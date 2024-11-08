Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі: обмінялися списками військовополонених та листами. ФОТОрепортаж

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець за участі Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зустрівся із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Про це Лубінець повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен розповів про основні підсумки зустрічі. Зокрема, він зазначив, що відбулася репатріація тіл загиблих захисників України.

Також, за словами уповноваженого, виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином.

"Таким чином ми показуємо, що возз’єднання сімей - це найголовніше і сподіваємося, що наша комунікація у цьому питанні продовжиться", - наголосив Лубінець.

Крім цього, відбувся обмін списками військовополонених та листами.

"Обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони (Україна - російських військовополонених у нашій країні, Росія - українських військовополонених на своїй території). Обмінялися листами. У тому числі започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ", - розповів омбудсмен.

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Також уповноважений поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії та вкотре наполіг на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних, який РФ утримує в полоні.

Наостанок Лубінець додав, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводить для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ.

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