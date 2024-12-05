Делегация Сената США встретилась с представителями НАБУ, САП и ВАКС
Делегация Сената Соединенных Штатов Америки встретилась с представителями НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.
Об этом в соцсети Х написала посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
"Преданность Украины независимости ее антикоррупционных институтов способствует обеспечению прозрачности использования иностранной помощи США", - подчеркнула Бринк.
Ранее сообщалось, что в Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США.
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Татаров різав чеченців поки нас всіх у Києві не було.
А, якщо зовсім стає гаряче, справу завжди може забрати ручне СБУ і закрити. Татаров не дасть збрехати.
Доречі, Коломоя та Дубінського не СБУ від правосуддя США ховає?
А наші такі- в нас корупції нема, давно подолана,краще на свою дивіться
- Все прекрасно,госслужба получает жирную зарплату,достойные премии никого не сократили,у всех бронь,коррупционеры и казнокрады тоже спокойно работают,никого не посадили,а кто попался может законно откупиться,вот доля дедушки Байденюшки.
- Отличная работа,продолжайте в том же духе.