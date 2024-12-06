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Обломки беспилотника упали на дорогу в Голосеевском районе Киева, - Кличко

Уламки

В ночь на 6 декабря на дороге в Голосеевском районе Киева обнаружили обломки беспилотника.

Об этом сообщил мэры столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районе столицы, на проезжей части, обнаружили обломки сбитого вражеского БпЛА. Возгорания, повреждений зданий и пострадавших пока нет", - написал он.

Как информировал Цензор.НЕТ с вечера 5 декабря Украину атакуют российские "Шахеды".

Также читайте: В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы БпЛА

Автор: 

беспилотник (3564) Киев (25495)


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