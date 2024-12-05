Трамп и его команда уже начали менять тон относительно войны в Украине, - Ходжес

В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые выступают за замораживание войны и невступление Украины в НАТО, но после своей инаугурации 20 января он скорректирует позицию относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Hromadske заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, Трамп после своей инаугурации скорректирует позицию относительно Украины, которую он и его окружение озвучивали во время предвыборной кампании.

"К примеру, я не слышал, чтобы будущий вице-президент Джеймс Вэнс делал антиукраинские заявления после выборов. Новый советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолц в целом поддерживает Украину. Кандидат на должность государственного секретаря США, сенатор Марко Рубио, имеет проукраинскую позицию", - сказал Ходжес.

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Он согласился, что в окружении Трампа есть люди, которые выступают за замораживание войны и против вступления Украины в НАТО, но, отмечает генерал, Трамп и его команда уже начали менять тон.

"Я не голосовал за Трампа, но с 20 января он будет президентом США. Должен признать, что меня вдохновляют некоторые вещи, которые я услышал от генерала Кита Келлога, которого Трамп планирует назначить спецпредставителем США по вопросам Украины и России. В течение последних нескольких дней я внимательно слушал, что Келлог говорил в публичном пространстве. Он очень благосклонно относится к Украине и является настоящим ястребом в отношении России", - сказал Ходжес.

По его мнению, новая администрация США не отвернется от Украины.

Я убежден, что Трамп и его команда понимают необходимость предоставлять Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя, пока Россия не отступит", - подчеркнул бывший командующий Сухопутных сил США в Европе.

Кроме того, новой президентской администрации США придется также очень четко дать понять Москве, что удары ядерным оружием по Украине будут иметь для РФ катастрофические последствия, добавил Ходжес.

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