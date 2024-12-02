Українцям, які отримають "тисячу Зеленського" за кордоном, доведеться її повернути, - Шмигаль
Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми "єПідтримка". Ті, хто оформив заявку на виплату тисячі гривень за кордоном, повертатимуть отримані кошти.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в етері телемаратону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми після цього проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази (йдеться про попередні програми "єПідтримка" — ред.), повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - наголосив він.
Шмигаль пояснив, що під час реєстрації заявки громадяни в декларативний спосіб зазначають, що перебувають на території України.
Також відбудеться перевірка програмними способами, зокрема за реєстрами й за допомогою геолокації.
"Тисяча Зеленського"
Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".
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Цікаво,чи Шмигаль підписався на тисячу?
Нехай спочатку по собі візьме і для прикладу публічно покаже,як отримував тисячу.
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Вибори. Офланйн
1)Тобто фактично Шмигаль і К прилюдно визнав, що порушує ст.24 Конституції.
2)Це гроші з Фонду соцстраху, що сплачені всіма українцями
3)Незаконне стеження за українцями без рішення суду (де вони знаходяться) - це знову ж таки злочин Шмигаля і К.
Тобто Шмигаль має бути за гратами.