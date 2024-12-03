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Новости Война
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Зеленский наградил 402 украинских воинов, 78 из них – посмертно

Зеленський нагородив українських військових

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 402 защитников нашей страны, 78 из них - награждены посмертно.

Соответствующий указ №797/2024 от 27 ноября обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

в Национальной гвардии Украины:

Наградить знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг"

  • БАЙДУ Руслана Константиновича - подполковника
  • КОВАЛЬЧУКА Виталия Леонидовича - майора
  • НОЩЕНКО Максима Сергеевича - старшего лейтенанта
  • Огонькова Вадима Валерьевича (посмертно) - солдата

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

  • ЯРОША Максима Сергеевича - полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

  • БИЛАКА Василия Васильевича - младшего лейтенанта
  • ВАКУЛЕНЧИКА Алексея Валерьевича - капитана
  • КАЛЬМУСА Дмитрия Дмитриевича - солдата
  • ТОМКО Родиона Станиславовича - майора
  • ЯЦЮКА Павла Федоровича - генерал-майора

Читайте также: Зеленский присвоил звание Герой Украины чемпиону мира по пауэрлифтингу, разведчику Алексею Слющенко (посмертно)

Наградить орденом "За мужество" I степени

  • ФИНАГЕЕВА Глеба Николаевича - майора

Наградить орденом "За мужество" II степени

  • ГОРНИКА Алексея Леонидовича - младшего лейтенанта
  • ДЗЮБАКА Александра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДРОЗДЕЦКОГО Александра Сергеевича - подполковника
  • КРАСНЮКА Александра Викторовича - капитана
  • НЕПЕВНОГО Василия Александровича - лейтенанта
  • ПАШТЕЦКОГО Сергея Олеговича - капитана
  • ПРЕБУША Вячеслава Йожефовича - младшего сержанта
  • ФАЛАТЮКА Сергея Анатольевича - старшего лейтенанта
  • ШТЕФКО Игоря Валерьевича - подполковника
  • ЯРОШЕВСКОГО Василия Игоревича - лейтенанта

Наградить орденом "За мужество" III степени

  • АЗАРОВА Алексея Александровича (посмертно) - солдата
  • АНДРОНОВСКОГО Руслана Андрияновича - младшего сержанта
  • АРТЕМЕНКО Владимира Александровича (посмертно) - солдата
  • АРТЕМЕНКО Дмитрия Руслановича (посмертно) - старшего солдата
  • БАЙГУША Сергея Сергеевича - главного сержанта
  • БАРАНЦА Олега Игоревича - старшего лейтенанта
  • БЕРЕЗУ Вячеслава Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • БЫСТРОГО Сергея Александровича - младшего сержанта
  • БИЛОУСА Александра Юрьевича - младшего сержанта
  • БЛАЖЕВСКОГО Мирослава Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • БОБЧИКА Руслана Дмитриевича (посмертно) - солдата
  • БОЙЧЕНКО Игоря Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • БОНДАРЕНКО Дениса Валерьевича - младшего лейтенанта
  • БОХАНА Ивана Анатольевича (посмертно) - солдата
  • БОЯРЧУКА Тараса Леонидовича - старшего сержанта
  • БРАТЧИКА Виталия Анатольевича - младшего сержанта
  • БУГАЙЦА Владислава Витальевича (посмертно) - солдата
  • БУРИКА Сергея Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта
  • БУТА Сергея Сергеевича - младшего сержанта
  • БУТЕНКО Михаила Михайловича - солдата
  • БУТКО Владимира Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
  • ВАВИЛОВА Сергея Александровича (посмертно) - главного сержанта
  • ВАРУХУ Алексея Сергеевича - старшего солдата
  • ВИТУШКА Евгения Руслановича - лейтенанта
  • ВОРОВЧЕНКО Владислава Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ВУЙТИКА Валерия Владимировича - младшего сержанта
  • ГЛОБУ Александра Алексеевича - майора
  • ГОЛИНЧЕНКО Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ГОНЧАРА Илью Витальевича - младшего сержанта
  • ГОНЧАРУКА Владислава Владиславовича (посмертно) - солдата
  • ГРАНЕНКО Игоря Федоровича - младшего сержанта
  • ГРЕЧКУ Виталия Владимировича (посмертно) - солдата
  • ГРИЦЕНКО Алексея Олеговича (посмертно) - старшего солдата
  • ГУЛИЯ Игоря Николаевича - главного сержанта
  • ГУРИНА Ивана Николаевича (посмертно) - сержанта
  • ДАВИДЕНКО Романа Васильевича (посмертно) - сержанта
  • ДАНИЛЕНКО Дениса Викторовича - солдата
  • ДЗЯДИКА Богдана Владимировича - младшего сержанта
  • ДРАДРАХА Олега Романовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДУБОВЕНКО Вячеслава Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата
  • ДЯЧЕНКО Владислава Дмитриевича (посмертно) - солдата
  • ЖЕВНОВАТЧЕНКО Станислава Сергеевича - солдата
  • ЗАЗЁРНОГО Максима Александровича (посмертно) - солдата
  • Заику Артема Сергеевича - лейтенанта
  • ЗАХАРОВА Евгения Сергеевича - младшего сержанта
  • ЗЕЛЕНОГО Владимира Михайловича (посмертно) - старшего солдата
  • ЗИНЧЕНКО Виктора Викторовича - лейтенанта
  • КАВУНА Валерия Валерьевича - младшего сержанта
  • Канивскую Лесю Руслановну - капитана медицинской службы
  • КАРПОВА Андрея Владимировича - главного сержанта
  • КЕРЖНЕРА Евгения Леонидовича (посмертно) - младшего сержанта
  • КИРИЧЕНКО Александра Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • КИСИЛЕВА Руслана Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • КМЕТЯ Андрея Степановича - младшего сержанта
  • КОЛЬЦОВА Даниила Витальевича (посмертно) - солдата
  • КОМАРНИЦКОГО Виктора Викторовича (посмертно) - штаб-сержанта
  • КОНОВАЛОВА-НАМАКОНОВА Николая Павловича - старшего сержанта
  • КРАТЬКО Сергея Владимировича - младшего сержанта
  • КУЗНЕЦОВА Евгения Александровича - старшего сержанта
  • КУПЕЛЬСКОГО Дениса Александровича (посмертно) - младшего сержанта
  • КУЧМУ Ивана Петровича - младшего лейтенанта
  • КУШНИРА Андрея Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ЛЕБЕДЯ Андрея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЛЕДЕНЦОВА Алексея Олеговича - лейтенанта
  • ЛИСАНСКОГО Юрия Михайловича (посмертно) - солдата
  • ЛИСОВОГО Игоря Николаевича - младшего лейтенанта
  • МАКАЕВА Виктора Александровича - капитана
  • МАЛЬЦЕВА Ростислава Юрьевича - младшего сержанта
  • МАРТЫНЕНКО Николая Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • МАТВЕЕВА Олега Владимировича (посмертно) - сержанта
  • Матияша Андрея Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • Матияша Сергея Павловича - старшего солдата
  • МЕЛЬНИЧЕНКО Андрея Николаевича - младшего лейтенанта
  • МОКРУШИНА Евгения Михайловича - младшего сержанта
  • МОСКАЛЕНКО Максима Александровича (посмертно) - старшего сержанта
  • МОСКВИНА Ярослава Анатольевича - старшего солдата
  • МУРАВСКОГО Сергея Олеговича - старшего солдата
  • МУРЖАКА Дмитрия Михайловича (посмертно) - солдата
  • НАЗАРЕНКО Дениса Викторовича - солдата
  • НАЗАРЕНКО Дениса Олеговича (посмертно) - старшего сержанта
  • НАЗАРОВА Андрея Александровича (посмертно) - сержанта
  • НОСАЧА Владимира Игоревича - солдата
  • НОСЕНКО Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • НУРИЕВА Нурлана Нурверди оглы - младшего сержанта
  • ОЖАКА Артема Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ОСАДЧОГО Евгения Николаевича - солдата
  • ПАЛАГНЮКА Тараса Игоревича (посмертно) - старшего солдата
  • ПАНОВА Дмитрия Валентиновича - младшего сержанта
  • ПАПУШУ Владислава Васильевича - младшего сержанта
  • ПАРАНИЧА Василия Владимировича - старшего солдата
  • ПЕРШИНА Александра Викторовича - младшего лейтенанта
  • ПОДЕРЕЧУ Виктора Григорьевича (посмертно) - солдата
  • ПРИСТАВКУ Николая Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
  • ПРОЦКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • ПУРИСА Ивана Ивановича (посмертно) - солдата
  • РЕМНЕВА Илью Валерьевича - младшего сержанта
  • РОМАНЕНКО Сергея Николаевича - солдата
  • РОМАНЮКА Романа Викторовича - старшего солдата
  • РУБЧЕВА Александра Сергеевича - старшего лейтенанта
  • САВЧЕНКО Юрия Дмитриевича (посмертно) - солдата
  • СЕМЕНЮКА Николая Александровича - капитана
  • СЕМЕНЯКУ Александра Алексеевича - младшего сержанта
  • СЕМИНЧЕНКО Андрея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • СЕНЧЕНКО Романа Петровича - солдата
  • СЕРГИЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
  • СКОПЦА Александра Александровича (посмертно) - главного сержанта
  • СМАЛЯ Сергея Николаевича (посмертно) - сержанта
  • СТАРИЧЕНКО Александра Александровича - старшего лейтенанта
  • СТАРОДОНОВА Владислава Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • СТАРОСИЛЬСКОГО Максима Сергеевича (посмертно) - лейтенанта
  • СТУПАКОВА Виталия Валерьевича - сержанта
  • ТОВСТОНОГА Дениса Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ТРОФИМЧУКА Евгения Владимировича - сержанта
  • ТУРИКА Богдана Анатольевича - младшего сержанта
  • ТУРЧИНА Ивана Викторовича - капитана
  • ФИЛЯ Сергея Николаевича - главного сержанта
  • ФРИЗЮКА Романа Владимировича - младшего сержанта
  • ХАРИТОНЧУКА Николая Николаевича - капитана
  • ХОМЯКА Александра Васильевича (посмертно) - солдата
  • ЧАЙКУ Антона Вадимовича - младшего сержанта
  • ЧИГИРЯ Вадима Викторовича - старшего солдата
  • ЧУБА Владислава Игоревича - старшего лейтенанта
  • ШАПОРЕНКО Александра Павловича (посмертно) - старшего солдата
  • ШЕВЧУКА Александра Васильевича - младшего сержанта
  • ШЕРЕДЕКУ Александра Ивановича (посмертно) - младшего сержанта
  • ШИШКИНА Виталия Валентиновича (посмертно) - солдата
  • ЮМАШЕВА Александра Станиславовича - старшего солдата
  • ЯКОВЦА Михаила Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • ЯКОВЧУКА Николая Ивановича - солдата
  • ЯРЕМЕНКО Александра Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ЯРОШЕНКО Романа Олеговича - младшего лейтенанта

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил наградами воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наградить орденом Даниила Галицкого

  • СТЕПЧУКА Александра Ильича - младшего сержанта

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • АНДРЕЕВА Евгения Юрьевича - младшего сержанта
  • БАБИЧЕВА Антона Владимировича - младшего лейтенанта
  • БАТУРУ Алексея Витальевича - младшего сержанта
  • БОГДАНОВИЧА Ивана Сергеевича - солдата
  • ВАРЕНИКА Игоря Андреевича - старшего солдата
  • ВАСИЛЬЕВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата
  • ВЛАСЕНКО Николая Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
  • ВОВКОДАВА Юрия Васильевича - главного сержанта
  • ВОЛКОВА Михаила Владиславовича - старшего солдата
  • ГАНОВСКОГО Вадима Николаевича - младшего сержанта
  • ГАРАЕВА Рамиза Абдулу Оглы (посмертно) - солдата
  • ГЕРАСИМЧУКА Тимофея Максимовича - младшего лейтенанта
  • ГЛАДКОГО Ивана Николаевича - солдата
  • ГОНЧАРЕНКО Александра Васильевича - главного сержанта
  • ГОРДИНУ Михаила Михайловича - старшего солдата
  • ГОРОХОВА Владислава Николаевича - младшего сержанта
  • ГУКОВА Андрея Николаевича - старшего солдата
  • ДАНЧЕНКО Сергея Викторовича - младшего сержанта
  • ДЗЮБАКА Николая Ивановича - главного сержанта
  • ДОВГАНЯ Александра Николаевича - старшего солдата
  • ДОЛГОГО Александра Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДОМБРОВСКОГО Александра Николаевича - солдата
  • ЕВТУШЕНКО Климентия Геннадьевича - капитана
  • ЕМЦОВА Богдана Григорьевича - солдата
  • ЖИДКИХ Максима Сергеевича - солдата
  • ЖУКА Максима Николаевича - младшего сержанта
  • ЖУКА Юрия Николаевича - старшего солдата
  • ЗАЙЦЕВА Игоря Петровича - старшего солдата
  • ЗАЙЧЕНКО Виталия Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ЗАПИШНОГО Николая Владимировича - старшего лейтенанта
  • СБОРЩИКА Евгения Александровича - младшего сержанта
  • ЗЕЛЕНИНА Игоря Александровича (посмертно) - солдата
  • ЗЕПОВА Николая Викторовича - старшего сержанта
  • КАРПЕНЮКА Андрея Александровича - сержанта
  • КВАСНИКА Николая Петровича - солдата
  • КЛОКОЦКОГО Владимира Константиновича - старшего солдата
  • КОЗЮПУ Андрея Владимировича - сержанта
  • КОНДРАТЕНКО Александра Яковлевича (посмертно) - солдата
  • КОНОТОПЧИКА Александра Валерьевича - солдата
  • КОРДЮКОВА Виктора Александровича - солдата
  • КОСТЮШКО Юрия Николаевича - солдата
  • КРАВЦА Игоря Игоревича (посмертно) - солдата
  • КРИВОРУЧКА Владимира Николаевича - старшего лейтенанта
  • КРУПЕНИЦКОГО Кирилла Романовича (посмертно) - солдата
  • КСЬОНЖЕКА Юрия Ивановича - солдата
  • КУДАРЕНКО Степана Викторовича - старшего лейтенанта
  • КУЗЬМУКА Андрея Игоревича - солдата
  • КУЛИША Николая Сергеевича - младшего сержанта
  • ЛАЗУНЬКО Сергея Викторовича (посмертно) - солдата
  • ЛЕВЧЕНКО Игоря Геннадьевича - старшего солдата
  • ЛИТВИНЕНКО Олега Николаевича - полковника
  • ЛИЩУКА Николая Владимировича - младшего сержанта
  • ЛОПАТКО Валерия Владимировича - младшего сержанта
  • ЛОПАТКО Ларису Михайловну - младшего лейтенанта
  • ЛЮБИЕМСКОГО Николая Васильевича - старшего солдата
  • ЛЯШЕНКО Артема Владиславовича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • МАКАРОВА Артема Валерьевича - младшего сержанта
  • МАЛИКА Максима Юрьевича - солдата
  • МАТОХИНА Павла Анатольевича - солдата
  • МАХОВИКА Александра Александровича - старшего сержанта
  • МЕГЕРЮ Дмитрия Константиновича - младшего сержанта
  • МЕГЕРЮ Константина Васильевича - штаб-сержанта
  • МИРОНЮКА Игоря Васильевича - сержанта
  • МИШКО Константина Анатольевича - старшего лейтенанта
  • МИТИЛЕВА Максима Игоревича - младшего сержанта
  • МИХАЛЬОВА Александра Александровича - солдата
  • МОЗГУНОВА Александра Юрьевича - сержанта
  • МОЛДОВАНА Максима Сергеевича (посмертно) - солдата
  • НАЙДИЧА Сергея Юрьевича - младшего сержанта
  • НЕВОЙТА Сергея Юрьевича - старшего сержанта
  • НИКОЛЮКА Андрея Александровича - младшего сержанта
  • НОВОСЕЛЬСКОГО Дениса Борисовича - младшего сержанта
  • НОГОЛЕВУ Полину Николаевну - старшего солдата
  • ОБьедкина Сергея Юрьевича - сержанта
  • ОЛЕЙНИКА Ивана Николаевича (посмертно) - солдата
  • ОМЕЛЯНЕНКО Маргариту Александровну - лейтенанта
  • ОСТРОВСКОГО Сергея Владимировича - старшего солдата
  • ПАДИЕНКО Дмитрия Владимировича - младшего сержанта
  • ПЕДАЯ Дмитрия Николаевича (посмертно) - сержанта
  • ПЕТРОВСКОГО Ярослава Васильевича - старшего солдата
  • ПЕТРЯЕВА Эдуарда Руслановича - старшего сержанта
  • ПОЛУХИНА Александра Дмитриевича - младшего сержанта
  • ПОПОВА Сергея Борисовича - старшего сержанта
  • ПОТАПОВА Романа Васильевича - солдата
  • ПРОСКУРНЯКА Максима Владимировича - младшего сержанта
  • ПШЕНИЧНОГО Владимира Алексеевича - капитана
  • РОМАНЮКА Владимира Васильевича - майора
  • РУСАВСКОГО Юрия Ивановича - главного сержанта
  • Скемского Ярослава Валентиновича - солдата
  • СКЛЯРА Александра Вячеславовича (посмертно) - майора
  • СКРЕБЦОВА Илью Борисовича - солдата
  • СОКОЛОВА Константина Геннадьевича - майора
  • СТРУКА Максима Романовича - старшего солдата
  • ТЕЛИЧКА Владислава Владимировича - старшего лейтенанта
  • ТКАЧЕНКО Андрея Алексеевича - старшего солдата
  • ТРУБЕНКОВА Даниила Руслановича - капитана
  • УГЛЯНЦЕВА Виталия Александровича - солдата
  • УСЕНКО Антона Алексеевича - сержанта
  • ФАРАФОНОВА Сергея Владимировича - солдата
  • ХАРЧЕНКО Артема Витальевича - солдата
  • ЦВИРКУНА Владислава Валерьевича - младшего сержанта
  • ЧЕРЕВКО Виктора Васильевича - младшего сержанта
  • ЧЕРНЯВСКОГО Дмитрия Александровича - старшего солдата
  • ШВЕЦА Дмитрия Руслановича (посмертно) - солдата
  • ШУМЕЕВА Виктора Юрьевича - младшего сержанта
  • ЩЕРБАКОВА Павла Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ЩЕРБИНУ Анатолия Михайловича - майора
  • ЮРЧЕНКО Арсена Владимировича - младшего лейтенанта
  • ЯКОБЧУКА Михаила Васильевича - полковника
  • Наградить медалью "Защитнику Отечества"
  • БЕГЕБУ Михаила Александровича - старшего солдата
  • БЕДРАКА Романа Васильевича - младшего сержанта
  • БЕЗМЕНОВА Сергея Владимировича - сержанта
  • БЕРЕЗЯНСКОГО Максима Сергеевича - младшего сержанта
  • БРИЧКУ Владимира Викторовича - старшего солдата
  • ГОНЧАРОВА Максима Сергеевича - старшего лейтенанта
  • ГРИГОРАКА Сергея Владимировича - полковника
  • ГРУШКУ Владимира Викторовича - старшего солдата
  • ЕРМОЛУ Максима Владимировича - старшего солдата
  • КОВТУНА Александра Сергеевича - младшего сержанта
  • КРУТЬКО Станислава Сергеевича - младшего сержанта
  • КУРИЛОВА Дмитрия Александровича - младшего сержанта
  • ЛЕЛЮХА Владимира Андреевича - младшего сержанта
  • МАРЧУКА Александра Владимировича - младшего сержанта
  • МОСКАЛЬЦА Максима Викторовича - солдата
  • ОСТРИЖКА Валентина Леонидовича - солдата
  • ПОСПЕШИНСКОГО Эдуарда Романовича - старшего солдата
  • СТЕПАНОВА Анатолия Васильевича - солдата
  • ТВЕРДОХЛИБА Владислава Витальевича - младшего сержанта
  • ТКАЧЕНКО Богдана Дмитриевича - младшего сержанта
  • ЦЕГЕЛЬНИКА Юрия Александровича - солдата

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

  • БОНДАРЕНКО Александра Витальевича - старшего сержанта
  • ПОВТАР Веронику Анатольевну - младшего сержанта
  • СИВАКА Андрея Васильевича - старшего сержанта
  • СИСОВА Андрея Александровича - старшего солдата
  • ШЕВЧУКА Андрея Сергеевича - младшего сержанта
  • Шкиренко Евгения Анатольевича - сержанта
  • ЩУРА Александра Павловича - подполковника медицинской службы

в Национальной полиции Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени

  • НЕТРЕБКО Александра Юрьевича - полковника полиции

Наградить орденом "За мужество" III степени

  • АРТЮХА Ивана Алексеевича - капитана полиции
  • БЛИХАША Александра Александровича - капрала полиции
  • БРИКОВЦА Владимира Николаевича - капитана полиции
  • БРОСЛАВСКОГО Романа Анатольевича - лейтенанта полиции
  • ГАУКА Кирилла Валентиновича - старшего лейтенанта полиции
  • ЕВЛАША Олега Николаевича - подполковника полиции
  • ЗАВГОРОДНЕГО Олега Владимировича - капитана полиции
  • ЗАГРЕБУ Дениса Олеговича - полковника полиции
  • ИГНАТЕНКО Дмитрия Александровича - капрала полиции
  • КИСИЛЕВИЧА Владимира Игоревича - майора полиции
  • КОЛЕСНИКА Артема Викторовича - капитана полиции
  • КОШКАЛДУ Юрия Юрьевича - капитана полиции
  • КУЗНЕЦОВА Владислава Эдуардовича - лейтенанта полиции
  • ЛУЦЕНКО Дениса Леонидовича - капрала полиции
  • МИЩУКА Владимира Владимировича - лейтенанта полиции
  • ОКУЛОВА Федора Николаевича - старшего лейтенанта полиции
  • ПАВЛИВА Игоря Мироновича - рядового полиции
  • ПАВЛОВА Евгения Викторовича - лейтенанта полиции
  • Пасичного Виталия Богдановича - капитана полиции
  • ПОПОВА Бориса Сергеевича - старшего сержанта полиции
  • ПОХУ Александра Витальевича - майора полиции
  • САМОЙЛЕНКО Николая Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта полиции
  • СИДОРКА Эдуарда Михайловича - старшего лейтенанта полиции
  • СТЕБАЛА Павла Петровича - капитана полиции
  • ТКАЧЕНКО Артема Александровича (посмертно) - лейтенанта полиции
  • ТРОЦЕНКО Ярослава Владимировича - старшего лейтенанта полиции
  • УДОДА Максима Игоревича - старшего лейтенанта полиции
  • ЧЕПУРНОГО Александра Александровича - старшего сержанта полиции
  • ШОЛЬКУ Александра Витальевича - старшего лейтенанта полиции
  • ЯКУБОВА Илью Владимировича - старшего лейтенанта полиции
  • Наградить орденом Даниила Галицкого
  • ОСИПЕНКО Руслана Ивановича - генерала полиции третьего ранга
  • Наградить медалью "За безупречную службу" III степени
  • КУКОВИНЦА Дмитрия Валерьевича - полковника полиции
  • КУЛИУША Вячеслава Николаевича - полковника полиции
  • ЛИСЕЙКО Ивана Владимировича - подполковника полиции
  • ШАПОВАЛОВА Александра Александровича - полковника полиции

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • АНДРУСИВА Станислава Николаевича - капитана полиции
  • БАСИСТОГО Ивана Николаевича - капрала полиции
  • ВЫСОЦКОГО Дениса Игоревича - старшего сержанта полиции
  • ГЛЕБЕНКО Андрея Александровича - старшего сержанта полиции
  • ГОНЧАРОВА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта полиции
  • ДАНЧЕНКО Виктора Сергеевича - майора полиции
  • ЕВЧУКА Владимира Ивановича - старшего сержанта полиции
  • ЖАРОВСКОГО Максима Игоревича - капитана полиции
  • ЖИДКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего сержанта полиции
  • КАЧИНСКОГО Виталия Валентиновича - капитана полиции
  • Кипу Артема Владиславовича - старшего лейтенанта полиции
  • ЛАСЮЧЕНКО Михаила Владимировича - полковника полиции
  • МАРЧЕНКО Александра Ивановича - старшего лейтенанта полиции
  • МОКИЧА Дмитрия Васильевича - майора полиции
  • Рашевского Александра Александровича - полковника полиции
  • СКУЛЬСКОГО Илью Иосифовича - подполковника полиции
  • СМЕТАНУ Романа Ярославовича (посмертно) - рядового полиции
  • ТАРАТОРКИНА Алексея Владимировича - майора полиции
  • ТОДОРЧУКА Виктора Александровича - капитана полиции
  • ХЕЛЛЕРА Руслана Александровича - капитана полиции
  • ЧЕРВАТЮКА Игоря Александровича - капитана полиции
  • ЧЕРНОМИЗА Антона Владимировича - капитана полиции
  • ШМИЛИКА Юрия Григорьевича - старшего сержанта полиции
  • Наградить медалью "За спасенную жизнь"
  • ПОНОМАРЕНКО Юлию Петровну - капрала полиции
  • ЧЕРНОГО Андрея Юрьевича - лейтенанта полиции

в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям:

Наградить орденом "За мужество" III степени

  • БОРБИТА Дениса Викторовича (посмертно) - лейтенанта службы гражданской защиты
  • КОСТЮКА Владимира Леонидовича (посмертно) - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты
  • КУКЛУ Анатолия Николаевича (посмертно) - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты

Наградить медалью "За безупречную службу" III степени

  • БАРАНЕНКОВУ Ирину Сергеевну - сержанта службы гражданской защиты
  • ВАРУШКИНА Илью Александровича - мастер-сержанта службы гражданской защиты
  • КОСТЯНОГО Юрия Александровича - капитана службы гражданской защиты
  • СЕМКО Алексея Ивановича - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • КРИВОНОСА Сергея Ивановича - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты
  • КРИВОШЕЕНКО Дениса Николаевича - сержанта службы гражданской защиты
  • КУБРАКОВА Романа Андреевича - сержанта службы гражданской защиты
  • ЛУПАРЕНКО Михаила Евгеньевича - мастер-сержанта службы гражданской защиты
  • ПРОХОРЕНКО Виталия Николаевича - мастер-сержанта службы гражданской защиты
  • ЯВТУШЕНКО Евгения Юрьевича - сержанта службы гражданской защиты

в Государственной пограничной службе Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

  • ГОВОРУЩАКА Игоря Андреевича - полковника

Наградить орденом "За мужество" III степени

  • МИХАЙЛЕНКА Олега Станиславовича - капитана
  • Минько Александра Ивановича - старшего лейтенанта
  • ПРИХОДЬКО Виталия Викторовича - мастер-сержанта
  • ЮТОВЦА Сергея Ивановича - мастер-сержанта

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • ВЫСОЧИНА Владимира Олеговича - солдата
  • ВОДОЛАДА Вячеслава Николаевича - мастер-сержанта
  • ЕПИФАНОВА Сергея Викторовича - солдата
  • КОВАЛЯ Андрея Ярославовича - полковника
  • КОШЕЛЬНИКА Игоря Викторовича - подполковника
  • МОРОЗА Ореста Владимировича - полковника
  • ОВЧАРЕНКО Евгения Александровича - старшего сержанта
  • Осипенко Богдана Сергеевича - солдата
  • ОСТАПЧУКА Василия Николаевича - солдата
  • ПЕРЕСАДУ Евгения Сергеевича - солдата
  • РИЖАКА Виталия Игоревича - полковника
  • РИПАКА Владимира Михайловича - младшего сержанта
  • СВИСТУНОВА Илью Сергеевича - старшего сержанта
  • СЕНЮКА Романа Мирославовича - солдата
  • СЕРДЮКА Евгения Васильевича - солдата
  • СОКОЛЕНКО Владислава Алексеевича - сержанта
  • ЧЕРЕПОВСКОГО Александра Романовича - старшего сержанта

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34 предателя лишены государственных наград, в том числе - Азаров, Медведчук, Захарченко, Лорак и Повалий

Наградить медалью "За безупречную службу" II степени

  • САВРАЦКОГО Александра Александровича - полковника

Наградить медалью "За безупречную службу" III степени

  • ТРИПАЧУКА Леонида Тимофеевича - майора

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • ГАНУСА Александра Александровича - старшего сержанта
  • ГРИГОРЕНКО Владислава Андреевича - старшего сержанта
  • ДИДУХА Олега Владимировича - штаб-сержанта
  • ИВАНЬКО Андрея Владимировича - солдата
  • КОЛОДОЧКУ Валерия Алексеевича - младшего сержанта
  • МАРУЩАКА Станислава Ивановича - солдата
  • МЕФОДЕВА Александра Юрьевича - подполковника
  • ПАНЧИКА Олега Александровича - майора
  • РОЗНИКА Владимира Анатольевича - полковника
  • СЕМЕНЮКА Андрея Викторовича - солдата
  • СЕПТУ Дмитрия Владимировича - старшего солдата
  • Наградить медалью "За спасенную жизнь"
  • ГАВРИЛЮК Елену Александровну - лейтенанта
  • МАРТЫНЮКА Евгения Анатольевича - капитана.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20331) награда (1798) военнослужащие (6129)


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Топ комментарии
+5
Краще б він дєрьмака посмертно нагородив...
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03.12.2024 12:58
+2
І ще 5-6 "потужних менеджерів".
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03.12.2024 13:03
+1
награждает, а почему ты ничего не делал и не делаешь, для сохранения жизней ????
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03.12.2024 14:43
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Краще б він дєрьмака посмертно нагородив...
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03.12.2024 12:58 Ответить
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03.12.2024 13:01 Ответить
І ще 5-6 "потужних менеджерів".
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03.12.2024 13:03 Ответить
а себе ****** чому пропустив?
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03.12.2024 14:07 Ответить
Приїзди до мене в бригаду під Лиман, я тобі розповім. Популярно так.
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03.12.2024 14:34 Ответить
Ти мене Лиманом не лякай, я бойовий кадровий офіцер і воював два роки не гірше за тебе. Мені 66 років дурню, приїзди... але куди, якщо ти на форумі, то тебе на фронті, сцикопіхота диванна, близько немає.
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03.12.2024 15:21 Ответить
І що ж це бойовий офіцер так кинувся захищати дєрьмака і хамити тим, хто зараз захищає його самого?
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03.12.2024 17:26 Ответить
Я захищаю дерьмака...? Сходи убогий до психіатра.
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04.12.2024 07:40 Ответить
А, то просто Вам ніде було покакати і Ви вирішили накласти купу в інтернеті і випадково попали під коментар людини, невдоволеної дєрьмаком?
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04.12.2024 14:41 Ответить
Повторюю, сходи убогий до психіатра.
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04.12.2024 16:30 Ответить
Сходив. Наш дивізіонний психолог сказав, що у мене все ок, а у Вас, схоже, є ознаки обсесивно-компульсивного розладу.
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05.12.2024 00:52 Ответить
Я за фахом військовий лікар і добре знаю структуру військової медицини. В дивізіоні, в якому тебе і близько немає, відсутня посада психіатра. А тобі потрібен саме він.
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05.12.2024 08:16 Ответить
В штатці дивізіону до вересня цього року цей офіцер був на посаді "Офіцер-психолог", у вересні її змінили на "Офіцер групи психологічного супроводу та відновлення .... дивізіону".
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05.12.2024 14:11 Ответить
Ну, якщо ви психолога від психіатра не відрізняєте, то я тільки співчуваю пацієнтам, яких лікував такий лікар, як Ви.
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05.12.2024 14:34 Ответить
повторюю для тих хто не дуже з головою друже, тобі потрібен психіатр, а психолог навіть не лікар, це так як мертвому припарка.
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05.12.2024 14:56 Ответить
З чого Ви взяли, що я буду дослухатись до порад людини, яка
1. Стверджує, що вона лікар, але при цьому плутає психіатра з психологом.
2. Стверджує, що вона військовий лікар і при цьому береться безапеляційно судити про штатні посади бойових дивізіонів, при цьому грубо помиляючись.
3. Навязливо неодноразово повторює одні і ті самі фрази звернутись до психіатра, ніби зациклившись на цьому.
Все вказує на те, що медична допомога потрібна Вам, а не мені.
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05.12.2024 15:32 Ответить
жоден психічно хворий, ніколи не признає свою хворобу, це аксіома. Я тобі раджу, признай і йди до психіатра. Чим бистріше, тим краще для тебе і твоїх близьких.
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05.12.2024 15:47 Ответить
Ви спочатку почитайте чим психіатр відрізняється від психолога, а вже потм пробуйте видавати себе за лікаря.
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05.12.2024 16:34 Ответить
награждает, а почему ты ничего не делал и не делаешь, для сохранения жизней ????
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03.12.2024 14:43 Ответить
ти правда....? Та що я запитую...
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05.12.2024 17:34 Ответить
 
 