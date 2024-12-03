Вже понад 3 мільйони українців оформили заявки на отримання "тисячі від Зеленського"
Українці оформили вже більш ніж 3 мільйони 200 тисяч заявок на виплату 1000 гривень у межах "єПідтримки".
Про це розповів у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що програма зимової підтримки – "єПідтримка" продовжує набирати обертів: вже більш ніж 3 мільйони 200 тисяч заявок, і серед них 700 тисяч – заявки на дітей.
"Це дуже хороший темп програми, найбільш популярна цифрова послуга від держави за весь час. Ще друга доба не закінчилась, а вже така кількість заявок. Я вдячний усій команді, яка залучена до розробки та забезпечення "єПідтримки". І, будь ласка, на всіх рівнях пояснюйте, як зробити заявку, як отримати кошти і як сплатити ними за комунальні послуги чи купити книжки або задонатити волонтерам. Для багатьох сімей і на рівні всієї держави це відчутно", - сказав глава держави.
"Тисяча Зеленського"
Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".
У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.
У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".
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Якщо бути більш точним,ця программа-тестування цифрової гривні,яку нам збираються втюхати.Якщо народ це проковтне,буде під повним фінансовим контролем.
2. Лохторат Блазня десь біля 4 мільйонів, тож подивимося - що буде робитися біля цієї цифри (це якщо не пункт 3).
3. Зеленоригівськи шахраї можуть написати будь яки цифри, а різницю між реальними заявками і придуманими цифрами тупо вкрасти.
Якщо бути більш точним-5 з плюсом мільйонів проголосувало за нього у першому турі.
Спочатку зробив їх жебраками, а тепер вони віддаються за копійки
Тепер ці сім'ї будуть наче сир у маслі...
Це пабєда!
побільше ударних бпла! а ти паскуда піаришся на чужих грошах і на наших смертях! ти найпотужніше гівно! як тебе земля носить...
Ну давайте припустимо що буде ще 3 млн. і того 6 млн.
Оце і буде, в кращому випадку, рейтинг стійкості найпотужнішого.
🤢🎪73% , вас врятують 23 $ , спізженних з бюджету ? Скумбрії по 8гр і 4 000 $ вчителям вже не дочекаетесь! А для ваших можновладців це один раз каву випити !
По факту - менше $24...
не хочу навіть заходити в дію три роки тому коли останнього разу приїжджав то увійшов а там вже мій код платника податків який я отримав ще у 98, внутрішній паспорт і загран.
Ви, Роман, чи дуже наївний, чи фан зелених аферистів
Та хто ж цих людей, які візмуть цей "срібняк" буде питати?
Головне, здати (продати) свої дані, і вони вже "проголосують"
Чесних виборів при ЗЄ не буде.
Всі вже бачили як вони ************ своїх до ВР усіма правдами та неправдами.
Згадайте як впихували Вірастюка.Навіть фізичну силу застосовували.
Щоб приближонниє ЗЄ встигли за цей час прибарахлитися так, щоб і внукам вистачило
Ці і в ***** взяли б.
Він же не свої гроші дарує, йому не жалко
Зєлю геть. Вибори офлайн
яким СУТТЄВО підвищила податки українцям.
Тепер держава (зелена шайка) ЗАБИРАТИМЕ із зарплат
не 19,5%, а 23% податку