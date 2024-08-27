УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10697 відвідувачів онлайн
Новини
2 277 32

Україна має три рівні фортифікації для захисту енергооб’єктів, один із них експериментальний, - Шмигаль

Шмигаль розповів три рівні захисту енергооб'єктів від атак РФ

Нині в Україні працюють два рівні фортифікацій для захисту енергетичних об'єктів від російських обстрілів. Також розроблено експериментальні проєкти щодо третього рівня, який є дороговартісним.

Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни було ухвалено рішення здійснити три рівні фортифікацій для об'єктів енергетики.

Що передбачали рівні захисту?

Перший рівень передбачав закриття об'єктів енергетики габіонами для захисту від непрямого ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вперше атакувала розподільні підстанції касетними боєприпасами, - Шмигаль

Другий рівень - це монументальні залізобетонні укриття для трансформаторів та інших об'єктів розподілу електроенергії.

За словами прем'єра, більшість із цих об'єктів уже побудовані станом на зараз, опікується цим "Укренерго". На реалізацію другого рівня були виділені десятки мільярдів гривень.

Також Шмигаль розповів й про третій рівень захисту, який виявився експериментальним проєктом. Це величезні споруди, які мали були б накривати підстанції в розмірі трьох футбольних полів.

"Вони (фортифікації третього рівня, - ред.) надзвичайно дороговартісні. До цього часу не зрозуміла їхня економічна доцільність, це сотні мільярдів гривень", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів під час сьогоднішньої атаки, - Зеленський на засіданні Ставки

Автор: 

енергетика (2581) Шмигаль Денис (4563) фортифікації (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
перший рівень: гроші є
другий рівень: проект є, половину грошей нема
третій рівень: почали будувати, залишок грошей вкрали
показати весь коментар
27.08.2024 13:21
+8
Ага, вже бачимо потужну ефективність захисту, сидячи по 20 годин без світла. Хоча б не *******, брехуни.
показати весь коментар
27.08.2024 13:25
+7
то у вас лєвєл керування країною ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ
показати весь коментар
27.08.2024 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наєм-бічний рівень захисту
показати весь коментар
27.08.2024 13:20 Відповісти
то у вас лєвєл керування країною ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ
показати весь коментар
27.08.2024 13:21 Відповісти
перший рівень: гроші є
другий рівень: проект є, половину грошей нема
третій рівень: почали будувати, залишок грошей вкрали
показати весь коментар
27.08.2024 13:21 Відповісти
Та пишете ви добре, відосики теж хороші знімаєте. А за ранок кацапи зробили те, що по чотири години світла немає, а в Києві 12 годин не було.
показати весь коментар
27.08.2024 13:22 Відповісти
Транслюють гундосики нонстоп?
показати весь коментар
27.08.2024 13:22 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2024 13:22 Відповісти
Стосовно "вивезення людей з держави" я щось не пригадую, а от рити окопи було б не зайвим, як і відмовитись від розмінування котре точно не сприяло економіці і фінансовій стабільності не кажучи про послаблення внаслідок цього обороноздатності!
показати весь коментар
27.08.2024 14:01 Відповісти
головного захисту немає - від дурня.. причому на самому верхньому рівні
показати весь коментар
27.08.2024 13:23 Відповісти
Цікава вчора заява була з Молдови. В зв'язку з атаками на енергосистему України, в них знову почались перебої зі світлом. Потім повідомили, що стабілізували перемкнувши все на свою генерацію. Зельоні знову тихо продають електрику в ЄС, закликаючи населення України економити по максимуму.
показати весь коментар
27.08.2024 13:24 Відповісти
Молдова ще з часів СРСР фактично едина енергосистема з нами в технічному плані - "Зазначається, що проблему зафіксували в енергосистемі обʼєднаного блоку Україна - Молдова"
показати весь коментар
27.08.2024 14:15 Відповісти
Сволота ахметівська, розікрали гроші, захисту немає, а тепер він нам про якісь "рівні" розказує
показати весь коментар
27.08.2024 13:25 Відповісти
А дешевше було б ракети й гармати будувати з 2019 року.
показати весь коментар
27.08.2024 13:25 Відповісти
Ага, вже бачимо потужну ефективність захисту, сидячи по 20 годин без світла. Хоча б не *******, брехуни.
показати весь коментар
27.08.2024 13:25 Відповісти
Як ці рівні вчора допомогли?
показати весь коментар
27.08.2024 13:28 Відповісти
Та он орки свої відоси в ТГ показують, я роблять скиди з дронів на Херсонщіні, на трансформатори, генератори, ШГРП і т.п.... Нічого не захищено. Навіть мішків з піском нема. Чи якщо якесь село на Херсонщині буде без світла , газа, та води, то все фігня, це ж не на Банковій...
показати весь коментар
27.08.2024 13:32 Відповісти
Перший етап "захисту" або "заробітку" - вкрасти на відосіках.
Другий етап "захисту" - вкрасти на будівництві захисту.
Третій етап "захисту" - здати металолом зі зруйнованих об'єктів...
показати весь коментар
27.08.2024 13:32 Відповісти
"Вони (фортифікації третього рівня, - ред.) надзвичайно дороговартісні. До цього часу не зрозуміла їхня економічна доцільність, це сотні мільярдів гривень", -

це він так пАтужними стелс-технологіями хизується.
Коли за звітністю фортифікації на сотні мільярдів, а фактично- голе поле.
У таких ZEфортифікаторів і свій лідор є, Кириленко, що так укріплював ще Попасну та Бахмут, а зараз ділиться набутим досвідом за мзду малую.
показати весь коментар
27.08.2024 13:36 Відповісти
Саме "сотні мільярдів"?! Ти це "Serhiy Tokolov" серйозно?! Обрав саме це число бо воно справляє на тебе враження чи просто на Московії (т.з. "роССии") просто звикли саме такими цифрами апелювати?! Чи це може у монгольских тугриках?!
показати весь коментар
27.08.2024 13:54 Відповісти
Перечитай статтю "Serhiy Tokolov" і зрозумієш, що це сказано не про витрачене, а про те що пропонувалось у вигляді "величезних споруд, які мали були б накривати підстанції в розмірі трьох футбольних полів". Хоча й у цьому випадку Шмигаль явно загнув вартість!!!
показати весь коментар
27.08.2024 14:06 Відповісти
Тому ми без електроенергії в сидимо годинами
показати весь коментар
27.08.2024 13:36 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2024 13:42 Відповісти
І чого ж усі ці рівні так "спрацювали" ніби нічого не має?! Єдине що можливо назвати досягненням, так це поява ліній обходу центральних підстанцій котрі дозволяють живити об'єкти критичної інфраструктури та стратегічні підприємства котрі продовжують отримувати безперервне електропостачання навіть після масованих атак енергосистеми подібних тій що відбулась 26.08.2024 що можу особисто підтвердити через власні спостереження! А от цивільним так не щастить, на жаль, але під час війни годі очікувати іншого!!!
показати весь коментар
27.08.2024 13:46 Відповісти
Ага,бачили ми вже цей "захист" за 9 мільярдів...брехуни...
показати весь коментар
27.08.2024 13:53 Відповісти
Это он клоуну рассказывает такие истории?
показати весь коментар
27.08.2024 14:06 Відповісти
Невдалі експеременти, прямо скажимо.
Але для системи енергетики.
Для тих хто впровадив цей «захист» цей проект точно вдалий і буде годувати родину не одне десятиріччя, за традиціями шмигальства
показати весь коментар
27.08.2024 14:24 Відповісти
Щоб ти з'їв та не пиз***в. Всі побачили ваші ''рівні захисту''!
показати весь коментар
27.08.2024 15:13 Відповісти
 
 