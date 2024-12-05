РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9972 посетителя онлайн
Новости
1 491 4

В ноябре кодифицировано более 120 образцов вооружения и военной техники. Около 90% из них - новые образцы отечественного производства, - Минобороны

Військова техніка

В перечне кодифицированных новинок ВВТ в ноябре больше всего - беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов (преимущественно БПЛА), инженерных средств, средств РЭБ/РЭР и связи. Большинство - тоже украинской разработки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.

Также в перечне новинок ВВТ, которые допущены в течение ноября к применению, есть новые мобильные реактивные установки (для отдельных подразделений Сил обороны), новый бронебойный патрон, санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль отечественного производства и тому подобное.

"Такое количество новых кодифицированных образцов ВВТ в течение только одного месяца свидетельствует о значительной динамике разработок вооружения в Украине по отдельным номенклатурам. Отдельные образцы украинского оружия имеют уникальные характеристики. Работаем над тем, чтобы они как можно быстрее оказались у наших военных", - сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Читайте также: Решение Минобороны передать 23 млрд ГНСУ - саботаж и откат реформы легальных закупок, - Каленюк

Автор: 

Минобороны (9304) оружие (10202) техника (1733)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лише одні міни все перекреслюють ! І виносять вирок міністру оборони та верховному головнокомандувачу. Смертельний вирок ! А снаряди, які проплатили, а потім про них забули ! Та за це треба розстрілювати в часи війни. За саботаж, за умисне шкідництво, за зраду !
показать весь комментарий
05.12.2024 11:17 Ответить
Зразки?! Воно сотнями ще два роки назад на фронті мало бути!
Зразками людям мізки запудрують!
Ідіть геть, ''зразки'' зелені!!!
показать весь комментарий
05.12.2024 11:30 Ответить
100 тисяч мін модернезували до стану непридатності до бойового застосквання.

Ми в курсі.
показать весь комментарий
05.12.2024 11:41 Ответить
В кого конфіскували?
показать весь комментарий
05.12.2024 14:04 Ответить
 
 