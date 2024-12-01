Відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського"
Відсьогодні українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою Зимова єПідтримка.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що ініційована президентом України Володимиром Зеленським одноразова виплата спрямована на підтримку українських родин та українських виробників.
Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року, а отримати її можна через:
- Мобільний застосунок Дія: з 1 грудня 2024 року.
- "Укрпошту": з 4 грудня 2024 року.
- Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.
"Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг. Також Зимову єПідтримку можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню", - зазначив Шмигаль.
Детальніше про те, як отримати виплату, можна дізнатися на сайті.
"Зимова єПідтримка - це частина нашої великої ініціатива "Зимова підтримка", яка покликана допомогти всім українським родинам у кожному куточку нашої країни", - резюмує прем'єр.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"
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дратуй людей ,
бо ми і так дуже злі та непередбачувані 🤬
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