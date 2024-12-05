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18-летние украинцы смогут получить у "Дії" 908 грн на покупку книг, - Минцифры

книга,книги,книжки,книжка,підручник,бібліотека,видавництво,видання

Кабинет Министров принял постановление о запуске "єКниги" в "Дії".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Все украинцы, которым в 2024 исполнилось 18 лет, в декабре смогут получить 908 гривен от государства на покупку украинских книг. Оформить заявку на выплаты можно будет за несколько кликов в приложении "Дія".

Деньги можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги.

Список магазинов будет опубликован на сайтах "Дія" и Украинского института книги.

Более подробно об услуге Минцифры обещает рассказать позже.

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Программа "єКнига" финансируется из государственного бюджета и является шагом к популяризации украинской книги.

Автор: 

выплаты (644) книги (630) Минцифры (316) Дія (423)


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Топ комментарии
+17
92 грн вже на старті ********???
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05.12.2024 19:57
+14
Ага, і автоматично дані про особу внесуться в базу даних ТЦК...
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05.12.2024 19:54
+13
І який же державний орган є власником "Дії"? Чому держава генерує поділ населення на тих, хто має якийсь застосунок, а хто - ні? Чому поділ іде по наявності застосунку "Дія", а не (скажімо) "Хелсі" чи "Тетріс"? Чому є перелік книгарень? Кошерні і не зовсім?
Це про таке "Єднання" казало найвеличніше з трибуни ВРУ?
Звісно, що брехні і піару не потрібне обґрунтування - вони направлені на досягнення наміченої цілі. І це з Банкової, без обмежень, несеться вже шостий рік...
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05.12.2024 20:08
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І знов 908 гр. за рахунок життів солдат України.
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05.12.2024 19:53 Ответить
Ага, і автоматично дані про особу внесуться в базу даних ТЦК...
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05.12.2024 19:54 Ответить
Для Смарагдового та його шобли війна це мероприємство прибарахлітся по бахатому за найпростійшими схемами.
А ******** вони завжди ********.
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05.12.2024 20:54 Ответить
А це шо за хрюканя свинособаче?
Пані та панове, хтось взмозі перекласти це свинособаче скавучання на людську мову?
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05.12.2024 22:04 Ответить
Каже що ви, пане, пи....те.
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05.12.2024 23:16 Ответить
Пан, то я ж не вживаю алкоголю. Може пан погано переклав свонособачу? Пан дійсно перекладач з свинособого?
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05.12.2024 23:29 Ответить
100500+
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06.12.2024 06:19 Ответить
Тупой ты. И так все в ТЦК есть автоматом.
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05.12.2024 20:00 Ответить
нічого там немає якщо ти не зарєєстрований в діїї, приваті....
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05.12.2024 20:39 Ответить
В Оберіг (це моб. реєстр) потрапляють дані з 3-х реєстрів. Якщо в тебе є податковий номер, паспорт, банківська карта, ти десь вчився, легально працював, то вітаю, ти там є. Якщо усього цього тебе немає, то співчуваю.
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06.12.2024 01:33 Ответить
перепис 18-ти річних від зестада сподіваюсь що вони книги не читають
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05.12.2024 19:54 Ответить
А ****** в Дії буде?
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05.12.2024 19:56 Ответить
Єрмак - чув, ******? Не чув, дивна хвамілія..
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05.12.2024 19:59 Ответить
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05.12.2024 20:09 Ответить
Бо ЄДрова, я схоже, прогавив
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05.12.2024 20:18 Ответить
92 грн вже на старті ********???
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05.12.2024 19:57 Ответить
Податок на Гугл киги від гетьманцева.
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05.12.2024 20:05 Ответить
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05.12.2024 20:07 Ответить
Загоняют лохов в Дию. Будут цифровые выборы проводить. С сервером в кабинете Татарова.
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05.12.2024 19:59 Ответить
Набуя сервак, якщо гроші на нього можна стріздіть, а на усіх екранах і моніторах у новинах і цвк роздруківки на екрани наклеїти?
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05.12.2024 20:09 Ответить
І на цьому теж трохи спіздити...
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05.12.2024 20:17 Ответить
Книги, напевно, будуть про "найвидатнішого" ішака.
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05.12.2024 20:07 Ответить
"Місячні Зеленського'
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05.12.2024 20:16 Ответить
І який же державний орган є власником "Дії"? Чому держава генерує поділ населення на тих, хто має якийсь застосунок, а хто - ні? Чому поділ іде по наявності застосунку "Дія", а не (скажімо) "Хелсі" чи "Тетріс"? Чому є перелік книгарень? Кошерні і не зовсім?
Це про таке "Єднання" казало найвеличніше з трибуни ВРУ?
Звісно, що брехні і піару не потрібне обґрунтування - вони направлені на досягнення наміченої цілі. І це з Банкової, без обмежень, несеться вже шостий рік...
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05.12.2024 20:08 Ответить
«Во многой мудрости много печали, и умножающий познания умножает скорбь». - царь Соломон.
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05.12.2024 20:46 Ответить
"Училась я в культурном институте фути-нути б.я. Умела даже музыку играть. И сам учитель музыки Лагутин Сидор Палыч, блин, любит со мною ноты повторять"
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05.12.2024 23:21 Ответить
Гиг, а книги зараз хтось читає, тим більше 18 літні? І чому саме 18літні? Точно збирають інформацію.
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05.12.2024 20:09 Ответить
Книга на разлів
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05.12.2024 20:15 Ответить
Книги то читают и сейчас, но как правило электронку. По нынешним ценам на бумажную литературу, этой суммы хватит на одну-две книжки, не более.
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05.12.2024 20:28 Ответить
Це реєстр 18-річних для подальшої бусифікації
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05.12.2024 20:28 Ответить
Дуже це схоже , що відпрацьовують технологію по впровадженню "цифрових грошей".
Тобто будуть ці "гроши" виділятися тільки на конкретні речи, короче кажучи цифровий конц.табір будують.
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05.12.2024 20:41 Ответить
формування / оновлення реєстру тих, хто не читав казки про мишу і сир
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05.12.2024 20:46 Ответить
Оформление заказа на резерв+, получение в ближайшем тцк..
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05.12.2024 20:55 Ответить
Ви насправді вважаєте, що є хтось тупіший за вас?
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05.12.2024 21:25 Ответить
 
 