ЗИНЧЕНКО Виктора Викторовича - лейтенанта

КАВУНА Валерия Валерьевича - младшего сержанта

Канивскую Лесю Руслановну - капитана медицинской службы

КАРПОВА Андрея Владимировича - главного сержанта

КЕРЖНЕРА Евгения Леонидовича (посмертно) - младшего сержанта

КИРИЧЕНКО Александра Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

КИСИЛЕВА Руслана Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

КМЕТЯ Андрея Степановича - младшего сержанта

КОЛЬЦОВА Даниила Витальевича (посмертно) - солдата

КОМАРНИЦКОГО Виктора Викторовича (посмертно) - штаб-сержанта

КОНОВАЛОВА-НАМАКОНОВА Николая Павловича - старшего сержанта

КРАТЬКО Сергея Владимировича - младшего сержанта

КУЗНЕЦОВА Евгения Александровича - старшего сержанта

КУПЕЛЬСКОГО Дениса Александровича (посмертно) - младшего сержанта

КУЧМУ Ивана Петровича - младшего лейтенанта

КУШНИРА Андрея Сергеевича (посмертно) - солдата

ЛЕБЕДЯ Андрея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

ЛЕДЕНЦОВА Алексея Олеговича - лейтенанта

ЛИСАНСКОГО Юрия Михайловича (посмертно) - солдата

ЛИСОВОГО Игоря Николаевича - младшего лейтенанта

МАКАЕВА Виктора Александровича - капитана

МАЛЬЦЕВА Ростислава Юрьевича - младшего сержанта

МАРТЫНЕНКО Николая Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

МАТВЕЕВА Олега Владимировича (посмертно) - сержанта

Матияша Андрея Николаевича (посмертно) - старшего солдата

Матияша Сергея Павловича - старшего солдата

МЕЛЬНИЧЕНКО Андрея Николаевича - младшего лейтенанта

МОКРУШИНА Евгения Михайловича - младшего сержанта

МОСКАЛЕНКО Максима Александровича (посмертно) - старшего сержанта

МОСКВИНА Ярослава Анатольевича - старшего солдата

МУРАВСКОГО Сергея Олеговича - старшего солдата

МУРЖАКА Дмитрия Михайловича (посмертно) - солдата

НАЗАРЕНКО Дениса Викторовича - солдата

НАЗАРЕНКО Дениса Олеговича (посмертно) - старшего сержанта

НАЗАРОВА Андрея Александровича (посмертно) - сержанта

НОСАЧА Владимира Игоревича - солдата

НОСЕНКО Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата

НУРИЕВА Нурлана Нурверди оглы - младшего сержанта

ОЖАКА Артема Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ОСАДЧОГО Евгения Николаевича - солдата

ПАЛАГНЮКА Тараса Игоревича (посмертно) - старшего солдата

ПАНОВА Дмитрия Валентиновича - младшего сержанта

ПАПУШУ Владислава Васильевича - младшего сержанта

ПАРАНИЧА Василия Владимировича - старшего солдата

ПЕРШИНА Александра Викторовича - младшего лейтенанта

ПОДЕРЕЧУ Виктора Григорьевича (посмертно) - солдата

ПРИСТАВКУ Николая Николаевича (посмертно) - старшего сержанта

ПРОЦКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата

ПУРИСА Ивана Ивановича (посмертно) - солдата

РЕМНЕВА Илью Валерьевича - младшего сержанта

РОМАНЕНКО Сергея Николаевича - солдата

РОМАНЮКА Романа Викторовича - старшего солдата

РУБЧЕВА Александра Сергеевича - старшего лейтенанта

САВЧЕНКО Юрия Дмитриевича (посмертно) - солдата

СЕМЕНЮКА Николая Александровича - капитана

СЕМЕНЯКУ Александра Алексеевича - младшего сержанта

СЕМИНЧЕНКО Андрея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

СЕНЧЕНКО Романа Петровича - солдата

СЕРГИЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата

СКОПЦА Александра Александровича (посмертно) - главного сержанта

СМАЛЯ Сергея Николаевича (посмертно) - сержанта

СТАРИЧЕНКО Александра Александровича - старшего лейтенанта

СТАРОДОНОВА Владислава Николаевича (посмертно) - старшего солдата

СТАРОСИЛЬСКОГО Максима Сергеевича (посмертно) - лейтенанта

СТУПАКОВА Виталия Валерьевича - сержанта

ТОВСТОНОГА Дениса Юрьевича (посмертно) - солдата

ТРОФИМЧУКА Евгения Владимировича - сержанта

ТУРИКА Богдана Анатольевича - младшего сержанта

ТУРЧИНА Ивана Викторовича - капитана

ФИЛЯ Сергея Николаевича - главного сержанта

ФРИЗЮКА Романа Владимировича - младшего сержанта

ХАРИТОНЧУКА Николая Николаевича - капитана

ХОМЯКА Александра Васильевича (посмертно) - солдата

ЧАЙКУ Антона Вадимовича - младшего сержанта

ЧИГИРЯ Вадима Викторовича - старшего солдата

ЧУБА Владислава Игоревича - старшего лейтенанта

ШАПОРЕНКО Александра Павловича (посмертно) - старшего солдата

ШЕВЧУКА Александра Васильевича - младшего сержанта

ШЕРЕДЕКУ Александра Ивановича (посмертно) - младшего сержанта

ШИШКИНА Виталия Валентиновича (посмертно) - солдата

ЮМАШЕВА Александра Станиславовича - старшего солдата

ЯКОВЦА Михаила Ивановича (посмертно) - старшего солдата

ЯКОВЧУКА Николая Ивановича - солдата

ЯРЕМЕНКО Александра Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ЯРОШЕНКО Романа Олеговича - младшего лейтенанта

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил наградами воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наградить орденом Даниила Галицкого

СТЕПЧУКА Александра Ильича - младшего сержанта

Наградить медалью "За военную службу Украине"

АНДРЕЕВА Евгения Юрьевича - младшего сержанта

БАБИЧЕВА Антона Владимировича - младшего лейтенанта

БАТУРУ Алексея Витальевича - младшего сержанта

БОГДАНОВИЧА Ивана Сергеевича - солдата

ВАРЕНИКА Игоря Андреевича - старшего солдата

ВАСИЛЬЕВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата

ВЛАСЕНКО Николая Николаевича (посмертно) - старшего сержанта

ВОВКОДАВА Юрия Васильевича - главного сержанта

ВОЛКОВА Михаила Владиславовича - старшего солдата

ГАНОВСКОГО Вадима Николаевича - младшего сержанта

ГАРАЕВА Рамиза Абдулу Оглы (посмертно) - солдата

ГЕРАСИМЧУКА Тимофея Максимовича - младшего лейтенанта

ГЛАДКОГО Ивана Николаевича - солдата

ГОНЧАРЕНКО Александра Васильевича - главного сержанта

ГОРДИНУ Михаила Михайловича - старшего солдата

ГОРОХОВА Владислава Николаевича - младшего сержанта

ГУКОВА Андрея Николаевича - старшего солдата

ДАНЧЕНКО Сергея Викторовича - младшего сержанта

ДЗЮБАКА Николая Ивановича - главного сержанта

ДОВГАНЯ Александра Николаевича - старшего солдата

ДОЛГОГО Александра Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ДОМБРОВСКОГО Александра Николаевича - солдата

ЕВТУШЕНКО Климентия Геннадьевича - капитана

ЕМЦОВА Богдана Григорьевича - солдата

ЖИДКИХ Максима Сергеевича - солдата

ЖУКА Максима Николаевича - младшего сержанта

ЖУКА Юрия Николаевича - старшего солдата

ЗАЙЦЕВА Игоря Петровича - старшего солдата

ЗАЙЧЕНКО Виталия Анатольевича (посмертно) - солдата

ЗАПИШНОГО Николая Владимировича - старшего лейтенанта

СБОРЩИКА Евгения Александровича - младшего сержанта

ЗЕЛЕНИНА Игоря Александровича (посмертно) - солдата

ЗЕПОВА Николая Викторовича - старшего сержанта

КАРПЕНЮКА Андрея Александровича - сержанта

КВАСНИКА Николая Петровича - солдата

КЛОКОЦКОГО Владимира Константиновича - старшего солдата

КОЗЮПУ Андрея Владимировича - сержанта

КОНДРАТЕНКО Александра Яковлевича (посмертно) - солдата

КОНОТОПЧИКА Александра Валерьевича - солдата

КОРДЮКОВА Виктора Александровича - солдата

КОСТЮШКО Юрия Николаевича - солдата

КРАВЦА Игоря Игоревича (посмертно) - солдата

КРИВОРУЧКА Владимира Николаевича - старшего лейтенанта

КРУПЕНИЦКОГО Кирилла Романовича (посмертно) - солдата

КСЬОНЖЕКА Юрия Ивановича - солдата

КУДАРЕНКО Степана Викторовича - старшего лейтенанта

КУЗЬМУКА Андрея Игоревича - солдата

КУЛИША Николая Сергеевича - младшего сержанта

ЛАЗУНЬКО Сергея Викторовича (посмертно) - солдата

ЛЕВЧЕНКО Игоря Геннадьевича - старшего солдата

ЛИТВИНЕНКО Олега Николаевича - полковника

ЛИЩУКА Николая Владимировича - младшего сержанта

ЛОПАТКО Валерия Владимировича - младшего сержанта

ЛОПАТКО Ларису Михайловну - младшего лейтенанта

ЛЮБИЕМСКОГО Николая Васильевича - старшего солдата

ЛЯШЕНКО Артема Владиславовича (посмертно) - старшего лейтенанта

МАКАРОВА Артема Валерьевича - младшего сержанта

МАЛИКА Максима Юрьевича - солдата

МАТОХИНА Павла Анатольевича - солдата

МАХОВИКА Александра Александровича - старшего сержанта

МЕГЕРЮ Дмитрия Константиновича - младшего сержанта

МЕГЕРЮ Константина Васильевича - штаб-сержанта

МИРОНЮКА Игоря Васильевича - сержанта

МИШКО Константина Анатольевича - старшего лейтенанта

МИТИЛЕВА Максима Игоревича - младшего сержанта

МИХАЛЬОВА Александра Александровича - солдата

МОЗГУНОВА Александра Юрьевича - сержанта

МОЛДОВАНА Максима Сергеевича (посмертно) - солдата

НАЙДИЧА Сергея Юрьевича - младшего сержанта

НЕВОЙТА Сергея Юрьевича - старшего сержанта

НИКОЛЮКА Андрея Александровича - младшего сержанта

НОВОСЕЛЬСКОГО Дениса Борисовича - младшего сержанта

НОГОЛЕВУ Полину Николаевну - старшего солдата

ОБьедкина Сергея Юрьевича - сержанта

ОЛЕЙНИКА Ивана Николаевича (посмертно) - солдата

ОМЕЛЯНЕНКО Маргариту Александровну - лейтенанта

ОСТРОВСКОГО Сергея Владимировича - старшего солдата

ПАДИЕНКО Дмитрия Владимировича - младшего сержанта

ПЕДАЯ Дмитрия Николаевича (посмертно) - сержанта

ПЕТРОВСКОГО Ярослава Васильевича - старшего солдата

ПЕТРЯЕВА Эдуарда Руслановича - старшего сержанта

ПОЛУХИНА Александра Дмитриевича - младшего сержанта

ПОПОВА Сергея Борисовича - старшего сержанта

ПОТАПОВА Романа Васильевича - солдата

ПРОСКУРНЯКА Максима Владимировича - младшего сержанта

ПШЕНИЧНОГО Владимира Алексеевича - капитана

РОМАНЮКА Владимира Васильевича - майора

РУСАВСКОГО Юрия Ивановича - главного сержанта

Скемского Ярослава Валентиновича - солдата

СКЛЯРА Александра Вячеславовича (посмертно) - майора

СКРЕБЦОВА Илью Борисовича - солдата

СОКОЛОВА Константина Геннадьевича - майора

СТРУКА Максима Романовича - старшего солдата

ТЕЛИЧКА Владислава Владимировича - старшего лейтенанта

ТКАЧЕНКО Андрея Алексеевича - старшего солдата

ТРУБЕНКОВА Даниила Руслановича - капитана

УГЛЯНЦЕВА Виталия Александровича - солдата

УСЕНКО Антона Алексеевича - сержанта

ФАРАФОНОВА Сергея Владимировича - солдата

ХАРЧЕНКО Артема Витальевича - солдата

ЦВИРКУНА Владислава Валерьевича - младшего сержанта

ЧЕРЕВКО Виктора Васильевича - младшего сержанта

ЧЕРНЯВСКОГО Дмитрия Александровича - старшего солдата

ШВЕЦА Дмитрия Руслановича (посмертно) - солдата

ШУМЕЕВА Виктора Юрьевича - младшего сержанта

ЩЕРБАКОВА Павла Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЩЕРБИНУ Анатолия Михайловича - майора

ЮРЧЕНКО Арсена Владимировича - младшего лейтенанта

ЯКОБЧУКА Михаила Васильевича - полковника

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

БЕГЕБУ Михаила Александровича - старшего солдата

БЕДРАКА Романа Васильевича - младшего сержанта

БЕЗМЕНОВА Сергея Владимировича - сержанта

БЕРЕЗЯНСКОГО Максима Сергеевича - младшего сержанта

БРИЧКУ Владимира Викторовича - старшего солдата

ГОНЧАРОВА Максима Сергеевича - старшего лейтенанта

ГРИГОРАКА Сергея Владимировича - полковника

ГРУШКУ Владимира Викторовича - старшего солдата

ЕРМОЛУ Максима Владимировича - старшего солдата

КОВТУНА Александра Сергеевича - младшего сержанта

КРУТЬКО Станислава Сергеевича - младшего сержанта

КУРИЛОВА Дмитрия Александровича - младшего сержанта

ЛЕЛЮХА Владимира Андреевича - младшего сержанта

МАРЧУКА Александра Владимировича - младшего сержанта

МОСКАЛЬЦА Максима Викторовича - солдата

ОСТРИЖКА Валентина Леонидовича - солдата

ПОСПЕШИНСКОГО Эдуарда Романовича - старшего солдата

СТЕПАНОВА Анатолия Васильевича - солдата

ТВЕРДОХЛИБА Владислава Витальевича - младшего сержанта

ТКАЧЕНКО Богдана Дмитриевича - младшего сержанта

ЦЕГЕЛЬНИКА Юрия Александровича - солдата

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

БОНДАРЕНКО Александра Витальевича - старшего сержанта

ПОВТАР Веронику Анатольевну - младшего сержанта

СИВАКА Андрея Васильевича - старшего сержанта

СИСОВА Андрея Александровича - старшего солдата

ШЕВЧУКА Андрея Сергеевича - младшего сержанта

Шкиренко Евгения Анатольевича - сержанта

ЩУРА Александра Павловича - подполковника медицинской службы

в Национальной полиции Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

НЕТРЕБКО Александра Юрьевича - полковника полиции

Наградить орденом "За мужество" III степени

АРТЮХА Ивана Алексеевича - капитана полиции

БЛИХАША Александра Александровича - капрала полиции

БРИКОВЦА Владимира Николаевича - капитана полиции

БРОСЛАВСКОГО Романа Анатольевича - лейтенанта полиции

ГАУКА Кирилла Валентиновича - старшего лейтенанта полиции

ЕВЛАША Олега Николаевича - подполковника полиции

ЗАВГОРОДНЕГО Олега Владимировича - капитана полиции

ЗАГРЕБУ Дениса Олеговича - полковника полиции

ИГНАТЕНКО Дмитрия Александровича - капрала полиции

КИСИЛЕВИЧА Владимира Игоревича - майора полиции

КОЛЕСНИКА Артема Викторовича - капитана полиции

КОШКАЛДУ Юрия Юрьевича - капитана полиции

КУЗНЕЦОВА Владислава Эдуардовича - лейтенанта полиции

ЛУЦЕНКО Дениса Леонидовича - капрала полиции

МИЩУКА Владимира Владимировича - лейтенанта полиции

ОКУЛОВА Федора Николаевича - старшего лейтенанта полиции

ПАВЛИВА Игоря Мироновича - рядового полиции

ПАВЛОВА Евгения Викторовича - лейтенанта полиции

Пасичного Виталия Богдановича - капитана полиции

ПОПОВА Бориса Сергеевича - старшего сержанта полиции

ПОХУ Александра Витальевича - майора полиции

САМОЙЛЕНКО Николая Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта полиции

СИДОРКА Эдуарда Михайловича - старшего лейтенанта полиции

СТЕБАЛА Павла Петровича - капитана полиции

ТКАЧЕНКО Артема Александровича (посмертно) - лейтенанта полиции

ТРОЦЕНКО Ярослава Владимировича - старшего лейтенанта полиции

УДОДА Максима Игоревича - старшего лейтенанта полиции

ЧЕПУРНОГО Александра Александровича - старшего сержанта полиции

ШОЛЬКУ Александра Витальевича - старшего лейтенанта полиции

ЯКУБОВА Илью Владимировича - старшего лейтенанта полиции

Наградить орденом Даниила Галицкого

ОСИПЕНКО Руслана Ивановича - генерала полиции третьего ранга

Наградить медалью "За безупречную службу" III степени

КУКОВИНЦА Дмитрия Валерьевича - полковника полиции

КУЛИУША Вячеслава Николаевича - полковника полиции

ЛИСЕЙКО Ивана Владимировича - подполковника полиции

ШАПОВАЛОВА Александра Александровича - полковника полиции

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

АНДРУСИВА Станислава Николаевича - капитана полиции

БАСИСТОГО Ивана Николаевича - капрала полиции

ВЫСОЦКОГО Дениса Игоревича - старшего сержанта полиции

ГЛЕБЕНКО Андрея Александровича - старшего сержанта полиции

ГОНЧАРОВА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта полиции

ДАНЧЕНКО Виктора Сергеевича - майора полиции

ЕВЧУКА Владимира Ивановича - старшего сержанта полиции

ЖАРОВСКОГО Максима Игоревича - капитана полиции

ЖИДКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего сержанта полиции

КАЧИНСКОГО Виталия Валентиновича - капитана полиции

Кипу Артема Владиславовича - старшего лейтенанта полиции

ЛАСЮЧЕНКО Михаила Владимировича - полковника полиции

МАРЧЕНКО Александра Ивановича - старшего лейтенанта полиции

МОКИЧА Дмитрия Васильевича - майора полиции

Рашевского Александра Александровича - полковника полиции

СКУЛЬСКОГО Илью Иосифовича - подполковника полиции

СМЕТАНУ Романа Ярославовича (посмертно) - рядового полиции

ТАРАТОРКИНА Алексея Владимировича - майора полиции

ТОДОРЧУКА Виктора Александровича - капитана полиции

ХЕЛЛЕРА Руслана Александровича - капитана полиции

ЧЕРВАТЮКА Игоря Александровича - капитана полиции

ЧЕРНОМИЗА Антона Владимировича - капитана полиции

ШМИЛИКА Юрия Григорьевича - старшего сержанта полиции

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

ПОНОМАРЕНКО Юлию Петровну - капрала полиции

ЧЕРНОГО Андрея Юрьевича - лейтенанта полиции

в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям:

Наградить орденом "За мужество" III степени

БОРБИТА Дениса Викторовича (посмертно) - лейтенанта службы гражданской защиты

КОСТЮКА Владимира Леонидовича (посмертно) - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты

КУКЛУ Анатолия Николаевича (посмертно) - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты

Наградить медалью "За безупречную службу" III степени

БАРАНЕНКОВУ Ирину Сергеевну - сержанта службы гражданской защиты

ВАРУШКИНА Илью Александровича - мастер-сержанта службы гражданской защиты

КОСТЯНОГО Юрия Александровича - капитана службы гражданской защиты

СЕМКО Алексея Ивановича - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

КРИВОНОСА Сергея Ивановича - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты

КРИВОШЕЕНКО Дениса Николаевича - сержанта службы гражданской защиты

КУБРАКОВА Романа Андреевича - сержанта службы гражданской защиты

ЛУПАРЕНКО Михаила Евгеньевича - мастер-сержанта службы гражданской защиты

ПРОХОРЕНКО Виталия Николаевича - мастер-сержанта службы гражданской защиты

ЯВТУШЕНКО Евгения Юрьевича - сержанта службы гражданской защиты

в Государственной пограничной службе Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

ГОВОРУЩАКА Игоря Андреевича - полковника

Наградить орденом "За мужество" III степени

МИХАЙЛЕНКА Олега Станиславовича - капитана

Минько Александра Ивановича - старшего лейтенанта

ПРИХОДЬКО Виталия Викторовича - мастер-сержанта

ЮТОВЦА Сергея Ивановича - мастер-сержанта

Наградить медалью "За военную службу Украине"

ВЫСОЧИНА Владимира Олеговича - солдата

ВОДОЛАДА Вячеслава Николаевича - мастер-сержанта

ЕПИФАНОВА Сергея Викторовича - солдата

КОВАЛЯ Андрея Ярославовича - полковника

КОШЕЛЬНИКА Игоря Викторовича - подполковника

МОРОЗА Ореста Владимировича - полковника

ОВЧАРЕНКО Евгения Александровича - старшего сержанта

Осипенко Богдана Сергеевича - солдата

ОСТАПЧУКА Василия Николаевича - солдата

ПЕРЕСАДУ Евгения Сергеевича - солдата

РИЖАКА Виталия Игоревича - полковника

РИПАКА Владимира Михайловича - младшего сержанта

СВИСТУНОВА Илью Сергеевича - старшего сержанта

СЕНЮКА Романа Мирославовича - солдата

СЕРДЮКА Евгения Васильевича - солдата

СОКОЛЕНКО Владислава Алексеевича - сержанта

ЧЕРЕПОВСКОГО Александра Романовича - старшего сержанта

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34 предателя лишены государственных наград, в том числе - Азаров, Медведчук, Захарченко, Лорак и Повалий

Наградить медалью "За безупречную службу" II степени

САВРАЦКОГО Александра Александровича - полковника

Наградить медалью "За безупречную службу" III степени

ТРИПАЧУКА Леонида Тимофеевича - майора

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

ГАНУСА Александра Александровича - старшего сержанта

ГРИГОРЕНКО Владислава Андреевича - старшего сержанта

ДИДУХА Олега Владимировича - штаб-сержанта

ИВАНЬКО Андрея Владимировича - солдата

КОЛОДОЧКУ Валерия Алексеевича - младшего сержанта

МАРУЩАКА Станислава Ивановича - солдата

МЕФОДЕВА Александра Юрьевича - подполковника

ПАНЧИКА Олега Александровича - майора

РОЗНИКА Владимира Анатольевича - полковника

СЕМЕНЮКА Андрея Викторовича - солдата

СЕПТУ Дмитрия Владимировича - старшего солдата

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

ГАВРИЛЮК Елену Александровну - лейтенанта

МАРТЫНЮКА Евгения Анатольевича - капитана.

Читайте: Зеленский наградил 497 украинских воинов, 435 из них – посмертно