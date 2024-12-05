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Минкульт изучает обстоятельства невозвращения директора Музея истории Украины Андрощука

Директор Музею історії України не повернувся після відрядження у вересні

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины изучает ситуацию с генеральным директором Национального музея истории Украины Федором Андрощуком, который выехал в Швецию и не вернулся.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщает, что проинформировано о ситуации, связанной с отсутствием на рабочем месте генерального директора Национального музея истории Украины Федора Андрощука и невозвращением его после заграничной командировки. Министерство действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины и изучает обстоятельства сложившейся ситуации для принятия законного и обоснованного решения по этому вопросу", - говорят в министерстве.

В ведомстве отметили, что стремятся обеспечить стабильную работу Национального музея истории Украины и сохранение его уникального культурного наследия.

Официальная информация о решении этого вопроса будет обнародована после завершения всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся из-за границы после командировки на открытие выставки в Литве.

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Автор: 

граница (5262) командировки (40) Министерство культуры и информационной политики (773) музей (723) побег (379)


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Топ комментарии
+14
Млять, вони ВИВЧАЮТЬ! Клоуни смарагдові.
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05.12.2024 20:49
+9
а як клоун став президентом?
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05.12.2024 21:33
+6
Як "іноземець" став директором?
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05.12.2024 20:45
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Як "іноземець" став директором?
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05.12.2024 20:45 Ответить
а як клоун став президентом?
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05.12.2024 21:33 Ответить
цей поц має громодянство швеції,перевірте всі експонати на місці чи ні ?
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05.12.2024 22:13 Ответить
Мікола, перевірте, чи у вас в голові все на місці, Андрощук вчений світового рівня, а ви навіть грамотно писати не спроможні.
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05.12.2024 22:23 Ответить
"вчений світового рівня " ? насамперед треба бути людиною,а не підлим бігуном,який безпардонно кинув музей і співробітників,це гнила сутність.крапка.
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06.12.2024 08:46 Ответить
Ага, чомусь у нас багато людей, а вчених немає.
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06.12.2024 08:49 Ответить
вЧИТУЮТЬСЯ де иого проморгали - скоро він з - за кордону подасть ознаки життя
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05.12.2024 20:48 Ответить
Так він уже дав свій коментар щодо цього питання. Керівництво добре знало, що він має іноземне громадянство, ще коли наймало його на роботу. І це не заборонено, взагалі-то. Як і вільний виїзд за межі України.

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05.12.2024 21:06 Ответить
Його призначили 16 березня 2020 . Нехай Ткаченко відповідає за це призначення
Зелені виришили НЕ ПРИЗНАЧАТИ українців на посаду директора українського музею , а запросили спеца по Скандинавії
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05.12.2024 22:10 Ответить
а він що, швед?. Народився в Україні, закінчив школу в Києві, вчився в університеті Шевченка, точно, швед.
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05.12.2024 22:26 Ответить
А ви зуби ходите лікувати до практолога?
Почитайте будь ласка його біографію у Вікі- він не спец в історії України . Більш того - Україну не поважає . І мабуть не етнічний українець
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05.12.2024 22:29 Ответить
Так, згоден, перед призначенням треба було зробити аналіз крові, чи достатньо вона жовто-блакитна. Біографію я прочитав, був вражений, у нас не так багато вчених такого рівня, і дуже радий за нього, він зі школи був фанатом археології.
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05.12.2024 22:37 Ответить
Ви зуби лікуйте у практолога? Він не спец по украінськой історії, і нехай займається шведами .
Ви захищаєте чоловіка, який покинув Україну у час війни . Вам не соромно
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05.12.2024 22:41 Ответить
Стаття https://glavcom.ua/publications/natsionalnij-muzej-denatsifikovanoji-istoriji-kudi-znik-tisjacholitnij-mech-koval-ljudota-949081.html?fbclid=IwY2xjawG-5INleHRuA2FlbQIxMQABHXLD0hhTy_ggY_5Z0GVuxwhXDr10PJP3OY7M3N4vzNZyh9aGgg6QAhE-DA_aem_0nnwR_zp0pdFX_-IfPlAyw
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05.12.2024 22:43 Ответить
і кому я маю вірити, невігласам-журналістам, чи вченому зі світовим ім'ям?
http://prostir.museum/ua/post/43026
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05.12.2024 22:51 Ответить
Справедливості ради .Археологія -це частина історіі, це не вся наука історія .
Він не був директором музею археологіі. До того, чула, що він чесна порядна людина
а його хотіли втягнути в якісь схеми , грошей на музей не давали .От він і втік
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06.12.2024 09:45 Ответить
Чого він втік? Дуже сумніваюсь, що його збирались мобілізувати, в його 54 роки. Він просто поїхав туди, де йому дають працювати. Він фанат археології.
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06.12.2024 11:16 Ответить
Млять, вони ВИВЧАЮТЬ! Клоуни смарагдові.
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05.12.2024 20:49 Ответить
Клоуни Смарагдового міста
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05.12.2024 22:07 Ответить
він такий же іноземецьяк мій упоротий сусід який ******** паспортом ізгаілю коли йому це вигідно....а так льоня з Одеси...
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05.12.2024 20:49 Ответить
Бовтік, що там вивчати?
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05.12.2024 20:50 Ответить
Може забухав?
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05.12.2024 20:51 Ответить
Ви краще за сховище перевірте може і знайдете відповідь на питання чому
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05.12.2024 20:52 Ответить
Я здогадуюсь чому вине вмієте правильно писати.
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06.12.2024 11:18 Ответить
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України вивчає ситуацію Джерело: https://censor.net/ua/n3523671
***********
А хтось може дати відповідь, - який саме закон порушив цей директор музею?
Відсутній на робочому місці. Ну, значить, мають право його звільнити. Все.

Він навіть адміністративного правопорушення не вчинив, - адже перетнув кордон у пункті пропуску на законних підставах.

Хочете забороняти виїзд за кордон чоловікам? - Прийміть закон у Верховній Раді. Так, як і має бути у правовій державі!
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05.12.2024 20:58 Ответить
де ж ту правову взяти...
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05.12.2024 21:17 Ответить
По шведському паспорту
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05.12.2024 22:05 Ответить
Втік від потужного керівництва Зеленського
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05.12.2024 20:59 Ответить
Хай усі вивчальщики призовного віку поїдуть до Швеції впевнитися у втечі цього діректора.
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05.12.2024 21:10 Ответить
«Добре, брате,. Що ж ти такеє?» «Нехай скаже. Німець. Швед. Ми не знаєм»
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05.12.2024 21:12 Ответить
Та до того історію нашу нам роскаже
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05.12.2024 23:06 Ответить
Соратник В'ятровича іпатріот змився.)
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05.12.2024 21:19 Ответить
Не паплюжте імя Вʼятровича
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05.12.2024 22:04 Ответить
Міністерство вивчення ще не створили потужно?
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05.12.2024 21:22 Ответить
Війна закінчиться й Україна вже в жодному випадку не програє,у гіршому випадку -будемо як "Фінляндія-39",що воно потім кукарікати буде,я не розумію.
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05.12.2024 21:28 Ответить
Та тихо вы все! Иди знай, может копает хлопец в документах в смысле. Доступ то был. Золото Полуботка могло с Англии попасть в Швецию к королю Карлу, другу нашему тогда. Найдёт, привезёт!
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05.12.2024 21:44 Ответить
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05.12.2024 21:47 Ответить
Зараз пишуть, що Андрощук втік за кордон
в цьому немає нічого дивного, бо пан директор чудово розуміє, що рано чи пізно брехня з «міфом» про тисячолітній меч спливе і що його передвоєнні заяви про те, що Музей історії України «ніколи не буде музеєм однієї нації» надто перегукуються з програмними положеннями авторів спецоперації з денацифікації України.

Нагадаю, що чітку оцінку таким заявам дав професор Іван Ющук:: «Якщо Національний музей історії України не є і ніколи не буде музеєм однієї нації, то він не потрібний в Україні. Він шкідливий. Кожна історія національна, безнаціональна історія служить інтересам чужих держав».

Чи зрозуміли це сьогодні, на третьому році такої страшної війни, у Музеї історії України? Відповідь на це запитання постане разом з поверненням до експозиції тисячолітнього меча з написом «коваль Людота».
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05.12.2024 21:48 Ответить
1.Коммент від Ірини Костенко ( фейсбук)

2. Стаття https://glavcom.ua/publications/natsionalnij-muzej-denatsifikovanoji-istoriji-kudi-znik-tisjacholitnij-mech-koval-ljudota-949081.html?fbclid=IwY2xjawG-5INleHRuA2FlbQIxMQABHXLD0hhTy_ggY_5Z0GVuxwhXDr10PJP3OY7M3N4vzNZyh9aGgg6QAhE-DA_aem_0nnwR_zp0pdFX_-IfPlAyw
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05.12.2024 21:57 Ответить
Хахаха,десять следователей минкульта срочно должы выехать в Швецию и Литву для проведения тщательного расследования,а потом еще тридцать следователей поедут расследовать невозвращение первой десятки.
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05.12.2024 22:01 Ответить
Андрощук був призначен директором музею історії України 16 березня 2020 р , ТОБТО миністром Ткаченко .
Він громадянин України і Швеції, володіє англійською та шведськими мовами , займався скандинавською історією
ПИТАННЯ - як зелені призначили його директором історії України , якщо це не його профіль?
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05.12.2024 22:03 Ответить
А де ви бачили з освітою в керівництві України, а тут тільки музей. Рот не відкривай і пройдеш за розумного
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05.12.2024 22:12 Ответить
Кацапе, не хами на українському сайті
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05.12.2024 22:17 Ответить
Ти скажи, вони щось там вивчають. Розгоніть нахер до кінця війни і міністерство закрийте.
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05.12.2024 22:08 Ответить
Тоді зовсім все розкрадуть і винного не знайдуть
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05.12.2024 22:18 Ответить
Скотний двір?
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05.12.2024 23:40 Ответить
Як тут вже зазначили - бовтік і крапка.
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05.12.2024 23:45 Ответить
Ніколи не приймав "подвійного громадянства". Видавайте таким "довідку космополіта" і хай в ній ставлять штампи ті держави які дають таким право на проживання та роботу у себе.
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06.12.2024 00:40 Ответить
 
 