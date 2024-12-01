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Відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського"

гривня,тисяча

Відсьогодні українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою Зимова єПідтримка.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що ініційована президентом України Володимиром Зеленським одноразова виплата спрямована на підтримку українських родин та українських виробників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція про скасування виплати "тисячі від Зеленського" набрала понад 25 тисяч голосів

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року, а отримати її можна через:

  • Мобільний застосунок Дія: з 1 грудня 2024 року.
  • "Укрпошту": з 4 грудня 2024 року.
  • Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

"Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг. Також Зимову єПідтримку можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню", - зазначив Шмигаль.

Детальніше про те, як отримати виплату, можна дізнатися на сайті.

"Зимова єПідтримка - це частина нашої великої ініціатива "Зимова підтримка", яка покликана допомогти всім українським родинам у кожному куточку нашої країни", - резюмує прем'єр.

Також читайте: "1000 від Зеленського": 2 мільйони українців зможуть отримати гроші без встановлення "Дії"

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"

Автор: 

виплати (1041) Шмигаль Денис (4570) Дія (1123)


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Топ коментарі
+38
***** підняв податки, тепер мінімум 1000 стягнуть з зарплати щомісяця
Піараст хренів
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01.12.2024 10:21
+38
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01.12.2024 10:23
+28
Хай він собі її у дупу засуне гнида
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01.12.2024 10:22
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Зелений клоун! Пішов ти на ***!
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01.12.2024 11:44 Відповісти
Якби був фонд "на вбивство трьох підарасів - зуйла, єрмака і татарова" то я б отримав ці скрисячені у народу гроші і негайно передав фонду...
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01.12.2024 11:44 Відповісти
Шахраї! однією рукою дають, а іншою забирають підвищенням податків,
а оскільки оримають не всі, то ще й нагріються
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01.12.2024 12:00 Відповісти
Вибори , вибори ... !! Кому гречка , кому тисяча !!
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01.12.2024 12:20 Відповісти
Кожна собака в Україні вже підказувала Лідору куди доцільно направити "ЗАЙВІ" Україні гроші. Хто дійсно потребує коштів, і не одну тисячу. Воно, гнила Мівіна, проігнорувало все, бо він самий "правильний". І плани у нього правильні, і безпекові угоди реальні, і мирні саміти дешеві, і дерева мільярдні, і дрони мільйоні, і партнери ... хрінові, а генерали не в окопах. А він задонатив ЗСУ, наробив ракет у лєнкі на кухні, електростанції збудував на одну мегаВт. На велосипеді. Нехай українчики перед смертю 1000 подавляться - ну не "українська гнида ???
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01.12.2024 12:44 Відповісти
Тисяча Зеленського? Невже з особистих рахунків Зеленського, чи, таки, наріду видають слачені нарідом же податки з бюджету України?
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01.12.2024 12:59 Відповісти
Які його рахунки? Він горобця в чистому полі впіймає, жадібність поборе горобця!
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01.12.2024 20:21 Відповісти
А можна зробити публічними списки тих, хто не гребує приймати подачки з рук убивць та зрадників?

Щоб кожен знав, хто живе поряд з ним.
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01.12.2024 13:10 Відповісти
Хто в курсі - лугандонам і досі платять пенсії з українського бюджету? Тоді і ця тисяча їм потрапить. А це вже - фінансування тероризму.
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01.12.2024 13:11 Відповісти
А куди подавати заявку ,щоб щю тисячу у дупу Боневтіку засунули?
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01.12.2024 13:22 Відповісти
Зеленський , іди лісом зі своєю подачкою і не
дратуй людей ,
бо ми і так дуже злі та непередбачувані 🤬
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01.12.2024 13:57 Відповісти
Хй ній вдавиться зелений уйобок.
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01.12.2024 13:58 Відповісти
Такое впечатление, что там, "наверху", одни недоразвитые или специально, как всегда, издеваются. Иначе нет объяснения. Во-первых, приложение "Дія", если у вас т.н. андроид на смартфоне старее, чем 6-я версия, не обновляется и тем более не устанавливается. Для этого, пенсионерам и всем остальным, новый смартфон покупать что ли? Это ли не издевательство? Вы бы, журналисты, и подняли бы вопрос почему так, а не, порой, писать всякую ахинею. Во-вторых, далеко не все те же пенсионеры получают пенсию через Укрпочту. Как им быть в таком случае? В третьих, как был объявлен ещё один вариант, с 10-го декабря можна будет подать заявку, чтобы получить эти деньги на т.н. карту кэшбека непосредственно через банк, где обслуживаемся. Может кто-то нормально всё это в подробностях изложить, а не изъясняться коверканным языком, что и нормальный человек не разберёт, не то чтобы тот, кто впервые сталкивается с подобным? Подробно, пошагово, при различных вариантах. Пообещали как всегда, потом кто-то из чиновников ничего толком не рассказав, для галочки, чтобы считалось, что он всё же при деле и не "зря" получает сотни тысяч оклада. Или же как на мордоре испокон веков - на авось, как-то всё само собой будет, а если кто-то не разобрался, то и хорошо, денюжка не пропадёт?
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01.12.2024 13:59 Відповісти
що українська школа і вузи випускають, те і мають.
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01.12.2024 15:27 Відповісти
А давайте мы им скинемся этой тысячей на дорожку что бы эти все комики свалили нахрен.
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01.12.2024 14:01 Відповісти
на що можна витратити гроші...

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/674/0b3/5ed/6740b35ed7efb076480592.pdf
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01.12.2024 14:17 Відповісти
На презервативи, вдіти на голову і кричати, я ЗЕбіл!!!
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01.12.2024 20:19 Відповісти
Еаный стыд. Ублюдок конченый. А чего это "тыща зеленского" ? Если деньги скомуниздили с бюджета еще и со статей на відновлення?
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01.12.2024 16:11 Відповісти
На вінок нехай собі візьме!
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01.12.2024 20:17 Відповісти
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