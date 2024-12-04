Мэры Херсона и Голой Пристани: МИПЧ верифицировала пребывание в плену РФ 8 представителей местного самоуправления

В российском плену находятся 8 человек, которых можно отнести к представителям местного самоуправления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказала Анастасия Пантелеева, руководитель департамента документирования Медийной инициативы за права человека.

Она отмечает, что для россиян абсолютно нет разницы в том, кого они взяли в плен: военный или гражданский - оккупантам все равно. Ведь действия врага в отношении гражданских людей, в том числе и в отношении представителей местного самоуправления, укладываются в политику преследования.

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Пантелеева отметила, что пленных гражданских часто удерживают в тех же местах, где и военнопленных. Часто удерживают без связи с окружающим миром, в ненадлежащих условиях и подвергают пыткам.

Руководитель департамента документирования МИПЧ отмечает, что ее организация имеет данные о количестве представителей местного самоуправления, которые находятся в российском плену.

Кого из представителей местного самоуправления удерживают в РФ

Александр Бабич - городской голова города Голая Пристань, что на Херсонщине.

Владимир Николаенко - бывший городской голова города Херсон.

Игорь Колыхаев - нынешний городской голова города Херсон.

Анатолий Серый - староста села Новые Боровичи, что на Черниговщине.

Игорь Протоковило - депутат Новокаховского городского совета.

Александр Слисаренко - директор территориального центра поселка Горностаевка, что на Херсонщине.

Александр Заривный - начальник управления гуманитарной политики Херсонской районной государственной администрации.

Николай Маслий - депутат Купянского городского совета.

В то же время, добавляет Анастасия Пантелеева, есть еще несколько неверифицированных лиц, которые находятся в российском плену. Из-за плохой связи в оккупации их судьба точно не известна.

Напомним, 4 декабря глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Матвеева, его тело передали во время последнего обмена.