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Новини
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Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців

зсу,поховання,втрати

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих Оборонців.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл Захисників, які загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

Як зазначається, полеглих Захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Також дивіться: На фронті загинув військовий та журналіст Олексій Андрєєв, який майже рік вважався зниклим безвісти. ФОТО

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - додали в Коордштабі.

Автор: 

військовослужбовці (4835) повернення (255) втрати (4481)


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Топ коментарі
+20
"мда" було 21 квітня 2019 коли українці обрали

Національну катастрофу.

R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!
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08.11.2024 15:19 Відповісти
+12
Ось коли ми звернули не туди - результат сьогодення! Вічна пам'ять Героям які загинули за Україну!
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08.11.2024 18:35 Відповісти
+8
Найбільше в такі моменти хочеться вірити що все не даремно.
Страшно якщо навпаки, якщо живі все змарнують...
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08.11.2024 18:20 Відповісти
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мда....
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08.11.2024 15:08 Відповісти
"мда" було 21 квітня 2019 коли українці обрали

Національну катастрофу.

R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!
показати весь коментар
08.11.2024 15:19 Відповісти
З 1991
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08.11.2024 16:37 Відповісти
Хай рідні хоч поховають. Будуть знати де могилка
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08.11.2024 15:10 Відповісти
з моргів... мабуть це закатовані полонені...
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08.11.2024 15:12 Відповісти
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08.11.2024 18:01 Відповісти
Найбільше в такі моменти хочеться вірити що все не даремно.
Страшно якщо навпаки, якщо живі все змарнують...
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08.11.2024 18:20 Відповісти
Ось коли ми звернули не туди - результат сьогодення! Вічна пам'ять Героям які загинули за Україну!
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08.11.2024 18:35 Відповісти
По іншому бути немогло, нажаль..
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09.11.2024 00:01 Відповісти
Наскіки пам'ятаю такої кількості загиблих героїв ще не повертали одноразово. Скіки там зеленский дає на навчання мобілізованих - 45 діб. зелена мразота - ці тіла на твоїй совісті, як і сотні тисяч іншіх.
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08.11.2024 23:44 Відповісти
"Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців"

Це не полеглі в бою. Це закатовані полонені. Я ні за які гроші не повірю, що кацапи ходили по полях і збирали тіла. А от тепер, після виборів в США, Україні протистояти кацапії не вдасться, а це означає, що обміну не буде. Всі кацапи поїдуть додому без ніякого обміну, тому що в кацапії не залишиться українських полонених для обміну.
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09.11.2024 04:28 Відповісти
Доповнення до мого посту. Ті срані блогери що писали про обмінний фонд та обливали мене лайом, коли я писав проти всяких обмінних фондів зробили хоча якісь висновки. Та ні. Не зробили. Як можна робити будь-які висновки, коли в черепі Торічеллева порожнина. Тіштесь, що ви "європейці" та гуманні до ворога, прикривайте своїх ворогів усякими сраними конвенціями. Коли прийде кацап до вас, він дасть вам кредит за збереження життів кацапят і приліпить біля пісюару в туалеті меморіальну дошку з надписом :"Помнім такого то такого хахла защищавшево жизні нашіх ребят. В знак благадарності можетє пасцать на єво імя"
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09.11.2024 16:02 Відповісти
 
 