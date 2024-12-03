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Зеленський нагородив 402 українських воїнів, 78 з них - посмертно. СПИСОК

Зеленський нагородив українських військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 402 захисників нашої країни, 78 з них - нагороджені посмертно.

Відповідний указ №797/2024 від 27 листопада оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

у Національній гвардії України:

Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"

  • БАЙДУ Руслана Костянтиновича — підполковника
  • КОВАЛЬЧУКА Віталія Леонідовича — майора
  • НОЩЕНКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
  • ОГОНЬКОВА Вадима Валерійовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

  • ЯРОША Максима Сергійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • БІЛАКА Василя Васильовича — молодшого лейтенанта
  • ВАКУЛЕНЧИКА Олексія Валерійовича — капітана
  • КАЛЬМУСА Дмитра Дмитровича — солдата
  • ТОМКА Родіона Станіславовича — майора
  • ЯЦЮКА Павла Федоровича — генерал-майора

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Герой України чемпіону світу з пауерліфтингу, розвіднику Олексію Слющенку (посмертно)

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

  • ФІНАГЄЄВА Гліба Миколайовича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • ГОРНІКА Олексія Леонідовича — молодшого лейтенанта
  • ДЗЮБАКА Олександра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДРОЗДЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — підполковника
  • КРАСНЮКА Олександра Вікторовича — капітана
  • НЕПЕВНОГО Василя Олександровича — лейтенанта
  • ПАШТЕЦЬКОГО Сергія Олеговича — капітана
  • ПРЕБУША Вячеслава Йожефовича — молодшого сержанта
  • ФАЛАТЮКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта
  • ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — підполковника
  • ЯРОШЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • АЗАРОВА Олексія Олександровича (посмертно) — солдата
  • АНДРОНОВСЬКОГО Руслана Андріяновича — молодшого сержанта
  • АРТЕМЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — солдата
  • АРТЕМЕНКА Дмитра Руслановича (посмертно) — старшого солдата
  • БАЙГУША Сергія Сергійовича — головного сержанта
  • БАРАНЦЯ Олега Ігоровича — старшого лейтенанта
  • БЕРЕЗУ Вячеслава Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • БИСТРОГО Сергія Олександровича — молодшого сержанта
  • БІЛОУСА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
  • БЛАЖЕВСЬКОГО Мирослава Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БОБЧИКА Руслана Дмитровича (посмертно) — солдата
  • БОЙЧЕНКА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • БОНДАРЕНКА Дениса Валерійовича — молодшого лейтенанта
  • БОХАНА Івана Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • БОЯРЧУКА Тараса Леонідовича — старшого сержанта
  • БРАТЧИКА Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
  • БУГАЙЦЯ Владислава Віталійовича (посмертно) — солдата
  • БУРИКА Сергія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • БУТА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
  • БУТЕНКА Михайла Михайловича — солдата
  • БУТКА Володимира Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВАВІЛОВА Сергія Олександровича (посмертно) — головного сержанта
  • ВАРУХУ Олексія Сергійовича — старшого солдата
  • ВІТУШКА Євгенія Руслановича — лейтенанта
  • ВОРОВЧЕНКА Владислава Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВУЙТИКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
  • ГЛОБУ Олександра Олексійовича — майора
  • ГОЛІНЧЕНКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ГОНЧАРА Іллю Віталійовича — молодшого сержанта
  • ГОНЧАРУКА Владислава Владиславовича (посмертно) — солдата
  • ГРАНЕНКА Ігоря Федоровича — молодшого сержанта
  • ГРЕЧКУ Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ГРИЦЕНКА Олексія Олеговича (посмертно) — старшого солдата
  • ГУЛІЯ Ігоря Миколайовича — головного сержанта
  • ГУРІНА Івана Миколайовича (посмертно) — сержанта
  • ДАВИДЕНКА Романа Васильовича (посмертно) — сержанта
  • ДАНИЛЕНКА Дениса Вікторовича — солдата
  • ДЗЯДИКА Богдана Володимировича — молодшого сержанта
  • ДРАДРАХА Олега Романовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДУБОВЕНКА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата
  • ДЯЧЕНКА Владислава Дмитровича (посмертно) — солдата
  • ЖЕВНОВАТЧЕНКА Станіслава Сергійовича — солдата
  • ЗАЗЬОРНОГО Максима Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЗАЇКУ Артема Сергійовича — лейтенанта
  • ЗАХАРОВА Євгенія Сергійовича — молодшого сержанта
  • ЗЕЛЕНОГО Володимира Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • ЗІНЧЕНКА Віктора Вікторовича — лейтенанта
  • КАВУНА Валерія Валерійовича — молодшого сержанта
  • КАНІВСЬКУ Лесю Русланівну — капітана медичної служби
  • КАРПОВА Андрія Володимировича — головного сержанта
  • КЕРЖНЕРА Євгенія Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КИРИЧЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КІСІЛЬОВА Руслана Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • КМЕТЯ Андрія Степановича — молодшого сержанта
  • КОЛЬЦОВА Данила Віталійовича (посмертно) — солдата
  • КОМАРНІЦЬКОГО Віктора Вікторовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • КОНОВАЛОВА-НАМАКОНОВА Миколу Павловича — старшого сержанта
  • КРАТЬКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
  • КУЗНЕЦОВА Євгена Олександровича — старшого сержанта
  • КУПЕЛЬСЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КУЧМУ Івана Петровича — молодшого лейтенанта
  • КУШНІРА Андрія Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ЛЕБЕДЯ Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЛЕДЕНЦОВА Олексія Олеговича — лейтенанта
  • ЛИСАНСЬКОГО Юрія Михайловича (посмертно) — солдата
  • ЛІСОВОГО Ігоря Миколайовича — молодшого лейтенанта
  • МАКАЄВА Віктора Олександровича — капітана
  • МАЛЬЦЕВА Ростислава Юрійовича — молодшого сержанта
  • МАРТИНЕНКА Миколу Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МАТВЕЄВА Олега Володимировича (посмертно) — сержанта
  • МАТІЯША Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • МАТІЯША Сергія Павловича — старшого солдата
  • МЕЛЬНИЧЕНКА Андрія Миколайовича — молодшого лейтенанта
  • МОКРУШИНА Євгена Михайловича — молодшого сержанта
  • МОСКАЛЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
  • МОСКВІНА Ярослава Анатолійовича — старшого солдата
  • МУРАВСЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
  • МУРЖАКА Дмитра Михайловича (посмертно) — солдата
  • НАЗАРЕНКА Дениса Вікторовича — солдата
  • НАЗАРЕНКА Дениса Олеговича (посмертно) — старшого сержанта
  • НАЗАРОВА Андрія Олександровича (посмертно) — сержанта
  • НОСАЧА Володимира Ігоровича — солдата
  • НОСЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • НУРІЄВА Нурлана Нурверді огли — молодшого сержанта
  • ОЖАКА Артема Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ОСАДЧОГО Євгена Миколайовича — солдата
  • ПАЛАГНЮКА Тараса Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
  • ПАНОВА Дмитра Валентиновича — молодшого сержанта
  • ПАПУШУ Владислава Васильовича — молодшого сержанта
  • ПАРАНІЧА Василя Володимировича — старшого солдата
  • ПЕРШИНА Олександра Вікторовича — молодшого лейтенанта
  • ПОДЕРЕЧУ Віктора Григоровича (посмертно) — солдата
  • ПРИСТАВКУ Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ПРОЦЬКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ПУРИСА Івана Івановича (посмертно) — солдата
  • РЕМНЬОВА Іллю Валерійовича — молодшого сержанта
  • РОМАНЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
  • РОМАНЮКА Романа Вікторовича — старшого солдата
  • РУБЧЕВА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
  • САВЧЕНКА Юрія Дмитровича (посмертно) — солдата
  • СЕМЕНЮКА Миколу Олександровича — капітана
  • СЕМЕНЯКУ Олександра Олексійовича — молодшого сержанта
  • СЕМІНЧЕНКА Андрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СЕНЧЕНКА Романа Петровича — солдата
  • СЕРГІЄНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
  • СКОПЦЯ Олександра Олександровича (посмертно) — головного сержанта
  • СМАЛЯ Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта
  • СТАРИЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
  • СТАРОДОНОВА Владислава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • СТАРОСІЛЬСЬКОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
  • СТУПАКОВА Віталія Валерійовича — сержанта
  • ТОВСТОНОГА Дениса Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ТРОФИМЧУКА Євгена Володимировича — сержанта
  • ТУРИКА Богдана Анатолійовича — молодшого сержанта
  • ТУРЧИНА Івана Вікторовича — капітана
  • ФІЛЯ Сергія Миколайовича — головного сержанта
  • ФРИЗЮКА Романа Володимировича — молодшого сержанта
  • ХАРИТОНЧУКА Миколу Миколайовича — капітана
  • ХОМЯКА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
  • ЧАЙКУ Антона Вадимовича — молодшого сержанта
  • ЧИГИРЯ Вадима Вікторовича — старшого солдата
  • ЧУБА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта
  • ШАПОРЕНКА Олександра Павловича (посмертно) — старшого солдата
  • ШЕВЧУКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
  • ШЕРЕДЕКУ Олександра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ШИШКІНА Віталія Валентиновича (посмертно) — солдата
  • ЮМАШЕВА Олександра Станіславовича — старшого солдата
  • ЯКОВЦЯ Михайла Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • ЯКОВЧУКА Миколу Івановича — солдата
  • ЯРЕМЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЯРОШЕНКА Романа Олеговича — молодшого лейтенанта

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив воїнів ДШВ державними нагородами. ФОТОрепортаж

Нагородити орденом Данила Галицького

  • СТЕПЧУКА Олександра Ілліча — молодшого сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • АНДРЕЄВА Євгена Юрійовича — молодшого сержанта
  • БАБІЧЕВА Антона Володимировича — молодшого лейтенанта
  • БАТУРУ Олексія Віталійовича — молодшого сержанта
  • БОГДАНОВИЧА Івана Сергійовича — солдата
  • ВАРЕНИКА Ігоря Андрійовича — старшого солдата
  • ВАСИЛЬЄВА Євгена Олександровича (посмертно) — солдата
  • ВЛАСЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ВОВКОДАВА Юрія Васильовича — головного сержанта
  • ВОЛКОВА Михайла Владиславовича — старшого солдата
  • ГАНОВСЬКОГО Вадима Миколайовича — молодшого сержанта
  • ГАРАЄВА Раміза Абдулу Огли (посмертно) — солдата
  • ГЕРАСИМЧУКА Тимофія Максимовича — молодшого лейтенанта
  • ГЛАДКОГО Івана Миколайовича — солдата
  • ГОНЧАРЕНКА Олександра Васильовича — головного сержанта
  • ГОРДИНУ Михайла Михайловича — старшого солдата
  • ГОРОХОВА Владислава Миколайовича — молодшого сержанта
  • ГУКОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата
  • ДАНЧЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
  • ДЗЮБАКА Миколу Івановича — головного сержанта
  • ДОВГАНЯ Олександра Миколайовича — старшого солдата
  • ДОЛГОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДОМБРОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
  • ЄВТУШЕНКА Климентія Геннадійовича — капітана
  • ЄМЦОВА Богдана Григоровича — солдата
  • ЖИДКИХ Максима Сергійовича — солдата
  • ЖУКА Максима Миколайовича — молодшого сержанта
  • ЖУКА Юрія Миколайовича — старшого солдата
  • ЗАЙЦЕВА Ігоря Петровича — старшого солдата
  • ЗАЙЧЕНКА Віталія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ЗАПИШНОГО Миколу Володимировича — старшого лейтенанта
  • ЗБОРЩИКА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта
  • ЗЕЛЕНІНА Ігоря Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЗЕПОВА Миколу Вікторовича — старшого сержанта
  • КАРПЕНЮКА Андрія Олександровича — сержанта
  • КВАСНИКА Миколу Петровича — солдата
  • КЛОКОЦЬКОГО Володимира Костянтиновича — старшого солдата
  • КОЗЮПУ Андрія Володимировича — сержанта
  • КОНДРАТЕНКА Олександра Яковича (посмертно) — солдата
  • КОНОТОПЧИКА Олександра Валерійовича — солдата
  • КОРДЮКОВА Віктора Олександровича — солдата
  • КОСТЮШКА Юрія Миколайовича — солдата
  • КРАВЦЯ Ігоря Ігоровича (посмертно) — солдата
  • КРИВОРУЧКА Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
  • КРУПЕНИЦЬКОГО Кирила Романовича (посмертно) — солдата
  • КСЬОНЖЕКА Юрія Івановича — солдата
  • КУДАРЕНКА Степана Вікторовича — старшого лейтенанта
  • КУЗЬМУКА Андрія Ігоровича — солдата
  • КУЛІША Миколу Сергійовича — молодшого сержанта
  • ЛАЗУНЬКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ЛЕВЧЕНКА Ігоря Геннадійовича — старшого солдата
  • ЛИТВИНЕНКА Олега Миколайовича — полковника
  • ЛІЩУКА Миколу Володимировича — молодшого сержанта
  • ЛОПАТКА Валерія Володимировича — молодшого сержанта
  • ЛОПАТКО Ларису Михайлівну — молодшого лейтенанта
  • ЛЮБІЄМСЬКОГО Миколу Васильовича — старшого солдата
  • ЛЯШЕНКА Артема Владиславовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • МАКАРОВА Артема Валерійовича — молодшого сержанта
  • МАЛІКА Максима Юрійовича — солдата
  • МАТОХІНА Павла Анатолійовича — солдата
  • МАХОВИКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
  • МЕГЕРЮ Дмитра Костянтиновича — молодшого сержанта
  • МЕГЕРЮ Костянтина Васильовича — штаб-сержанта
  • МИРОНЮКА Ігоря Васильовича — сержанта
  • МИШКА Костянтина Анатолійовича — старшого лейтенанта
  • МІТІЛЬОВА Максима Ігоровича — молодшого сержанта
  • МІХАЛЬОВА Олександра Олександровича — солдата
  • МОЗГУНОВА Олександра Юрійовича — сержанта
  • МОЛДОВАНА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
  • НАЙДИЧА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта
  • НЕВОЙТА Сергія Юрійовича — старшого сержанта
  • НІКОЛЮКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
  • НОВОСЕЛЬСЬКОГО Дениса Борисовича — молодшого сержанта
  • НОГОЛЄВУ Поліну Миколаївну — старшого солдата
  • ОБ’ЄДКІНА Сергія Юрійовича — сержанта
  • ОЛІЙНИКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ОМЕЛЯНЕНКО Маргариту Олександрівну — лейтенанта
  • ОСТРОВСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого солдата
  • ПАДІЄНКА Дмитра Володимировича — молодшого сержанта
  • ПЕДАЯ Дмитра Миколайовича (посмертно) — сержанта
  • ПЕТРОВСЬКОГО Ярослава Васильовича — старшого солдата
  • ПЕТРЯЄВА Едуарда Руслановича — старшого сержанта
  • ПОЛУХІНА Олександра Дмитровича — молодшого сержанта
  • ПОПОВА Сергія Борисовича — старшого сержанта
  • ПОТАПОВА Романа Васильовича — солдата
  • ПРОСКУРНЯКА Максима Володимировича — молодшого сержанта
  • ПШЕНИЧНОГО Володимира Олексійовича — капітана
  • РОМАНЮКА Володимира Васильовича — майора
  • РУСАВСЬКОГО Юрія Івановича — головного сержанта
  • СКЄМСЬКОГО Ярослава Валентиновича — солдата
  • СКЛЯРА Олександра В’ячеславовича (посмертно) — майора
  • СКРЕБЦОВА Іллю Борисовича — солдата
  • СОКОЛОВА Костянтина Геннадійовича — майора
  • СТРУКА Максима Романовича — старшого солдата
  • ТЕЛИЧКА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
  • ТКАЧЄНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата
  • ТРУБЕНКОВА Данила Руслановича — капітана
  • УГЛЯНЦЕВА Віталія Олександровича — солдата
  • УСЕНКА Антона Олексійовича — сержанта
  • ФАРАФОНОВА Сергія Володимировича — солдата
  • ХАРЧЕНКА Артема Віталійовича — солдата
  • ЦВІРКУНА Владислава Валерійовича — молодшого сержанта
  • ЧЕРЕВКА Віктора Васильовича — молодшого сержанта
  • ЧЕРНЯВСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого солдата
  • ШВЕЦЯ Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата
  • ШУМЕЕВА Віктора Юрійовича — молодшого сержанта
  • ЩЕРБАКОВА Павла Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ЩЕРБІНУ Анатолія Михайловича — майора
  • ЮРЧЕНКА Арсена Володимировича — молодшого лейтенанта
  • ЯКОБЧУКА Михайла Васильовича — полковника
  • Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
  • БЕГЕБУ Михайла Олександровича — старшого солдата
  • БЕДРАКА Романа Васильовича — молодшого сержанта
  • БЕЗМЕНОВА Сергія Володимировича — сержанта
  • БЕРЕЗЯНСЬКОГО Максима Сергійовича — молодшого сержанта
  • БРИЧКУ Володимира Вікторовича — старшого солдата
  • ГОНЧАРОВА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
  • ГРИГОРАКА Сергія Володимировича — полковника
  • ГРУШКУ Володимира Вікторовича — старшого солдата
  • ЄРМОЛУ Максима Володимировича — старшого солдата
  • КОВТУНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
  • КРУТЬКА Станіслава Сергійовича — молодшого сержанта
  • КУРИЛОВА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
  • ЛЕЛЮХА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта
  • МАРЧУКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта
  • МОСКАЛЬЦЯ Максима Вікторовича — солдата
  • ОСТРИЖКА Валентина Леонідовича — солдата
  • ПОСПЕШИНСЬКОГО Едуарда Романовича — старшого солдата
  • СТЕПАНОВА Анатолія Васильовича — солдата
  • ТВЕРДОХЛІБА Владислава Віталійовича — молодшого сержанта
  • ТКАЧЕНКА Богдана Дмитровича — молодшого сержанта
  • ЦЕГЕЛЬНИКА Юрія Олександровича — солдата

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

  • БОНДАРЕНКА Олександра Віталійовича — старшого сержанта
  • ПОВТАР Вероніку Анатоліївну — молодшого сержанта
  • СІВАКА Андрія Васильовича — старшого сержанта
  • СІСОВА Андрія Олександровича — старшого солдата
  • ШЕВЧУКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
  • ШКІРЕНКА Євгенія Анатолійовича — сержанта
  • ЩУРА Олександра Павловича — підполковника медичної служби

у Національній поліції України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

  • НЕТРЕБКА Олександра Юрійовича — полковника поліції

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • АРТЮХА Івана Олексійовича — капітана поліції
  • БЛІХАША Олександра Олександровича — капрала поліції
  • БРИКОВЦЯ Володимира Миколайовича — капітана поліції
  • БРОСЛАВСЬКОГО Романа Анатолійовича — лейтенанта поліції
  • ГАУКА Кирила Валентиновича — старшого лейтенанта поліції
  • ЄВЛАША Олега Миколайовича — підполковника поліції
  • ЗАВГОРОДНЬОГО Олега Володимировича — капітана поліції
  • ЗАГРЕБУ Дениса Олеговича — полковника поліції
  • ІГНАТЕНКА Дмитра Олександровича — капрала поліції
  • КИСІЛЕВИЧА Володимира Ігоровича — майора поліції
  • КОЛЕСНИКА Артема Вікторовича — капітана поліції
  • КОШКАЛДУ Юрія Юрійовича — капітана поліції
  • КУЗНЕЦОВА Владислава Едуардовича — лейтенанта поліції
  • ЛУЦЕНКА Дениса Леонідовича — капрала поліції
  • МІЩУКА Володимира Володимировича — лейтенанта поліції
  • ОКУЛОВА Федора Миколайовича — старшого лейтенанта поліції
  • ПАВЛІВА Ігоря Мироновича — рядового поліції
  • ПАВЛОВА Євгенія Вікторовича — лейтенанта поліції
  • ПАСІЧНОГО Віталія Богдановича — капітана поліції
  • ПОПОВА Бориса Сергійовича — старшого сержанта поліції
  • ПОХУ Олександра Віталійовича — майора поліції
  • САМОЙЛЕНКА Миколу Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції
  • СІДОРКА Едуарда Михайловича — старшого лейтенанта поліції
  • СТЕБАЛА Павла Петровича — капітана поліції
  • ТКАЧЕНКА Артема Олександровича (посмертно) — лейтенанта поліції
  • ТРОЦЕНКА Ярослава Володимировича — старшого лейтенанта поліції
  • УДОДА Максима Ігоровича — старшого лейтенанта поліції
  • ЧЕПУРНОГО Олександра Олександровича — старшого сержанта поліції
  • ШОЛЬКУ Олександра Віталійовича — старшого лейтенанта поліції
  • ЯКУБОВА Іллю Володимировича — старшого лейтенанта поліції
  • Нагородити орденом Данила Галицького
  • ОСИПЕНКА Руслана Івановича — генерала поліції третього рангу
  • Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
  • КУКОВИНЦЯ Дмитра Валерійовича — полковника поліції
  • КУЛІУША В’ячеслава Миколайовича — полковника поліції
  • ЛИСЕЙКА Івана Володимировича — підполковника поліції
  • ШАПОВАЛОВА Олександра Олександровича — полковника поліції

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • АНДРУСІВА Станіслава Миколайовича — капітана поліції
  • БАСИСТОГО Івана Миколайовича — капрала поліції
  • ВИСОЦЬКОГО Дениса Ігоровича — старшого сержанта поліції
  • ГЛЕБЕНКА Андрія Олександровича — старшого сержанта поліції
  • ГОНЧАРОВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта поліції
  • ДАНЧЕНКА Віктора Сергійовича — майора поліції
  • ЄВЧУКА Володимира Івановича — старшого сержанта поліції
  • ЖАРОВСЬКОГО Максима Ігоровича — капітана поліції
  • ЖИДКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта поліції
  • КАЧИНСЬКОГО Віталія Валентиновича — капітана поліції
  • КІПУ Артема Владиславовича — старшого лейтенанта поліції
  • ЛАСЮЧЕНКА Михайла Володимировича — полковника поліції
  • МАРЧЕНКА Олександра Івановича — старшого лейтенанта поліції
  • МОКИЧА Дмитра Васильовича — майора поліції
  • РАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича — полковника поліції
  • СКУЛЬСЬКОГО Іллю Йосиповича — підполковника поліції
  • СМЕТАНУ Романа Ярославовича (посмертно) — рядового поліції
  • ТАРАТОРКІНА Олексія Володимировича — майора поліції
  • ТОДОРЧУКА Віктора Олександровича — капітана поліції
  • ХЕЛЛЕРА Руслана Олександровича — капітана поліції
  • ЧЕРВАТЮКА Ігоря Олександровича — капітана поліції
  • ЧОРНОМИЗА Антона Володимировича — капітана поліції
  • ШМІЛИКА Юрія Григоровича — старшого сержанта поліції
  • Нагородити медаллю "За врятоване життя"
  • ПОНОМАРЕНКО Юлію Петрівну — капрала поліції
  • ЧОРНОГО Андрія Юрійовича — лейтенанта поліції

у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • БОРБІТА Дениса Вікторовича (посмертно) — лейтенанта служби цивільного захисту
  • КОСТЮКА Володимира Леонідовича (посмертно) — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • КУКЛУ Анатолія Миколайовича (посмертно) — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

  • БАРАНЕНКОВУ Ірину Сергіївну — сержанта служби цивільного захисту
  • ВАРУШКІНА Іллю Олександровича — майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • КОСТЯНОГО Юрія Олександровича — капітана служби цивільного захисту
  • СЕМКА Олексія Івановича — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • КРИВОНОСА Сергія Івановича — головного майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • КРИВОШЕЄНКА Дениса Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту
  • КУБРАКОВА Романа Андрійовича — сержанта служби цивільного захисту
  • ЛУПАРЕНКА Михайла Євгенійовича — майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • ПРОХОРЕНКА Віталія Миколайовича — майстер-сержанта служби цивільного захисту
  • ЯВТУШЕНКА Євгенія Юрійовича — сержанта служби цивільного захисту

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • ГОВОРУЩАКА Ігоря Андрійовича — полковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • МИХАЙЛЕНКА Олега Станіславовича — капітана
  • МІНЬКА Олександра Івановича — старшого лейтенанта
  • ПРИХОДЬКА Віталія Вікторовича — майстер-сержанта
  • ЮТОВЦЯ Сергія Івановича — майстер-сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • ВИСОЧІНА Володимира Олеговича — солдата
  • ВОДОЛАДА В’ячеслава Миколайовича — майстер-сержанта
  • ЄПІФАНОВА Сергія Вікторовича — солдата
  • КОВАЛЯ Андрія Ярославовича — полковника
  • КОШЕЛЬНИКА Ігоря Вікторовича — підполковника
  • МОРОЗА Ореста Володимировича — полковника
  • ОВЧАРЕНКА Євгенія Олександровича — старшого сержанта
  • ОСІПЕНКА Богдана Сергійовича — солдата
  • ОСТАПЧУКА Василя Миколайовича — солдата
  • ПЕРЕСАДУ Євгена Сергійовича — солдата
  • РИЖАКА Віталія Ігоровича — полковника
  • РІПАКА Володимира Михайловича — молодшого сержанта
  • СВИСТУНОВА Іллю Сергійовича — старшого сержанта
  • СЕНЮКА Романа Мирославовича — солдата
  • СЕРДЮКА Євгенія Васильовича — солдата
  • СОКОЛЕНКА Владислава Олексійовича — сержанта
  • ЧЕРЕПОВСЬКОГО Олександра Романовича — старшого сержанта

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Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІ ступеня

  • САВРАЦЬКОГО Олександра Олександровича — полковника

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

  • ТРИПАЧУКА Леоніда Тимофійовича — майора

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • ГАНУСА Олександра Олександровича — старшого сержанта
  • ГРИГОРЕНКА Владислава Андрійовича — старшого сержанта
  • ДІДУХА Олега Володимировича — штаб-сержанта
  • ІВАНЬКА Андрія Володимировича — солдата
  • КОЛОДОЧКУ Валерія Олексійовича — молодшого сержанта
  • МАРУЩАКА Станіслава Івановича — солдата
  • МЕФОДЬЄВА Олександра Юрійовича — підполковника
  • ПАНЧИКА Олега Олександровича — майора
  • РІЗНИКА Володимира Анатолійовича — полковника
  • СЕМЕНЮКА Андрія Вікторовича — солдата
  • СЕПТУ Дмитра Володимировича — старшого солдата
  • Нагородити медаллю "За врятоване життя"
  • ГАВРИЛЮК Олену Олександрівну — лейтенанта
  • МАРТИНЮКА Євгена Анатолійовича — капітана.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) нагорода (1258) військовослужбовці (4715)


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Топ коментарі
+5
Краще б він дєрьмака посмертно нагородив...
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03.12.2024 12:58
+2
І ще 5-6 "потужних менеджерів".
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03.12.2024 13:03
+1
награждает, а почему ты ничего не делал и не делаешь, для сохранения жизней ????
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03.12.2024 14:43
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Краще б він дєрьмака посмертно нагородив...
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03.12.2024 12:58 Відповісти
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03.12.2024 13:01 Відповісти
І ще 5-6 "потужних менеджерів".
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03.12.2024 13:03 Відповісти
а себе ****** чому пропустив?
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03.12.2024 14:07 Відповісти
Приїзди до мене в бригаду під Лиман, я тобі розповім. Популярно так.
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03.12.2024 14:34 Відповісти
Ти мене Лиманом не лякай, я бойовий кадровий офіцер і воював два роки не гірше за тебе. Мені 66 років дурню, приїзди... але куди, якщо ти на форумі, то тебе на фронті, сцикопіхота диванна, близько немає.
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03.12.2024 15:21 Відповісти
І що ж це бойовий офіцер так кинувся захищати дєрьмака і хамити тим, хто зараз захищає його самого?
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03.12.2024 17:26 Відповісти
Я захищаю дерьмака...? Сходи убогий до психіатра.
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04.12.2024 07:40 Відповісти
А, то просто Вам ніде було покакати і Ви вирішили накласти купу в інтернеті і випадково попали під коментар людини, невдоволеної дєрьмаком?
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04.12.2024 14:41 Відповісти
Повторюю, сходи убогий до психіатра.
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04.12.2024 16:30 Відповісти
Сходив. Наш дивізіонний психолог сказав, що у мене все ок, а у Вас, схоже, є ознаки обсесивно-компульсивного розладу.
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05.12.2024 00:52 Відповісти
Я за фахом військовий лікар і добре знаю структуру військової медицини. В дивізіоні, в якому тебе і близько немає, відсутня посада психіатра. А тобі потрібен саме він.
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05.12.2024 08:16 Відповісти
В штатці дивізіону до вересня цього року цей офіцер був на посаді "Офіцер-психолог", у вересні її змінили на "Офіцер групи психологічного супроводу та відновлення .... дивізіону".
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05.12.2024 14:11 Відповісти
Ну, якщо ви психолога від психіатра не відрізняєте, то я тільки співчуваю пацієнтам, яких лікував такий лікар, як Ви.
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05.12.2024 14:34 Відповісти
повторюю для тих хто не дуже з головою друже, тобі потрібен психіатр, а психолог навіть не лікар, це так як мертвому припарка.
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05.12.2024 14:56 Відповісти
З чого Ви взяли, що я буду дослухатись до порад людини, яка
1. Стверджує, що вона лікар, але при цьому плутає психіатра з психологом.
2. Стверджує, що вона військовий лікар і при цьому береться безапеляційно судити про штатні посади бойових дивізіонів, при цьому грубо помиляючись.
3. Навязливо неодноразово повторює одні і ті самі фрази звернутись до психіатра, ніби зациклившись на цьому.
Все вказує на те, що медична допомога потрібна Вам, а не мені.
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05.12.2024 15:32 Відповісти
жоден психічно хворий, ніколи не признає свою хворобу, це аксіома. Я тобі раджу, признай і йди до психіатра. Чим бистріше, тим краще для тебе і твоїх близьких.
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05.12.2024 15:47 Відповісти
Ви спочатку почитайте чим психіатр відрізняється від психолога, а вже потм пробуйте видавати себе за лікаря.
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05.12.2024 16:34 Відповісти
награждает, а почему ты ничего не делал и не делаешь, для сохранения жизней ????
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03.12.2024 14:43 Відповісти
ти правда....? Та що я запитую...
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05.12.2024 17:34 Відповісти
 
 