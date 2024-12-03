Зеленський нагородив 402 українських воїнів, 78 з них - посмертно. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 402 захисників нашої країни, 78 з них - нагороджені посмертно.

Відповідний указ №797/2024 від 27 листопада оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"

БАЙДУ Руслана Костянтиновича — підполковника

КОВАЛЬЧУКА Віталія Леонідовича — майора

НОЩЕНКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта

ОГОНЬКОВА Вадима Валерійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЯРОША Максима Сергійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БІЛАКА Василя Васильовича — молодшого лейтенанта

ВАКУЛЕНЧИКА Олексія Валерійовича — капітана

КАЛЬМУСА Дмитра Дмитровича — солдата

ТОМКА Родіона Станіславовича — майора

ЯЦЮКА Павла Федоровича — генерал-майора

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Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

ФІНАГЄЄВА Гліба Миколайовича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ГОРНІКА Олексія Леонідовича — молодшого лейтенанта

ДЗЮБАКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДРОЗДЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — підполковника

КРАСНЮКА Олександра Вікторовича — капітана

НЕПЕВНОГО Василя Олександровича — лейтенанта

ПАШТЕЦЬКОГО Сергія Олеговича — капітана

ПРЕБУША Вячеслава Йожефовича — молодшого сержанта

ФАЛАТЮКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта

ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — підполковника

ЯРОШЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АЗАРОВА Олексія Олександровича (посмертно) — солдата

АНДРОНОВСЬКОГО Руслана Андріяновича — молодшого сержанта

АРТЕМЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — солдата

АРТЕМЕНКА Дмитра Руслановича (посмертно) — старшого солдата

БАЙГУША Сергія Сергійовича — головного сержанта

БАРАНЦЯ Олега Ігоровича — старшого лейтенанта

БЕРЕЗУ Вячеслава Івановича (посмертно) — старшого солдата

БИСТРОГО Сергія Олександровича — молодшого сержанта

БІЛОУСА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

БЛАЖЕВСЬКОГО Мирослава Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОБЧИКА Руслана Дмитровича (посмертно) — солдата

БОЙЧЕНКА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Дениса Валерійовича — молодшого лейтенанта

БОХАНА Івана Анатолійовича (посмертно) — солдата

БОЯРЧУКА Тараса Леонідовича — старшого сержанта

БРАТЧИКА Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта

БУГАЙЦЯ Владислава Віталійовича (посмертно) — солдата

БУРИКА Сергія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

БУТА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

БУТЕНКА Михайла Михайловича — солдата

БУТКА Володимира Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ВАВІЛОВА Сергія Олександровича (посмертно) — головного сержанта

ВАРУХУ Олексія Сергійовича — старшого солдата

ВІТУШКА Євгенія Руслановича — лейтенанта

ВОРОВЧЕНКА Владислава Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ВУЙТИКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта

ГЛОБУ Олександра Олексійовича — майора

ГОЛІНЧЕНКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ГОНЧАРА Іллю Віталійовича — молодшого сержанта

ГОНЧАРУКА Владислава Владиславовича (посмертно) — солдата

ГРАНЕНКА Ігоря Федоровича — молодшого сержанта

ГРЕЧКУ Віталія Володимировича (посмертно) — солдата

ГРИЦЕНКА Олексія Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ГУЛІЯ Ігоря Миколайовича — головного сержанта

ГУРІНА Івана Миколайовича (посмертно) — сержанта

ДАВИДЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — сержанта

ДАНИЛЕНКА Дениса Вікторовича — солдата

ДЗЯДИКА Богдана Володимировича — молодшого сержанта

ДРАДРАХА Олега Романовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДУБОВЕНКА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата

ДЯЧЕНКА Владислава Дмитровича (посмертно) — солдата

ЖЕВНОВАТЧЕНКА Станіслава Сергійовича — солдата

ЗАЗЬОРНОГО Максима Олександровича (посмертно) — солдата

ЗАЇКУ Артема Сергійовича — лейтенанта

ЗАХАРОВА Євгенія Сергійовича — молодшого сержанта

ЗЕЛЕНОГО Володимира Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ЗІНЧЕНКА Віктора Вікторовича — лейтенанта

КАВУНА Валерія Валерійовича — молодшого сержанта

КАНІВСЬКУ Лесю Русланівну — капітана медичної служби

КАРПОВА Андрія Володимировича — головного сержанта

КЕРЖНЕРА Євгенія Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

КИРИЧЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

КІСІЛЬОВА Руслана Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КМЕТЯ Андрія Степановича — молодшого сержанта

КОЛЬЦОВА Данила Віталійовича (посмертно) — солдата

КОМАРНІЦЬКОГО Віктора Вікторовича (посмертно) — штаб-сержанта

КОНОВАЛОВА-НАМАКОНОВА Миколу Павловича — старшого сержанта

КРАТЬКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

КУЗНЕЦОВА Євгена Олександровича — старшого сержанта

КУПЕЛЬСЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

КУЧМУ Івана Петровича — молодшого лейтенанта

КУШНІРА Андрія Сергійовича (посмертно) — солдата

ЛЕБЕДЯ Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛЕДЕНЦОВА Олексія Олеговича — лейтенанта

ЛИСАНСЬКОГО Юрія Михайловича (посмертно) — солдата

ЛІСОВОГО Ігоря Миколайовича — молодшого лейтенанта

МАКАЄВА Віктора Олександровича — капітана

МАЛЬЦЕВА Ростислава Юрійовича — молодшого сержанта

МАРТИНЕНКА Миколу Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАТВЕЄВА Олега Володимировича (посмертно) — сержанта

МАТІЯША Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МАТІЯША Сергія Павловича — старшого солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Андрія Миколайовича — молодшого лейтенанта

МОКРУШИНА Євгена Михайловича — молодшого сержанта

МОСКАЛЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

МОСКВІНА Ярослава Анатолійовича — старшого солдата

МУРАВСЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата

МУРЖАКА Дмитра Михайловича (посмертно) — солдата

НАЗАРЕНКА Дениса Вікторовича — солдата

НАЗАРЕНКА Дениса Олеговича (посмертно) — старшого сержанта

НАЗАРОВА Андрія Олександровича (посмертно) — сержанта

НОСАЧА Володимира Ігоровича — солдата

НОСЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

НУРІЄВА Нурлана Нурверді огли — молодшого сержанта

ОЖАКА Артема Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ОСАДЧОГО Євгена Миколайовича — солдата

ПАЛАГНЮКА Тараса Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ПАНОВА Дмитра Валентиновича — молодшого сержанта

ПАПУШУ Владислава Васильовича — молодшого сержанта

ПАРАНІЧА Василя Володимировича — старшого солдата

ПЕРШИНА Олександра Вікторовича — молодшого лейтенанта

ПОДЕРЕЧУ Віктора Григоровича (посмертно) — солдата

ПРИСТАВКУ Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ПРОЦЬКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ПУРИСА Івана Івановича (посмертно) — солдата

РЕМНЬОВА Іллю Валерійовича — молодшого сержанта

РОМАНЕНКА Сергія Миколайовича — солдата

РОМАНЮКА Романа Вікторовича — старшого солдата

РУБЧЕВА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

САВЧЕНКА Юрія Дмитровича (посмертно) — солдата

СЕМЕНЮКА Миколу Олександровича — капітана

СЕМЕНЯКУ Олександра Олексійовича — молодшого сержанта

СЕМІНЧЕНКА Андрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕНЧЕНКА Романа Петровича — солдата

СЕРГІЄНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

СКОПЦЯ Олександра Олександровича (посмертно) — головного сержанта

СМАЛЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта

СТАРИЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

СТАРОДОНОВА Владислава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СТАРОСІЛЬСЬКОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

СТУПАКОВА Віталія Валерійовича — сержанта

ТОВСТОНОГА Дениса Юрійовича (посмертно) — солдата

ТРОФИМЧУКА Євгена Володимировича — сержанта

ТУРИКА Богдана Анатолійовича — молодшого сержанта

ТУРЧИНА Івана Вікторовича — капітана

ФІЛЯ Сергія Миколайовича — головного сержанта

ФРИЗЮКА Романа Володимировича — молодшого сержанта

ХАРИТОНЧУКА Миколу Миколайовича — капітана

ХОМЯКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

ЧАЙКУ Антона Вадимовича — молодшого сержанта

ЧИГИРЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата

ЧУБА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта

ШАПОРЕНКА Олександра Павловича (посмертно) — старшого солдата

ШЕВЧУКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта

ШЕРЕДЕКУ Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ШИШКІНА Віталія Валентиновича (посмертно) — солдата

ЮМАШЕВА Олександра Станіславовича — старшого солдата

ЯКОВЦЯ Михайла Івановича (посмертно) — старшого солдата

ЯКОВЧУКА Миколу Івановича — солдата

ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЯРОШЕНКА Романа Олеговича — молодшого лейтенанта

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Нагородити орденом Данила Галицького

СТЕПЧУКА Олександра Ілліча — молодшого сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АНДРЕЄВА Євгена Юрійовича — молодшого сержанта

БАБІЧЕВА Антона Володимировича — молодшого лейтенанта

БАТУРУ Олексія Віталійовича — молодшого сержанта

БОГДАНОВИЧА Івана Сергійовича — солдата

ВАРЕНИКА Ігоря Андрійовича — старшого солдата

ВАСИЛЬЄВА Євгена Олександровича (посмертно) — солдата

ВЛАСЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ВОВКОДАВА Юрія Васильовича — головного сержанта

ВОЛКОВА Михайла Владиславовича — старшого солдата

ГАНОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — молодшого сержанта

ГАРАЄВА Раміза Абдулу Огли (посмертно) — солдата

ГЕРАСИМЧУКА Тимофія Максимовича — молодшого лейтенанта

ГЛАДКОГО Івана Миколайовича — солдата

ГОНЧАРЕНКА Олександра Васильовича — головного сержанта

ГОРДИНУ Михайла Михайловича — старшого солдата

ГОРОХОВА Владислава Миколайовича — молодшого сержанта

ГУКОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата

ДАНЧЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта

ДЗЮБАКА Миколу Івановича — головного сержанта

ДОВГАНЯ Олександра Миколайовича — старшого солдата

ДОЛГОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДОМБРОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата

ЄВТУШЕНКА Климентія Геннадійовича — капітана

ЄМЦОВА Богдана Григоровича — солдата

ЖИДКИХ Максима Сергійовича — солдата

ЖУКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта

ЖУКА Юрія Миколайовича — старшого солдата

ЗАЙЦЕВА Ігоря Петровича — старшого солдата

ЗАЙЧЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЗАПИШНОГО Миколу Володимировича — старшого лейтенанта

ЗБОРЩИКА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта

ЗЕЛЕНІНА Ігоря Олександровича (посмертно) — солдата

ЗЕПОВА Миколу Вікторовича — старшого сержанта

КАРПЕНЮКА Андрія Олександровича — сержанта

КВАСНИКА Миколу Петровича — солдата

КЛОКОЦЬКОГО Володимира Костянтиновича — старшого солдата

КОЗЮПУ Андрія Володимировича — сержанта

КОНДРАТЕНКА Олександра Яковича (посмертно) — солдата

КОНОТОПЧИКА Олександра Валерійовича — солдата

КОРДЮКОВА Віктора Олександровича — солдата

КОСТЮШКА Юрія Миколайовича — солдата

КРАВЦЯ Ігоря Ігоровича (посмертно) — солдата

КРИВОРУЧКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта

КРУПЕНИЦЬКОГО Кирила Романовича (посмертно) — солдата

КСЬОНЖЕКА Юрія Івановича — солдата

КУДАРЕНКА Степана Вікторовича — старшого лейтенанта

КУЗЬМУКА Андрія Ігоровича — солдата

КУЛІША Миколу Сергійовича — молодшого сержанта

ЛАЗУНЬКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата

ЛЕВЧЕНКА Ігоря Геннадійовича — старшого солдата

ЛИТВИНЕНКА Олега Миколайовича — полковника

ЛІЩУКА Миколу Володимировича — молодшого сержанта

ЛОПАТКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта

ЛОПАТКО Ларису Михайлівну — молодшого лейтенанта

ЛЮБІЄМСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого солдата

ЛЯШЕНКА Артема Владиславовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАКАРОВА Артема Валерійовича — молодшого сержанта

МАЛІКА Максима Юрійовича — солдата

МАТОХІНА Павла Анатолійовича — солдата

МАХОВИКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

МЕГЕРЮ Дмитра Костянтиновича — молодшого сержанта

МЕГЕРЮ Костянтина Васильовича — штаб-сержанта

МИРОНЮКА Ігоря Васильовича — сержанта

МИШКА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта

МІТІЛЬОВА Максима Ігоровича — молодшого сержанта

МІХАЛЬОВА Олександра Олександровича — солдата

МОЗГУНОВА Олександра Юрійовича — сержанта

МОЛДОВАНА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата

НАЙДИЧА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта

НЕВОЙТА Сергія Юрійовича — старшого сержанта

НІКОЛЮКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

НОВОСЕЛЬСЬКОГО Дениса Борисовича — молодшого сержанта

НОГОЛЄВУ Поліну Миколаївну — старшого солдата

ОБ’ЄДКІНА Сергія Юрійовича — сержанта

ОЛІЙНИКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата

ОМЕЛЯНЕНКО Маргариту Олександрівну — лейтенанта

ОСТРОВСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого солдата

ПАДІЄНКА Дмитра Володимировича — молодшого сержанта

ПЕДАЯ Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта

ПЕТРОВСЬКОГО Ярослава Васильовича — старшого солдата

ПЕТРЯЄВА Едуарда Руслановича — старшого сержанта

ПОЛУХІНА Олександра Дмитровича — молодшого сержанта

ПОПОВА Сергія Борисовича — старшого сержанта

ПОТАПОВА Романа Васильовича — солдата

ПРОСКУРНЯКА Максима Володимировича — молодшого сержанта

ПШЕНИЧНОГО Володимира Олексійовича — капітана

РОМАНЮКА Володимира Васильовича — майора

РУСАВСЬКОГО Юрія Івановича — головного сержанта

СКЄМСЬКОГО Ярослава Валентиновича — солдата

СКЛЯРА Олександра В’ячеславовича (посмертно) — майора

СКРЕБЦОВА Іллю Борисовича — солдата

СОКОЛОВА Костянтина Геннадійовича — майора

СТРУКА Максима Романовича — старшого солдата

ТЕЛИЧКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта

ТКАЧЄНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата

ТРУБЕНКОВА Данила Руслановича — капітана

УГЛЯНЦЕВА Віталія Олександровича — солдата

УСЕНКА Антона Олексійовича — сержанта

ФАРАФОНОВА Сергія Володимировича — солдата

ХАРЧЕНКА Артема Віталійовича — солдата

ЦВІРКУНА Владислава Валерійовича — молодшого сержанта

ЧЕРЕВКА Віктора Васильовича — молодшого сержанта

ЧЕРНЯВСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата

ШВЕЦЯ Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата

ШУМЕЕВА Віктора Юрійовича — молодшого сержанта

ЩЕРБАКОВА Павла Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЩЕРБІНУ Анатолія Михайловича — майора

ЮРЧЕНКА Арсена Володимировича — молодшого лейтенанта

ЯКОБЧУКА Михайла Васильовича — полковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БЕГЕБУ Михайла Олександровича — старшого солдата

БЕДРАКА Романа Васильовича — молодшого сержанта

БЕЗМЕНОВА Сергія Володимировича — сержанта

БЕРЕЗЯНСЬКОГО Максима Сергійовича — молодшого сержанта

БРИЧКУ Володимира Вікторовича — старшого солдата

ГОНЧАРОВА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта

ГРИГОРАКА Сергія Володимировича — полковника

ГРУШКУ Володимира Вікторовича — старшого солдата

ЄРМОЛУ Максима Володимировича — старшого солдата

КОВТУНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

КРУТЬКА Станіслава Сергійовича — молодшого сержанта

КУРИЛОВА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

ЛЕЛЮХА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта

МАРЧУКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта

МОСКАЛЬЦЯ Максима Вікторовича — солдата

ОСТРИЖКА Валентина Леонідовича — солдата

ПОСПЕШИНСЬКОГО Едуарда Романовича — старшого солдата

СТЕПАНОВА Анатолія Васильовича — солдата

ТВЕРДОХЛІБА Владислава Віталійовича — молодшого сержанта

ТКАЧЕНКА Богдана Дмитровича — молодшого сержанта

ЦЕГЕЛЬНИКА Юрія Олександровича — солдата

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

БОНДАРЕНКА Олександра Віталійовича — старшого сержанта

ПОВТАР Вероніку Анатоліївну — молодшого сержанта

СІВАКА Андрія Васильовича — старшого сержанта

СІСОВА Андрія Олександровича — старшого солдата

ШЕВЧУКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта

ШКІРЕНКА Євгенія Анатолійовича — сержанта

ЩУРА Олександра Павловича — підполковника медичної служби

у Національній поліції України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

НЕТРЕБКА Олександра Юрійовича — полковника поліції

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АРТЮХА Івана Олексійовича — капітана поліції

БЛІХАША Олександра Олександровича — капрала поліції

БРИКОВЦЯ Володимира Миколайовича — капітана поліції

БРОСЛАВСЬКОГО Романа Анатолійовича — лейтенанта поліції

ГАУКА Кирила Валентиновича — старшого лейтенанта поліції

ЄВЛАША Олега Миколайовича — підполковника поліції

ЗАВГОРОДНЬОГО Олега Володимировича — капітана поліції

ЗАГРЕБУ Дениса Олеговича — полковника поліції

ІГНАТЕНКА Дмитра Олександровича — капрала поліції

КИСІЛЕВИЧА Володимира Ігоровича — майора поліції

КОЛЕСНИКА Артема Вікторовича — капітана поліції

КОШКАЛДУ Юрія Юрійовича — капітана поліції

КУЗНЕЦОВА Владислава Едуардовича — лейтенанта поліції

ЛУЦЕНКА Дениса Леонідовича — капрала поліції

МІЩУКА Володимира Володимировича — лейтенанта поліції

ОКУЛОВА Федора Миколайовича — старшого лейтенанта поліції

ПАВЛІВА Ігоря Мироновича — рядового поліції

ПАВЛОВА Євгенія Вікторовича — лейтенанта поліції

ПАСІЧНОГО Віталія Богдановича — капітана поліції

ПОПОВА Бориса Сергійовича — старшого сержанта поліції

ПОХУ Олександра Віталійовича — майора поліції

САМОЙЛЕНКА Миколу Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції

СІДОРКА Едуарда Михайловича — старшого лейтенанта поліції

СТЕБАЛА Павла Петровича — капітана поліції

ТКАЧЕНКА Артема Олександровича (посмертно) — лейтенанта поліції

ТРОЦЕНКА Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта поліції

УДОДА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта поліції

ЧЕПУРНОГО Олександра Олександровича — старшого сержанта поліції

ШОЛЬКУ Олександра Віталійовича — старшого лейтенанта поліції

ЯКУБОВА Іллю Володимировича — старшого лейтенанта поліції

Нагородити орденом Данила Галицького

ОСИПЕНКА Руслана Івановича — генерала поліції третього рангу

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

КУКОВИНЦЯ Дмитра Валерійовича — полковника поліції

КУЛІУША В’ячеслава Миколайовича — полковника поліції

ЛИСЕЙКА Івана Володимировича — підполковника поліції

ШАПОВАЛОВА Олександра Олександровича — полковника поліції

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНДРУСІВА Станіслава Миколайовича — капітана поліції

БАСИСТОГО Івана Миколайовича — капрала поліції

ВИСОЦЬКОГО Дениса Ігоровича — старшого сержанта поліції

ГЛЕБЕНКА Андрія Олександровича — старшого сержанта поліції

ГОНЧАРОВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта поліції

ДАНЧЕНКА Віктора Сергійовича — майора поліції

ЄВЧУКА Володимира Івановича — старшого сержанта поліції

ЖАРОВСЬКОГО Максима Ігоровича — капітана поліції

ЖИДКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта поліції

КАЧИНСЬКОГО Віталія Валентиновича — капітана поліції

КІПУ Артема Владиславовича — старшого лейтенанта поліції

ЛАСЮЧЕНКА Михайла Володимировича — полковника поліції

МАРЧЕНКА Олександра Івановича — старшого лейтенанта поліції

МОКИЧА Дмитра Васильовича — майора поліції

РАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — полковника поліції

СКУЛЬСЬКОГО Іллю Йосиповича — підполковника поліції

СМЕТАНУ Романа Ярославовича (посмертно) — рядового поліції

ТАРАТОРКІНА Олексія Володимировича — майора поліції

ТОДОРЧУКА Віктора Олександровича — капітана поліції

ХЕЛЛЕРА Руслана Олександровича — капітана поліції

ЧЕРВАТЮКА Ігоря Олександровича — капітана поліції

ЧОРНОМИЗА Антона Володимировича — капітана поліції

ШМІЛИКА Юрія Григоровича — старшого сержанта поліції

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

ПОНОМАРЕНКО Юлію Петрівну — капрала поліції

ЧОРНОГО Андрія Юрійовича — лейтенанта поліції

у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БОРБІТА Дениса Вікторовича (посмертно) — лейтенанта служби цивільного захисту

КОСТЮКА Володимира Леонідовича (посмертно) — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

КУКЛУ Анатолія Миколайовича (посмертно) — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

БАРАНЕНКОВУ Ірину Сергіївну — сержанта служби цивільного захисту

ВАРУШКІНА Іллю Олександровича — майстер-сержанта служби цивільного захисту

КОСТЯНОГО Юрія Олександровича — капітана служби цивільного захисту

СЕМКА Олексія Івановича — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

КРИВОНОСА Сергія Івановича — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

КРИВОШЕЄНКА Дениса Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту

КУБРАКОВА Романа Андрійовича — сержанта служби цивільного захисту

ЛУПАРЕНКА Михайла Євгенійовича — майстер-сержанта служби цивільного захисту

ПРОХОРЕНКА Віталія Миколайовича — майстер-сержанта служби цивільного захисту

ЯВТУШЕНКА Євгенія Юрійовича — сержанта служби цивільного захисту

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГОВОРУЩАКА Ігоря Андрійовича — полковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

МИХАЙЛЕНКА Олега Станіславовича — капітана

МІНЬКА Олександра Івановича — старшого лейтенанта

ПРИХОДЬКА Віталія Вікторовича — майстер-сержанта

ЮТОВЦЯ Сергія Івановича — майстер-сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ВИСОЧІНА Володимира Олеговича — солдата

ВОДОЛАДА В’ячеслава Миколайовича — майстер-сержанта

ЄПІФАНОВА Сергія Вікторовича — солдата

КОВАЛЯ Андрія Ярославовича — полковника

КОШЕЛЬНИКА Ігоря Вікторовича — підполковника

МОРОЗА Ореста Володимировича — полковника

ОВЧАРЕНКА Євгенія Олександровича — старшого сержанта

ОСІПЕНКА Богдана Сергійовича — солдата

ОСТАПЧУКА Василя Миколайовича — солдата

ПЕРЕСАДУ Євгена Сергійовича — солдата

РИЖАКА Віталія Ігоровича — полковника

РІПАКА Володимира Михайловича — молодшого сержанта

СВИСТУНОВА Іллю Сергійовича — старшого сержанта

СЕНЮКА Романа Мирославовича — солдата

СЕРДЮКА Євгенія Васильовича — солдата

СОКОЛЕНКА Владислава Олексійовича — сержанта

ЧЕРЕПОВСЬКОГО Олександра Романовича — старшого сержанта

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Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІ ступеня

САВРАЦЬКОГО Олександра Олександровича — полковника

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ТРИПАЧУКА Леоніда Тимофійовича — майора

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ГАНУСА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ГРИГОРЕНКА Владислава Андрійовича — старшого сержанта

ДІДУХА Олега Володимировича — штаб-сержанта

ІВАНЬКА Андрія Володимировича — солдата

КОЛОДОЧКУ Валерія Олексійовича — молодшого сержанта

МАРУЩАКА Станіслава Івановича — солдата

МЕФОДЬЄВА Олександра Юрійовича — підполковника

ПАНЧИКА Олега Олександровича — майора

РІЗНИКА Володимира Анатолійовича — полковника

СЕМЕНЮКА Андрія Вікторовича — солдата

СЕПТУ Дмитра Володимировича — старшого солдата

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

ГАВРИЛЮК Олену Олександрівну — лейтенанта

МАРТИНЮКА Євгена Анатолійовича — капітана.

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