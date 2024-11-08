"Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців"

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих Оборонців.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл Захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.



Як зазначається, полеглих Захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Також дивіться: На фронті загинув військовий та журналіст Олексій Андрєєв, який майже рік вважався зниклим безвісти. ФОТО

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.



Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - додали в Коордштабі.