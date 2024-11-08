Украина вернула тела 563 павших защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших Защитников.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

В частности, удалось репатриировать 320 тел Защитников, погибших на Донецком направлении, и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.



Как отмечается, павших Защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Отдельная благодарность за содействие - Международному комитету Красного Креста.



Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - добавили в Коордштабе.

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