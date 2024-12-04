Воины 37-й ОБрМП под Курахово на Донетчине уничтожили колонну тяжелой техники оккупантов: танк, ББМ и БМП. ВИДЕО

Украинские воины из 37-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники и пехоту врага под Курахово в Донецкой области. Защитники уничтожили танк, боевые бронированные машины и боевые машины пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Военно-морских сил Вооруженных сил.

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