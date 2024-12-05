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Минобороны проводит полевые испытания демисезонной формы для женщин-военнослужащих

начальник Управління гуманітарного забезпечення Міністерства оборони Діана Копаниця

Ситуация с вещевым обеспечением военнослужащих в Вооруженных силах Украины имеет положительную динамику. Сейчас Министерство обороны проводит полевые испытания демисезонной формы для женщин.

Об этом рассказала начальник Управления гуманитарного обеспечения Минобороны Диана Копаница, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Ежедневно мы совместными усилиями Минобороны и Генерального штаба работаем над улучшением вещевого обеспечения для военнослужащих, и в настоящее время имеем по этому направлению следующие результаты. В декабре 2023 года военнослужащие-женщины впервые получили 50 000 комплектов летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров. Такие образцы формы содержат конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации", - рассказала Копаница.

По ее словам, сейчас продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин, а первые образцы зимней формы подготовлены к научно-исследовательским испытаниям.

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В течение 2023 года также происходило тестирование женского нижнего белья, которое в 2024-м поступило на обеспечение ВСУ.

"Поставленные образцы белья охватывают широкий спектр размеров, а также имеют удобный крой, который не ограничивает движений и подходит для использования в полной экипировке во время выполнения боевых задач.

В конце концов, в декабре 2023 года и январе 2024 года Минобороны сертифицировало два бронежилета для женщин-военнослужащих. Соответствующие средства защиты имеют изогнутую наружу бронеплиту, суженные плечи и расширенный низ, который помогает подстроить бронежилет под анатомические особенности женщины", - отметила представитель Минобороны.

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Автор: 

женщины (885) Минобороны (9306) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+4
ти зовсім нічого не розумієш у яйках по 17
🤣🤣🤣
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05.12.2024 23:29
+4
Ну якими треба бути конченими...ні, зараз це називають "фахівці"))). Як з їдою, так і з одежою...що ви фахівці хочете винайти? Все вже зроблено до вас. Ви ж пропагандуєте вступ в НАТО і приведення всіх стандартів до їх вимог. Все, крапка. Берете лекала та вимоги до матеріалів їхнього військового одягу для жінок, чоловіків і все...швеї в Україні вас чекають, не купуйте гімно за кордоном типу в Туреччині). Те саме з харчуванням...ви бачили їхні набори харчування? Все, взяли як допомогу їхні технології та запустили виробництво...олені, олені...потужно, ****
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05.12.2024 23:49
+1
взяли подшили-перешили, гражданские денег заработали, были ателье... сейчас куча манагеров в погонах будут ерундой заниматься....
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05.12.2024 23:23
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взяли подшили-перешили, гражданские денег заработали, были ателье... сейчас куча манагеров в погонах будут ерундой заниматься....
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05.12.2024 23:23 Ответить
ти зовсім нічого не розумієш у яйках по 17
🤣🤣🤣
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05.12.2024 23:29 Ответить
Ну якими треба бути конченими...ні, зараз це називають "фахівці"))). Як з їдою, так і з одежою...що ви фахівці хочете винайти? Все вже зроблено до вас. Ви ж пропагандуєте вступ в НАТО і приведення всіх стандартів до їх вимог. Все, крапка. Берете лекала та вимоги до матеріалів їхнього військового одягу для жінок, чоловіків і все...швеї в Україні вас чекають, не купуйте гімно за кордоном типу в Туреччині). Те саме з харчуванням...ви бачили їхні набори харчування? Все, взяли як допомогу їхні технології та запустили виробництво...олені, олені...потужно, ****
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05.12.2024 23:49 Ответить
Випробовують танки і ракети а не труси і лівчики. Таке враження, що зовсім подуріли.
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06.12.2024 04:42 Ответить
 
 