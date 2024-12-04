Мэры Херсона и Голой Пристани: МИПЧ верифицировала пребывание в плену РФ 8 представителей местного самоуправления
В российском плену находятся 8 человек, которых можно отнести к представителям местного самоуправления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказала Анастасия Пантелеева, руководитель департамента документирования Медийной инициативы за права человека.
Она отмечает, что для россиян абсолютно нет разницы в том, кого они взяли в плен: военный или гражданский - оккупантам все равно. Ведь действия врага в отношении гражданских людей, в том числе и в отношении представителей местного самоуправления, укладываются в политику преследования.
Пантелеева отметила, что пленных гражданских часто удерживают в тех же местах, где и военнопленных. Часто удерживают без связи с окружающим миром, в ненадлежащих условиях и подвергают пыткам.
Руководитель департамента документирования МИПЧ отмечает, что ее организация имеет данные о количестве представителей местного самоуправления, которые находятся в российском плену.
Кого из представителей местного самоуправления удерживают в РФ
- Александр Бабич - городской голова города Голая Пристань, что на Херсонщине.
- Владимир Николаенко - бывший городской голова города Херсон.
- Игорь Колыхаев - нынешний городской голова города Херсон.
- Анатолий Серый - староста села Новые Боровичи, что на Черниговщине.
- Игорь Протоковило - депутат Новокаховского городского совета.
- Александр Слисаренко - директор территориального центра поселка Горностаевка, что на Херсонщине.
- Александр Заривный - начальник управления гуманитарной политики Херсонской районной государственной администрации.
- Николай Маслий - депутат Купянского городского совета.
В то же время, добавляет Анастасия Пантелеева, есть еще несколько неверифицированных лиц, которые находятся в российском плену. Из-за плохой связи в оккупации их судьба точно не известна.
Напомним, 4 декабря глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Матвеева, его тело передали во время последнего обмена.
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