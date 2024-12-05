РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6746 посетителей онлайн
Новости Война
21 195 24

Трамп и его команда уже начали менять тон относительно войны в Украине, - Ходжес

Дональд Трамп скорегує позицію щодо України після своєї інавгурації

В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые выступают за замораживание войны и невступление Украины в НАТО, но после своей инаугурации 20 января он скорректирует позицию относительно Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Hromadske заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, Трамп после своей инаугурации скорректирует позицию относительно Украины, которую он и его окружение озвучивали во время предвыборной кампании.

"К примеру, я не слышал, чтобы будущий вице-президент Джеймс Вэнс делал антиукраинские заявления после выборов. Новый советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолц в целом поддерживает Украину. Кандидат на должность государственного секретаря США, сенатор Марко Рубио, имеет проукраинскую позицию", - сказал Ходжес.

Читайте также: Венгрия будет помогать Трампу завершить войну в Украине, - Сийярто

Он согласился, что в окружении Трампа есть люди, которые выступают за замораживание войны и против вступления Украины в НАТО, но, отмечает генерал, Трамп и его команда уже начали менять тон.

"Я не голосовал за Трампа, но с 20 января он будет президентом США. Должен признать, что меня вдохновляют некоторые вещи, которые я услышал от генерала Кита Келлога, которого Трамп планирует назначить спецпредставителем США по вопросам Украины и России. В течение последних нескольких дней я внимательно слушал, что Келлог говорил в публичном пространстве. Он очень благосклонно относится к Украине и является настоящим ястребом в отношении России", - сказал Ходжес.

По его мнению, новая администрация США не отвернется от Украины.

Я убежден, что Трамп и его команда понимают необходимость предоставлять Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя, пока Россия не отступит", - подчеркнул бывший командующий Сухопутных сил США в Европе.

Кроме того, новой президентской администрации США придется также очень четко дать понять Москве, что удары ядерным оружием по Украине будут иметь для РФ катастрофические последствия, добавил Ходжес.

Читайте также: Мирный план Украины: Россия должна убраться прочь и оставить нас в покое, - Сибига в ОБСЕ

Автор: 

США (26511) Ходжес Бен (167) Трамп Дональд (5139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Не хвіст махає собакою, а собака хвостом!

показать весь комментарий
05.12.2024 18:22
+5
"...в оточенні Трампа є люди, які виступають за заморожування війни та проти вступу України в НАТО..." В окружении Ху#ла тоже есть. Там и там их 100%. Так какая между ними разница?
показать весь комментарий
05.12.2024 18:25
+4
після своєї інавгурації 20 січня він скорегує позицію щодо України
Але термін у 24години лишається незмінним.
Ти сказав! (с)
показать весь комментарий
05.12.2024 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
після своєї інавгурації 20 січня він скорегує позицію щодо України
Але термін у 24години лишається незмінним.
Ти сказав! (с)
показать весь комментарий
05.12.2024 17:57 Ответить
Коли все вже буде договорене він за 24 години підпише ітогового документа 😬
показать весь комментарий
05.12.2024 20:47 Ответить
Иого слова та ТРАМПУ В ВУХА!
показать весь комментарий
05.12.2024 18:09 Ответить
А дЄрмак поїхав із групою....
Потрібно петицію до Зе сформувати щоб єрмака із Опи нікуди не посилав....!!! Можна послати тільки на 3 букви!
показать весь комментарий
05.12.2024 18:09 Ответить
єрмак викликаний на килим, бо корупція вже зашкалює.
показать весь комментарий
05.12.2024 18:14 Ответить
Не хвіст махає собакою, а собака хвостом!

показать весь комментарий
05.12.2024 18:22 Ответить
Повідка не вистачає.
показать весь комментарий
05.12.2024 21:04 Ответить
Хто пуп Землі?
показать весь комментарий
05.12.2024 18:12 Ответить
нічого трамп ще щодо вйни @уйлостану проти України не змінював та нічого не висловлював
трамп до цього часу ще сам не знає, що робити із цією війною
а інавгурація вже 20.01.25
дав слово - тримай, не втримав - бери нове зобов'язання (політика)
показать весь комментарий
05.12.2024 18:13 Ответить
ха-ха....хе-хе .. Спікер Джонсон теж так само каже
показать весь комментарий
05.12.2024 18:14 Ответить
Джонсон вже пообіцяв блокувати у Конгресі голосування щодо допомоги Україні.
показать весь комментарий
05.12.2024 21:05 Ответить
існують люди у трампа які не хочуть щоб Україна була в НАТО..
але чому?

для трампа головне, щоб військові витрати країни НАТО були не менше 2% від валового внутрішнього продукту.

так Україна в році 2025 буде тратити 26% свого ввп..!!!
Україна цей показник перевиконала в багато разів..

але, це не остання вимога: потрібно виконати ще інші вимоги для вступу..
показать весь комментарий
05.12.2024 18:25 Ответить
питання не в 2% чи 26%. Захід і трамп, не хочуть:
- ні відправляти своїх солдатів до України,
- ні мати в майбутньому зобов'язань битись за Україну проти росії .

ось така у них коричнева лінія , яку вони не перетнуть...

Хоч скільки би Україна не витрачала свого ВВП на армію і якою б сильною не була.

p.s. Додайте до цього: корупцію, 5-у колону, війну в гарячій фазі. Ну яке в сраку НАТО ?
показать весь комментарий
05.12.2024 19:11 Ответить
звісно, завтра Україна в НАТО не буде..

але так само,
ще відносно недавно,
поширювалась думка про те,
що безвізу України з ЄС також не буде..

бо корупція, колона, злочин і тд..
випадковість?

а війна в гарячій фазі якраз тому, що Україна була «нейтральною», з рф флотом в Криму,
харьківські домовленості.. за дешевий газ..,
потім «нада перестать стрєлять».., шашлики та інше бл****ство..
показать весь комментарий
06.12.2024 14:32 Ответить
"...в оточенні Трампа є люди, які виступають за заморожування війни та проти вступу України в НАТО..." В окружении Ху#ла тоже есть. Там и там их 100%. Так какая между ними разница?
показать весь комментарий
05.12.2024 18:25 Ответить
А чи варто вступати в те немічне, стурбовано-занепокоєне НАТО? Ліпше створити альянс з сусідніми державами.
показать весь комментарий
05.12.2024 18:42 Ответить
А яка користь для України, від цього договору, це ж те саме що мінськ 2 і будапештський меморандум.
росія просто підтерлася і порушила їх.
Членства в НАТО немає, це ж той самий позаблоковий статус, який нам втуляли регіонали.
Уже краще робити союз з балтійськими країнами+ Молдова.
Мінувати к хєрам усю лінію оборони, будувати реальні три лінії оборони, відновлювати ядерний статус!!!
Але не з зеленими ******* при владі!
показать весь комментарий
05.12.2024 19:14 Ответить
яд. статус і зелені бл*ді - речі не повязані. Будь хто, хто прийде і спробує це зробити, - сша мокре місце від нас залишать. Не для того вони у нас яз забрали, щоб дати її відновити
показать весь комментарий
05.12.2024 19:30 Ответить
"союз з балтійськими країнами+ Молдова." - дуже потужно!
показать весь комментарий
05.12.2024 19:36 Ответить
Колись, пам'ятаю, йшлось про союз трьох балтійських країн, Британії та Польщі.
показать весь комментарий
05.12.2024 21:08 Ответить
Ходжес хороший дядько але все що він говорить це як гадалка яка дає надію попри встановлений діагноз на рак
показать весь комментарий
05.12.2024 19:32 Ответить
Це той Ходжес, який розповідав нам , як ми у 23 році зайдемо в Крим? Арестович американського розливу.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:55 Ответить
хто б сумнівався
показать весь комментарий
05.12.2024 21:12 Ответить
Своя ядерна зброя, краще якогось там трампа.
показать весь комментарий
05.12.2024 22:24 Ответить
 
 