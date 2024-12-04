Воины 37-й ОБрМП под Курахово на Донетчине уничтожили колонну тяжелой техники оккупантов: танк, ББМ и БМП. ВИДЕО
Украинские воины из 37-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники и пехоту врага под Курахово в Донецкой области. Защитники уничтожили танк, боевые бронированные машины и боевые машины пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Военно-морских сил Вооруженных сил.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий05.12.2024 11:23 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль