Большинство энергообъектов в Украине защищены 2 уровнем безопасности, - заместитель министра энергетики Колесник

Значительное количество объектов закрыто вторым уровнем защиты, но единственной комплексной защитой являются средства ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне", об этом заявил во время выступления на Ukrainian Energy Security Dialogue 2024 заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"На сегодня большое количество объектов являются закрытыми вторым уровнем защиты, что дает нам минимизацию последствий. Единственной комплексной защитой являются средства ПВО. И любой военный это подтвердит. Потому что когда летит тритонная бомба, то только единственная защита - это сбить ее перед объектом", - заявил Колесник.

По его словам, 26 августа Россия использовала более 260 единиц вооружения общей стоимостью $1 млрд для атак. Поэтому графики ограничения электрической энергии, почасовые графики применяются для стабилизации энергосистемы.

Напомним, в августе 2024 года премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине работают два уровня фортификаций для защиты энергетических объектов от российских обстрелов. Также разработаны экспериментальные проекты по третьему уровню, который является дорогостоящим.

Читайте также: В преддверии обстрелов энергосистемы оккупанты осуществляют кибератаки на объекты энергетики, - Минэнерго