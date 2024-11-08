Лубинец встретился с Москальковой в Беларуси: обменялись списками военнопленных и письмами. ФОТОрепортаж
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец при участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой на территории Беларуси.
Об этом Лубинец сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Омбудсмен рассказал об основных итогах встречи. В частности, он отметил, что состоялась репатриация тел погибших защитников Украины.
Также, по словам уполномоченного, выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей. По результатам переговоров, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном.
"Таким образом мы показываем, что воссоединение семей - это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится", - подчеркнул Лубинец.
Кроме этого, состоялся обмен списками военнопленных и письмами.
"Обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны (Украина - российских военнопленных в нашей стране, Россия - украинских военнопленных на своей территории). Обменялись письмами. В том числе начали новый формат: передали письма от украинских родственников украинским военнопленным в РФ", - рассказал омбудсмен.
Также уполномоченный пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России и в очередной раз настоял на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским, которых РФ удерживает в плену.
Напоследок Лубинец добавил, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека проводит для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ.
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А чого не поспілкувалися хоча б на мигах?
Вибачаюсь - хто, куди переїхав ? Чи просто на кордоні зустрілись, поговорили і поїхали назад у різні боки ??
От така казочка, малята!