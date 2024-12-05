18-летние украинцы смогут получить у "Дії" 908 грн на покупку книг, - Минцифры

Кабинет Министров принял постановление о запуске "єКниги" в "Дії".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Все украинцы, которым в 2024 исполнилось 18 лет, в декабре смогут получить 908 гривен от государства на покупку украинских книг. Оформить заявку на выплаты можно будет за несколько кликов в приложении "Дія".

Деньги можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги.

Список магазинов будет опубликован на сайтах "Дія" и Украинского института книги.

Более подробно об услуге Минцифры обещает рассказать позже.

Читайте также: Более 2 млн украинцев автоматически получат "тысячу Зеленского", - Шмыгаль

Программа "єКнига" финансируется из государственного бюджета и является шагом к популяризации украинской книги.