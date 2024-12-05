18-летние украинцы смогут получить у "Дії" 908 грн на покупку книг, - Минцифры
Кабинет Министров принял постановление о запуске "єКниги" в "Дії".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Все украинцы, которым в 2024 исполнилось 18 лет, в декабре смогут получить 908 гривен от государства на покупку украинских книг. Оформить заявку на выплаты можно будет за несколько кликов в приложении "Дія".
Деньги можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги.
Список магазинов будет опубликован на сайтах "Дія" и Украинского института книги.
Более подробно об услуге Минцифры обещает рассказать позже.
Программа "єКнига" финансируется из государственного бюджета и является шагом к популяризации украинской книги.
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А ******** вони завжди ********.
Пані та панове, хтось взмозі перекласти це свинособаче скавучання на людську мову?
Гуглкиги від гетьманцева.
Це про таке "Єднання" казало найвеличніше з трибуни ВРУ?
Звісно, що брехні і піару не потрібне обґрунтування - вони направлені на досягнення наміченої цілі. І це з Банкової, без обмежень, несеться вже шостий рік...
Тобто будуть ці "гроши" виділятися тільки на конкретні речи, короче кажучи цифровий конц.табір будують.