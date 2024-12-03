Цинічна гра на публіку. Жодних реальних пропозицій ми не отримували, - коордштаб про звинувачення росіян у затягуванні обмінів

З російської сторони лунають гучні заяви про кількість полонених, яких вони начебто можуть поміняти, з'являються навіть списки. Звісно, офіційними каналами жодних реальних пропозицій українська сторона не отримувала.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця гра росіян - лише на публіку, і вона особливо цинічна. Вони маніпулюють долями людей і вразливим становищем родичів.

Ми уважно проаналізували поширені списки. Що ми бачимо: сімох полонених уже обміняли, чимало помилок у прізвищах та датах народження, серед прізвищ є чотирнадцятеро цивільних. Тобто, російські пропагандисти пропонують міняти на своїх військових наших звичайних громадян, що є порушенням міжнародного гуманітарного права", - зауважив він.

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За словами Усова, ці списки та гучні заяви призначені лише для розхитування ситуації. Це намагання дискредитувати українські державні органи.

Насправді реальні пропозиції від російської сторони ми отримуємо лише щодо обміну полонених, захоплених на Курському напрямку. Полонені росіяни з інших регіонів так звану російську владу не цікавлять. Сотні російських полонених - зокрема і важкопоранених - скніють в українських таборах уже понад рік чи два. Є ті, чиєю долею країна-агресорка не цікавиться від самого початку вторгнення", - наголошує він.

Звісно, умови утримання не порівняти з російськими катівнями. Проте Україна тримає цих людей згідно з нормами Женевських конвенцій лише з однією метою: якнайшвидше обміняти на наших Захисниць та Захисників.

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"Жодного іншого резону тримати їх у нас і витрачати на них гроші наших платників податків немає.

Не побачили ми в оприлюднених списках також наших важкопоранених та жінок. А саме ці категорії слід повертати згідно з міжнародним гуманітарним правом у першу чергу. Росія не дотримується жодних законів війни і не бажає цього робити. Доля власних громадян російську так звану владу як не цікавила, так і не цікавить. Пропагандисти грають на публіку. Реальні ж механізми повернення - репатріація, змішані медичні комісії, обмін "всіх на всіх" - досі надійно заблоковані кремлем", - резюмує Усов.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію російської омбудсменки Тетяни Москалькової про списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому.