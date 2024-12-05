На противопехотных минах подорвались более 1000 человек с начала года
Более 1000 человек подорвались на российских минах в 2024 году, более 300 из них погибли.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"С начала широкомасштабного вторжения на деоккупированных территориях 1 083 мирных жителя подорвались на российских противопехотных минах. Из них 333 погибли и 750 получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее загрязненными освобожденными территориями остаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области.
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Viktor Lukiianchuk
показать весь комментарий05.12.2024 18:58 Ответить Мне нравится 0
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