Госдеп работает над тем, чтобы передать новой власти сильнейшие позиции в вопросе Украины, - Блинкен

В процессе транзита власти действующая администрация США прилагает все усилия для того, чтобы передать новой команде сильнейшие позиции в вопросе Украины, а также на других направлениях внешней политики.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 4 декабря, в Брюсселе, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что я пытаюсь сделать не только в вопросе Украины, но и по всем направлениям - это передать новой администрации сильные позиции для действий во всех этих сферах",- сказал Блинкен.

Как отметил дипломат, это необходимо для того, чтобы новая администрация начала работать с первого дня, "поскольку мир не останавливается только потому, что в Соединенных Штатах продолжается политический переход власти".

Также он отметил, что действующая администрация будет продолжать поддержку Украины до конца своего срока.

Читайте также: Украина должна принять непростые решения относительно мобилизации, но они необходимы, - Блинкен

"Если Украина решит, что ей нужно продолжать борьбу, мы хотим быть уверенными, что она имеет все необходимое для продолжения этой борьбы - деньги, боеприпасы, мобилизованные силы",- заявил шеф американской дипломатии.

Если же, по его словам, украинская сторона примет решение участвовать в переговорах, то нужно обеспечить, чтобы она находилась на позициях силы.

Напомним, что Блинкен заявлял, что в ближайшие недели Украина получит от США и Европейского Союза 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счет замороженных российских активов.

Читайте также: Украина получит $50 млрд из замороженных активов РФ от США и ЕС в ближайшие недели, - Блинкен