Враг оккупировал Новопустынку, Старые Терны, Ильинку и Новодмитровку. Имеет продвижение на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Враг оккупировал еще четыре населенных пункта в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку".

Кроме того, говорится в сообщении, россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили Обороны восстановили контроль над Новым Комаром. Враг оккупировал Благодатное, продвинулся в Часовом Яре и еще около 9 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА







