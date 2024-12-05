Россия уже некоторое время увеличивает свое присутствие в Балтийском море, - Писториус

За последнее время присутствие российского военно-морского флота и гражданских кораблей в Балтийском море значительно возросло. Также здесь также здесь присутствует китайский флот.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Это свидетельствует о стратегической важности Балтийского моря для многих, особенно для России и Китая, в том числе и в плане обхода санкций", - сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.

Глава немецкого оборонного ведомства добавил, что Россия неоднократно демонстрировала провокационное поведение, знакомое нам еще со времен холодной войны.

"У нас неоднократно были инциденты в Балтийском море, которые приводили к предупредительным выстрелам в воздух, предупредительным выстрелам в воду", - сказал он.

Писториус сравнил это поведение с инцидентами, когда российские истребители летали над странами Балтии без опознавательных знаков, чтобы проверить, как отреагирует НАТО.

Напомним, экипаж российского корабля в Балтийском море выпустил сигнальные ракеты по военному вертолету Бундесвера во время операции ВВС Германии.

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