Почти 5 млн украинцев подали заявки на зимнюю выплату "єПідтримки", - Зеленский
По состоянию на вечер среды, 4 декабря, почти 5 миллионов украинцев подали заявки по программе "Зимова єПідтримка". В этот день к программе присоединилась и "Укрпочта".
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Был сегодня доклад премьер-министра. Уже почти 5 миллионов украинцев подали заявки на зимнюю выплату "єПідтримки". И сегодня же к программе присоединилась "Укрпочта": это будет еще более чем 2 миллиона человек, которые получают пенсии и социальные платежи через "Укрпочту" - так же эти люди получат и выплату 1000 гривен", - рассказал глава государства.
Также Зеленский рассказал, что сегодня обсудили работу с Европейским банком реконструкции и развития.
"Партнерами одобрены инвестиции - объем миллиард триста миллионов евро; это средства на инфраструктуру, логистику, в частности это энергетика. Благодарны партнерам", - сказал президент.
Кроме этого, была скоординирована работа с правительством на декабрь, особенно работа с прифронтовыми регионами.
"Все, что касается отопительного сезона, финансов, энергетики, вопросов безопасности", - добавил Зеленский.
"Тысяча Зеленского"
Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.
Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".
В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.
В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші
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Пів року вже не платять.
Все - ялинку без солі доїдати?
повійнікчем, які готові брати у кого завгодно.
Покищо це 1/6 населення.
То може в умовах нестачі грошей просто продавати цих "людей" у сексуальне рабство? Гідності у них все одно нема. Втрачати нема чого.
Він так наголошував, що обдарує тисячею грн. з кишень платників податків кожного українця, що я вирішила, що це стосується і дітей. Але ні ...
"Кабінет міністрів визначив порядок подачі заявки на отримання "зимової підтримки" у розмірі тисячі гривень. Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років."
"Кабінет міністрів визначив порядок подачі заявки на отримання "зимової підтримки" у розмірі тисячі гривень. Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років."
Чи "зимова підтримка" це щось інше?
Я не збираюсь брати ці подачки, то не дуже і вникала в це.
Як правило, на халяву падкі далеко не жебраки. Не без вийнятків, зрозуміло.
І займатися надрочуванням смартфона не стануть ті, хто за межою бідності.
А попередній аналіз роздач Зеленського показує, що переважна більшість халявщиків витратила гроші на поповнення мобільного рахунку.
Ну ніфіга не на коржик з кефіром чи донат ЗСУ.
Ми ще побачимо божу росу з його "шлангу".
Тобто - 5 лямів людей подали заяви, але не факт що отримають ту тисячу після перевірки. Маю сумніви, що у них всіх є діючі зелені сертифікати..
Вибачте, особисто Вам відповісти неможу - технічні проблеми форуму..
КиївМіськБудда
https://x.com/saniolli
@saniolli
https://x.com/saniolli/status/1864342629497905187
Зеленському власні рейтинги дорожчі за виживання країни. Він або не хоче розуміти, що без існування України він не буде президентом. Або ж переконаний, що на.....уя така Україна, якщо він не буде її президентом.