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Уже более 3 миллионов украинцев оформили заявки на получение "тысячи от Зеленского"

Володимир Зеленський

Украинцы оформили уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок на выплату 1000 гривен в рамках "еПоддержки".

Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что программа зимней поддержки - "еПоддержка" продолжает набирать обороты: уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок, и среди них 700 тысяч - заявки на детей.

"Это очень хороший темп программы, наиболее популярная цифровая услуга от государства за все время. Еще вторые сутки не закончились, а уже такое количество заявок. Я благодарен всей команде, которая привлечена к разработке и обеспечению "еПоддержки". И, пожалуйста, на всех уровнях объясняйте, как сделать заявку, как получить средства и как оплатить ими за коммунальные услуги или купить книги или задонатить волонтерам. Для многих семей и на уровне всего государства это ощутимо", - сказал глава государства.

Также читайте: Трамп знает, что Украина не согласится на ультиматумы РФ, - Зеленский

"Тысяча Зеленских"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцам, которые получат "тысячу Зеленского" за границей, придется ее вернуть, - Шмыгаль

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші

Автор: 

выплаты (645) Зеленский Владимир (20331) єПідтримка (19)


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Топ комментарии
+33
Отак й отримують люди хибну інформацію ..... "від Зеленського".... він що з своєї власної кишені роздав по 1000 грн.? Ні. Тоді то від держави, від союзників, але не від Зеленського.
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03.12.2024 02:12
+32
Це програма визначення зефанатів її спражня назва Єідіот! Прикро жити в одній воюючій країні з її інфантилами, які її руйнуть як іржа суспільства.
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03.12.2024 02:16
+26
уйобок володя! ти би краще хлопців вдягнув на зиму, які стоять і захищають твій сон на ці кошти!
побільше ударних бпла! а ти паскуда піаришся на чужих грошах і на наших смертях! ти найпотужніше гівно! як тебе земля носить...
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03.12.2024 02:43
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Правила форума Совет форумчан
Отак й отримують люди хибну інформацію ..... "від Зеленського".... він що з своєї власної кишені роздав по 1000 грн.? Ні. Тоді то від держави, від союзників, але не від Зеленського.
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03.12.2024 02:12 Ответить
Це програма визначення зефанатів її спражня назва Єідіот! Прикро жити в одній воюючій країні з її інфантилами, які її руйнуть як іржа суспільства.
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03.12.2024 02:16 Ответить
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03.12.2024 03:16 Ответить
Це програма визначення зефанатів її спражня назва Єідіот!
Якщо бути більш точним,ця программа-тестування цифрової гривні,яку нам збираються втюхати.Якщо народ це проковтне,буде під повним фінансовим контролем.
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03.12.2024 05:50 Ответить
Оказалось что не только обидно но и смертельно опасно.
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03.12.2024 07:20 Ответить
Ця програма визначаэ кількість довбойобів. Неголений полупоц каже шо вже нарахував 3 000 000 довбойобів.
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03.12.2024 08:06 Ответить
Ви трошки не праві, тут вказано про 2300000 довбойобів, бо діти ж на себе не оформляли самі...
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03.12.2024 12:02 Ответить
Станом на https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 19-00 ‎02.‎12.‎2024 через систему «Зимова єПідтримка» пройшла реєстрація 1267609 заявок на отримання виплат 1000 гривен. 601774 реєстрацій відбулось з поза меж України.
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03.12.2024 11:34 Ответить
1. Оце нагнітання може бути заохочувальною брехнею на кшталт: "Твій сусід вже подав заявку, а ти чого чекаєш?".
2. Лохторат Блазня десь біля 4 мільйонів, тож подивимося - що буде робитися біля цієї цифри (це якщо не пункт 3).
3. Зеленоригівськи шахраї можуть написати будь яки цифри, а різницю між реальними заявками і придуманими цифрами тупо вкрасти.
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03.12.2024 02:27 Ответить
Лохторат Блазня десь біля 4 мільйонів,
Якщо бути більш точним-5 з плюсом мільйонів проголосувало за нього у першому турі.
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03.12.2024 05:51 Ответить
Сумніваюсь що можна бути точним використовуючи електоральні дані шестирічної давнини.
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03.12.2024 11:42 Ответить
Звісно ні.Зараз блазня ненавидить майже весь простий люд,окрім тих,хто не вміє хоч бодай трохи логічно мислити.
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06.12.2024 11:21 Ответить
дія в дії, а казали спочатку для перепису населення, ну нехай ще доберуться до особистих даних, рахунків і тд, ну то що конституцію похєрили, так самі продалися за 1к зеленого
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03.12.2024 02:34 Ответить
Порох допомагає ЗСУ за свої , а Зєля скуповує лохів за державні кошти.

Спочатку зробив їх жебраками, а тепер вони віддаються за копійки
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03.12.2024 02:35 Ответить
Це вже кінець епохи бідності, чи ще ні?
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03.12.2024 02:40 Ответить
💯%, тирять на всьому , і до останнього , як , казав їх предводитель -порношут в лосінах :» принимаем с любой сторони в неогоаниченних масштабах»
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03.12.2024 02:51 Ответить
"Для багатьох сімей і на рівні всієї держави це відчутно", - сказав глава держави"
Тепер ці сім'ї будуть наче сир у маслі...
Це пабєда!
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03.12.2024 08:49 Ответить
Оригинальная фраза. Сами придумал?
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03.12.2024 08:52 Ответить
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03.12.2024 02:43 Ответить
уйобок володя! ти би краще хлопців вдягнув на зиму, які стоять і захищають твій сон на ці кошти!
побільше ударних бпла! а ти паскуда піаришся на чужих грошах і на наших смертях! ти найпотужніше гівно! як тебе земля носить...
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03.12.2024 02:43 Ответить
3 млн. це 10% українців.
Ну давайте припустимо що буде ще 3 млн. і того 6 млн.
Оце і буде, в кращому випадку, рейтинг стійкості найпотужнішого.
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03.12.2024 02:46 Ответить
Невже ви думаєте, що можна купитись на цю тисячу, візьмуть, але не значить , що підтримають це зелене......
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03.12.2024 08:27 Ответить
Вже незнають , що брехати, про здачу Донбасу в ускорених темпах ні гу-гу ! ГАНЬБИЩА ! Ім

🤢🎪73% , вас врятують 23 $ , спізженних з бюджету ? Скумбрії по 8гр і 4 000 $ вчителям вже не дочекаетесь! А для ваших можновладців це один раз каву випити !
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03.12.2024 03:00 Ответить
віка . ти як прохмелишся напиши скільки ти отримуєш допомоги від шольця кожного місяця . не враховуючи житло і перестань бухать бо печінка не залізна
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03.12.2024 06:41 Ответить
ти вже подав заяву на 30 сребників від зеленого ублюдка? чи вже ці гроші пропив?
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03.12.2024 08:18 Ответить
Якби ж то хоч 30.
По факту - менше $24...
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03.12.2024 08:52 Ответить
а чого це тебе так турбує . чи подав . чи отримав . чи пропив --- пішов би ти нахєр ..толік..
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03.12.2024 09:34 Ответить
Твою ж мать, це ж скіко скумбрії можна купить...
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03.12.2024 03:13 Ответить
На ці гроші в магазині нічого не купиш, комуналку будуть платити, або телефони поповнювати.
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03.12.2024 03:16 Ответить
Яку там комуналку? На комуналку навіть за один місяць не вистачить
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03.12.2024 11:13 Ответить
"тисяча від Зеленського" звучить як кістка, кинута собаці. Президент України так поводиться з народом?
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03.12.2024 03:20 Ответить
Тай гроші ж не його! Ці гроші із сліз та крові українців
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03.12.2024 11:15 Ответить
Яке ж воно гниле , за вкрадені гроші ,воно 🤡🤢 , ще піариться ! 🤮
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03.12.2024 03:40 Ответить
Цікаво, хто (конкретно) із зелених мух стоїть за цією провокацією?
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03.12.2024 04:01 Ответить
Я би перевів на ЗСУ але с3.14здять все одне.
не хочу навіть заходити в дію три роки тому коли останнього разу приїжджав то увійшов а там вже мій код платника податків який я отримав ще у 98, внутрішній паспорт і загран.
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03.12.2024 05:00 Ответить
2008р юліна 1000,потім економічний хаос і реванш регіоналів.2019р обіцянка 4000$-реванш регіоналів.2020 ковідна 1000 "від ЗЕ"-2022 повномаштабна війна з рашею.2024 1000 зеленського-20...р Україна на мапі світу відсутня як держава.
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03.12.2024 05:06 Ответить
Чим ти хвалишся мерзотник, ціми копійками ? Твої слуги урода з такою мєлАч'ю в кармані навіть каву не йдуть пити. До керувалися гандони, що свідки сватів з промитими мізками вже в ноги падають своєму патужнаму спасітєлю який їм на землю облизані кістки кидає бл, з вкраденого у них же кабана, а ті полудурки за це йому п'яти лижуть. Фу бл гидота.
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03.12.2024 05:24 Ответить
Я б сказав так - "вже три млрд гарантовано спзжнх у армії грошей".
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03.12.2024 05:44 Ответить
Це тільки "верхівка айсбергу". Умєров вже вивіз у Флориду всіх своїх рідних і близьких
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03.12.2024 06:39 Ответить
Я нічого не бачу поганого у цій програмі. Приблизний перепис населення, можливо. Ніхто не зобов"язаний голосувати за чинного президента на майбутніх виборах. Прості люди зараз бідні. Кожен може використати ці гроші як вважає за потрібне, можна переказати на ЗСУ. Я думаю їх би розікрали у бюджеті.
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03.12.2024 05:56 Ответить
Так їх і так розкрадуть , отримають мільйонів 5 рабів, а зелені пдраси скажуть що роздали 20. Сам здогадаєшся кому в офшори підуть ці гроші?
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03.12.2024 05:59 Ответить
Такі думаючі як ти, бідні на все, совість, гідність....
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03.12.2024 06:04 Ответить
До чого тут совість та гідність... Усе одно чиновники розкрадуть.
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03.12.2024 06:40 Ответить
Я щось не бачу багатодітних в черзі за тисячею. На 3 мільйони лише 700 тис дітей.
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03.12.2024 08:41 Ответить
"Ніхто не зобов"язаний голосувати за чинного президента на майбутніх виборах"
Ви, Роман, чи дуже наївний, чи фан зелених аферистів

Та хто ж цих людей, які візмуть цей "срібняк" буде питати?

Головне, здати (продати) свої дані, і вони вже "проголосують"

Чесних виборів при ЗЄ не буде.
Всі вже бачили як вони ************ своїх до ВР усіма правдами та неправдами.

Згадайте як впихували Вірастюка.Навіть фізичну силу застосовували.
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03.12.2024 11:26 Ответить
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03.12.2024 05:59 Ответить
А вони платять за це своїм життям на фронті.
Щоб приближонниє ЗЄ встигли за цей час прибарахлитися так, щоб і внукам вистачило
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03.12.2024 11:29 Ответить
Володимир Зеленський ввійде в ******* історію України завдяки тисячі гривень, яка вже названа його іменем ! Як і Юлія Тимошенко в свій час.
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03.12.2024 06:06 Ответить
Єдине, що за Юлі це було 250 дол, а за зєлі лише 20. І за Юлі Україна не отримувала мільярдних подарунків від демократичних країн, а заробляла завдяки реформам і боротьбі з корупцією
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03.12.2024 06:35 Ответить
3 мільйона мудаків, котрим пофіг які гроші і пофіг у кого брати.

Ці і в ***** взяли б.
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03.12.2024 06:19 Ответить
"Гроші не пахнуть." квартал95.
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03.12.2024 07:23 Ответить
Це криваві гроші, зіткані із крові і поту наших бійців та сліз матерів.

Він же не свої гроші дарує, йому не жалко
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03.12.2024 11:33 Ответить
Дають - бери, але принципам своїм не зраджуй. Небезпека у цій тисячі є. Ваші дані у мережі. Специ-хакери можуть пояснити, як цим можна скористатись, щоб ваш голос через Дію перетворився у пАтужну підтримку "керівника корпоративами" ???
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03.12.2024 07:42 Ответить
Чому ж ти, кажучи, "як цим можна скористатись, щоб ваш голос через Дію перетворився у пАтужну підтримку "керівника корпоративами" , кажеш бери?
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03.12.2024 11:34 Ответить
Я нещодавно дивився пояснення юриста, який пояснює чого не брати цю 1000. З точки зору банківської залежності. У мене є підозра, що з'явились і інші технології. Але все одно треба брати, щоб дЄрмак не поклав у кишеню.
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03.12.2024 12:55 Ответить
Гадьониш хоче зробити вибори онлайн. А проконтролювати цей процес буде неможливо. Недарма найбільш просунута в електронних технологіях країна США проводить вибори за традиційних механізмах. Як, доречі, і всі інші демократії

Зєлю геть. Вибори офлайн
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03.12.2024 06:29 Ответить
Точно. Бо наш виборець свій зад не підніме в день виборів з дивану. Йому телешоу від 95 -го заважатиме. Проголосує він можливо й правильно - проти зєлєнскаво. Але адміністратори Дії зроблять з його ПРОТИ на ЗА. Оце і буде новітня технологія дЄрмака на виборах.
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03.12.2024 07:37 Ответить
Друзі і куми Зеленського крадуть на мільярди, а людям дають по 1 тиЩі.
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03.12.2024 07:25 Ответить
Пішло н...й з своєю "тисячею" чмо тупориле.
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03.12.2024 07:37 Ответить
на початку війни було 6500.. і це було досить непогано. Тисяча гривень зараз просто ні про що...ліпше закупили щось для ВСУ людськє
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03.12.2024 07:37 Ответить
Мені здається, що я зрозумів причину походу зєлєнскаво у президенти. До того ж вдалий. Він - майстер корпоративів. Такий собі ТАМАДА. Народ веселиться, і Лідор повірив, що він може впливати не тільки на настрої, а й на поведінку людей. Ось чого він так бажав особисто подивитись в очі *****. "Самий абаятєльній і привлєкатєльній" увірував, що йому вже море по коліно (як на корпоративі-п'янушці). Ось чого він сподівається й досі на політику "абаянія" в міжнародних справах, а не на класичні міжнародні перемовини. Цей тип дуже небезпечний. Він не тільки самозакоханий. Він ще й самовпевнений до маразма ! Переконати його марна справа і він це розуміє. Проте дивно, що він ***** не вважає своїм подобієм.
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03.12.2024 07:53 Ответить
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03.12.2024 07:55 Ответить
10 жовтня Верховна Рада ухвалила закон,

яким СУТТЄВО підвищила податки українцям.

Тепер держава (зелена шайка) ЗАБИРАТИМЕ із зарплат

не 19,5%, а 23% податку
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03.12.2024 11:40 Ответить
2к гривень, це ж яке баліщееее. Малороси здадуть країну навіть за пару кілограмів гречки, що не раз доказували. Яка мерзість.
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03.12.2024 07:59 Ответить
Все вірно і тисяча Зеленського це не його гроші, а народа, і витрачаються ці гроші по 'дебільному', а головне, хто їх отримує, ну не старики це точно, вони в цій програмі де реєструватися не зможуть разобраться, а не то що заявку відправити. Так що їх гроші спишуть як завжди на нужду хабарників
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03.12.2024 08:23 Ответить
Яке щастя, українцям відстібнули по 20 доларів......як же треба зневажати нас....хоча якщо повелись і вибрали такого президента.....
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03.12.2024 08:33 Ответить
3 миллионов украинцев = 1 млрд дерев = 1 млн. дронів = 4000евро зарплата = 1000 дол. пенсія = 1000 днів війни = 1 грн кожному за кожен день війни. ( у зеленського своя війна, з 24.02.22, до цього було восьмірічне пересування кордонів вперед.)
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03.12.2024 08:58 Ответить
23 долЯри від Янелоха
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03.12.2024 09:20 Ответить
бубочка - то є суцільний піз@@ьож. А йди, перевір! То все не про що. Пересидент, вам час на вихід!
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03.12.2024 09:24 Ответить
ТОчно. Вже час прийшов заявляти. Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?
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03.12.2024 12:57 Ответить
Іншими словами: три мільйони осіб знаходяться на такі межі виживання, що не гребують навіть подачками сонцесяйного. Взагалі, чим більше буде цифра, тим кращим це буде показник краху економіки і збідніння населення
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03.12.2024 10:52 Ответить
А він свої особисті гроші дає??? Тоді чому тисяча Зеленського? За цим принципом війна Зеленського , інфляція Зеленського , бусифікація Зеленського , велике крадівництво Зеленського , уся ця срака , до якої довів країну Зеленський - Зеленського. Давайте тоді називати речі своїми іменами. Не брав ні 6500 і зараз не візьму , бо подачки мені не потрібні! А от те що армія розкрадається , теж на совісті Зеленського , хоча совісті у нього немає! Хай відповість всього на одне питання - скільки життів українців коштувало його правління? Не грошей , не втрачених можливостей - життів. По факту він найбільший вбивця після Гітлера , Сталіна і Путіна ! Бо саме його рішення призвели до усього цього , і так звана його тисяча теж буде коштувати життів людей , бо не будуть куплені зброя , не будуть побудовані фортифікації, тільки піар і додаткові смерті і кров !
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03.12.2024 10:53 Ответить
Це наші ЗМІ попу просроченому вилизують. Ой, ай 1000 грн з барського плеча! А насправді здирництво з ЗСУ.
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03.12.2024 12:59 Ответить
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03.12.2024 11:46 Ответить
Чесно кажучи в мене великі сумніви що це правда, більше схоже що вони несуть маячню про те скільки людей її оформили а гроші просто собі в карман кладуть типу роздали
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03.12.2024 12:12 Ответить
Вони нічим не гребують. Бо план Б у них вже є: валізи, вокзал, ....... А чого й не мацква ?
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03.12.2024 13:01 Ответить
 
 