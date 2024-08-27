Украина имеет три уровня фортификаций для защиты энергообъектов, один из них - экспериментальный, - Шмыгаль
Сейчас в Украине работают два уровня фортификаций для защиты энергетических объектов от российских обстрелов. Также разработаны экспериментальные проекты по третьему уровню, который является дорогостоящим.
Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
По его словам в первый год полномасштабной войны было принято решение осуществить три уровня фортификаций для объектов энергетики.
Что предусматривали уровни защиты?
Первый уровень предусматривал закрытие о
бъектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.
Второй уровень - это монументальные железобетонные укрытия для трансформаторов и других объектов распределения электроэнергии.
По словам премьера, большинство из этих объектов уже построены по состоянию на сейчас, занимается этим "Укрэнерго". На реализацию второго уровня были выделены десятки миллиардов гривен.
Также Шмыгаль рассказал и о третьем уровне защиты, который оказался экспериментальным проектом. Это огромные сооружения, которые должны были бы накрывать подстанции в размере трех футбольных полей.
"Они (фортификации третьего уровня, - ред.) чрезвычайно дорогостоящие. До сих пор не понятна их экономическая целесообразность, это сотни миллиардов гривен", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
другий рівень: проект є, половину грошей нема
третій рівень: почали будувати, залишок грошей вкрали
Другий етап "захисту" - вкрасти на будівництві захисту.
Третій етап "захисту" - здати металолом зі зруйнованих об'єктів...
це він так пАтужними стелс-технологіями хизується.
Коли за звітністю фортифікації на сотні мільярдів, а фактично- голе поле.
У таких ZEфортифікаторів і свій лідор є, Кириленко, що так укріплював ще Попасну та Бахмут, а зараз ділиться набутим досвідом за мзду малую.
Але для системи енергетики.
Для тих хто впровадив цей «захист» цей проект точно вдалий і буде годувати родину не одне десятиріччя, за традиціями шмигальства