Уже более 3 миллионов украинцев оформили заявки на получение "тысячи от Зеленского"
Украинцы оформили уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок на выплату 1000 гривен в рамках "еПоддержки".
Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что программа зимней поддержки - "еПоддержка" продолжает набирать обороты: уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок, и среди них 700 тысяч - заявки на детей.
"Это очень хороший темп программы, наиболее популярная цифровая услуга от государства за все время. Еще вторые сутки не закончились, а уже такое количество заявок. Я благодарен всей команде, которая привлечена к разработке и обеспечению "еПоддержки". И, пожалуйста, на всех уровнях объясняйте, как сделать заявку, как получить средства и как оплатить ими за коммунальные услуги или купить книги или задонатить волонтерам. Для многих семей и на уровне всего государства это ощутимо", - сказал глава государства.
"Тысяча Зеленских"
Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.
Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".
В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.
В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.
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Якщо бути більш точним,ця программа-тестування цифрової гривні,яку нам збираються втюхати.Якщо народ це проковтне,буде під повним фінансовим контролем.
2. Лохторат Блазня десь біля 4 мільйонів, тож подивимося - що буде робитися біля цієї цифри (це якщо не пункт 3).
3. Зеленоригівськи шахраї можуть написати будь яки цифри, а різницю між реальними заявками і придуманими цифрами тупо вкрасти.
Якщо бути більш точним-5 з плюсом мільйонів проголосувало за нього у першому турі.
Спочатку зробив їх жебраками, а тепер вони віддаються за копійки
Тепер ці сім'ї будуть наче сир у маслі...
Це пабєда!
побільше ударних бпла! а ти паскуда піаришся на чужих грошах і на наших смертях! ти найпотужніше гівно! як тебе земля носить...
Ну давайте припустимо що буде ще 3 млн. і того 6 млн.
Оце і буде, в кращому випадку, рейтинг стійкості найпотужнішого.
🤢🎪73% , вас врятують 23 $ , спізженних з бюджету ? Скумбрії по 8гр і 4 000 $ вчителям вже не дочекаетесь! А для ваших можновладців це один раз каву випити !
По факту - менше $24...
не хочу навіть заходити в дію три роки тому коли останнього разу приїжджав то увійшов а там вже мій код платника податків який я отримав ще у 98, внутрішній паспорт і загран.
Ви, Роман, чи дуже наївний, чи фан зелених аферистів
Та хто ж цих людей, які візмуть цей "срібняк" буде питати?
Головне, здати (продати) свої дані, і вони вже "проголосують"
Чесних виборів при ЗЄ не буде.
Всі вже бачили як вони ************ своїх до ВР усіма правдами та неправдами.
Згадайте як впихували Вірастюка.Навіть фізичну силу застосовували.
Щоб приближонниє ЗЄ встигли за цей час прибарахлитися так, щоб і внукам вистачило
Ці і в ***** взяли б.
Він же не свої гроші дарує, йому не жалко
Зєлю геть. Вибори офлайн
яким СУТТЄВО підвищила податки українцям.
Тепер держава (зелена шайка) ЗАБИРАТИМЕ із зарплат
не 19,5%, а 23% податку