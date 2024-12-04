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Почти 5 млн украинцев подали заявки на зимнюю выплату "єПідтримки", - Зеленский

Володимир Зеленський звернення за 4 грудня

По состоянию на вечер среды, 4 декабря, почти 5 миллионов украинцев подали заявки по программе "Зимова єПідтримка". В этот день к программе присоединилась и "Укрпочта".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Был сегодня доклад премьер-министра. Уже почти 5 миллионов украинцев подали заявки на зимнюю выплату "єПідтримки". И сегодня же к программе присоединилась "Укрпочта": это будет еще более чем 2 миллиона человек, которые получают пенсии и социальные платежи через "Укрпочту" - так же эти люди получат и выплату 1000 гривен", - рассказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что сегодня обсудили работу с Европейским банком реконструкции и развития.

"Партнерами одобрены инвестиции - объем миллиард триста миллионов евро; это средства на инфраструктуру, логистику, в частности это энергетика. Благодарны партнерам", - сказал президент.

Кроме этого, была скоординирована работа с правительством на декабрь, особенно работа с прифронтовыми регионами.

"Все, что касается отопительного сезона, финансов, энергетики, вопросов безопасности", - добавил Зеленский.

Читайте также: Украинцам, которые получат "тысячу Зеленского" за границей, придется ее вернуть, - Шмыгаль

"Тысяча Зеленского"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші

Смотрите также: Будут новые программы поддержки для украинцев этой зимой и в течение следующего года, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

выплаты (644) Зеленский Владимир (20260) єПідтримка (19)


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Топ комментарии
+23
Тисяча Зеленського з кишень українців... Благодіяч куєв
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04.12.2024 21:12
+18
З початку підвищують податки і тарифи а потім кидають жалюгідну подачку .Які ж тіки цинічні паскуди .
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04.12.2024 21:06
+17
Ця тисяча не Зеленського!!! Це гроші українців.
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04.12.2024 21:06
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Правила форума Совет форумчан
З початку підвищують податки і тарифи а потім кидають жалюгідну подачку .Які ж тіки цинічні паскуди .
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04.12.2024 21:06 Ответить
Ця тисяча не Зеленського!!! Це гроші українців.
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04.12.2024 21:06 Ответить
Краще скажи що з СУБСІДІЯМИ?!!
Пів року вже не платять.
Все - ялинку без солі доїдати?
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04.12.2024 21:06 Ответить
Ач, який «благодєтєль» знайшовся за рахунок коштів, які повинні йти на оборону! Готує лохторат до шахрайських «виборів» через дію?
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04.12.2024 21:08 Ответить
Скоро кількість зросте... десь до 73% від тих що залишились.
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04.12.2024 21:08 Ответить
Чим воно тішиться?
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04.12.2024 21:10 Ответить
Отримаю тисячу, за свої куплю дві пляшки горілки та пачку цигарок. А на решту книжки Ніцой та Фаріон. А цією тисячею оплачу комуналку. І весело буде і в прогарі не залишусь.
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04.12.2024 21:11 Ответить
Тисяча Зеленського з кишень українців... Благодіяч куєв
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04.12.2024 21:12 Ответить
5 мільйонів повій нікчем, які готові брати у кого завгодно.
Покищо це 1/6 населення.

То може в умовах нестачі грошей просто продавати цих "людей" у сексуальне рабство? Гідності у них все одно нема. Втрачати нема чого.
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04.12.2024 21:19 Ответить
Ще потрібно врахувати, що поміж цих 5 мільйонів є діти, за яких приймають рішення і отримують гроші їхні батьки.
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04.12.2024 21:47 Ответить
А діти мають код ЄДРПОУ та є суб'єктами оподаткування, щоб щось отримувати?
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04.12.2024 21:52 Ответить
Моїм робили в молодших класах школи, тоді коли це тільки запроваджувалось.
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04.12.2024 21:53 Ответить
Перепрошую. Я не так зрозуміла нашого величного Лідора.
Він так наголошував, що обдарує тисячею грн. з кишень платників податків кожного українця, що я вирішила, що це стосується і дітей. Але ні ...

"Кабінет міністрів визначив порядок подачі заявки на отримання "зимової підтримки" у розмірі тисячі гривень. Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років."
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04.12.2024 22:48 Ответить
Вчора було на 3,5млн, лише 700тис дітей.
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04.12.2024 21:52 Ответить
Я пошукала. Ніби неповнолітнім не будуть давати.

"Кабінет міністрів визначив порядок подачі заявки на отримання "зимової підтримки" у розмірі тисячі гривень. Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якщо їй станом на 1 грудня виповнилося 18 років."

Чи "зимова підтримка" це щось інше?
Я не збираюсь брати ці подачки, то не дуже і вникала в це.
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04.12.2024 22:53 Ответить
Дивилась одну блогерку, на себе взяла, а на дитину не виходить. Примусова переселенка. Одна з маленькою хворою дитиною живе в Харкові. Батьки залишились сторожити будинок в Покровському районі. Проукраїнська. Їй би ту тисячу щомісяця не завадило на ліки дитині.
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04.12.2024 21:51 Ответить
А програму по переселенцям гниди провалили. Гроші, виділені на це також пішли на 1000 гравця на піаніно.
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05.12.2024 08:57 Ответить
Ти би мозги включив,а потім би " ваял" свою маячню.Так ось,переважна більшість тих,як ти кажеш нікчем знаходяться далеко за межою бідності,можливо втративши все.А таких згідно " Цензору" 5 мільйонів.
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05.12.2024 01:03 Ответить
Тут прямо по Станіславському "Не вірю".

Як правило, на халяву падкі далеко не жебраки. Не без вийнятків, зрозуміло.
І займатися надрочуванням смартфона не стануть ті, хто за межою бідності.

А попередній аналіз роздач Зеленського показує, що переважна більшість халявщиків витратила гроші на поповнення мобільного рахунку.
Ну ніфіга не на коржик з кефіром чи донат ЗСУ.
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05.12.2024 01:12 Ответить
Ішак гадає, що то йому якось поможе втриматись у владі. Напийся зимної води.
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04.12.2024 21:19 Ответить
Чергове ФАРИСЕЙСТВО. Невже йому не надоїло соромитись ? Невже батьки родили, а Совість забули покласти до серця ? Хто самий слабкий із президентів України ? Кожна собака покаже на відосики. І їх героя. Вихід є. Залишити посаду добровільно. Не героєм, але не програвшим. Роздзьобуватись будуть інші за його помилки. Він же знає, як він злякався початку війни. Аби не генерали та колишній президент, то можливо і "звьозди" в парламентах Європи вже й не збирав. А щось інше й важкіше. Господи, допоможи Україні здихатись цього Грішного.
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04.12.2024 21:24 Ответить
Смотрите,подачка заходит от в.янелохич.
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04.12.2024 21:25 Ответить
Не зрозуміло, як укрпошти допоможе людям, які отримують пенсію готівкою? Ця тисяча буде безготівкова.
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04.12.2024 21:26 Ответить
А що там на покровському напрямку творится і до чого привела авантюра з призначенням Сирського який не спроможний зупинити ворога і приніс лише хаос ,чи це "найвеличнішого" не хвилює.
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04.12.2024 21:30 Ответить
Зеленський знайшов країну дураків.
Ми ще побачимо божу росу з його "шлангу".
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04.12.2024 21:32 Ответить
коментувати оманського покидька - себе не поважати.
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04.12.2024 21:32 Ответить
Цікаво, а хто небудь читав умови надання тієї тисячі? Там є один цікавий критерій, на якому я зависла. Отримати може той, хто отримав 2 дози вакцини від КОВІДу. Причому, жодні сертифікати та довідки не канають, навіть ті сертифікати, що є в Дії. Потрібен тільки ЗЕЛЕНІ сертифікати..

Тобто - 5 лямів людей подали заяви, але не факт що отримають ту тисячу після перевірки. Маю сумніви, що у них всіх є діючі зелені сертифікати..
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04.12.2024 21:36 Ответить
а яким боком вакцинація від ковіду до цієї тисячки? Я просто не горю бажанням вляпуватись в це зелене лайно, але цікаво)?
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04.12.2024 21:41 Ответить
5+(2)= 7 млн виборців вже є
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04.12.2024 21:40 Ответить
Маріан, Ви мене питаєте??? Вибачте, логіку у зелених дегенератів не шукайте. Я той абзац разів 5 прочитала..

Вибачте, особисто Вам відповісти неможу - технічні проблеми форуму..
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04.12.2024 21:47 Ответить
Як же це цинічно. На фоні тотальної відсутності посадок корупціонерів, на фоні вільно виїжджаючих з країни злодюг, на фоні всіх цих прокурорів-інвалідів, МСЕК, ТЦК, проблем на фронті - кидати ці 24 долари і ще звітуватися про них кожного дня, як ніби про щось велике. Та і то - роздача всім підряд (а не тільки справді бідним), без "Дії" не отримати, "для всіх українців - але якщо закордоном то поверни". Та всі ці злодії на чай в своїх ресторанах більше дають, а кріпакам - нате, хаха, радійте, віддасте інфляцією і новими податками.
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04.12.2024 22:01 Ответить
ідіть у СРАКУ!!!!!
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04.12.2024 22:25 Ответить
де МІЛЬЙОН безпілотників, ****?
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04.12.2024 22:27 Ответить
Там же де і потужний гигиват енергії від бубочки.
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05.12.2024 08:25 Ответить
Оце досягнення більш нічим гордитися чим заповнити вечірній гундосік новою мантрою
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04.12.2024 22:33 Ответить
Пора в дії запровадити послугу еПосил". Де кожен зможе висловити своє ставлення до презедента.
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04.12.2024 22:50 Ответить
https://x.com/saniolli

КиївМіськБудда



https://x.com/saniolli

@saniolli


https://x.com/saniolli/status/1864342629497905187

Зеленському власні рейтинги дорожчі за виживання країни. Він або не хоче розуміти, що без існування України він не буде президентом. Або ж переконаний, що на.....уя така Україна, якщо він не буде її президентом.
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04.12.2024 23:23 Ответить
Щось взагалі смердить від інформації про експоненційне зростання заявок і такої кількості за пару днів. Схоже це задля маскування чергового крадійства.
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04.12.2024 23:30 Ответить
Пішов в сраку !
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04.12.2024 23:43 Ответить
Це вже колишні 73 %, чи ще будуть бажаючі?
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04.12.2024 23:57 Ответить
Арахамія з гєтьманцевим теж???
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05.12.2024 00:20 Ответить
Та щоб ти вдавилася той тисячею, зелена пліснява!
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05.12.2024 00:57 Ответить
 
 