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Украина вернула тела 563 павших защитников

зсу,поховання,втрати

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших Защитников.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

В частности, удалось репатриировать 320 тел Защитников, погибших на Донецком направлении, и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Как отмечается, павших Защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Отдельная благодарность за содействие - Международному комитету Красного Креста.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - добавили в Коордштабе.

Смотрите: На фронте погиб военный и журналист Алексей Андреев, почти год считавшийся пропавшим без вести. ФОТО

Автор: 

военнослужащие (6207) возврат (238) потери (4466)


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Топ комментарии
+20
"мда" було 21 квітня 2019 коли українці обрали

Національну катастрофу.

R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!
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08.11.2024 15:19 Ответить
+12
Ось коли ми звернули не туди - результат сьогодення! Вічна пам'ять Героям які загинули за Україну!
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08.11.2024 18:35 Ответить
+8
Найбільше в такі моменти хочеться вірити що все не даремно.
Страшно якщо навпаки, якщо живі все змарнують...
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08.11.2024 18:20 Ответить
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мда....
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08.11.2024 15:08 Ответить
"мда" було 21 квітня 2019 коли українці обрали

Національну катастрофу.

R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!
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08.11.2024 15:19 Ответить
З 1991
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08.11.2024 16:37 Ответить
Хай рідні хоч поховають. Будуть знати де могилка
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08.11.2024 15:10 Ответить
з моргів... мабуть це закатовані полонені...
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08.11.2024 15:12 Ответить
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08.11.2024 18:01 Ответить
Найбільше в такі моменти хочеться вірити що все не даремно.
Страшно якщо навпаки, якщо живі все змарнують...
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08.11.2024 18:20 Ответить
Ось коли ми звернули не туди - результат сьогодення! Вічна пам'ять Героям які загинули за Україну!
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08.11.2024 18:35 Ответить
По іншому бути немогло, нажаль..
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09.11.2024 00:01 Ответить
Наскіки пам'ятаю такої кількості загиблих героїв ще не повертали одноразово. Скіки там зеленский дає на навчання мобілізованих - 45 діб. зелена мразота - ці тіла на твоїй совісті, як і сотні тисяч іншіх.
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08.11.2024 23:44 Ответить
"Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців"

Це не полеглі в бою. Це закатовані полонені. Я ні за які гроші не повірю, що кацапи ходили по полях і збирали тіла. А от тепер, після виборів в США, Україні протистояти кацапії не вдасться, а це означає, що обміну не буде. Всі кацапи поїдуть додому без ніякого обміну, тому що в кацапії не залишиться українських полонених для обміну.
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09.11.2024 04:28 Ответить
Доповнення до мого посту. Ті срані блогери що писали про обмінний фонд та обливали мене лайом, коли я писав проти всяких обмінних фондів зробили хоча якісь висновки. Та ні. Не зробили. Як можна робити будь-які висновки, коли в черепі Торічеллева порожнина. Тіштесь, що ви "європейці" та гуманні до ворога, прикривайте своїх ворогів усякими сраними конвенціями. Коли прийде кацап до вас, він дасть вам кредит за збереження життів кацапят і приліпить біля пісюару в туалеті меморіальну дошку з надписом :"Помнім такого то такого хахла защищавшево жизні нашіх ребят. В знак благадарності можетє пасцать на єво імя"
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09.11.2024 16:02 Ответить
 
 