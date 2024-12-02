Українцям, які отримають "тисячу Зеленського" за кордоном, доведеться її повернути, - Шмигаль

Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми "єПідтримка". Ті, хто оформив заявку на виплату тисячі гривень за кордоном, повертатимуть отримані кошти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в етері телемаратону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми після цього проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази (йдеться про попередні програми "єПідтримка" — ред.), повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - наголосив він.

Шмигаль пояснив, що під час реєстрації заявки громадяни в декларативний спосіб зазначають, що перебувають на території України.

Також відбудеться перевірка програмними способами, зокрема за реєстрами й за допомогою геолокації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Тисячу від Зеленського" можна витратити на військові облігації. Інструкція від Мінфіну

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".