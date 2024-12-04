Госдеп работает над тем, чтобы передать новой власти сильнейшие позиции в вопросе Украины, - Блинкен
В процессе транзита власти действующая администрация США прилагает все усилия для того, чтобы передать новой команде сильнейшие позиции в вопросе Украины, а также на других направлениях внешней политики.
Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 4 декабря, в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"То, что я пытаюсь сделать не только в вопросе Украины, но и по всем направлениям - это передать новой администрации сильные позиции для действий во всех этих сферах",- сказал Блинкен.
Как отметил дипломат, это необходимо для того, чтобы новая администрация начала работать с первого дня, "поскольку мир не останавливается только потому, что в Соединенных Штатах продолжается политический переход власти".
Также он отметил, что действующая администрация будет продолжать поддержку Украины до конца своего срока.
"Если Украина решит, что ей нужно продолжать борьбу, мы хотим быть уверенными, что она имеет все необходимое для продолжения этой борьбы - деньги, боеприпасы, мобилизованные силы",- заявил шеф американской дипломатии.
Если же, по его словам, украинская сторона примет решение участвовать в переговорах, то нужно обеспечить, чтобы она находилась на позициях силы.
Напомним, что Блинкен заявлял, что в ближайшие недели Украина получит от США и Европейского Союза 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счет замороженных российских активов.
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Віра в Захід погубила українців, віра, що за нашими спинами якесь Божество, привело до череди неправильних рішень, розхлябаності, розслабленості, халявного менталітету.
Проти російських горішків не в змозі воювати мобілізовані солдати. Бо в таких випадках проводиться антитерористична операція світовими поліцейськими, які цинічно кинули свою заручницю напризволяще.
Замість того, щоб оголосити антитерористичну операцію проти путіна, заокеанські лицеміри загнали Україну в рамки згубної прикордонної війни, залишаючи за небезпечним для світу терористом дипломатичний імунітет та право кожного дня проводити ракетно-дроновий геноцид цивільного населення, не закривши силами натівських союзників навіть небо над Україною.
Нехай відтепер вам стане кісткою в горлі ваша т.зв. лицемірна допомога, яка схожа на встановлення крапельниці стікаючій кров'ю заручниці.
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Найсильнішаі стурбованість і найсильніша занепокоєність.
****** уже!