Обломки беспилотника упали на дорогу в Голосеевском районе Киева, - Кличко
В ночь на 6 декабря на дороге в Голосеевском районе Киева обнаружили обломки беспилотника.
Об этом сообщил мэры столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Голосеевском районе столицы, на проезжей части, обнаружили обломки сбитого вражеского БпЛА. Возгорания, повреждений зданий и пострадавших пока нет", - написал он.
Как информировал Цензор.НЕТ с вечера 5 декабря Украину атакуют российские "Шахеды".
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