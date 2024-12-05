Более 2 млн украинцев автоматически получат "тысячу Зеленского", - Шмыгаль
В рамках "Зимней еПоддержки" более 2 млн украинцев автоматически получат тысячу гривен, речь идет о получателях пенсии и субсидии через "Укрпочту".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Продолжаем реализацию программы Зимняя еПоддержка. Через Дію уже подано более 5 млн заявок. К проекту уже присоединилась "Укрпочта". Более 2 млн украинцев, в том числе получатели пенсии и субсидии через "Укрпочту", автоматически получают 1000 грн Зимней еПоддержки", - говорится в сообщении.
Также Шмыгаль сообщил, что в рамках пакета "Зимней поддержки" будет расширена программа "Доступные лекарства".
"В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд грн. Этот шаг позволит еще как минимум 500 тысячам украинцев сэкономить средства на лечении. Впервые в программу будут включены препараты для детей", - рассказал премьер.
По его словам, с 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства". Минздрав готовит соответствующие нормативные изменения.
"Тысяча Зеленского"
Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.
Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".
В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.
В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тысяча Зеленского": где возьмут деньги".
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Армія стікає кров'ю, сотні бригад та батальйонів пишуть відчайдушні заклики в соцмережах до громадян - купіть нам дрони, купіть антени, купіть РЕБ, купіть кевларові плащі, купіть пікапи, купіть квадроцикли, купіть решітки на бронетехніку, купіть, купіть...
І в одній стрічці портрети та свічки тих, кому не купили - тих, хто загинув, тому що не було дронів, щоб знайти та вбити ворога, не було РЕБ, щоб ставити перешкоди дронам, не було квадроцикла, щоб підлетіти на евакуацію, не було плащів, і граната з мавіка влетіла в окоп, не було решіток на броні, і цінна техніка знищена...
Зараз вводяться у бій нові бригади, до складу яких пішли люди - але держава взагалі їх не забезпечила ні дронами, на РЕБом, ні іншим життєво необхідним обладнанням. І щоденні постійні питання на фронті - а чому влада не реагує та не допомогає?
‼️А тому що Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський міль'ярди гривень витратив на свою передвиборчу кампанію - на роздачу 1000 гривень, що по суті є підкупом виборців, на створення нового та нікому не потрібного міністерства національної єдності, на афери з закупівлями мін та снарядів, які не вибухають. Розповідаючи, що Україні потрібна національна єдність та стійкість, гроші виділяються на пустий піар.
🤷♂️Ні Черчілль ні Рузвельт під час Другої світової війни не роздавали гроші населенню, тому що усі гроші спрямовувались на перемогу у війні. Податки підвищувались, щоб виробляти якісні **********, щоб врятувати життя солдат, знищити ворога. Не створювали для перемоги у Британії та у США нових міністерств, бо єднність була в одному - усі ресурси йшли на армію, а не на збільшення кількості цивільних чиновників, заброньованих від служби. Лідери країн-переможців однозначно вказали свої приорітети, в яких не сумнівався ніхто. Оце і була національна стійкість.
Але президент України не робить як Черчілль або Рузвельт, в нього інші приорітети. Тому ніхто зараз в середині країни так не знищує національну єдність та не підриває стійкість як сам Зеленський.
Зеленський фактично вкрав гроші на захист України, прирік тим самим на загибель багатьох захисників, тому що впевнений, що з допомогою підкупу та політтехнологій зможе ввести в оману тих, хто вижив у тилу, і всидіти на посаді, тому крім крісла та влади Зеленський ні про що інше думати не збирається.
Брехня та кров, безсоромна брехня та кров замість справжньої єдності та справжньої стійкості, брехня і кров у вчинках і на словах.
🧐Як змусити Зеленського допомагати людям на фронті, як його увагу зосередити? Може, хтось служить на фронті з Кварталу 95, і з ним можна було б зробити інтерв'ю? Чи хтось служить на фронті з друзів та знайомих родини президента, його дружини, батьків? Ну має ж у нього з'явитись якесь людське співчуття до тих, хто несе на собі цей смертельний тягар війни?
цей тягар для держави,
при обслузі видачі цієї тисячі,
вже значно перевищив цінність самої подачки...
але..,
«люди» мають працю,..
а дехто і броню, напевно,
щоб втілювати в життя ці «многоходовочки» по збиранню інформації про людей,
незрозуміло для кого..
2 000 000 000 гр. ÷ 41 гр. (курс $ НБУ) = 48 780 488 $.
Самий дорогий дрон коштує 600 $.
48 780 488 ÷ 600 = 81 300 дронів для ЗСУ.
********, я вірно порахував? А тепер ви порахуйте скільки це у життях наших солдат.
Скільки солдат вб'е Зеленський своєю 1000?