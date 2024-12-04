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Новости
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Госдеп работает над тем, чтобы передать новой власти сильнейшие позиции в вопросе Украины, - Блинкен

Блінкен про роботу чинної адміністрації в питанні України

В процессе транзита власти действующая администрация США прилагает все усилия для того, чтобы передать новой команде сильнейшие позиции в вопросе Украины, а также на других направлениях внешней политики.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 4 декабря, в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что я пытаюсь сделать не только в вопросе Украины, но и по всем направлениям - это передать новой администрации сильные позиции для действий во всех этих сферах",- сказал Блинкен.

Как отметил дипломат, это необходимо для того, чтобы новая администрация начала работать с первого дня, "поскольку мир не останавливается только потому, что в Соединенных Штатах продолжается политический переход власти".

Также он отметил, что действующая администрация будет продолжать поддержку Украины до конца своего срока.

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"Если Украина решит, что ей нужно продолжать борьбу, мы хотим быть уверенными, что она имеет все необходимое для продолжения этой борьбы - деньги, боеприпасы, мобилизованные силы",- заявил шеф американской дипломатии.

Если же, по его словам, украинская сторона примет решение участвовать в переговорах, то нужно обеспечить, чтобы она находилась на позициях силы.

Напомним, что Блинкен заявлял, что в ближайшие недели Украина получит от США и Европейского Союза 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счет замороженных российских активов.

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Автор: 

помощь (7773) США (26489) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
В Білому Домі до цієї пори не усвідомили, що Україна не може воювати, бо знаходиться в заручниках у кремлівського Гуманного Терориста, який попереджатиме в майбутньому свою заручницю, коли в слідуючий раз гвалтуватиме її своїми "орєшками".

Проти російських горішків не в змозі воювати мобілізовані солдати. Бо в таких випадках проводиться антитерористична операція світовими поліцейськими, які цинічно кинули свою заручницю напризволяще.

Замість того, щоб оголосити антитерористичну операцію проти путіна, заокеанські лицеміри загнали Україну в рамки згубної прикордонної війни, залишаючи за небезпечним для світу терористом дипломатичний імунітет та право кожного дня проводити ракетно-дроновий геноцид цивільного населення, не закривши силами натівських союзників навіть небо над Україною.

Нехай відтепер вам стане кісткою в горлі ваша т.зв. лицемірна допомога, яка схожа на встановлення крапельниці стікаючій кров'ю заручниці.
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04.12.2024 19:53
+5
докладає всіх зусиль для того, щоб передати новій команді найсильніші позиції в питанні України, Джерело: https://censor.net/ua/n3523466
---------
Найсильнішаі стурбованість і найсильніша занепокоєність.
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04.12.2024 19:53
+2
не проти країни, а проти фашистської фсбшної хунти, яка захопила владу в москві в 1996р.
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04.12.2024 20:29
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Так спікер Джонсон сказав - нах потрібно!
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04.12.2024 19:49 Ответить
А українці як провінційна нація створила карго-культ Заходу, поставили Захід в ікону, чоли собі розбивали, як попуаси в Полінезії моляться на самольот з бамбука думають, що бачили літаюче божество.

Віра в Захід погубила українців, віра, що за нашими спинами якесь Божество, привело до череди неправильних рішень, розхлябаності, розслабленості, халявного менталітету.
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04.12.2024 20:26 Ответить
В Білому Домі до цієї пори не усвідомили, що Україна не може воювати, бо знаходиться в заручниках у кремлівського Гуманного Терориста, який попереджатиме в майбутньому свою заручницю, коли в слідуючий раз гвалтуватиме її своїми "орєшками".

Проти російських горішків не в змозі воювати мобілізовані солдати. Бо в таких випадках проводиться антитерористична операція світовими поліцейськими, які цинічно кинули свою заручницю напризволяще.

Замість того, щоб оголосити антитерористичну операцію проти путіна, заокеанські лицеміри загнали Україну в рамки згубної прикордонної війни, залишаючи за небезпечним для світу терористом дипломатичний імунітет та право кожного дня проводити ракетно-дроновий геноцид цивільного населення, не закривши силами натівських союзників навіть небо над Україною.

Нехай відтепер вам стане кісткою в горлі ваша т.зв. лицемірна допомога, яка схожа на встановлення крапельниці стікаючій кров'ю заручниці.
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04.12.2024 19:53 Ответить
Как Вы себе представляете проведение "антитеррористической операции" против страны, обладающей самым большим ядерным арсеналом в мире?
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04.12.2024 20:24 Ответить
не проти країни, а проти фашистської фсбшної хунти, яка захопила владу в москві в 1996р.
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04.12.2024 20:29 Ответить
Вы не ответили на вопрос: как?
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04.12.2024 20:39 Ответить
Спочатку потрібно оголосити росію країною-спонсором тероризму з усіма витікаючими звідси економічно-фінансовими наслідками. Цього лицеміри Байдена-Обами не зробили.
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04.12.2024 20:42 Ответить
И Трамп этого не сделает, тем более...
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04.12.2024 20:50 Ответить
докладає всіх зусиль для того, щоб передати новій команді найсильніші позиції в питанні України, Джерело: https://censor.net/ua/n3523466
---------
Найсильнішаі стурбованість і найсильніша занепокоєність.
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04.12.2024 19:53 Ответить
Позиції Байдена-Блінкена у цій війні сильніше нікуди.
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04.12.2024 20:03 Ответить
Напевно держдеп запіздився
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04.12.2024 20:06 Ответить
Новій владі Україна з цією війною на фіг не сплющилась.
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04.12.2024 21:00 Ответить
Пизичний дун.
****** уже!
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04.12.2024 22:26 Ответить
Дяка.
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04.12.2024 23:17 Ответить
 
 