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Новости Война
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Сбито 30 БПЛА РФ из 44 выпущенных, 12 локационно потеряны, 1 улетел в Беларусь, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО 5 грудня: скільки цілей збито?

В ночь на 5 декабря российские войска атаковали Украину баллистикой, а также ударными беспилотниками и БПЛА других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Так, враг ударил по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также выпустил 44 ударных БПЛА типа "Shahed" и БПЛА других типов из Орла и Курска.

"По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БпЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях", - говорится в сообщении.

12 беспилотников локально потеряно, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

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Робота ППО 5 грудня: скільки цілей збито?

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обстрел (26975) Воздушные силы (2268) Шахед (955)


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Я так розумію що 12 читали інструкцію по самогубству, а один дезертир.
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05.12.2024 09:04 Ответить
Дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️
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05.12.2024 11:55 Ответить
 
 