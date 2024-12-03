Уже более 3 миллионов украинцев оформили заявки на получение "тысячи от Зеленского"

Украинцы оформили уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок на выплату 1000 гривен в рамках "еПоддержки".

Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что программа зимней поддержки - "еПоддержка" продолжает набирать обороты: уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок, и среди них 700 тысяч - заявки на детей.

"Это очень хороший темп программы, наиболее популярная цифровая услуга от государства за все время. Еще вторые сутки не закончились, а уже такое количество заявок. Я благодарен всей команде, которая привлечена к разработке и обеспечению "еПоддержки". И, пожалуйста, на всех уровнях объясняйте, как сделать заявку, как получить средства и как оплатить ими за коммунальные услуги или купить книги или задонатить волонтерам. Для многих семей и на уровне всего государства это ощутимо", - сказал глава государства.

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"Тысяча Зеленских"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

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В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

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