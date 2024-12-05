Минкульт изучает обстоятельства невозвращения директора Музея истории Украины Андрощука
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины изучает ситуацию с генеральным директором Национального музея истории Украины Федором Андрощуком, который выехал в Швецию и не вернулся.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщает, что проинформировано о ситуации, связанной с отсутствием на рабочем месте генерального директора Национального музея истории Украины Федора Андрощука и невозвращением его после заграничной командировки. Министерство действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины и изучает обстоятельства сложившейся ситуации для принятия законного и обоснованного решения по этому вопросу", - говорят в министерстве.
В ведомстве отметили, что стремятся обеспечить стабильную работу Национального музея истории Украины и сохранение его уникального культурного наследия.
Официальная информация о решении этого вопроса будет обнародована после завершения всех необходимых процедур.
Ранее сообщалось, что директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся из-за границы после командировки на открытие выставки в Литве.
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Зелені виришили НЕ ПРИЗНАЧАТИ українців на посаду директора українського музею , а запросили спеца по Скандинавії
Почитайте будь ласка його біографію у Вікі- він не спец в історії України . Більш того - Україну не поважає . І мабуть не етнічний українець
Ви захищаєте чоловіка, який покинув Україну у час війни . Вам не соромно
http://prostir.museum/ua/post/43026
Він не був директором музею археологіі. До того, чула, що він чесна порядна людина
а його хотіли втягнути в якісь схеми , грошей на музей не давали .От він і втік
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А хтось може дати відповідь, - який саме закон порушив цей директор музею?
Відсутній на робочому місці. Ну, значить, мають право його звільнити. Все.
Він навіть адміністративного правопорушення не вчинив, - адже перетнув кордон у пункті пропуску на законних підставах.
Хочете забороняти виїзд за кордон чоловікам? - Прийміть закон у Верховній Раді. Так, як і має бути у правовій державі!
Німець. Швед. Ми не знаєм»
в цьому немає нічого дивного, бо пан директор чудово розуміє, що рано чи пізно брехня з «міфом» про тисячолітній меч спливе і що його передвоєнні заяви про те, що Музей історії України «ніколи не буде музеєм однієї нації» надто перегукуються з програмними положеннями авторів спецоперації з денацифікації України.
Нагадаю, що чітку оцінку таким заявам дав професор Іван Ющук:: «Якщо Національний музей історії України не є і ніколи не буде музеєм однієї нації, то він не потрібний в Україні. Він шкідливий. Кожна історія національна, безнаціональна історія служить інтересам чужих держав».
Чи зрозуміли це сьогодні, на третьому році такої страшної війни, у Музеї історії України? Відповідь на це запитання постане разом з поверненням до експозиції тисячолітнього меча з написом «коваль Людота».
2. Стаття https://glavcom.ua/publications/natsionalnij-muzej-denatsifikovanoji-istoriji-kudi-znik-tisjacholitnij-mech-koval-ljudota-949081.html?fbclid=IwY2xjawG-5INleHRuA2FlbQIxMQABHXLD0hhTy_ggY_5Z0GVuxwhXDr10PJP3OY7M3N4vzNZyh9aGgg6QAhE-DA_aem_0nnwR_zp0pdFX_-IfPlAyw
Він громадянин України і Швеції, володіє англійською та шведськими мовами , займався скандинавською історією
ПИТАННЯ - як зелені призначили його директором історії України , якщо це не його профіль?