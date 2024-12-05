Трамп и его команда уже начали менять тон относительно войны в Украине, - Ходжес
В окружении избранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые выступают за замораживание войны и невступление Украины в НАТО, но после своей инаугурации 20 января он скорректирует позицию относительно Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Hromadske заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.
По его мнению, Трамп после своей инаугурации скорректирует позицию относительно Украины, которую он и его окружение озвучивали во время предвыборной кампании.
"К примеру, я не слышал, чтобы будущий вице-президент Джеймс Вэнс делал антиукраинские заявления после выборов. Новый советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолц в целом поддерживает Украину. Кандидат на должность государственного секретаря США, сенатор Марко Рубио, имеет проукраинскую позицию", - сказал Ходжес.
Он согласился, что в окружении Трампа есть люди, которые выступают за замораживание войны и против вступления Украины в НАТО, но, отмечает генерал, Трамп и его команда уже начали менять тон.
"Я не голосовал за Трампа, но с 20 января он будет президентом США. Должен признать, что меня вдохновляют некоторые вещи, которые я услышал от генерала Кита Келлога, которого Трамп планирует назначить спецпредставителем США по вопросам Украины и России. В течение последних нескольких дней я внимательно слушал, что Келлог говорил в публичном пространстве. Он очень благосклонно относится к Украине и является настоящим ястребом в отношении России", - сказал Ходжес.
По его мнению, новая администрация США не отвернется от Украины.
Я убежден, что Трамп и его команда понимают необходимость предоставлять Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя, пока Россия не отступит", - подчеркнул бывший командующий Сухопутных сил США в Европе.
Кроме того, новой президентской администрации США придется также очень четко дать понять Москве, что удары ядерным оружием по Украине будут иметь для РФ катастрофические последствия, добавил Ходжес.
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Але термін у 24години лишається незмінним.
Ти сказав! (с)
Потрібно петицію до Зе сформувати щоб єрмака із Опи нікуди не посилав....!!! Можна послати тільки на 3 букви!
трамп до цього часу ще сам не знає, що робити із цією війною
а інавгурація вже 20.01.25
дав слово - тримай, не втримав - бери нове зобов'язання (політика)
але чому?
для трампа головне, щоб військові витрати країни НАТО були не менше 2% від валового внутрішнього продукту.
так Україна в році 2025 буде тратити 26% свого ввп..!!!
Україна цей показник перевиконала в багато разів..
але, це не остання вимога: потрібно виконати ще інші вимоги для вступу..
- ні відправляти своїх солдатів до України,
- ні мати в майбутньому зобов'язань битись за Україну проти росії .
ось така у них коричнева лінія , яку вони не перетнуть...
Хоч скільки би Україна не витрачала свого ВВП на армію і якою б сильною не була.
p.s. Додайте до цього: корупцію, 5-у колону, війну в гарячій фазі. Ну яке в сраку НАТО ?
але так само,
ще відносно недавно,
поширювалась думка про те,
що безвізу України з ЄС також не буде..
бо корупція, колона, злочин і тд..
випадковість?
а війна в гарячій фазі якраз тому, що Україна була «нейтральною», з рф флотом в Криму,
харьківські домовленості.. за дешевий газ..,
потім «нада перестать стрєлять».., шашлики та інше бл****ство..
росія просто підтерлася і порушила їх.
Членства в НАТО немає, це ж той самий позаблоковий статус, який нам втуляли регіонали.
Уже краще робити союз з балтійськими країнами+ Молдова.
Мінувати к хєрам усю лінію оборони, будувати реальні три лінії оборони, відновлювати ядерний статус!!!
Але не з зеленими ******* при владі!