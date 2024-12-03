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Вже понад 3 мільйони українців оформили заявки на отримання "тисячі від Зеленського"

Володимир Зеленський

Українці оформили вже більш ніж 3 мільйони 200 тисяч заявок на виплату 1000 гривень у межах "єПідтримки".

Про це розповів у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що програма зимової підтримки – "єПідтримка" продовжує набирати обертів: вже більш ніж 3 мільйони 200 тисяч заявок, і серед них 700 тисяч – заявки на дітей. 

"Це дуже хороший темп програми, найбільш популярна цифрова послуга від держави за весь час. Ще друга доба не закінчилась, а вже така кількість заявок. Я вдячний усій команді, яка залучена до розробки та забезпечення "єПідтримки". І, будь ласка, на всіх рівнях пояснюйте, як зробити заявку, як отримати кошти і як сплатити ними за комунальні послуги чи купити книжки або задонатити волонтерам. Для багатьох сімей і на рівні всієї держави це відчутно", - сказав глава держави.

Також читайте: Трамп знає, що Україна не погодиться на ультиматуми РФ, - Зеленський

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, відсьогодні українці можуть подавати заявки на виплату "тисячі від Зеленського".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед ЗС РФ стоїть завдання: витіснити ЗСУ з Курщини та зайти на територію Сумської області, - Зеленський

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші".

Автор: 

виплати (1036) Зеленський Володимир (23705) єПідтримка (89)


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Топ коментарі
+33
Отак й отримують люди хибну інформацію ..... "від Зеленського".... він що з своєї власної кишені роздав по 1000 грн.? Ні. Тоді то від держави, від союзників, але не від Зеленського.
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03.12.2024 02:12
+32
Це програма визначення зефанатів її спражня назва Єідіот! Прикро жити в одній воюючій країні з її інфантилами, які її руйнуть як іржа суспільства.
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03.12.2024 02:16
+26
уйобок володя! ти би краще хлопців вдягнув на зиму, які стоять і захищають твій сон на ці кошти!
побільше ударних бпла! а ти паскуда піаришся на чужих грошах і на наших смертях! ти найпотужніше гівно! як тебе земля носить...
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03.12.2024 02:43
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Отак й отримують люди хибну інформацію ..... "від Зеленського".... він що з своєї власної кишені роздав по 1000 грн.? Ні. Тоді то від держави, від союзників, але не від Зеленського.
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03.12.2024 02:12 Відповісти
Це програма визначення зефанатів її спражня назва Єідіот! Прикро жити в одній воюючій країні з її інфантилами, які її руйнуть як іржа суспільства.
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03.12.2024 02:16 Відповісти
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03.12.2024 03:16 Відповісти
Це програма визначення зефанатів її спражня назва Єідіот!
Якщо бути більш точним,ця программа-тестування цифрової гривні,яку нам збираються втюхати.Якщо народ це проковтне,буде під повним фінансовим контролем.
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03.12.2024 05:50 Відповісти
Оказалось что не только обидно но и смертельно опасно.
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03.12.2024 07:20 Відповісти
Ця програма визначаэ кількість довбойобів. Неголений полупоц каже шо вже нарахував 3 000 000 довбойобів.
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03.12.2024 08:06 Відповісти
Ви трошки не праві, тут вказано про 2300000 довбойобів, бо діти ж на себе не оформляли самі...
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03.12.2024 12:02 Відповісти
Станом на https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 19-00 ‎02.‎12.‎2024 через систему «Зимова єПідтримка» пройшла реєстрація 1267609 заявок на отримання виплат 1000 гривен. 601774 реєстрацій відбулось з поза меж України.
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03.12.2024 11:34 Відповісти
1. Оце нагнітання може бути заохочувальною брехнею на кшталт: "Твій сусід вже подав заявку, а ти чого чекаєш?".
2. Лохторат Блазня десь біля 4 мільйонів, тож подивимося - що буде робитися біля цієї цифри (це якщо не пункт 3).
3. Зеленоригівськи шахраї можуть написати будь яки цифри, а різницю між реальними заявками і придуманими цифрами тупо вкрасти.
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03.12.2024 02:27 Відповісти
Лохторат Блазня десь біля 4 мільйонів,
Якщо бути більш точним-5 з плюсом мільйонів проголосувало за нього у першому турі.
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03.12.2024 05:51 Відповісти
Сумніваюсь що можна бути точним використовуючи електоральні дані шестирічної давнини.
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03.12.2024 11:42 Відповісти
Звісно ні.Зараз блазня ненавидить майже весь простий люд,окрім тих,хто не вміє хоч бодай трохи логічно мислити.
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06.12.2024 11:21 Відповісти
дія в дії, а казали спочатку для перепису населення, ну нехай ще доберуться до особистих даних, рахунків і тд, ну то що конституцію похєрили, так самі продалися за 1к зеленого
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03.12.2024 02:34 Відповісти
Порох допомагає ЗСУ за свої , а Зєля скуповує лохів за державні кошти.

Спочатку зробив їх жебраками, а тепер вони віддаються за копійки
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03.12.2024 02:35 Відповісти
Це вже кінець епохи бідності, чи ще ні?
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03.12.2024 02:40 Відповісти
💯%, тирять на всьому , і до останнього , як , казав їх предводитель -порношут в лосінах :» принимаем с любой сторони в неогоаниченних масштабах»
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03.12.2024 02:51 Відповісти
"Для багатьох сімей і на рівні всієї держави це відчутно", - сказав глава держави"
Тепер ці сім'ї будуть наче сир у маслі...
Це пабєда!
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03.12.2024 08:49 Відповісти
Оригинальная фраза. Сами придумал?
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03.12.2024 08:52 Відповісти
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03.12.2024 02:43 Відповісти
уйобок володя! ти би краще хлопців вдягнув на зиму, які стоять і захищають твій сон на ці кошти!
побільше ударних бпла! а ти паскуда піаришся на чужих грошах і на наших смертях! ти найпотужніше гівно! як тебе земля носить...
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03.12.2024 02:43 Відповісти
3 млн. це 10% українців.
Ну давайте припустимо що буде ще 3 млн. і того 6 млн.
Оце і буде, в кращому випадку, рейтинг стійкості найпотужнішого.
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03.12.2024 02:46 Відповісти
Невже ви думаєте, що можна купитись на цю тисячу, візьмуть, але не значить , що підтримають це зелене......
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03.12.2024 08:27 Відповісти
Вже незнають , що брехати, про здачу Донбасу в ускорених темпах ні гу-гу ! ГАНЬБИЩА ! Ім

🤢🎪73% , вас врятують 23 $ , спізженних з бюджету ? Скумбрії по 8гр і 4 000 $ вчителям вже не дочекаетесь! А для ваших можновладців це один раз каву випити !
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03.12.2024 03:00 Відповісти
віка . ти як прохмелишся напиши скільки ти отримуєш допомоги від шольця кожного місяця . не враховуючи житло і перестань бухать бо печінка не залізна
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03.12.2024 06:41 Відповісти
ти вже подав заяву на 30 сребників від зеленого ублюдка? чи вже ці гроші пропив?
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03.12.2024 08:18 Відповісти
Якби ж то хоч 30.
По факту - менше $24...
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03.12.2024 08:52 Відповісти
а чого це тебе так турбує . чи подав . чи отримав . чи пропив --- пішов би ти нахєр ..толік..
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03.12.2024 09:34 Відповісти
Твою ж мать, це ж скіко скумбрії можна купить...
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03.12.2024 03:13 Відповісти
На ці гроші в магазині нічого не купиш, комуналку будуть платити, або телефони поповнювати.
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03.12.2024 03:16 Відповісти
Яку там комуналку? На комуналку навіть за один місяць не вистачить
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03.12.2024 11:13 Відповісти
"тисяча від Зеленського" звучить як кістка, кинута собаці. Президент України так поводиться з народом?
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03.12.2024 03:20 Відповісти
Тай гроші ж не його! Ці гроші із сліз та крові українців
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03.12.2024 11:15 Відповісти
Яке ж воно гниле , за вкрадені гроші ,воно 🤡🤢 , ще піариться ! 🤮
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03.12.2024 03:40 Відповісти
Цікаво, хто (конкретно) із зелених мух стоїть за цією провокацією?
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03.12.2024 04:01 Відповісти
Я би перевів на ЗСУ але с3.14здять все одне.
не хочу навіть заходити в дію три роки тому коли останнього разу приїжджав то увійшов а там вже мій код платника податків який я отримав ще у 98, внутрішній паспорт і загран.
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03.12.2024 05:00 Відповісти
2008р юліна 1000,потім економічний хаос і реванш регіоналів.2019р обіцянка 4000$-реванш регіоналів.2020 ковідна 1000 "від ЗЕ"-2022 повномаштабна війна з рашею.2024 1000 зеленського-20...р Україна на мапі світу відсутня як держава.
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03.12.2024 05:06 Відповісти
Чим ти хвалишся мерзотник, ціми копійками ? Твої слуги урода з такою мєлАч'ю в кармані навіть каву не йдуть пити. До керувалися гандони, що свідки сватів з промитими мізками вже в ноги падають своєму патужнаму спасітєлю який їм на землю облизані кістки кидає бл, з вкраденого у них же кабана, а ті полудурки за це йому п'яти лижуть. Фу бл гидота.
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03.12.2024 05:24 Відповісти
Я б сказав так - "вже три млрд гарантовано спзжнх у армії грошей".
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03.12.2024 05:44 Відповісти
Це тільки "верхівка айсбергу". Умєров вже вивіз у Флориду всіх своїх рідних і близьких
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03.12.2024 06:39 Відповісти
Я нічого не бачу поганого у цій програмі. Приблизний перепис населення, можливо. Ніхто не зобов"язаний голосувати за чинного президента на майбутніх виборах. Прості люди зараз бідні. Кожен може використати ці гроші як вважає за потрібне, можна переказати на ЗСУ. Я думаю їх би розікрали у бюджеті.
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03.12.2024 05:56 Відповісти
Так їх і так розкрадуть , отримають мільйонів 5 рабів, а зелені пдраси скажуть що роздали 20. Сам здогадаєшся кому в офшори підуть ці гроші?
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03.12.2024 05:59 Відповісти
Такі думаючі як ти, бідні на все, совість, гідність....
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03.12.2024 06:04 Відповісти
До чого тут совість та гідність... Усе одно чиновники розкрадуть.
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03.12.2024 06:40 Відповісти
Я щось не бачу багатодітних в черзі за тисячею. На 3 мільйони лише 700 тис дітей.
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03.12.2024 08:41 Відповісти
"Ніхто не зобов"язаний голосувати за чинного президента на майбутніх виборах"
Ви, Роман, чи дуже наївний, чи фан зелених аферистів

Та хто ж цих людей, які візмуть цей "срібняк" буде питати?

Головне, здати (продати) свої дані, і вони вже "проголосують"

Чесних виборів при ЗЄ не буде.
Всі вже бачили як вони ************ своїх до ВР усіма правдами та неправдами.

Згадайте як впихували Вірастюка.Навіть фізичну силу застосовували.
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03.12.2024 11:26 Відповісти
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03.12.2024 05:59 Відповісти
А вони платять за це своїм життям на фронті.
Щоб приближонниє ЗЄ встигли за цей час прибарахлитися так, щоб і внукам вистачило
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03.12.2024 11:29 Відповісти
Володимир Зеленський ввійде в ******* історію України завдяки тисячі гривень, яка вже названа його іменем ! Як і Юлія Тимошенко в свій час.
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03.12.2024 06:06 Відповісти
Єдине, що за Юлі це було 250 дол, а за зєлі лише 20. І за Юлі Україна не отримувала мільярдних подарунків від демократичних країн, а заробляла завдяки реформам і боротьбі з корупцією
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03.12.2024 06:35 Відповісти
3 мільйона мудаків, котрим пофіг які гроші і пофіг у кого брати.

Ці і в ***** взяли б.
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03.12.2024 06:19 Відповісти
"Гроші не пахнуть." квартал95.
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03.12.2024 07:23 Відповісти
Це криваві гроші, зіткані із крові і поту наших бійців та сліз матерів.

Він же не свої гроші дарує, йому не жалко
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03.12.2024 11:33 Відповісти
Дають - бери, але принципам своїм не зраджуй. Небезпека у цій тисячі є. Ваші дані у мережі. Специ-хакери можуть пояснити, як цим можна скористатись, щоб ваш голос через Дію перетворився у пАтужну підтримку "керівника корпоративами" ???
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03.12.2024 07:42 Відповісти
Чому ж ти, кажучи, "як цим можна скористатись, щоб ваш голос через Дію перетворився у пАтужну підтримку "керівника корпоративами" , кажеш бери?
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03.12.2024 11:34 Відповісти
Я нещодавно дивився пояснення юриста, який пояснює чого не брати цю 1000. З точки зору банківської залежності. У мене є підозра, що з'явились і інші технології. Але все одно треба брати, щоб дЄрмак не поклав у кишеню.
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03.12.2024 12:55 Відповісти
Гадьониш хоче зробити вибори онлайн. А проконтролювати цей процес буде неможливо. Недарма найбільш просунута в електронних технологіях країна США проводить вибори за традиційних механізмах. Як, доречі, і всі інші демократії

Зєлю геть. Вибори офлайн
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03.12.2024 06:29 Відповісти
Точно. Бо наш виборець свій зад не підніме в день виборів з дивану. Йому телешоу від 95 -го заважатиме. Проголосує він можливо й правильно - проти зєлєнскаво. Але адміністратори Дії зроблять з його ПРОТИ на ЗА. Оце і буде новітня технологія дЄрмака на виборах.
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03.12.2024 07:37 Відповісти
Друзі і куми Зеленського крадуть на мільярди, а людям дають по 1 тиЩі.
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03.12.2024 07:25 Відповісти
Пішло н...й з своєю "тисячею" чмо тупориле.
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03.12.2024 07:37 Відповісти
на початку війни було 6500.. і це було досить непогано. Тисяча гривень зараз просто ні про що...ліпше закупили щось для ВСУ людськє
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03.12.2024 07:37 Відповісти
Мені здається, що я зрозумів причину походу зєлєнскаво у президенти. До того ж вдалий. Він - майстер корпоративів. Такий собі ТАМАДА. Народ веселиться, і Лідор повірив, що він може впливати не тільки на настрої, а й на поведінку людей. Ось чого він так бажав особисто подивитись в очі *****. "Самий абаятєльній і привлєкатєльній" увірував, що йому вже море по коліно (як на корпоративі-п'янушці). Ось чого він сподівається й досі на політику "абаянія" в міжнародних справах, а не на класичні міжнародні перемовини. Цей тип дуже небезпечний. Він не тільки самозакоханий. Він ще й самовпевнений до маразма ! Переконати його марна справа і він це розуміє. Проте дивно, що він ***** не вважає своїм подобієм.
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03.12.2024 07:53 Відповісти
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03.12.2024 07:55 Відповісти
10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон,

яким СУТТЄВО підвищила податки українцям.

Тепер держава (зелена шайка) ЗАБИРАТИМЕ із зарплат

не 19,5%, а 23% податку
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03.12.2024 11:40 Відповісти
2к гривень, це ж яке баліщееее. Малороси здадуть країну навіть за пару кілограмів гречки, що не раз доказували. Яка мерзість.
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03.12.2024 07:59 Відповісти
Все вірно і тисяча Зеленського це не його гроші, а народа, і витрачаються ці гроші по 'дебільному', а головне, хто їх отримує, ну не старики це точно, вони в цій програмі де реєструватися не зможуть разобраться, а не то що заявку відправити. Так що їх гроші спишуть як завжди на нужду хабарників
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03.12.2024 08:23 Відповісти
Яке щастя, українцям відстібнули по 20 доларів......як же треба зневажати нас....хоча якщо повелись і вибрали такого президента.....
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03.12.2024 08:33 Відповісти
3 миллионов украинцев = 1 млрд дерев = 1 млн. дронів = 4000евро зарплата = 1000 дол. пенсія = 1000 днів війни = 1 грн кожному за кожен день війни. ( у зеленського своя війна, з 24.02.22, до цього було восьмірічне пересування кордонів вперед.)
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03.12.2024 08:58 Відповісти
23 долЯри від Янелоха
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03.12.2024 09:20 Відповісти
бубочка - то є суцільний піз@@ьож. А йди, перевір! То все не про що. Пересидент, вам час на вихід!
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03.12.2024 09:24 Відповісти
ТОчно. Вже час прийшов заявляти. Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?
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03.12.2024 12:57 Відповісти
Іншими словами: три мільйони осіб знаходяться на такі межі виживання, що не гребують навіть подачками сонцесяйного. Взагалі, чим більше буде цифра, тим кращим це буде показник краху економіки і збідніння населення
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03.12.2024 10:52 Відповісти
А він свої особисті гроші дає??? Тоді чому тисяча Зеленського? За цим принципом війна Зеленського , інфляція Зеленського , бусифікація Зеленського , велике крадівництво Зеленського , уся ця срака , до якої довів країну Зеленський - Зеленського. Давайте тоді називати речі своїми іменами. Не брав ні 6500 і зараз не візьму , бо подачки мені не потрібні! А от те що армія розкрадається , теж на совісті Зеленського , хоча совісті у нього немає! Хай відповість всього на одне питання - скільки життів українців коштувало його правління? Не грошей , не втрачених можливостей - життів. По факту він найбільший вбивця після Гітлера , Сталіна і Путіна ! Бо саме його рішення призвели до усього цього , і так звана його тисяча теж буде коштувати життів людей , бо не будуть куплені зброя , не будуть побудовані фортифікації, тільки піар і додаткові смерті і кров !
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03.12.2024 10:53 Відповісти
Це наші ЗМІ попу просроченому вилизують. Ой, ай 1000 грн з барського плеча! А насправді здирництво з ЗСУ.
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03.12.2024 12:59 Відповісти
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03.12.2024 11:46 Відповісти
Чесно кажучи в мене великі сумніви що це правда, більше схоже що вони несуть маячню про те скільки людей її оформили а гроші просто собі в карман кладуть типу роздали
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03.12.2024 12:12 Відповісти
Вони нічим не гребують. Бо план Б у них вже є: валізи, вокзал, ....... А чого й не мацква ?
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03.12.2024 13:01 Відповісти
 
 