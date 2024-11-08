УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10086 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 207 4

Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі: обмінялися списками військовополонених та листами. ФОТОрепортаж

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець за участі Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зустрівся із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Про це Лубінець повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен розповів про основні підсумки зустрічі. Зокрема, він зазначив, що відбулася репатріація тіл загиблих захисників України.

Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі

Також, за словами уповноваженого, виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином.

Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі

"Таким чином ми показуємо, що возз’єднання сімей - це найголовніше і сподіваємося, що наша комунікація у цьому питанні продовжиться", - наголосив Лубінець.

Крім цього, відбувся обмін списками військовополонених та листами.

"Обмінялися списками військовополонених, яких відвідали обидві сторони (Україна - російських військовополонених у нашій країні, Росія - українських військовополонених на своїй території). Обмінялися листами. У тому числі започаткували новий формат: передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ", - розповів омбудсмен.

Читайте також: Україна вимагає списки військовополонених, яких РФ готова терміново повернути, - Лубінець

Також уповноважений поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії та вкотре наполіг на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних, який РФ утримує в полоні.

Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі

Наостанок Лубінець додав, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводить для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ.

Читайте також: Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області

Автор: 

обмін (1250) Москалькова Тетяна (204) Лубінець Дмитро (619)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В тієї москалькової на лобі вибито церковно-слов'янською: ФСБ.
показати весь коментар
08.11.2024 17:55 Відповісти
Обмінялися листами. При особистій зустрічі...
А чого не поспілкувалися хоча б на мигах?
показати весь коментар
08.11.2024 17:58 Відповісти
виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином.

Вибачаюсь - хто, куди переїхав ? Чи просто на кордоні зустрілись, поговорили і поїхали назад у різні боки ??
показати весь коментар
08.11.2024 18:20 Відповісти
Звернувся на контактну лінію на особистий прийом до Лубінця про систематичне порушення моїх прав - по Закону він не приймає особисто взагалі..... Від слова "Ніколи"
От така казочка, малята!
показати весь коментар
08.11.2024 18:26 Відповісти
 
 