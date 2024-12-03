"Укрпошта" відзавтра починає виплати "Тисячі від Зеленського": Смілянський пояснив, як пенсіонерам скористатися послугою

З 4 грудня "Укрпошта" починає виплати за програмою "Зимова є-Підтримка".

Про це повідомив у телеграм-каналі директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

Хто може отримати кошти на "Укрпошті"?

"2М+ українців, які отримують пенсії та соцвиплати в "Укрпошті". Це пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю 1 і 2 груп. Тобто, якщо ви не отримуєте виплати в "Укрпошті", вам треба звернутись у банк або оформити допомогу в "Дії"", - пояснив Смілянський.

Що потрібно?

"НІЧОГО. Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення. Ми зробили процес максимально комфортним для наших клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багато з яких мешкають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Все, що потрібно, - це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо Вам отримати цю допомогу. Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож Ваша виплата буде вас чекати, якщо потрібно до кінця лютого 2025 року, навіть якщо ви раптом захворіли і не можете її отримати зараз", - додає він.

За словами Смілянського, якщо людина вже визначилась, на що саме плануєте витратити цю 1000 гривень, можна повідомити своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який подобається, якщо його раптом немає в наявності.

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Чи "Укрпошта" виплачує 1000 готівкою?

"НІ. Кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можуть бути отримані готівкою. Проте ми допоможемо клієнтам витратити їх на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань (якраз триває передплатна кампанія на 2025 рік) та замовлення ліків українського виробництва", - уточнив директор "Укрпошти".

Можна витратити всю 1000 гривень одразу, можна частинами. Звісно, ситуація відрізняється від регіону до регіону, і ми до цього приготувались. Якщо в Покровську або біля Куп’янська зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти із поповненням мобільного, товарами до новорічних свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ або на наш спільний із КШЕ благодійний фонд, який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин.

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Чи можуть клієнти, які оформили "Зимову є-Підтримку" в "Дії", звернутись в Укрпошту, щоб витратити цю суму?

"Безумовно. Більше того, ми розуміємо, що, особливо в сільській місцевості, може бути проблема її витратити, адже не всі точки продажу (місцеві магазини) обладнані відповідними терміналами. Ми запрограмували наші термінали в стаціонарних відділеннях для участі в програмі "Національний кешбек", тож Ви можете скористатись нашими відділеннями для сплати комунальних платежів, придбання визначеного переліку товарів чи послуг.

Чекаємо всіх наших клієнтів у нас або прийдемо, як завжди, до вас! Точно не треба бігти у відділення та турбуватись. Ваша "Зимова є-Підтримка" в надійних руках з Укрпоштою", - резюмує Смілянський.

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

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У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".