В ноябре кодифицировано более 120 образцов вооружения и военной техники. Около 90% из них - новые образцы отечественного производства, - Минобороны

В перечне кодифицированных новинок ВВТ в ноябре больше всего - беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов (преимущественно БПЛА), инженерных средств, средств РЭБ/РЭР и связи. Большинство - тоже украинской разработки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.

Также в перечне новинок ВВТ, которые допущены в течение ноября к применению, есть новые мобильные реактивные установки (для отдельных подразделений Сил обороны), новый бронебойный патрон, санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль отечественного производства и тому подобное.

"Такое количество новых кодифицированных образцов ВВТ в течение только одного месяца свидетельствует о значительной динамике разработок вооружения в Украине по отдельным номенклатурам. Отдельные образцы украинского оружия имеют уникальные характеристики. Работаем над тем, чтобы они как можно быстрее оказались у наших военных", - сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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