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Мэры Херсона и Голой Пристани: МИПЧ верифицировала пребывание в плену РФ 8 представителей местного самоуправления

Кого з мерів і селищних голів утримують в полоні РФ

В российском плену находятся 8 человек, которых можно отнести к представителям местного самоуправления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказала Анастасия Пантелеева, руководитель департамента документирования Медийной инициативы за права человека.

Она отмечает, что для россиян абсолютно нет разницы в том, кого они взяли в плен: военный или гражданский - оккупантам все равно. Ведь действия врага в отношении гражданских людей, в том числе и в отношении представителей местного самоуправления, укладываются в политику преследования.

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Пантелеева отметила, что пленных гражданских часто удерживают в тех же местах, где и военнопленных. Часто удерживают без связи с окружающим миром, в ненадлежащих условиях и подвергают пыткам.

Руководитель департамента документирования МИПЧ отмечает, что ее организация имеет данные о количестве представителей местного самоуправления, которые находятся в российском плену.

Кого из представителей местного самоуправления удерживают в РФ

  • Александр Бабич - городской голова города Голая Пристань, что на Херсонщине.
  • Владимир Николаенко - бывший городской голова города Херсон.
  • Игорь Колыхаев - нынешний городской голова города Херсон.
  • Анатолий Серый - староста села Новые Боровичи, что на Черниговщине.
  • Игорь Протоковило - депутат Новокаховского городского совета.
  • Александр Слисаренко - директор территориального центра поселка Горностаевка, что на Херсонщине.
  • Александр Заривный - начальник управления гуманитарной политики Херсонской районной государственной администрации.
  • Николай Маслий - депутат Купянского городского совета.

В то же время, добавляет Анастасия Пантелеева, есть еще несколько неверифицированных лиц, которые находятся в российском плену. Из-за плохой связи в оккупации их судьба точно не известна.

Напомним, 4 декабря глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне замучили в плену мэра Днепрорудного Матвеева, его тело передали во время последнего обмена.

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мэр (1648) плен (2600) пленные (2134)


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В чому проблема на Суджу заїхати штук 4000 тисячі взяти цивільних на підвал кинути всі ті амністі кукоони всі ті хрести послати і обмінівати на наших ?
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04.12.2024 20:43 Ответить
Оркам насрати на своїх. У них в крові познущатися, та показати "хто головний".
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05.12.2024 08:43 Ответить
 
 