РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12201 посетитель онлайн
Новости Фото
4 207 4

Лубинец встретился с Москальковой в Беларуси: обменялись списками военнопленных и письмами. ФОТОрепортаж

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец при участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретился с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой на территории Беларуси.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Омбудсмен рассказал об основных итогах встречи. В частности, он отметил, что состоялась репатриация тел погибших защитников Украины.

Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі

Также, по словам уполномоченного, выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей. По результатам переговоров, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном.

Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі

"Таким образом мы показываем, что воссоединение семей - это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится", - подчеркнул Лубинец.

Кроме этого, состоялся обмен списками военнопленных и письмами.

"Обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны (Украина - российских военнопленных в нашей стране, Россия - украинских военнопленных на своей территории). Обменялись письмами. В том числе начали новый формат: передали письма от украинских родственников украинским военнопленным в РФ", - рассказал омбудсмен.

Читайте также: Украина требует списки военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть, - Лубинец

Также уполномоченный пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России и в очередной раз настоял на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским, которых РФ удерживает в плену.

Лубінець зустрівся із Москальковою у Білорусі

Напоследок Лубинец добавил, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека проводит для решения гуманитарных вопросов, возвращения домой украинцев, получения информации о наших гражданах в РФ.

Читайте также: Омбудсмен РФ Москалькова инициировала разговор с Лубинцом относительно российских пленных из Курской области

Автор: 

обмен (1468) Москалькова Татьяна (213) Лубинец Дмитрий (483)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В тієї москалькової на лобі вибито церковно-слов'янською: ФСБ.
показать весь комментарий
08.11.2024 17:55 Ответить
Обмінялися листами. При особистій зустрічі...
А чого не поспілкувалися хоча б на мигах?
показать весь комментарий
08.11.2024 17:58 Ответить
виконуючи гуманітарну місію, Україна вкотре допомогла воззʼєднанню сімей. За результатами перемовин, 91-річна жінка зустрілася із своїм сином.

Вибачаюсь - хто, куди переїхав ? Чи просто на кордоні зустрілись, поговорили і поїхали назад у різні боки ??
показать весь комментарий
08.11.2024 18:20 Ответить
Звернувся на контактну лінію на особистий прийом до Лубінця про систематичне порушення моїх прав - по Закону він не приймає особисто взагалі..... Від слова "Ніколи"
От така казочка, малята!
показать весь комментарий
08.11.2024 18:26 Ответить
 
 