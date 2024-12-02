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Українцям, які отримають "тисячу Зеленського" за кордоном, доведеться її повернути, - Шмигаль

Українці за кордоном, які отримають «тисячу Зеленського», повертатимуть її

Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми "єПідтримка". Ті, хто оформив заявку на виплату тисячі гривень за кордоном, повертатимуть отримані кошти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в етері телемаратону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми після цього проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази (йдеться про попередні програми "єПідтримка" — ред.), повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - наголосив він.

Шмигаль пояснив, що під час реєстрації заявки громадяни в декларативний спосіб зазначають, що перебувають на території України.

Також відбудеться перевірка програмними способами, зокрема за реєстрами й за допомогою геолокації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Тисячу від Зеленського" можна витратити на військові облігації. Інструкція від Мінфіну 

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".

Автор: 

виплати (1036) Зеленський Володимир (23705) українці (2537) Шмигаль Денис (4550) єПідтримка (89)


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Топ коментарі
+38
Які ж вони всі кончені (іншого слова і не підібрати). Носяться з тією тисячою як дурні зі ступою, а по факту - воно нікому нафіг не потрібно. Довбані ідіоти, які заради рейтингів готові закопати і економіку, і країну, і тисячі людських життів.
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02.12.2024 19:30
+30
Краще її взагалі не брати.
Бо ЗЕлені покидьки полюбе за цю тисячу потім візьмуть стократ.
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02.12.2024 19:29
+26
Ого! Загуляють за бугром аж на всі 23 бакса
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02.12.2024 19:28
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Чмыгаль, засунь себе...
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02.12.2024 21:00 Відповісти
а шоб ти шмугель жив на на одну тисячу злидора!..
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02.12.2024 21:02 Відповісти
Та хай вас вдавить тією тисячою..... у мене навіть "Дії " немає, й не буде.
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02.12.2024 21:14 Відповісти
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02.12.2024 22:15 Відповісти
жах, яке приниження... не пішли б ви в ср.ку уряд нікчемний.
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02.12.2024 21:23 Відповісти
Дешевые манипуляции с аттракционом невиданной щедрости для того, чтобы отвлечь недовольство людей по поводу повышения налогов. 👎
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02.12.2024 21:44 Відповісти
Для заробітчан-тисяча,те саме,що для Шмигаля тисяча.
Цікаво,чи Шмигаль підписався на тисячу?
Нехай спочатку по собі візьме і для прикладу публічно покаже,як отримував тисячу.
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02.12.2024 21:44 Відповісти
а повертати доведеться єврами
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02.12.2024 22:03 Відповісти
А де Рєзніков? Він все повернув? А той хто його призначав,якось вже покараний?
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02.12.2024 22:12 Відповісти
не минуло і 3 днів , як почались нюанси.... До кінця виплат , боюсь ці виплати будуть зараховані, як голос "за" на виборах найвеличнішого . Саме краще рішення - ігнор. І це ще не враховуючи дозволу, що даєте на фінансовий моніторинг по всіх карткових рахунках. Передусім, кожному варто знати: якщо берете тисячу, ви обов'язково даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці і державні органи зможуть відстежувати усі ваші витрати на всіх рахунках зараз чи в майбутньому. Тобто, повний контроль!
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02.12.2024 22:20 Відповісти
вони і так можуть відстежувати
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02.12.2024 23:49 Відповісти
Дайте тут зразу номер рахунку шмигайла, щоб не напружувать мізки при поверненні
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02.12.2024 22:21 Відповісти
Ой горе! Ой лихо! І як без тої тисячі оті нещасні виживуть?! Шмиго, ти при своєму глузді?!!
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02.12.2024 22:25 Відповісти
дивно, що він промовчав, -про донати зроблені із-за кордону на підтримку української армії, про їх повернення?(забув мабуть, так має бути) хоча б після війни....ті донати не відомо на які схеми резнікова пішли, та і так само тисячу собі провернуть....
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02.12.2024 23:14 Відповісти
Дискриминация …,
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02.12.2024 23:14 Відповісти
як вони запеленгують хто за кордоном? дуже цікаво. А хто на тиждень поїхав? маячня якась
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02.12.2024 23:50 Відповісти
Зєля бігає зі своєю двадцаткою баксів, як дурень з торбою. Хочаб вже не соромивсь. Хоча куди вже далі соромитись...
___________

Вибори. Офланйн
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03.12.2024 00:27 Відповісти
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, МІСЬЦЯ ПРОЖИВАННЯ, за мовними або іншими ознаками (стаття 24 Конституції України).

1)Тобто фактично Шмигаль і К прилюдно визнав, що порушує ст.24 Конституції.
2)Це гроші з Фонду соцстраху, що сплачені всіма українцями
3)Незаконне стеження за українцями без рішення суду (де вони знаходяться) - це знову ж таки злочин Шмигаля і К.
Тобто Шмигаль має бути за гратами.
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03.12.2024 03:12 Відповісти
А яким чином вони заберуть цю тисячу,наприклад,у Німеччині?
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03.12.2024 05:29 Відповісти
Немцы высчитают из пособия, как доход полученный в Украине, а шмыгаль высчитает в Украине. Таким образом скупой заплатит дважды.
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03.12.2024 07:39 Відповісти
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