Зеленський нагородив 402 українських воїнів, 78 з них - посмертно. СПИСОК
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 402 захисників нашої країни, 78 з них - нагороджені посмертно.
Відповідний указ №797/2024 від 27 листопада оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:
За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"
- БАЙДУ Руслана Костянтиновича — підполковника
- КОВАЛЬЧУКА Віталія Леонідовича — майора
- НОЩЕНКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
- ОГОНЬКОВА Вадима Валерійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
- ЯРОША Максима Сергійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- БІЛАКА Василя Васильовича — молодшого лейтенанта
- ВАКУЛЕНЧИКА Олексія Валерійовича — капітана
- КАЛЬМУСА Дмитра Дмитровича — солдата
- ТОМКА Родіона Станіславовича — майора
- ЯЦЮКА Павла Федоровича — генерал-майора
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
- ФІНАГЄЄВА Гліба Миколайовича — майора
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- ГОРНІКА Олексія Леонідовича — молодшого лейтенанта
- ДЗЮБАКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДРОЗДЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — підполковника
- КРАСНЮКА Олександра Вікторовича — капітана
- НЕПЕВНОГО Василя Олександровича — лейтенанта
- ПАШТЕЦЬКОГО Сергія Олеговича — капітана
- ПРЕБУША Вячеслава Йожефовича — молодшого сержанта
- ФАЛАТЮКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта
- ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — підполковника
- ЯРОШЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- АЗАРОВА Олексія Олександровича (посмертно) — солдата
- АНДРОНОВСЬКОГО Руслана Андріяновича — молодшого сержанта
- АРТЕМЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
- АРТЕМЕНКА Дмитра Руслановича (посмертно) — старшого солдата
- БАЙГУША Сергія Сергійовича — головного сержанта
- БАРАНЦЯ Олега Ігоровича — старшого лейтенанта
- БЕРЕЗУ Вячеслава Івановича (посмертно) — старшого солдата
- БИСТРОГО Сергія Олександровича — молодшого сержанта
- БІЛОУСА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
- БЛАЖЕВСЬКОГО Мирослава Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БОБЧИКА Руслана Дмитровича (посмертно) — солдата
- БОЙЧЕНКА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- БОНДАРЕНКА Дениса Валерійовича — молодшого лейтенанта
- БОХАНА Івана Анатолійовича (посмертно) — солдата
- БОЯРЧУКА Тараса Леонідовича — старшого сержанта
- БРАТЧИКА Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
- БУГАЙЦЯ Владислава Віталійовича (посмертно) — солдата
- БУРИКА Сергія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
- БУТА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
- БУТЕНКА Михайла Михайловича — солдата
- БУТКА Володимира Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВАВІЛОВА Сергія Олександровича (посмертно) — головного сержанта
- ВАРУХУ Олексія Сергійовича — старшого солдата
- ВІТУШКА Євгенія Руслановича — лейтенанта
- ВОРОВЧЕНКА Владислава Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВУЙТИКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
- ГЛОБУ Олександра Олексійовича — майора
- ГОЛІНЧЕНКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ГОНЧАРА Іллю Віталійовича — молодшого сержанта
- ГОНЧАРУКА Владислава Владиславовича (посмертно) — солдата
- ГРАНЕНКА Ігоря Федоровича — молодшого сержанта
- ГРЕЧКУ Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
- ГРИЦЕНКА Олексія Олеговича (посмертно) — старшого солдата
- ГУЛІЯ Ігоря Миколайовича — головного сержанта
- ГУРІНА Івана Миколайовича (посмертно) — сержанта
- ДАВИДЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — сержанта
- ДАНИЛЕНКА Дениса Вікторовича — солдата
- ДЗЯДИКА Богдана Володимировича — молодшого сержанта
- ДРАДРАХА Олега Романовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДУБОВЕНКА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата
- ДЯЧЕНКА Владислава Дмитровича (посмертно) — солдата
- ЖЕВНОВАТЧЕНКА Станіслава Сергійовича — солдата
- ЗАЗЬОРНОГО Максима Олександровича (посмертно) — солдата
- ЗАЇКУ Артема Сергійовича — лейтенанта
- ЗАХАРОВА Євгенія Сергійовича — молодшого сержанта
- ЗЕЛЕНОГО Володимира Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- ЗІНЧЕНКА Віктора Вікторовича — лейтенанта
- КАВУНА Валерія Валерійовича — молодшого сержанта
- КАНІВСЬКУ Лесю Русланівну — капітана медичної служби
- КАРПОВА Андрія Володимировича — головного сержанта
- КЕРЖНЕРА Євгенія Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КИРИЧЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КІСІЛЬОВА Руслана Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- КМЕТЯ Андрія Степановича — молодшого сержанта
- КОЛЬЦОВА Данила Віталійовича (посмертно) — солдата
- КОМАРНІЦЬКОГО Віктора Вікторовича (посмертно) — штаб-сержанта
- КОНОВАЛОВА-НАМАКОНОВА Миколу Павловича — старшого сержанта
- КРАТЬКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
- КУЗНЕЦОВА Євгена Олександровича — старшого сержанта
- КУПЕЛЬСЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- КУЧМУ Івана Петровича — молодшого лейтенанта
- КУШНІРА Андрія Сергійовича (посмертно) — солдата
- ЛЕБЕДЯ Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЛЕДЕНЦОВА Олексія Олеговича — лейтенанта
- ЛИСАНСЬКОГО Юрія Михайловича (посмертно) — солдата
- ЛІСОВОГО Ігоря Миколайовича — молодшого лейтенанта
- МАКАЄВА Віктора Олександровича — капітана
- МАЛЬЦЕВА Ростислава Юрійовича — молодшого сержанта
- МАРТИНЕНКА Миколу Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- МАТВЕЄВА Олега Володимировича (посмертно) — сержанта
- МАТІЯША Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- МАТІЯША Сергія Павловича — старшого солдата
- МЕЛЬНИЧЕНКА Андрія Миколайовича — молодшого лейтенанта
- МОКРУШИНА Євгена Михайловича — молодшого сержанта
- МОСКАЛЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
- МОСКВІНА Ярослава Анатолійовича — старшого солдата
- МУРАВСЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
- МУРЖАКА Дмитра Михайловича (посмертно) — солдата
- НАЗАРЕНКА Дениса Вікторовича — солдата
- НАЗАРЕНКА Дениса Олеговича (посмертно) — старшого сержанта
- НАЗАРОВА Андрія Олександровича (посмертно) — сержанта
- НОСАЧА Володимира Ігоровича — солдата
- НОСЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- НУРІЄВА Нурлана Нурверді огли — молодшого сержанта
- ОЖАКА Артема Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ОСАДЧОГО Євгена Миколайовича — солдата
- ПАЛАГНЮКА Тараса Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
- ПАНОВА Дмитра Валентиновича — молодшого сержанта
- ПАПУШУ Владислава Васильовича — молодшого сержанта
- ПАРАНІЧА Василя Володимировича — старшого солдата
- ПЕРШИНА Олександра Вікторовича — молодшого лейтенанта
- ПОДЕРЕЧУ Віктора Григоровича (посмертно) — солдата
- ПРИСТАВКУ Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
- ПРОЦЬКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ПУРИСА Івана Івановича (посмертно) — солдата
- РЕМНЬОВА Іллю Валерійовича — молодшого сержанта
- РОМАНЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
- РОМАНЮКА Романа Вікторовича — старшого солдата
- РУБЧЕВА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
- САВЧЕНКА Юрія Дмитровича (посмертно) — солдата
- СЕМЕНЮКА Миколу Олександровича — капітана
- СЕМЕНЯКУ Олександра Олексійовича — молодшого сержанта
- СЕМІНЧЕНКА Андрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СЕНЧЕНКА Романа Петровича — солдата
- СЕРГІЄНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
- СКОПЦЯ Олександра Олександровича (посмертно) — головного сержанта
- СМАЛЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта
- СТАРИЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
- СТАРОДОНОВА Владислава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- СТАРОСІЛЬСЬКОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
- СТУПАКОВА Віталія Валерійовича — сержанта
- ТОВСТОНОГА Дениса Юрійовича (посмертно) — солдата
- ТРОФИМЧУКА Євгена Володимировича — сержанта
- ТУРИКА Богдана Анатолійовича — молодшого сержанта
- ТУРЧИНА Івана Вікторовича — капітана
- ФІЛЯ Сергія Миколайовича — головного сержанта
- ФРИЗЮКА Романа Володимировича — молодшого сержанта
- ХАРИТОНЧУКА Миколу Миколайовича — капітана
- ХОМЯКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
- ЧАЙКУ Антона Вадимовича — молодшого сержанта
- ЧИГИРЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата
- ЧУБА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта
- ШАПОРЕНКА Олександра Павловича (посмертно) — старшого солдата
- ШЕВЧУКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
- ШЕРЕДЕКУ Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
- ШИШКІНА Віталія Валентиновича (посмертно) — солдата
- ЮМАШЕВА Олександра Станіславовича — старшого солдата
- ЯКОВЦЯ Михайла Івановича (посмертно) — старшого солдата
- ЯКОВЧУКА Миколу Івановича — солдата
- ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЯРОШЕНКА Романа Олеговича — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
- СТЕПЧУКА Олександра Ілліча — молодшого сержанта
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- АНДРЕЄВА Євгена Юрійовича — молодшого сержанта
- БАБІЧЕВА Антона Володимировича — молодшого лейтенанта
- БАТУРУ Олексія Віталійовича — молодшого сержанта
- БОГДАНОВИЧА Івана Сергійовича — солдата
- ВАРЕНИКА Ігоря Андрійовича — старшого солдата
- ВАСИЛЬЄВА Євгена Олександровича (посмертно) — солдата
- ВЛАСЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
- ВОВКОДАВА Юрія Васильовича — головного сержанта
- ВОЛКОВА Михайла Владиславовича — старшого солдата
- ГАНОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — молодшого сержанта
- ГАРАЄВА Раміза Абдулу Огли (посмертно) — солдата
- ГЕРАСИМЧУКА Тимофія Максимовича — молодшого лейтенанта
- ГЛАДКОГО Івана Миколайовича — солдата
- ГОНЧАРЕНКА Олександра Васильовича — головного сержанта
- ГОРДИНУ Михайла Михайловича — старшого солдата
- ГОРОХОВА Владислава Миколайовича — молодшого сержанта
- ГУКОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата
- ДАНЧЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
- ДЗЮБАКА Миколу Івановича — головного сержанта
- ДОВГАНЯ Олександра Миколайовича — старшого солдата
- ДОЛГОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДОМБРОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
- ЄВТУШЕНКА Климентія Геннадійовича — капітана
- ЄМЦОВА Богдана Григоровича — солдата
- ЖИДКИХ Максима Сергійовича — солдата
- ЖУКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта
- ЖУКА Юрія Миколайовича — старшого солдата
- ЗАЙЦЕВА Ігоря Петровича — старшого солдата
- ЗАЙЧЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ЗАПИШНОГО Миколу Володимировича — старшого лейтенанта
- ЗБОРЩИКА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта
- ЗЕЛЕНІНА Ігоря Олександровича (посмертно) — солдата
- ЗЕПОВА Миколу Вікторовича — старшого сержанта
- КАРПЕНЮКА Андрія Олександровича — сержанта
- КВАСНИКА Миколу Петровича — солдата
- КЛОКОЦЬКОГО Володимира Костянтиновича — старшого солдата
- КОЗЮПУ Андрія Володимировича — сержанта
- КОНДРАТЕНКА Олександра Яковича (посмертно) — солдата
- КОНОТОПЧИКА Олександра Валерійовича — солдата
- КОРДЮКОВА Віктора Олександровича — солдата
- КОСТЮШКА Юрія Миколайовича — солдата
- КРАВЦЯ Ігоря Ігоровича (посмертно) — солдата
- КРИВОРУЧКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
- КРУПЕНИЦЬКОГО Кирила Романовича (посмертно) — солдата
- КСЬОНЖЕКА Юрія Івановича — солдата
- КУДАРЕНКА Степана Вікторовича — старшого лейтенанта
- КУЗЬМУКА Андрія Ігоровича — солдата
- КУЛІША Миколу Сергійовича — молодшого сержанта
- ЛАЗУНЬКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
- ЛЕВЧЕНКА Ігоря Геннадійовича — старшого солдата
- ЛИТВИНЕНКА Олега Миколайовича — полковника
- ЛІЩУКА Миколу Володимировича — молодшого сержанта
- ЛОПАТКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
- ЛОПАТКО Ларису Михайлівну — молодшого лейтенанта
- ЛЮБІЄМСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого солдата
- ЛЯШЕНКА Артема Владиславовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- МАКАРОВА Артема Валерійовича — молодшого сержанта
- МАЛІКА Максима Юрійовича — солдата
- МАТОХІНА Павла Анатолійовича — солдата
- МАХОВИКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
- МЕГЕРЮ Дмитра Костянтиновича — молодшого сержанта
- МЕГЕРЮ Костянтина Васильовича — штаб-сержанта
- МИРОНЮКА Ігоря Васильовича — сержанта
- МИШКА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта
- МІТІЛЬОВА Максима Ігоровича — молодшого сержанта
- МІХАЛЬОВА Олександра Олександровича — солдата
- МОЗГУНОВА Олександра Юрійовича — сержанта
- МОЛДОВАНА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
- НАЙДИЧА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта
- НЕВОЙТА Сергія Юрійовича — старшого сержанта
- НІКОЛЮКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
- НОВОСЕЛЬСЬКОГО Дениса Борисовича — молодшого сержанта
- НОГОЛЄВУ Поліну Миколаївну — старшого солдата
- ОБ’ЄДКІНА Сергія Юрійовича — сержанта
- ОЛІЙНИКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
- ОМЕЛЯНЕНКО Маргариту Олександрівну — лейтенанта
- ОСТРОВСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого солдата
- ПАДІЄНКА Дмитра Володимировича — молодшого сержанта
- ПЕДАЯ Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта
- ПЕТРОВСЬКОГО Ярослава Васильовича — старшого солдата
- ПЕТРЯЄВА Едуарда Руслановича — старшого сержанта
- ПОЛУХІНА Олександра Дмитровича — молодшого сержанта
- ПОПОВА Сергія Борисовича — старшого сержанта
- ПОТАПОВА Романа Васильовича — солдата
- ПРОСКУРНЯКА Максима Володимировича — молодшого сержанта
- ПШЕНИЧНОГО Володимира Олексійовича — капітана
- РОМАНЮКА Володимира Васильовича — майора
- РУСАВСЬКОГО Юрія Івановича — головного сержанта
- СКЄМСЬКОГО Ярослава Валентиновича — солдата
- СКЛЯРА Олександра В’ячеславовича (посмертно) — майора
- СКРЕБЦОВА Іллю Борисовича — солдата
- СОКОЛОВА Костянтина Геннадійовича — майора
- СТРУКА Максима Романовича — старшого солдата
- ТЕЛИЧКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
- ТКАЧЄНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата
- ТРУБЕНКОВА Данила Руслановича — капітана
- УГЛЯНЦЕВА Віталія Олександровича — солдата
- УСЕНКА Антона Олексійовича — сержанта
- ФАРАФОНОВА Сергія Володимировича — солдата
- ХАРЧЕНКА Артема Віталійовича — солдата
- ЦВІРКУНА Владислава Валерійовича — молодшого сержанта
- ЧЕРЕВКА Віктора Васильовича — молодшого сержанта
- ЧЕРНЯВСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата
- ШВЕЦЯ Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата
- ШУМЕЕВА Віктора Юрійовича — молодшого сержанта
- ЩЕРБАКОВА Павла Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ЩЕРБІНУ Анатолія Михайловича — майора
- ЮРЧЕНКА Арсена Володимировича — молодшого лейтенанта
- ЯКОБЧУКА Михайла Васильовича — полковника
- Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- БЕГЕБУ Михайла Олександровича — старшого солдата
- БЕДРАКА Романа Васильовича — молодшого сержанта
- БЕЗМЕНОВА Сергія Володимировича — сержанта
- БЕРЕЗЯНСЬКОГО Максима Сергійовича — молодшого сержанта
- БРИЧКУ Володимира Вікторовича — старшого солдата
- ГОНЧАРОВА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
- ГРИГОРАКА Сергія Володимировича — полковника
- ГРУШКУ Володимира Вікторовича — старшого солдата
- ЄРМОЛУ Максима Володимировича — старшого солдата
- КОВТУНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
- КРУТЬКА Станіслава Сергійовича — молодшого сержанта
- КУРИЛОВА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
- ЛЕЛЮХА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта
- МАРЧУКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта
- МОСКАЛЬЦЯ Максима Вікторовича — солдата
- ОСТРИЖКА Валентина Леонідовича — солдата
- ПОСПЕШИНСЬКОГО Едуарда Романовича — старшого солдата
- СТЕПАНОВА Анатолія Васильовича — солдата
- ТВЕРДОХЛІБА Владислава Віталійовича — молодшого сержанта
- ТКАЧЕНКА Богдана Дмитровича — молодшого сержанта
- ЦЕГЕЛЬНИКА Юрія Олександровича — солдата
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- БОНДАРЕНКА Олександра Віталійовича — старшого сержанта
- ПОВТАР Вероніку Анатоліївну — молодшого сержанта
- СІВАКА Андрія Васильовича — старшого сержанта
- СІСОВА Андрія Олександровича — старшого солдата
- ШЕВЧУКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
- ШКІРЕНКА Євгенія Анатолійовича — сержанта
- ЩУРА Олександра Павловича — підполковника медичної служби
у Національній поліції України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
- НЕТРЕБКА Олександра Юрійовича — полковника поліції
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- АРТЮХА Івана Олексійовича — капітана поліції
- БЛІХАША Олександра Олександровича — капрала поліції
- БРИКОВЦЯ Володимира Миколайовича — капітана поліції
- БРОСЛАВСЬКОГО Романа Анатолійовича — лейтенанта поліції
- ГАУКА Кирила Валентиновича — старшого лейтенанта поліції
- ЄВЛАША Олега Миколайовича — підполковника поліції
- ЗАВГОРОДНЬОГО Олега Володимировича — капітана поліції
- ЗАГРЕБУ Дениса Олеговича — полковника поліції
- ІГНАТЕНКА Дмитра Олександровича — капрала поліції
- КИСІЛЕВИЧА Володимира Ігоровича — майора поліції
- КОЛЕСНИКА Артема Вікторовича — капітана поліції
- КОШКАЛДУ Юрія Юрійовича — капітана поліції
- КУЗНЕЦОВА Владислава Едуардовича — лейтенанта поліції
- ЛУЦЕНКА Дениса Леонідовича — капрала поліції
- МІЩУКА Володимира Володимировича — лейтенанта поліції
- ОКУЛОВА Федора Миколайовича — старшого лейтенанта поліції
- ПАВЛІВА Ігоря Мироновича — рядового поліції
- ПАВЛОВА Євгенія Вікторовича — лейтенанта поліції
- ПАСІЧНОГО Віталія Богдановича — капітана поліції
- ПОПОВА Бориса Сергійовича — старшого сержанта поліції
- ПОХУ Олександра Віталійовича — майора поліції
- САМОЙЛЕНКА Миколу Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції
- СІДОРКА Едуарда Михайловича — старшого лейтенанта поліції
- СТЕБАЛА Павла Петровича — капітана поліції
- ТКАЧЕНКА Артема Олександровича (посмертно) — лейтенанта поліції
- ТРОЦЕНКА Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта поліції
- УДОДА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта поліції
- ЧЕПУРНОГО Олександра Олександровича — старшого сержанта поліції
- ШОЛЬКУ Олександра Віталійовича — старшого лейтенанта поліції
- ЯКУБОВА Іллю Володимировича — старшого лейтенанта поліції
- Нагородити орденом Данила Галицького
- ОСИПЕНКА Руслана Івановича — генерала поліції третього рангу
- Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
- КУКОВИНЦЯ Дмитра Валерійовича — полковника поліції
- КУЛІУША В’ячеслава Миколайовича — полковника поліції
- ЛИСЕЙКА Івана Володимировича — підполковника поліції
- ШАПОВАЛОВА Олександра Олександровича — полковника поліції
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- АНДРУСІВА Станіслава Миколайовича — капітана поліції
- БАСИСТОГО Івана Миколайовича — капрала поліції
- ВИСОЦЬКОГО Дениса Ігоровича — старшого сержанта поліції
- ГЛЕБЕНКА Андрія Олександровича — старшого сержанта поліції
- ГОНЧАРОВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта поліції
- ДАНЧЕНКА Віктора Сергійовича — майора поліції
- ЄВЧУКА Володимира Івановича — старшого сержанта поліції
- ЖАРОВСЬКОГО Максима Ігоровича — капітана поліції
- ЖИДКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта поліції
- КАЧИНСЬКОГО Віталія Валентиновича — капітана поліції
- КІПУ Артема Владиславовича — старшого лейтенанта поліції
- ЛАСЮЧЕНКА Михайла Володимировича — полковника поліції
- МАРЧЕНКА Олександра Івановича — старшого лейтенанта поліції
- МОКИЧА Дмитра Васильовича — майора поліції
- РАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — полковника поліції
- СКУЛЬСЬКОГО Іллю Йосиповича — підполковника поліції
- СМЕТАНУ Романа Ярославовича (посмертно) — рядового поліції
- ТАРАТОРКІНА Олексія Володимировича — майора поліції
- ТОДОРЧУКА Віктора Олександровича — капітана поліції
- ХЕЛЛЕРА Руслана Олександровича — капітана поліції
- ЧЕРВАТЮКА Ігоря Олександровича — капітана поліції
- ЧОРНОМИЗА Антона Володимировича — капітана поліції
- ШМІЛИКА Юрія Григоровича — старшого сержанта поліції
- Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- ПОНОМАРЕНКО Юлію Петрівну — капрала поліції
- ЧОРНОГО Андрія Юрійовича — лейтенанта поліції
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- БОРБІТА Дениса Вікторовича (посмертно) — лейтенанта служби цивільного захисту
- КОСТЮКА Володимира Леонідовича (посмертно) — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- КУКЛУ Анатолія Миколайовича (посмертно) — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
- БАРАНЕНКОВУ Ірину Сергіївну — сержанта служби цивільного захисту
- ВАРУШКІНА Іллю Олександровича — майстер-сержанта служби цивільного захисту
- КОСТЯНОГО Юрія Олександровича — капітана служби цивільного захисту
- СЕМКА Олексія Івановича — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- КРИВОНОСА Сергія Івановича — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
- КРИВОШЕЄНКА Дениса Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту
- КУБРАКОВА Романа Андрійовича — сержанта служби цивільного захисту
- ЛУПАРЕНКА Михайла Євгенійовича — майстер-сержанта служби цивільного захисту
- ПРОХОРЕНКА Віталія Миколайовича — майстер-сержанта служби цивільного захисту
- ЯВТУШЕНКА Євгенія Юрійовича — сержанта служби цивільного захисту
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- ГОВОРУЩАКА Ігоря Андрійовича — полковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- МИХАЙЛЕНКА Олега Станіславовича — капітана
- МІНЬКА Олександра Івановича — старшого лейтенанта
- ПРИХОДЬКА Віталія Вікторовича — майстер-сержанта
- ЮТОВЦЯ Сергія Івановича — майстер-сержанта
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- ВИСОЧІНА Володимира Олеговича — солдата
- ВОДОЛАДА В’ячеслава Миколайовича — майстер-сержанта
- ЄПІФАНОВА Сергія Вікторовича — солдата
- КОВАЛЯ Андрія Ярославовича — полковника
- КОШЕЛЬНИКА Ігоря Вікторовича — підполковника
- МОРОЗА Ореста Володимировича — полковника
- ОВЧАРЕНКА Євгенія Олександровича — старшого сержанта
- ОСІПЕНКА Богдана Сергійовича — солдата
- ОСТАПЧУКА Василя Миколайовича — солдата
- ПЕРЕСАДУ Євгена Сергійовича — солдата
- РИЖАКА Віталія Ігоровича — полковника
- РІПАКА Володимира Михайловича — молодшого сержанта
- СВИСТУНОВА Іллю Сергійовича — старшого сержанта
- СЕНЮКА Романа Мирославовича — солдата
- СЕРДЮКА Євгенія Васильовича — солдата
- СОКОЛЕНКА Владислава Олексійовича — сержанта
- ЧЕРЕПОВСЬКОГО Олександра Романовича — старшого сержанта
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІ ступеня
- САВРАЦЬКОГО Олександра Олександровича — полковника
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
- ТРИПАЧУКА Леоніда Тимофійовича — майора
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- ГАНУСА Олександра Олександровича — старшого сержанта
- ГРИГОРЕНКА Владислава Андрійовича — старшого сержанта
- ДІДУХА Олега Володимировича — штаб-сержанта
- ІВАНЬКА Андрія Володимировича — солдата
- КОЛОДОЧКУ Валерія Олексійовича — молодшого сержанта
- МАРУЩАКА Станіслава Івановича — солдата
- МЕФОДЬЄВА Олександра Юрійовича — підполковника
- ПАНЧИКА Олега Олександровича — майора
- РІЗНИКА Володимира Анатолійовича — полковника
- СЕМЕНЮКА Андрія Вікторовича — солдата
- СЕПТУ Дмитра Володимировича — старшого солдата
- Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- ГАВРИЛЮК Олену Олександрівну — лейтенанта
- МАРТИНЮКА Євгена Анатолійовича — капітана.
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1. Стверджує, що вона лікар, але при цьому плутає психіатра з психологом.
2. Стверджує, що вона військовий лікар і при цьому береться безапеляційно судити про штатні посади бойових дивізіонів, при цьому грубо помиляючись.
3. Навязливо неодноразово повторює одні і ті самі фрази звернутись до психіатра, ніби зациклившись на цьому.
Все вказує на те, що медична допомога потрібна Вам, а не мені.