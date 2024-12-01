Відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського"

Відсьогодні українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою Зимова єПідтримка.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що ініційована президентом України Володимиром Зеленським одноразова виплата спрямована на підтримку українських родин та українських виробників.

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Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок Дія: з 1 грудня 2024 року.

"Укрпошту": з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

"Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг. Також Зимову єПідтримку можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню", - зазначив Шмигаль.

Детальніше про те, як отримати виплату, можна дізнатися на сайті.

"Зимова єПідтримка - це частина нашої великої ініціатива "Зимова підтримка", яка покликана допомогти всім українським родинам у кожному куточку нашої країни", - резюмує прем'єр.

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Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

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