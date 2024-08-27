Україна має три рівні фортифікації для захисту енергооб’єктів, один із них експериментальний, - Шмигаль

Нині в Україні працюють два рівні фортифікацій для захисту енергетичних об'єктів від російських обстрілів. Також розроблено експериментальні проєкти щодо третього рівня, який є дороговартісним.

Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни було ухвалено рішення здійснити три рівні фортифікацій для об'єктів енергетики.

Що передбачали рівні захисту?

Перший рівень передбачав закриття об'єктів енергетики габіонами для захисту від непрямого ураження.

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Другий рівень - це монументальні залізобетонні укриття для трансформаторів та інших об'єктів розподілу електроенергії.

За словами прем'єра, більшість із цих об'єктів уже побудовані станом на зараз, опікується цим "Укренерго". На реалізацію другого рівня були виділені десятки мільярдів гривень.

Також Шмигаль розповів й про третій рівень захисту, який виявився експериментальним проєктом. Це величезні споруди, які мали були б накривати підстанції в розмірі трьох футбольних полів.

"Вони (фортифікації третього рівня, - ред.) надзвичайно дороговартісні. До цього часу не зрозуміла їхня економічна доцільність, це сотні мільярдів гривень", - додав міністр.

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