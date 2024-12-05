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Делегация Сената США встретилась с представителями НАБУ, САП и ВАКС

Делегація Сенату США та представники антикорупційних органів України

Делегация Сената Соединенных Штатов Америки встретилась с представителями НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в соцсети Х написала посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Преданность Украины независимости ее антикоррупционных институтов способствует обеспечению прозрачности использования иностранной помощи США", - подчеркнула Бринк.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

Читайте также: В Сенате США подтвердили отмену ограничений для Украины относительно ATACMS для ударов по РФ

Автор: 

НАБУ (4219) САП (2062) Сенат США (498) Антикоррупционный суд (1206)


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Топ комментарии
+10
татарова на час візиту делегації вислали у службове відрядження вбивати чеченців.
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05.12.2024 01:43
+6
Бідося у тому, що у САП, НАБУ та ВАКС ОПа просунула повністю ручне керівництво.

А, якщо зовсім стає гаряче, справу завжди може забрати ручне СБУ і закрити. Татаров не дасть збрехати.

Доречі, Коломоя та Дубінського не СБУ від правосуддя США ховає?
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05.12.2024 01:50
+5
МАКС, ПЕКС,ВАКС, БУКС,ВЕКС,КЕКС, РЕКС - скільки напридумували безтолкової дурні, яка їсть бабло, для того щоб інші не їли бабло. Та цього просто бути не може. Не може корупція в основі держави боротись сама з собою, а вся ця ширма- локшина для лохів.
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05.12.2024 04:46
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татарова на час візиту делегації вислали у службове відрядження вбивати чеченців.
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05.12.2024 01:43 Ответить
Різати. Причому туди, де нас всіх нема.
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05.12.2024 01:44 Ответить
не тільки нас, але і чеченців теж.
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05.12.2024 01:46 Ответить
Я поо те, як казало ЗЄ.

Татаров різав чеченців поки нас всіх у Києві не було.
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05.12.2024 01:51 Ответить
ну то і забирайте його до себе.
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05.12.2024 01:58 Ответить
та скоро у вас не тількі самольоти не будуть літать, а навіть і ліфти зупиняться.
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05.12.2024 02:02 Ответить
ви після України другі на черзі. Звісно, якщо сенаторам взагалі буде куди їхати.
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05.12.2024 01:49 Ответить
Бідося у тому, що у САП, НАБУ та ВАКС ОПа просунула повністю ручне керівництво.

А, якщо зовсім стає гаряче, справу завжди може забрати ручне СБУ і закрити. Татаров не дасть збрехати.

Доречі, Коломоя та Дубінського не СБУ від правосуддя США ховає?
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05.12.2024 01:50 Ответить
Другий справа та другий зліва виглядають як охорона.
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05.12.2024 03:46 Ответить
МАКС, ПЕКС,ВАКС, БУКС,ВЕКС,КЕКС, РЕКС - скільки напридумували безтолкової дурні, яка їсть бабло, для того щоб інші не їли бабло. Та цього просто бути не може. Не може корупція в основі держави боротись сама з собою, а вся ця ширма- локшина для лохів.
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05.12.2024 04:46 Ответить
Ерьому в Сша одправили, что б не встретились в случайно... один пасс рукой туда, другой сюда... а по середине ОПА и полная Ня, то есть борьба с коррупцией..
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05.12.2024 05:18 Ответить
Приїхали спитать скільки вкрадено щ допомоги і чи хтось покараний
А наші такі- в нас корупції нема, давно подолана,краще на свою дивіться
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05.12.2024 07:27 Ответить
- Ну что,как вы тут используете деньги американских налогоплательщиков,как борьба с коррупцией?
- Все прекрасно,госслужба получает жирную зарплату,достойные премии никого не сократили,у всех бронь,коррупционеры и казнокрады тоже спокойно работают,никого не посадили,а кто попался может законно откупиться,вот доля дедушки Байденюшки.
- Отличная работа,продолжайте в том же духе.
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05.12.2024 07:39 Ответить
А головні "подельшики " 🤡 по награбуваню та розграбуваню України ,хутко зд* иснули до саміх США ...там їм нічого не загрожує ...
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05.12.2024 09:06 Ответить
Говорят им организовали экскурсию в Лукьяновку на Коломойского посмотреть. Только кормить запретили.
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05.12.2024 10:15 Ответить
 
 