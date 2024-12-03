Зеленский наградил 402 украинских воинов, 78 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 402 защитников нашей страны, 78 из них - награждены посмертно.
Соответствующий указ №797/2024 от 27 ноября обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
в Национальной гвардии Украины:
Наградить знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг"
- БАЙДУ Руслана Константиновича - подполковника
- КОВАЛЬЧУКА Виталия Леонидовича - майора
- НОЩЕНКО Максима Сергеевича - старшего лейтенанта
- Огонькова Вадима Валерьевича (посмертно) - солдата
Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени
- ЯРОША Максима Сергеевича - полковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
- БИЛАКА Василия Васильевича - младшего лейтенанта
- ВАКУЛЕНЧИКА Алексея Валерьевича - капитана
- КАЛЬМУСА Дмитрия Дмитриевича - солдата
- ТОМКО Родиона Станиславовича - майора
- ЯЦЮКА Павла Федоровича - генерал-майора
Наградить орденом "За мужество" I степени
- ФИНАГЕЕВА Глеба Николаевича - майора
Наградить орденом "За мужество" II степени
- ГОРНИКА Алексея Леонидовича - младшего лейтенанта
- ДЗЮБАКА Александра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- ДРОЗДЕЦКОГО Александра Сергеевича - подполковника
- КРАСНЮКА Александра Викторовича - капитана
- НЕПЕВНОГО Василия Александровича - лейтенанта
- ПАШТЕЦКОГО Сергея Олеговича - капитана
- ПРЕБУША Вячеслава Йожефовича - младшего сержанта
- ФАЛАТЮКА Сергея Анатольевича - старшего лейтенанта
- ШТЕФКО Игоря Валерьевича - подполковника
- ЯРОШЕВСКОГО Василия Игоревича - лейтенанта
Наградить орденом "За мужество" III степени
- АЗАРОВА Алексея Александровича (посмертно) - солдата
- АНДРОНОВСКОГО Руслана Андрияновича - младшего сержанта
- АРТЕМЕНКО Владимира Александровича (посмертно) - солдата
- АРТЕМЕНКО Дмитрия Руслановича (посмертно) - старшего солдата
- БАЙГУША Сергея Сергеевича - главного сержанта
- БАРАНЦА Олега Игоревича - старшего лейтенанта
- БЕРЕЗУ Вячеслава Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- БЫСТРОГО Сергея Александровича - младшего сержанта
- БИЛОУСА Александра Юрьевича - младшего сержанта
- БЛАЖЕВСКОГО Мирослава Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта
- БОБЧИКА Руслана Дмитриевича (посмертно) - солдата
- БОЙЧЕНКО Игоря Александровича (посмертно) - старшего солдата
- БОНДАРЕНКО Дениса Валерьевича - младшего лейтенанта
- БОХАНА Ивана Анатольевича (посмертно) - солдата
- БОЯРЧУКА Тараса Леонидовича - старшего сержанта
- БРАТЧИКА Виталия Анатольевича - младшего сержанта
- БУГАЙЦА Владислава Витальевича (посмертно) - солдата
- БУРИКА Сергея Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта
- БУТА Сергея Сергеевича - младшего сержанта
- БУТЕНКО Михаила Михайловича - солдата
- БУТКО Владимира Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
- ВАВИЛОВА Сергея Александровича (посмертно) - главного сержанта
- ВАРУХУ Алексея Сергеевича - старшего солдата
- ВИТУШКА Евгения Руслановича - лейтенанта
- ВОРОВЧЕНКО Владислава Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ВУЙТИКА Валерия Владимировича - младшего сержанта
- ГЛОБУ Александра Алексеевича - майора
- ГОЛИНЧЕНКО Дмитрия Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ГОНЧАРА Илью Витальевича - младшего сержанта
- ГОНЧАРУКА Владислава Владиславовича (посмертно) - солдата
- ГРАНЕНКО Игоря Федоровича - младшего сержанта
- ГРЕЧКУ Виталия Владимировича (посмертно) - солдата
- ГРИЦЕНКО Алексея Олеговича (посмертно) - старшего солдата
- ГУЛИЯ Игоря Николаевича - главного сержанта
- ГУРИНА Ивана Николаевича (посмертно) - сержанта
- ДАВИДЕНКО Романа Васильевича (посмертно) - сержанта
- ДАНИЛЕНКО Дениса Викторовича - солдата
- ДЗЯДИКА Богдана Владимировича - младшего сержанта
- ДРАДРАХА Олега Романовича (посмертно) - младшего сержанта
- ДУБОВЕНКО Вячеслава Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата
- ДЯЧЕНКО Владислава Дмитриевича (посмертно) - солдата
- ЖЕВНОВАТЧЕНКО Станислава Сергеевича - солдата
- ЗАЗЁРНОГО Максима Александровича (посмертно) - солдата
- Заику Артема Сергеевича - лейтенанта
- ЗАХАРОВА Евгения Сергеевича - младшего сержанта
- ЗЕЛЕНОГО Владимира Михайловича (посмертно) - старшего солдата
- ЗИНЧЕНКО Виктора Викторовича - лейтенанта
- КАВУНА Валерия Валерьевича - младшего сержанта
- Канивскую Лесю Руслановну - капитана медицинской службы
- КАРПОВА Андрея Владимировича - главного сержанта
- КЕРЖНЕРА Евгения Леонидовича (посмертно) - младшего сержанта
- КИРИЧЕНКО Александра Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- КИСИЛЕВА Руслана Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- КМЕТЯ Андрея Степановича - младшего сержанта
- КОЛЬЦОВА Даниила Витальевича (посмертно) - солдата
- КОМАРНИЦКОГО Виктора Викторовича (посмертно) - штаб-сержанта
- КОНОВАЛОВА-НАМАКОНОВА Николая Павловича - старшего сержанта
- КРАТЬКО Сергея Владимировича - младшего сержанта
- КУЗНЕЦОВА Евгения Александровича - старшего сержанта
- КУПЕЛЬСКОГО Дениса Александровича (посмертно) - младшего сержанта
- КУЧМУ Ивана Петровича - младшего лейтенанта
- КУШНИРА Андрея Сергеевича (посмертно) - солдата
- ЛЕБЕДЯ Андрея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЛЕДЕНЦОВА Алексея Олеговича - лейтенанта
- ЛИСАНСКОГО Юрия Михайловича (посмертно) - солдата
- ЛИСОВОГО Игоря Николаевича - младшего лейтенанта
- МАКАЕВА Виктора Александровича - капитана
- МАЛЬЦЕВА Ростислава Юрьевича - младшего сержанта
- МАРТЫНЕНКО Николая Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- МАТВЕЕВА Олега Владимировича (посмертно) - сержанта
- Матияша Андрея Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- Матияша Сергея Павловича - старшего солдата
- МЕЛЬНИЧЕНКО Андрея Николаевича - младшего лейтенанта
- МОКРУШИНА Евгения Михайловича - младшего сержанта
- МОСКАЛЕНКО Максима Александровича (посмертно) - старшего сержанта
- МОСКВИНА Ярослава Анатольевича - старшего солдата
- МУРАВСКОГО Сергея Олеговича - старшего солдата
- МУРЖАКА Дмитрия Михайловича (посмертно) - солдата
- НАЗАРЕНКО Дениса Викторовича - солдата
- НАЗАРЕНКО Дениса Олеговича (посмертно) - старшего сержанта
- НАЗАРОВА Андрея Александровича (посмертно) - сержанта
- НОСАЧА Владимира Игоревича - солдата
- НОСЕНКО Дмитрия Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- НУРИЕВА Нурлана Нурверди оглы - младшего сержанта
- ОЖАКА Артема Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ОСАДЧОГО Евгения Николаевича - солдата
- ПАЛАГНЮКА Тараса Игоревича (посмертно) - старшего солдата
- ПАНОВА Дмитрия Валентиновича - младшего сержанта
- ПАПУШУ Владислава Васильевича - младшего сержанта
- ПАРАНИЧА Василия Владимировича - старшего солдата
- ПЕРШИНА Александра Викторовича - младшего лейтенанта
- ПОДЕРЕЧУ Виктора Григорьевича (посмертно) - солдата
- ПРИСТАВКУ Николая Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
- ПРОЦКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- ПУРИСА Ивана Ивановича (посмертно) - солдата
- РЕМНЕВА Илью Валерьевича - младшего сержанта
- РОМАНЕНКО Сергея Николаевича - солдата
- РОМАНЮКА Романа Викторовича - старшего солдата
- РУБЧЕВА Александра Сергеевича - старшего лейтенанта
- САВЧЕНКО Юрия Дмитриевича (посмертно) - солдата
- СЕМЕНЮКА Николая Александровича - капитана
- СЕМЕНЯКУ Александра Алексеевича - младшего сержанта
- СЕМИНЧЕНКО Андрея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- СЕНЧЕНКО Романа Петровича - солдата
- СЕРГИЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
- СКОПЦА Александра Александровича (посмертно) - главного сержанта
- СМАЛЯ Сергея Николаевича (посмертно) - сержанта
- СТАРИЧЕНКО Александра Александровича - старшего лейтенанта
- СТАРОДОНОВА Владислава Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- СТАРОСИЛЬСКОГО Максима Сергеевича (посмертно) - лейтенанта
- СТУПАКОВА Виталия Валерьевича - сержанта
- ТОВСТОНОГА Дениса Юрьевича (посмертно) - солдата
- ТРОФИМЧУКА Евгения Владимировича - сержанта
- ТУРИКА Богдана Анатольевича - младшего сержанта
- ТУРЧИНА Ивана Викторовича - капитана
- ФИЛЯ Сергея Николаевича - главного сержанта
- ФРИЗЮКА Романа Владимировича - младшего сержанта
- ХАРИТОНЧУКА Николая Николаевича - капитана
- ХОМЯКА Александра Васильевича (посмертно) - солдата
- ЧАЙКУ Антона Вадимовича - младшего сержанта
- ЧИГИРЯ Вадима Викторовича - старшего солдата
- ЧУБА Владислава Игоревича - старшего лейтенанта
- ШАПОРЕНКО Александра Павловича (посмертно) - старшего солдата
- ШЕВЧУКА Александра Васильевича - младшего сержанта
- ШЕРЕДЕКУ Александра Ивановича (посмертно) - младшего сержанта
- ШИШКИНА Виталия Валентиновича (посмертно) - солдата
- ЮМАШЕВА Александра Станиславовича - старшего солдата
- ЯКОВЦА Михаила Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- ЯКОВЧУКА Николая Ивановича - солдата
- ЯРЕМЕНКО Александра Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ЯРОШЕНКО Романа Олеговича - младшего лейтенанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
- СТЕПЧУКА Александра Ильича - младшего сержанта
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- АНДРЕЕВА Евгения Юрьевича - младшего сержанта
- БАБИЧЕВА Антона Владимировича - младшего лейтенанта
- БАТУРУ Алексея Витальевича - младшего сержанта
- БОГДАНОВИЧА Ивана Сергеевича - солдата
- ВАРЕНИКА Игоря Андреевича - старшего солдата
- ВАСИЛЬЕВА Евгения Александровича (посмертно) - солдата
- ВЛАСЕНКО Николая Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
- ВОВКОДАВА Юрия Васильевича - главного сержанта
- ВОЛКОВА Михаила Владиславовича - старшего солдата
- ГАНОВСКОГО Вадима Николаевича - младшего сержанта
- ГАРАЕВА Рамиза Абдулу Оглы (посмертно) - солдата
- ГЕРАСИМЧУКА Тимофея Максимовича - младшего лейтенанта
- ГЛАДКОГО Ивана Николаевича - солдата
- ГОНЧАРЕНКО Александра Васильевича - главного сержанта
- ГОРДИНУ Михаила Михайловича - старшего солдата
- ГОРОХОВА Владислава Николаевича - младшего сержанта
- ГУКОВА Андрея Николаевича - старшего солдата
- ДАНЧЕНКО Сергея Викторовича - младшего сержанта
- ДЗЮБАКА Николая Ивановича - главного сержанта
- ДОВГАНЯ Александра Николаевича - старшего солдата
- ДОЛГОГО Александра Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ДОМБРОВСКОГО Александра Николаевича - солдата
- ЕВТУШЕНКО Климентия Геннадьевича - капитана
- ЕМЦОВА Богдана Григорьевича - солдата
- ЖИДКИХ Максима Сергеевича - солдата
- ЖУКА Максима Николаевича - младшего сержанта
- ЖУКА Юрия Николаевича - старшего солдата
- ЗАЙЦЕВА Игоря Петровича - старшего солдата
- ЗАЙЧЕНКО Виталия Анатольевича (посмертно) - солдата
- ЗАПИШНОГО Николая Владимировича - старшего лейтенанта
- СБОРЩИКА Евгения Александровича - младшего сержанта
- ЗЕЛЕНИНА Игоря Александровича (посмертно) - солдата
- ЗЕПОВА Николая Викторовича - старшего сержанта
- КАРПЕНЮКА Андрея Александровича - сержанта
- КВАСНИКА Николая Петровича - солдата
- КЛОКОЦКОГО Владимира Константиновича - старшего солдата
- КОЗЮПУ Андрея Владимировича - сержанта
- КОНДРАТЕНКО Александра Яковлевича (посмертно) - солдата
- КОНОТОПЧИКА Александра Валерьевича - солдата
- КОРДЮКОВА Виктора Александровича - солдата
- КОСТЮШКО Юрия Николаевича - солдата
- КРАВЦА Игоря Игоревича (посмертно) - солдата
- КРИВОРУЧКА Владимира Николаевича - старшего лейтенанта
- КРУПЕНИЦКОГО Кирилла Романовича (посмертно) - солдата
- КСЬОНЖЕКА Юрия Ивановича - солдата
- КУДАРЕНКО Степана Викторовича - старшего лейтенанта
- КУЗЬМУКА Андрея Игоревича - солдата
- КУЛИША Николая Сергеевича - младшего сержанта
- ЛАЗУНЬКО Сергея Викторовича (посмертно) - солдата
- ЛЕВЧЕНКО Игоря Геннадьевича - старшего солдата
- ЛИТВИНЕНКО Олега Николаевича - полковника
- ЛИЩУКА Николая Владимировича - младшего сержанта
- ЛОПАТКО Валерия Владимировича - младшего сержанта
- ЛОПАТКО Ларису Михайловну - младшего лейтенанта
- ЛЮБИЕМСКОГО Николая Васильевича - старшего солдата
- ЛЯШЕНКО Артема Владиславовича (посмертно) - старшего лейтенанта
- МАКАРОВА Артема Валерьевича - младшего сержанта
- МАЛИКА Максима Юрьевича - солдата
- МАТОХИНА Павла Анатольевича - солдата
- МАХОВИКА Александра Александровича - старшего сержанта
- МЕГЕРЮ Дмитрия Константиновича - младшего сержанта
- МЕГЕРЮ Константина Васильевича - штаб-сержанта
- МИРОНЮКА Игоря Васильевича - сержанта
- МИШКО Константина Анатольевича - старшего лейтенанта
- МИТИЛЕВА Максима Игоревича - младшего сержанта
- МИХАЛЬОВА Александра Александровича - солдата
- МОЗГУНОВА Александра Юрьевича - сержанта
- МОЛДОВАНА Максима Сергеевича (посмертно) - солдата
- НАЙДИЧА Сергея Юрьевича - младшего сержанта
- НЕВОЙТА Сергея Юрьевича - старшего сержанта
- НИКОЛЮКА Андрея Александровича - младшего сержанта
- НОВОСЕЛЬСКОГО Дениса Борисовича - младшего сержанта
- НОГОЛЕВУ Полину Николаевну - старшего солдата
- ОБьедкина Сергея Юрьевича - сержанта
- ОЛЕЙНИКА Ивана Николаевича (посмертно) - солдата
- ОМЕЛЯНЕНКО Маргариту Александровну - лейтенанта
- ОСТРОВСКОГО Сергея Владимировича - старшего солдата
- ПАДИЕНКО Дмитрия Владимировича - младшего сержанта
- ПЕДАЯ Дмитрия Николаевича (посмертно) - сержанта
- ПЕТРОВСКОГО Ярослава Васильевича - старшего солдата
- ПЕТРЯЕВА Эдуарда Руслановича - старшего сержанта
- ПОЛУХИНА Александра Дмитриевича - младшего сержанта
- ПОПОВА Сергея Борисовича - старшего сержанта
- ПОТАПОВА Романа Васильевича - солдата
- ПРОСКУРНЯКА Максима Владимировича - младшего сержанта
- ПШЕНИЧНОГО Владимира Алексеевича - капитана
- РОМАНЮКА Владимира Васильевича - майора
- РУСАВСКОГО Юрия Ивановича - главного сержанта
- Скемского Ярослава Валентиновича - солдата
- СКЛЯРА Александра Вячеславовича (посмертно) - майора
- СКРЕБЦОВА Илью Борисовича - солдата
- СОКОЛОВА Константина Геннадьевича - майора
- СТРУКА Максима Романовича - старшего солдата
- ТЕЛИЧКА Владислава Владимировича - старшего лейтенанта
- ТКАЧЕНКО Андрея Алексеевича - старшего солдата
- ТРУБЕНКОВА Даниила Руслановича - капитана
- УГЛЯНЦЕВА Виталия Александровича - солдата
- УСЕНКО Антона Алексеевича - сержанта
- ФАРАФОНОВА Сергея Владимировича - солдата
- ХАРЧЕНКО Артема Витальевича - солдата
- ЦВИРКУНА Владислава Валерьевича - младшего сержанта
- ЧЕРЕВКО Виктора Васильевича - младшего сержанта
- ЧЕРНЯВСКОГО Дмитрия Александровича - старшего солдата
- ШВЕЦА Дмитрия Руслановича (посмертно) - солдата
- ШУМЕЕВА Виктора Юрьевича - младшего сержанта
- ЩЕРБАКОВА Павла Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ЩЕРБИНУ Анатолия Михайловича - майора
- ЮРЧЕНКО Арсена Владимировича - младшего лейтенанта
- ЯКОБЧУКА Михаила Васильевича - полковника
- Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- БЕГЕБУ Михаила Александровича - старшего солдата
- БЕДРАКА Романа Васильевича - младшего сержанта
- БЕЗМЕНОВА Сергея Владимировича - сержанта
- БЕРЕЗЯНСКОГО Максима Сергеевича - младшего сержанта
- БРИЧКУ Владимира Викторовича - старшего солдата
- ГОНЧАРОВА Максима Сергеевича - старшего лейтенанта
- ГРИГОРАКА Сергея Владимировича - полковника
- ГРУШКУ Владимира Викторовича - старшего солдата
- ЕРМОЛУ Максима Владимировича - старшего солдата
- КОВТУНА Александра Сергеевича - младшего сержанта
- КРУТЬКО Станислава Сергеевича - младшего сержанта
- КУРИЛОВА Дмитрия Александровича - младшего сержанта
- ЛЕЛЮХА Владимира Андреевича - младшего сержанта
- МАРЧУКА Александра Владимировича - младшего сержанта
- МОСКАЛЬЦА Максима Викторовича - солдата
- ОСТРИЖКА Валентина Леонидовича - солдата
- ПОСПЕШИНСКОГО Эдуарда Романовича - старшего солдата
- СТЕПАНОВА Анатолия Васильевича - солдата
- ТВЕРДОХЛИБА Владислава Витальевича - младшего сержанта
- ТКАЧЕНКО Богдана Дмитриевича - младшего сержанта
- ЦЕГЕЛЬНИКА Юрия Александровича - солдата
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- БОНДАРЕНКО Александра Витальевича - старшего сержанта
- ПОВТАР Веронику Анатольевну - младшего сержанта
- СИВАКА Андрея Васильевича - старшего сержанта
- СИСОВА Андрея Александровича - старшего солдата
- ШЕВЧУКА Андрея Сергеевича - младшего сержанта
- Шкиренко Евгения Анатольевича - сержанта
- ЩУРА Александра Павловича - подполковника медицинской службы
в Национальной полиции Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого I степени
- НЕТРЕБКО Александра Юрьевича - полковника полиции
Наградить орденом "За мужество" III степени
- АРТЮХА Ивана Алексеевича - капитана полиции
- БЛИХАША Александра Александровича - капрала полиции
- БРИКОВЦА Владимира Николаевича - капитана полиции
- БРОСЛАВСКОГО Романа Анатольевича - лейтенанта полиции
- ГАУКА Кирилла Валентиновича - старшего лейтенанта полиции
- ЕВЛАША Олега Николаевича - подполковника полиции
- ЗАВГОРОДНЕГО Олега Владимировича - капитана полиции
- ЗАГРЕБУ Дениса Олеговича - полковника полиции
- ИГНАТЕНКО Дмитрия Александровича - капрала полиции
- КИСИЛЕВИЧА Владимира Игоревича - майора полиции
- КОЛЕСНИКА Артема Викторовича - капитана полиции
- КОШКАЛДУ Юрия Юрьевича - капитана полиции
- КУЗНЕЦОВА Владислава Эдуардовича - лейтенанта полиции
- ЛУЦЕНКО Дениса Леонидовича - капрала полиции
- МИЩУКА Владимира Владимировича - лейтенанта полиции
- ОКУЛОВА Федора Николаевича - старшего лейтенанта полиции
- ПАВЛИВА Игоря Мироновича - рядового полиции
- ПАВЛОВА Евгения Викторовича - лейтенанта полиции
- Пасичного Виталия Богдановича - капитана полиции
- ПОПОВА Бориса Сергеевича - старшего сержанта полиции
- ПОХУ Александра Витальевича - майора полиции
- САМОЙЛЕНКО Николая Александровича (посмертно) - старшего лейтенанта полиции
- СИДОРКА Эдуарда Михайловича - старшего лейтенанта полиции
- СТЕБАЛА Павла Петровича - капитана полиции
- ТКАЧЕНКО Артема Александровича (посмертно) - лейтенанта полиции
- ТРОЦЕНКО Ярослава Владимировича - старшего лейтенанта полиции
- УДОДА Максима Игоревича - старшего лейтенанта полиции
- ЧЕПУРНОГО Александра Александровича - старшего сержанта полиции
- ШОЛЬКУ Александра Витальевича - старшего лейтенанта полиции
- ЯКУБОВА Илью Владимировича - старшего лейтенанта полиции
- Наградить орденом Даниила Галицкого
- ОСИПЕНКО Руслана Ивановича - генерала полиции третьего ранга
- Наградить медалью "За безупречную службу" III степени
- КУКОВИНЦА Дмитрия Валерьевича - полковника полиции
- КУЛИУША Вячеслава Николаевича - полковника полиции
- ЛИСЕЙКО Ивана Владимировича - подполковника полиции
- ШАПОВАЛОВА Александра Александровича - полковника полиции
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- АНДРУСИВА Станислава Николаевича - капитана полиции
- БАСИСТОГО Ивана Николаевича - капрала полиции
- ВЫСОЦКОГО Дениса Игоревича - старшего сержанта полиции
- ГЛЕБЕНКО Андрея Александровича - старшего сержанта полиции
- ГОНЧАРОВА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта полиции
- ДАНЧЕНКО Виктора Сергеевича - майора полиции
- ЕВЧУКА Владимира Ивановича - старшего сержанта полиции
- ЖАРОВСКОГО Максима Игоревича - капитана полиции
- ЖИДКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего сержанта полиции
- КАЧИНСКОГО Виталия Валентиновича - капитана полиции
- Кипу Артема Владиславовича - старшего лейтенанта полиции
- ЛАСЮЧЕНКО Михаила Владимировича - полковника полиции
- МАРЧЕНКО Александра Ивановича - старшего лейтенанта полиции
- МОКИЧА Дмитрия Васильевича - майора полиции
- Рашевского Александра Александровича - полковника полиции
- СКУЛЬСКОГО Илью Иосифовича - подполковника полиции
- СМЕТАНУ Романа Ярославовича (посмертно) - рядового полиции
- ТАРАТОРКИНА Алексея Владимировича - майора полиции
- ТОДОРЧУКА Виктора Александровича - капитана полиции
- ХЕЛЛЕРА Руслана Александровича - капитана полиции
- ЧЕРВАТЮКА Игоря Александровича - капитана полиции
- ЧЕРНОМИЗА Антона Владимировича - капитана полиции
- ШМИЛИКА Юрия Григорьевича - старшего сержанта полиции
- Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- ПОНОМАРЕНКО Юлию Петровну - капрала полиции
- ЧЕРНОГО Андрея Юрьевича - лейтенанта полиции
в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям:
Наградить орденом "За мужество" III степени
- БОРБИТА Дениса Викторовича (посмертно) - лейтенанта службы гражданской защиты
- КОСТЮКА Владимира Леонидовича (посмертно) - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты
- КУКЛУ Анатолия Николаевича (посмертно) - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты
Наградить медалью "За безупречную службу" III степени
- БАРАНЕНКОВУ Ирину Сергеевну - сержанта службы гражданской защиты
- ВАРУШКИНА Илью Александровича - мастер-сержанта службы гражданской защиты
- КОСТЯНОГО Юрия Александровича - капитана службы гражданской защиты
- СЕМКО Алексея Ивановича - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- КРИВОНОСА Сергея Ивановича - главного мастер-сержанта службы гражданской защиты
- КРИВОШЕЕНКО Дениса Николаевича - сержанта службы гражданской защиты
- КУБРАКОВА Романа Андреевича - сержанта службы гражданской защиты
- ЛУПАРЕНКО Михаила Евгеньевича - мастер-сержанта службы гражданской защиты
- ПРОХОРЕНКО Виталия Николаевича - мастер-сержанта службы гражданской защиты
- ЯВТУШЕНКО Евгения Юрьевича - сержанта службы гражданской защиты
в Государственной пограничной службе Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
- ГОВОРУЩАКА Игоря Андреевича - полковника
Наградить орденом "За мужество" III степени
- МИХАЙЛЕНКА Олега Станиславовича - капитана
- Минько Александра Ивановича - старшего лейтенанта
- ПРИХОДЬКО Виталия Викторовича - мастер-сержанта
- ЮТОВЦА Сергея Ивановича - мастер-сержанта
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- ВЫСОЧИНА Владимира Олеговича - солдата
- ВОДОЛАДА Вячеслава Николаевича - мастер-сержанта
- ЕПИФАНОВА Сергея Викторовича - солдата
- КОВАЛЯ Андрея Ярославовича - полковника
- КОШЕЛЬНИКА Игоря Викторовича - подполковника
- МОРОЗА Ореста Владимировича - полковника
- ОВЧАРЕНКО Евгения Александровича - старшего сержанта
- Осипенко Богдана Сергеевича - солдата
- ОСТАПЧУКА Василия Николаевича - солдата
- ПЕРЕСАДУ Евгения Сергеевича - солдата
- РИЖАКА Виталия Игоревича - полковника
- РИПАКА Владимира Михайловича - младшего сержанта
- СВИСТУНОВА Илью Сергеевича - старшего сержанта
- СЕНЮКА Романа Мирославовича - солдата
- СЕРДЮКА Евгения Васильевича - солдата
- СОКОЛЕНКО Владислава Алексеевича - сержанта
- ЧЕРЕПОВСКОГО Александра Романовича - старшего сержанта
Наградить медалью "За безупречную службу" II степени
- САВРАЦКОГО Александра Александровича - полковника
Наградить медалью "За безупречную службу" III степени
- ТРИПАЧУКА Леонида Тимофеевича - майора
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- ГАНУСА Александра Александровича - старшего сержанта
- ГРИГОРЕНКО Владислава Андреевича - старшего сержанта
- ДИДУХА Олега Владимировича - штаб-сержанта
- ИВАНЬКО Андрея Владимировича - солдата
- КОЛОДОЧКУ Валерия Алексеевича - младшего сержанта
- МАРУЩАКА Станислава Ивановича - солдата
- МЕФОДЕВА Александра Юрьевича - подполковника
- ПАНЧИКА Олега Александровича - майора
- РОЗНИКА Владимира Анатольевича - полковника
- СЕМЕНЮКА Андрея Викторовича - солдата
- СЕПТУ Дмитрия Владимировича - старшего солдата
- Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- ГАВРИЛЮК Елену Александровну - лейтенанта
- МАРТЫНЮКА Евгения Анатольевича - капитана.
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1. Стверджує, що вона лікар, але при цьому плутає психіатра з психологом.
2. Стверджує, що вона військовий лікар і при цьому береться безапеляційно судити про штатні посади бойових дивізіонів, при цьому грубо помиляючись.
3. Навязливо неодноразово повторює одні і ті самі фрази звернутись до психіатра, ніби зациклившись на цьому.
Все вказує на те, що медична допомога потрібна Вам, а не мені.