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На противопехотных минах подорвались более 1000 человек с начала года

Міна-пелюстка

Более 1000 человек подорвались на российских минах в 2024 году, более 300 из них погибли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"С начала широкомасштабного вторжения на деоккупированных территориях 1 083 мирных жителя подорвались на российских противопехотных минах. Из них 333 погибли и 750 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее загрязненными освобожденными территориями остаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области.

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Автор: 

жертвы (2067) мина (273)


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Потрібно засіяти мінами всю лінію фронту - щоб орки отримали подарунки на Різдво....
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05.12.2024 18:58 Ответить
 
 