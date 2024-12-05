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Россия уже некоторое время увеличивает свое присутствие в Балтийском море, - Писториус

Пісторіус про флот РФ у Балтійському морі

За последнее время присутствие российского военно-морского флота и гражданских кораблей в Балтийском море значительно возросло. Также здесь также здесь присутствует китайский флот.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Это свидетельствует о стратегической важности Балтийского моря для многих, особенно для России и Китая, в том числе и в плане обхода санкций", - сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.

Глава немецкого оборонного ведомства добавил, что Россия неоднократно демонстрировала провокационное поведение, знакомое нам еще со времен холодной войны.

"У нас неоднократно были инциденты в Балтийском море, которые приводили к предупредительным выстрелам в воздух, предупредительным выстрелам в воду", - сказал он.

Писториус сравнил это поведение с инцидентами, когда российские истребители летали над странами Балтии без опознавательных знаков, чтобы проверить, как отреагирует НАТО.

Напомним, экипаж российского корабля в Балтийском море выпустил сигнальные ракеты по военному вертолету Бундесвера во время операции ВВС Германии.

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Германия (6933) Балтия (352) россия (95402) Писториус Борис (200)


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Хай збільшує... НАТО це навіть зручніше - більше стадо запре у Фінській затоці...
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05.12.2024 11:59 Ответить
так потрібно вже велику стурбованість виразити
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05.12.2024 12:00 Ответить
Все іде до миру, нє?
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05.12.2024 12:02 Ответить
тільки нічого не робіть... не дай боже..., ескалація буде така, що ого-го...
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05.12.2024 12:04 Ответить
Нічого куколди ще трішки і будуть після ваших жінок( громадян) вас імєть таваріщі імпотенти.
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05.12.2024 12:36 Ответить
Замість того щоб дати жорстку відсіч на першу вихідну какцапів і забути про це, толерасти будуть ковтати кожну нову вихідку. Кацапи набиратимуться впевненості від безнаказаності і скоро вдарять сильніше.
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05.12.2024 12:36 Ответить
***** їх зламає. Не тому, що такий могутній, а тому, що НАТО і Захід виявилися сцикунами. *****, як справжній гопарь, буде кидати понти і залякувати обісраних вестернів, доки не впадуть на коліна, а Трампу на Європу буде пофіг всю свою каденцію.
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05.12.2024 12:40 Ответить
********, не смотри в сторону парашинского флота - не обостряй!
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05.12.2024 12:42 Ответить
Ти диви , і Таурус не передали і ескалація така що аж у німців в очах темніє .
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05.12.2024 13:51 Ответить
 
 