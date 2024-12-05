Делегация Сената США встретилась с представителями НАБУ, САП и ВАКС

Делегация Сената Соединенных Штатов Америки встретилась с представителями НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Об этом в соцсети Х написала посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"Преданность Украины независимости ее антикоррупционных институтов способствует обеспечению прозрачности использования иностранной помощи США", - подчеркнула Бринк.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

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