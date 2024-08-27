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Украина имеет три уровня фортификаций для защиты энергообъектов, один из них - экспериментальный, - Шмыгаль

Шмигаль розповів три рівні захисту енергооб'єктів від атак РФ

Сейчас в Украине работают два уровня фортификаций для защиты энергетических объектов от российских обстрелов. Также разработаны экспериментальные проекты по третьему уровню, который является дорогостоящим.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

По его словам в первый год полномасштабной войны было принято решение осуществить три уровня фортификаций для объектов энергетики.

Что предусматривали уровни защиты?

Первый уровень предусматривал закрытие о

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бъектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ впервые атаковала распределительные подстанции кассетными боеприпасами, - Шмыгаль

Второй уровень - это монументальные железобетонные укрытия для трансформаторов и других объектов распределения электроэнергии.

По словам премьера, большинство из этих объектов уже построены по состоянию на сейчас, занимается этим "Укрэнерго". На реализацию второго уровня были выделены десятки миллиардов гривен.

Также Шмыгаль рассказал и о третьем уровне защиты, который оказался экспериментальным проектом. Это огромные сооружения, которые должны были бы накрывать подстанции в размере трех футбольных полей.

"Они (фортификации третьего уровня, - ред.) чрезвычайно дорогостоящие. До сих пор не понятна их экономическая целесообразность, это сотни миллиардов гривен", - добавил министр.

Автор: 

энергетика (2553) Шмыгаль Денис (2677) фортификации (118)


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Топ комментарии
+8
перший рівень: гроші є
другий рівень: проект є, половину грошей нема
третій рівень: почали будувати, залишок грошей вкрали
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27.08.2024 13:21
+8
Ага, вже бачимо потужну ефективність захисту, сидячи по 20 годин без світла. Хоча б не *******, брехуни.
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27.08.2024 13:25
+7
то у вас лєвєл керування країною ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ
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27.08.2024 13:21
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наєм-бічний рівень захисту
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27.08.2024 13:20 Ответить
то у вас лєвєл керування країною ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ
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27.08.2024 13:21 Ответить
перший рівень: гроші є
другий рівень: проект є, половину грошей нема
третій рівень: почали будувати, залишок грошей вкрали
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27.08.2024 13:21 Ответить
Та пишете ви добре, відосики теж хороші знімаєте. А за ранок кацапи зробили те, що по чотири години світла немає, а в Києві 12 годин не було.
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27.08.2024 13:22 Ответить
Транслюють гундосики нонстоп?
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27.08.2024 13:22 Ответить
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27.08.2024 13:22 Ответить
Стосовно "вивезення людей з держави" я щось не пригадую, а от рити окопи було б не зайвим, як і відмовитись від розмінування котре точно не сприяло економіці і фінансовій стабільності не кажучи про послаблення внаслідок цього обороноздатності!
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27.08.2024 14:01 Ответить
головного захисту немає - від дурня.. причому на самому верхньому рівні
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27.08.2024 13:23 Ответить
Цікава вчора заява була з Молдови. В зв'язку з атаками на енергосистему України, в них знову почались перебої зі світлом. Потім повідомили, що стабілізували перемкнувши все на свою генерацію. Зельоні знову тихо продають електрику в ЄС, закликаючи населення України економити по максимуму.
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27.08.2024 13:24 Ответить
Молдова ще з часів СРСР фактично едина енергосистема з нами в технічному плані - "Зазначається, що проблему зафіксували в енергосистемі обʼєднаного блоку Україна - Молдова"
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27.08.2024 14:15 Ответить
Сволота ахметівська, розікрали гроші, захисту немає, а тепер він нам про якісь "рівні" розказує
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27.08.2024 13:25 Ответить
А дешевше було б ракети й гармати будувати з 2019 року.
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27.08.2024 13:25 Ответить
Ага, вже бачимо потужну ефективність захисту, сидячи по 20 годин без світла. Хоча б не *******, брехуни.
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27.08.2024 13:25 Ответить
Як ці рівні вчора допомогли?
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27.08.2024 13:28 Ответить
Та он орки свої відоси в ТГ показують, я роблять скиди з дронів на Херсонщіні, на трансформатори, генератори, ШГРП і т.п.... Нічого не захищено. Навіть мішків з піском нема. Чи якщо якесь село на Херсонщині буде без світла , газа, та води, то все фігня, це ж не на Банковій...
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27.08.2024 13:32 Ответить
Перший етап "захисту" або "заробітку" - вкрасти на відосіках.
Другий етап "захисту" - вкрасти на будівництві захисту.
Третій етап "захисту" - здати металолом зі зруйнованих об'єктів...
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27.08.2024 13:32 Ответить
"Вони (фортифікації третього рівня, - ред.) надзвичайно дороговартісні. До цього часу не зрозуміла їхня економічна доцільність, це сотні мільярдів гривень", -

це він так пАтужними стелс-технологіями хизується.
Коли за звітністю фортифікації на сотні мільярдів, а фактично- голе поле.
У таких ZEфортифікаторів і свій лідор є, Кириленко, що так укріплював ще Попасну та Бахмут, а зараз ділиться набутим досвідом за мзду малую.
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27.08.2024 13:36 Ответить
Саме "сотні мільярдів"?! Ти це "Serhiy Tokolov" серйозно?! Обрав саме це число бо воно справляє на тебе враження чи просто на Московії (т.з. "роССии") просто звикли саме такими цифрами апелювати?! Чи це може у монгольских тугриках?!
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27.08.2024 13:54 Ответить
Перечитай статтю "Serhiy Tokolov" і зрозумієш, що це сказано не про витрачене, а про те що пропонувалось у вигляді "величезних споруд, які мали були б накривати підстанції в розмірі трьох футбольних полів". Хоча й у цьому випадку Шмигаль явно загнув вартість!!!
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27.08.2024 14:06 Ответить
Тому ми без електроенергії в сидимо годинами
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27.08.2024 13:36 Ответить
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27.08.2024 13:42 Ответить
І чого ж усі ці рівні так "спрацювали" ніби нічого не має?! Єдине що можливо назвати досягненням, так це поява ліній обходу центральних підстанцій котрі дозволяють живити об'єкти критичної інфраструктури та стратегічні підприємства котрі продовжують отримувати безперервне електропостачання навіть після масованих атак енергосистеми подібних тій що відбулась 26.08.2024 що можу особисто підтвердити через власні спостереження! А от цивільним так не щастить, на жаль, але під час війни годі очікувати іншого!!!
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27.08.2024 13:46 Ответить
Ага,бачили ми вже цей "захист" за 9 мільярдів...брехуни...
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27.08.2024 13:53 Ответить
Это он клоуну рассказывает такие истории?
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27.08.2024 14:06 Ответить
Невдалі експеременти, прямо скажимо.
Але для системи енергетики.
Для тих хто впровадив цей «захист» цей проект точно вдалий і буде годувати родину не одне десятиріччя, за традиціями шмигальства
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27.08.2024 14:24 Ответить
Щоб ти з'їв та не пиз***в. Всі побачили ваші ''рівні захисту''!
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27.08.2024 15:13 Ответить
 
 