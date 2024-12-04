Россияне совершили почти 80 обстрелов Сумщины в течение дня
4 декабря россияне совершили 79 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 155 взрывов.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности
- Великописаревская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (8 взрывов), обстрел из РСЗО (30 взрывов), удар дроном камикадзе (1 взрыв), артобстрел (5 взрывов).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).
- Краснопольская громада: с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (17 взрывов), авиационный удар с вертолета (НАР) (5 взрывов), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (11 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (22 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (11 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Свеськая громада: враг бил из минометов (1 взрыв).
- Эсманьская громада: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва).
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Галина Боброва #582785
показать весь комментарий04.12.2024 22:54 Ответить Мне нравится 1
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