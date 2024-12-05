Сутки на Херсонщине: два человека погибли, спасатели ликвидировали 4 пожара. ФОТО

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Ингулец, Понятовка, Никольское, Приднепровское, Приозерное, Томина Балка, Широкая Балка, Велетенское, Красный Маяк, Меловое, Монастырское, Белозерка, Высокое, Нововоронцовка, Надеждовка, Зеленовка, Новодмитровка, Станислав и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Как информирует ГСЧС Украины, армия РФ в течение суток неоднократно наносила удары по населенным пунктам области и Херсона.

"От вражеских атак возникло 4 пожара. Горел жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. Спасатели во время тушения отходили к безопасному месту из-за угрозы удара вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

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