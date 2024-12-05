Более 2 млн украинцев автоматически получат "тысячу Зеленского", - Шмыгаль

В рамках "Зимней еПоддержки" более 2 млн украинцев автоматически получат тысячу гривен, речь идет о получателях пенсии и субсидии через "Укрпочту".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем реализацию программы Зимняя еПоддержка. Через Дію уже подано более 5 млн заявок. К проекту уже присоединилась "Укрпочта". Более 2 млн украинцев, в том числе получатели пенсии и субсидии через "Укрпочту", автоматически получают 1000 грн Зимней еПоддержки", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль сообщил, что в рамках пакета "Зимней поддержки" будет расширена программа "Доступные лекарства".

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"В бюджете 2025 года на программу заложено 6,6 млрд грн. Этот шаг позволит еще как минимум 500 тысячам украинцев сэкономить средства на лечении. Впервые в программу будут включены препараты для детей", - рассказал премьер.



По его словам, с 2025 года все аптеки будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства". Минздрав готовит соответствующие нормативные изменения.

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"Тысяча Зеленского"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

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