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Россияне совершили почти 80 обстрелов Сумщины в течение дня

Наслідки ударів по Сумщині

4 декабря россияне совершили 79 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 155 взрывов.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Великописаревская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (8 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), удар дроном камикадзе (1 взрыв), артобстрел (5 взрывов).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (17 взрывов), авиационный удар с вертолета (НАР) (5 взрывов), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (11 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва).

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  • Хотинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (22 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (11 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Свеськая громада: враг бил из минометов (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва).

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Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3019)


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04.12.2024 22:54 Ответить
 
 