Украинские защитники отразили ночной штурм и ликвидировали вражескую пехоту возле Дарьино на Курщине. ВИДЕО
На Курском направлении, возле Дарьино, российские войска в очередной раз предприняли попытку штурма украинских позиций, на этот раз под прикрытием ночи. Группа пехоты двигалась хаотично, без надлежащей координации и поддержки техники.
Бойцы подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Pentagon" 225-го отдельного штурмового батальона оперативно обнаружили противника и накрыли его плотным огнем. Операторы дронов также присоединились к операции, сбрасывая боеприпасы на головы оккупантов. Пехота врага начала отступать, но большинство солдат РФ ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Бутусов Плюс опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
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Ось що пишуть про це один з рашистських мілблогерів: