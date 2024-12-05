Минкульт изучает обстоятельства невозвращения директора Музея истории Украины Андрощука

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины изучает ситуацию с генеральным директором Национального музея истории Украины Федором Андрощуком, который выехал в Швецию и не вернулся.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины сообщает, что проинформировано о ситуации, связанной с отсутствием на рабочем месте генерального директора Национального музея истории Украины Федора Андрощука и невозвращением его после заграничной командировки. Министерство действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины и изучает обстоятельства сложившейся ситуации для принятия законного и обоснованного решения по этому вопросу", - говорят в министерстве.

В ведомстве отметили, что стремятся обеспечить стабильную работу Национального музея истории Украины и сохранение его уникального культурного наследия.

Официальная информация о решении этого вопроса будет обнародована после завершения всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук не вернулся из-за границы после командировки на открытие выставки в Литве.

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