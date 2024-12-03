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"Укрпочта" с завтрашнего дня начинает выплаты "Тысячи от Зеленского": Смелянский объяснил, как пенсионерам воспользоваться услугой

1000 від Зеленського

С 4 декабря "Укрпочта" начинает выплаты по программе "Зимняя єПідтримка".

Об этом сообщил в телеграмм-канале директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

Кто может получить средства на "Укрпочте"?

"2М+ украинцев, которые получают пенсии и соцвыплаты в "Укрпочте". Это пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1 и 2 групп. То есть, если вы не получаете выплаты в "Укрпочте", вам надо обратиться в банк или оформить помощь в "Дії"", - пояснил Смелянский.

Что нужно?

"НИЧЕГО. Не надо ничего заполнять. Не надо бежать в отделение. Мы сделали процесс максимально комфортным для наших клиентов, учитывая, что это пожилые люди, люди с инвалидностью, многие из которых живут в сельской местности и на прифронтовых территориях. Все, что нужно, - это дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении, и мы поможем Вам получить эту помощь. Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, поэтому Ваша выплата будет вас ждать, если нужно до конца февраля 2025 года, даже если вы вдруг заболели и не можете ее получить сейчас", - добавляет он.

По словам Смелянского, если человек уже определился, на что именно планируете потратить эту 1000 гривен, можно сообщить своему почтальону или оператору в отделении, и они помогут или дозакажут товар, который нравится, если его вдруг нет в наличии.

Также читайте: Уже более 3 миллионов украинцев оформили заявки на получение "тысячи от Зеленского"

Выплачивает ли "Укрпочта" 1000 наличными?

"НЕТ. Средства по программе "Зимняя е-Поддержка" не могут быть получены наличными. Однако мы поможем клиентам потратить их на оплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку отечественных изданий (как раз идет подписная кампания на 2025 год) и заказ лекарств украинского производства", - уточнил директор "Укрпочты".

Можно потратить всю 1000 гривен сразу, можно частями. Конечно, ситуация отличается от региона к региону, и мы к этому приготовились. Если в Покровске или возле Купянска сейчас не очень актуальна оплата коммунальных платежей, то мы будем готовы помочь с пополнением мобильного, товарами к новогодним праздникам или лекарствами. В стационарных отделениях Укрпочты также можно использовать эту поддержку на донат для ВСУ или на наш общий с КШЕ благотворительный фонд, который помогает ВСУ, школам, больницам и приютам для животных.

Также читайте: Украинцам, которые получат "тысячу Зеленского" за границей, придется ее вернуть, - Шмыгаль

Могут ли клиенты, которые оформили "Зимнюю єПідтримку" в "Дії", обратиться в Укрпочту, чтобы потратить эту сумму?

"Безусловно, безусловно. Более того, мы понимаем, что, особенно в сельской местности, может быть проблема ее потратить, ведь не все точки продаж (местные магазины) оборудованы соответствующими терминалами. Мы запрограммировали наши терминалы в стационарных отделениях для участия в программе "Национальный кэшбек", поэтому Вы можете воспользоваться нашими отделениями для оплаты коммунальных платежей, приобретения определенного перечня товаров или услуг.

Ждем всех наших клиентов у нас или придем, как всегда, к вам! Точно не надо бежать в отделение и беспокоиться. Ваша "Зимняя єПідтримка" в надежных руках с Укрпочтой", - резюмирует Смелянский.

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

Также читайте: Письмо с повесткой имеет вид обычного конверта, - глава "Укрпошти" Смелянский

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тысяча Зеленского": где возьмут деньги".

Автор: 

выплаты (645) пенсионеры (837) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+23
Розпочинається перепис тих кого можна перекупити на виборах.
Легалізовано корупцію в державних масштабах
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03.12.2024 12:21
+18
"А єслі не будут брать, - отключім газ" (с)

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03.12.2024 12:32
+13
В декабре подняли налоги , для того чтоб Вовочка мог подкупом избирателей заняться , за деньги налогоплательщиков. Всё чтот надо знать о зелёных ушлёпках.
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03.12.2024 12:28
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Правила форума Совет форумчан
Розпочинається перепис тих кого можна перекупити на виборах.
Легалізовано корупцію в державних масштабах
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03.12.2024 12:21 Ответить
Це не тільки завуальований незаконний перепис а й намагання вирахувати ухилянтів та СЗЧешників
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03.12.2024 12:27 Ответить
Вираховувати вже потрібно за кордоном. Вони вже там побудували своє життя а їх досі в Україні шукають.
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03.12.2024 13:16 Ответить
"А єслі не будут брать, - отключім газ" (с)

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03.12.2024 12:32 Ответить
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03.12.2024 12:45 Ответить
А хто візьме, той не бажає перемоги України
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03.12.2024 13:08 Ответить
Напевно небагато буде завтра на цензорі коментарів - пенсіонери підуть тисячу отримувати
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03.12.2024 12:22 Ответить
За бугром тисячу не дають, тож я буду коментувати за десятьох
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03.12.2024 12:23 Ответить
Пенсіонери як раз і не підуть, бо не знають як подати заяву. Вони не користуються інтернетом і не розуміються на тих діях
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03.12.2024 13:11 Ответить
Не варто перейматись, прийдуть на пошту, отримають свої законні 23 (завтра мабуть вже 22) долари, затаряться вафлями і крупами на Укрпошті, повернуться на Цензор мріяти про кордони 91 і тризуб над кремлем і лайкати фотожаби з Путіним і Шойгу. Їх боротьба!
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03.12.2024 13:59 Ответить
Ну всьо, тепер Зєля - гарантовано наступний президент.
Україну від навали врятував - раз.
Тищу роздав - два.
Порошенка поборов - три.
Які вам ще треба аргументи?
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03.12.2024 12:25 Ответить
А Залужного ?
А Юлю?
А головне - дЄрмака?
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03.12.2024 12:28 Ответить
Всі "12 подвигів Ге... Зеракла" будуть перелічені потім. Поки що не на часі.
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03.12.2024 13:32 Ответить
і скільки разів пенсіонеру доведеться бігати на пошту, аби витратити ту тисячу, яку грошима йому не видадуть?...
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03.12.2024 12:27 Ответить
В декабре подняли налоги , для того чтоб Вовочка мог подкупом избирателей заняться , за деньги налогоплательщиков. Всё чтот надо знать о зелёных ушлёпках.
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03.12.2024 12:28 Ответить
Таня Адамс:
Интересно, а у нас хоть одна сфера в стране существует, где не ****** миллиардами? Риторический вопрос...
Причём конечный спонсор ******** - всегда мы с вами. Настолько богатые, что вполне можем спонсировать очередную схему.
------
Ярослав Железняк

☢️ А памʼятаєте в червні цього року збільшили вдвічі тарифи на електроенергію для населення?

І це мало принести додаткові гроші 🫰 в Бюджет від «Енергоатому». Десь вже в цьому році під декілька мільярдів…..

Так ось, 🖕🏻 не принесе)))
«Енергоатом» (не без допомоги Міненерго) протягує через уряд свій новий фінплан де чистий дохід за весь рік буде лише 394 млн грн…..а дивіденди які отримає Держава від роботи цієї кампанії аж 🥁 118,5 млн грн. Все)))

😨 Ви спитаєте: «А як так? Куди ж поділися гроші від підвищення тарифів? Це ж менше навіть ніж на початку року планувалося ще до підвищення?!!»

💁‍♂️А відповідь проста, «Енергоатом» організував собі переоцінку активів і ось все….на папері гроші зникли) І підняття тарифів теж нічого не принесло 🤷‍♂️
А враховуючи що Уряд це погодив, то і в бюджет ці мільярди були менш потрібні ніж Міндічу і Ко….
Ще можна тарифи підняти в двічі, щоб точно всі запакувалися з атому)

The End 🏁
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03.12.2024 12:48 Ответить
кісточка від Зеленського, цікаво для чого це ?
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03.12.2024 12:29 Ответить
Щоб він тою кісточкою сам вдавився.
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03.12.2024 12:35 Ответить
Так вибори ж скоро!
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03.12.2024 12:50 Ответить
Я уже аж вижу эти многокилометровые очереди на границе. Придумали ж, хитрецы, как граждан вернуть
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03.12.2024 12:42 Ответить
тож виходить наступне....
пенсію рознести 3-5-7 тисяч на душу за допомогою поштарки можна, а тисячу боневтіка нізя....
треба щось, ****.....
чергова афера зелених, як списдити пару-трійку ярдів і не більше!!!!!
бо як пояснити???
якщо Ви отримуєте пенсію через укрпошту, то на пошті але треба відкрити додаткову картку.
якщо в другому банку то теж саме
якщо через дію то теж саме.
до пенсії аж ніяк не можна добавити цю срану, вкрадену в бюджеті, для особистих цілей тисячу???
можна, але так не вдасця вкрасти.
за 3-4 місяця тисячі помруть.
алкаші, тупі та ******** не скористуються, а бабки вже списаня.
а куда дівається надлишок грошей??
а є така повість!!! МЕРТВІ ДУШІ!!!!!!!!
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03.12.2024 12:46 Ответить
Отриману 1000 гривень через «Укрпошту» можна буде витратити лише там же - нардепка з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк

Отже, цю тисячу можна буде витратити лише на товари, якими торгує «Укрпошта». А це туалетний папір, гречка, журнали. Або на оплату комунальних послуг».

🇺🇦Реальна Війна (https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv )
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03.12.2024 12:46 Ответить
Укрпошта вирішила і собі підзаробити на вовиній тисячі 😊
Будуть втелющувати пенсіонерам товари втридорога
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03.12.2024 12:51 Ответить
Туалетний папір по вартості середньовічних гобеленів
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03.12.2024 13:37 Ответить
Коли наша мерія в тому році роздавала гуманітарку малоімущим (торбинка з продуктами гривень на 300) то черга стояла на 2 квартали. Один пенсіонер із черги навіть коні двинув, не дотяг до фініша. А за цілу тищу на халяву я собі уявляю, що там буде творитися біля укрпошти...
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03.12.2024 13:09 Ответить
Давали б одну гривню, було б те ж саме. Нелох лоханувся.
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03.12.2024 13:41 Ответить
У вас фантазii не хвате... Завтра стiльки новин буде з боiв в Ощадбанках... Що новини про тцк нiщо в порiвнянi з новинами з банкiв.
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03.12.2024 17:21 Ответить
нащо писати в заголовку 1000 зеленського?! це його гроші!? це державні кошти! яке він має до них відношення? ясно одне, лохторат готують до виробів
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03.12.2024 15:00 Ответить
Так , ви праві . Перевіряють скільки за них проголосує баранів .
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03.12.2024 16:28 Ответить
 
 