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Большинство энергообъектов в Украине защищены 2 уровнем безопасности, - заместитель министра энергетики Колесник

Як захищають об'єкти енергетики

Значительное количество объектов закрыто вторым уровнем защиты, но единственной комплексной защитой являются средства ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне", об этом заявил во время выступления на Ukrainian Energy Security Dialogue 2024 заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"На сегодня большое количество объектов являются закрытыми вторым уровнем защиты, что дает нам минимизацию последствий. Единственной комплексной защитой являются средства ПВО. И любой военный это подтвердит. Потому что когда летит тритонная бомба, то только единственная защита - это сбить ее перед объектом", - заявил Колесник.

По его словам, 26 августа Россия использовала более 260 единиц вооружения общей стоимостью $1 млрд для атак. Поэтому графики ограничения электрической энергии, почасовые графики применяются для стабилизации энергосистемы.

Напомним, в августе 2024 года премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине работают два уровня фортификаций для защиты энергетических объектов от российских обстрелов. Также разработаны экспериментальные проекты по третьему уровню, который является дорогостоящим.

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Захищені хіба що 2 рівня язиками таких як Колісник.
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05.12.2024 09:15 Ответить
перший рівень - зєля на бойовому лісапєті ))
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05.12.2024 09:18 Ответить
Перший ступінь - парасолька від сонця.
Другий ступінь - парасолька від дощу.

А потужність генерації знижують ще до бомбардування для хорошого настрою.
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05.12.2024 09:24 Ответить
Оо, починається знову бла-бла-бла про рівні захисту. Через трохи виділять гроші на будівництво 3 і 4 рівнів захисту.
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05.12.2024 09:37 Ответить
1. Незламний язик "слуги".
2. Потужний відосік "Буратіно".
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05.12.2024 09:45 Ответить
аде пушутн де цей майстер баші заді де мустафа в найом
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05.12.2024 10:34 Ответить
брехня і маячня зельоних корупціонерів
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05.12.2024 10:54 Ответить
 
 