Циничная игра на публику. Никаких реальных предложений мы не получали, - коордштаб об обвинении россиян в затягивании обменов

С российской стороны звучат громкие заявления о количестве пленных, которых они якобы могут поменять, появляются даже списки. Конечно, по официальным каналам никаких реальных предложений украинская сторона не получала.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта игра россиян - только на публику, и она особенно цинична. Они манипулируют судьбами людей и уязвимым положением родственников.

Мы внимательно проанализировали распространенные списки. Что мы видим: семерых пленных уже обменяли, немало ошибок в фамилиях и датах рождения, среди фамилий есть четырнадцать гражданских. То есть, российские пропагандисты предлагают менять на своих военных наших обычных граждан, что является нарушением международного гуманитарного права", - отметил он.

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По словам Усова, эти списки и громкие заявления предназначены лишь для расшатывания ситуации. Это попытка дискредитировать украинские государственные органы.

На самом деле реальные предложения от российской стороны мы получаем только по обмену пленных, захваченных на Курском направлении. Пленные россияне из других регионов так называемую российскую власть не интересуют. Сотни российских пленных - в том числе и тяжелораненых - прозябают в украинских лагерях уже более года или двух. Есть те, чьей судьбой страна-агрессор не интересуется с самого начала вторжения", - отмечает он.

Конечно, условия содержания не сравнить с российскими застенками. Однако Украина держит этих людей согласно нормам Женевских конвенций только с одной целью: как можно быстрее обменять на наших Защитниц и Защитников.

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"Никакого другого резона держать их у нас и тратить на них деньги наших налогоплательщиков нет.

Не увидели мы в обнародованных списках также наших тяжелораненых и женщин. А именно эти категории следует возвращать согласно международному гуманитарному праву в первую очередь. Россия не соблюдает никаких законов войны и не желает этого делать. Судьба собственных граждан российскую так называемую власть как не интересовала, так и не интересует. Пропагандисты играют на публику. Реальные же механизмы возвращения - репатриация, смешанные медицинские комиссии, обмен "всех на всех" - до сих пор надежно заблокированы кремлем", - резюмирует Усов.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой о списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой.