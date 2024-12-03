"Укрпочта" с завтрашнего дня начинает выплаты "Тысячи от Зеленского": Смелянский объяснил, как пенсионерам воспользоваться услугой

С 4 декабря "Укрпочта" начинает выплаты по программе "Зимняя єПідтримка".

Об этом сообщил в телеграмм-канале директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует Цензор.НЕТ.

Кто может получить средства на "Укрпочте"?

"2М+ украинцев, которые получают пенсии и соцвыплаты в "Укрпочте". Это пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1 и 2 групп. То есть, если вы не получаете выплаты в "Укрпочте", вам надо обратиться в банк или оформить помощь в "Дії"", - пояснил Смелянский.

Что нужно?

"НИЧЕГО. Не надо ничего заполнять. Не надо бежать в отделение. Мы сделали процесс максимально комфортным для наших клиентов, учитывая, что это пожилые люди, люди с инвалидностью, многие из которых живут в сельской местности и на прифронтовых территориях. Все, что нужно, - это дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении, и мы поможем Вам получить эту помощь. Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитики и Министерством экономики, поэтому Ваша выплата будет вас ждать, если нужно до конца февраля 2025 года, даже если вы вдруг заболели и не можете ее получить сейчас", - добавляет он.

По словам Смелянского, если человек уже определился, на что именно планируете потратить эту 1000 гривен, можно сообщить своему почтальону или оператору в отделении, и они помогут или дозакажут товар, который нравится, если его вдруг нет в наличии.

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Выплачивает ли "Укрпочта" 1000 наличными?

"НЕТ. Средства по программе "Зимняя е-Поддержка" не могут быть получены наличными. Однако мы поможем клиентам потратить их на оплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку отечественных изданий (как раз идет подписная кампания на 2025 год) и заказ лекарств украинского производства", - уточнил директор "Укрпочты".

Можно потратить всю 1000 гривен сразу, можно частями. Конечно, ситуация отличается от региона к региону, и мы к этому приготовились. Если в Покровске или возле Купянска сейчас не очень актуальна оплата коммунальных платежей, то мы будем готовы помочь с пополнением мобильного, товарами к новогодним праздникам или лекарствами. В стационарных отделениях Укрпочты также можно использовать эту поддержку на донат для ВСУ или на наш общий с КШЕ благотворительный фонд, который помогает ВСУ, школам, больницам и приютам для животных.

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Могут ли клиенты, которые оформили "Зимнюю єПідтримку" в "Дії", обратиться в Укрпочту, чтобы потратить эту сумму?

"Безусловно, безусловно. Более того, мы понимаем, что, особенно в сельской местности, может быть проблема ее потратить, ведь не все точки продаж (местные магазины) оборудованы соответствующими терминалами. Мы запрограммировали наши терминалы в стационарных отделениях для участия в программе "Национальный кэшбек", поэтому Вы можете воспользоваться нашими отделениями для оплаты коммунальных платежей, приобретения определенного перечня товаров или услуг.

Ждем всех наших клиентов у нас или придем, как всегда, к вам! Точно не надо бежать в отделение и беспокоиться. Ваша "Зимняя єПідтримка" в надежных руках с Укрпочтой", - резюмирует Смелянский.

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

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В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тысяча Зеленского": где возьмут деньги".