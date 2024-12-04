Почти 5 млн украинцев подали заявки на зимнюю выплату "єПідтримки", - Зеленский

По состоянию на вечер среды, 4 декабря, почти 5 миллионов украинцев подали заявки по программе "Зимова єПідтримка". В этот день к программе присоединилась и "Укрпочта".

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Был сегодня доклад премьер-министра. Уже почти 5 миллионов украинцев подали заявки на зимнюю выплату "єПідтримки". И сегодня же к программе присоединилась "Укрпочта": это будет еще более чем 2 миллиона человек, которые получают пенсии и социальные платежи через "Укрпочту" - так же эти люди получат и выплату 1000 гривен", - рассказал глава государства.

Также Зеленский рассказал, что сегодня обсудили работу с Европейским банком реконструкции и развития.

"Партнерами одобрены инвестиции - объем миллиард триста миллионов евро; это средства на инфраструктуру, логистику, в частности это энергетика. Благодарны партнерам", - сказал президент.

Кроме этого, была скоординирована работа с правительством на декабрь, особенно работа с прифронтовыми регионами.

"Все, что касается отопительного сезона, финансов, энергетики, вопросов безопасности", - добавил Зеленский.

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"Тысяча Зеленского"

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

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