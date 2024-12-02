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Новости
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Украинцам, которые получат "тысячу Зеленского" за границей, придется ее вернуть, - Шмыгаль

Українці за кордоном, які отримають «тисячу Зеленського», повертатимуть її

Власти проверят предоставленную украинцам помощь в рамках зимней программы "єПідтримка". Те, кто оформил заявку на выплату тысячи гривен за рубежом, будут возвращать полученные средства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телемаратона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы после этого проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы (речь идет о предыдущих программах "єПідтримка". - Ред.), будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - подчеркнул он.

Шмыгаль пояснил, что при регистрации заявки граждане в декларативный способ отмечают, что находятся на территории Украины.

Также состоится проверка программными способами, в частности по реестрам и с помощью геолокации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первый же день работы "є Підтримки" - уже более 2 миллионов 100 тысяч заявок на выплату 1000 гривен, - Зеленский

"Тысяча Зеленского"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші

Автор: 

выплаты (645) Зеленский Владимир (20331) украинцы (3862) Шмыгаль Денис (2682) єПідтримка (19)


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Топ комментарии
+38
Які ж вони всі кончені (іншого слова і не підібрати). Носяться з тією тисячою як дурні зі ступою, а по факту - воно нікому нафіг не потрібно. Довбані ідіоти, які заради рейтингів готові закопати і економіку, і країну, і тисячі людських життів.
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02.12.2024 19:30
+30
Краще її взагалі не брати.
Бо ЗЕлені покидьки полюбе за цю тисячу потім візьмуть стократ.
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02.12.2024 19:29
+26
Ого! Загуляють за бугром аж на всі 23 бакса
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02.12.2024 19:28
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Чмыгаль, засунь себе...
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02.12.2024 21:00 Ответить
а шоб ти шмугель жив на на одну тисячу злидора!..
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02.12.2024 21:02 Ответить
Та хай вас вдавить тією тисячою..... у мене навіть "Дії " немає, й не буде.
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02.12.2024 21:14 Ответить
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02.12.2024 22:15 Ответить
жах, яке приниження... не пішли б ви в ср.ку уряд нікчемний.
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02.12.2024 21:23 Ответить
Дешевые манипуляции с аттракционом невиданной щедрости для того, чтобы отвлечь недовольство людей по поводу повышения налогов. 👎
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02.12.2024 21:44 Ответить
Для заробітчан-тисяча,те саме,що для Шмигаля тисяча.
Цікаво,чи Шмигаль підписався на тисячу?
Нехай спочатку по собі візьме і для прикладу публічно покаже,як отримував тисячу.
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02.12.2024 21:44 Ответить
а повертати доведеться єврами
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02.12.2024 22:03 Ответить
А де Рєзніков? Він все повернув? А той хто його призначав,якось вже покараний?
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02.12.2024 22:12 Ответить
не минуло і 3 днів , як почались нюанси.... До кінця виплат , боюсь ці виплати будуть зараховані, як голос "за" на виборах найвеличнішого . Саме краще рішення - ігнор. І це ще не враховуючи дозволу, що даєте на фінансовий моніторинг по всіх карткових рахунках. Передусім, кожному варто знати: якщо берете тисячу, ви обов'язково даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці і державні органи зможуть відстежувати усі ваші витрати на всіх рахунках зараз чи в майбутньому. Тобто, повний контроль!
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02.12.2024 22:20 Ответить
вони і так можуть відстежувати
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02.12.2024 23:49 Ответить
Дайте тут зразу номер рахунку шмигайла, щоб не напружувать мізки при поверненні
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02.12.2024 22:21 Ответить
Ой горе! Ой лихо! І як без тої тисячі оті нещасні виживуть?! Шмиго, ти при своєму глузді?!!
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02.12.2024 22:25 Ответить
дивно, що він промовчав, -про донати зроблені із-за кордону на підтримку української армії, про їх повернення?(забув мабуть, так має бути) хоча б після війни....ті донати не відомо на які схеми резнікова пішли, та і так само тисячу собі провернуть....
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02.12.2024 23:14 Ответить
Дискриминация …,
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02.12.2024 23:14 Ответить
як вони запеленгують хто за кордоном? дуже цікаво. А хто на тиждень поїхав? маячня якась
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02.12.2024 23:50 Ответить
Зєля бігає зі своєю двадцаткою баксів, як дурень з торбою. Хочаб вже не соромивсь. Хоча куди вже далі соромитись...
___________

Вибори. Офланйн
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03.12.2024 00:27 Ответить
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, МІСЬЦЯ ПРОЖИВАННЯ, за мовними або іншими ознаками (стаття 24 Конституції України).

1)Тобто фактично Шмигаль і К прилюдно визнав, що порушує ст.24 Конституції.
2)Це гроші з Фонду соцстраху, що сплачені всіма українцями
3)Незаконне стеження за українцями без рішення суду (де вони знаходяться) - це знову ж таки злочин Шмигаля і К.
Тобто Шмигаль має бути за гратами.
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03.12.2024 03:12 Ответить
А яким чином вони заберуть цю тисячу,наприклад,у Німеччині?
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03.12.2024 05:29 Ответить
Немцы высчитают из пособия, как доход полученный в Украине, а шмыгаль высчитает в Украине. Таким образом скупой заплатит дважды.
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03.12.2024 07:39 Ответить
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