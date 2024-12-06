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Враг оккупировал Новопустынку, Старые Терны, Ильинку и Новодмитровку. Имеет продвижение на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Враг оккупировал еще четыре населенных пункта в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку".

Кроме того, говорится в сообщении, россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили Обороны восстановили контроль над Новым Комаром. Враг оккупировал Благодатное, продвинулся в Часовом Яре и еще около 9 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Карта
Карта
Карта
Карта

Автор: 

оккупация (10130) Ильинка (3) Новодмитровка (3) Старые Терны (1) Новопустынка (1)


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Топ комментарии
+20
Ага. Одно одна тепер втіха лишилася.
Наголосували? "Хоть паржьом!"?
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06.12.2024 07:12
+17
В районі Успенівки якщо не виведуть всіх з кишені тієї, просто всіх свідомо покладуть, не можна там більше тримати людей.
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06.12.2024 06:49
+14
Це ще раз показує провальну стратегію вищого військового керівництва насамперед головкома Сирського ,ось наслідок зміни Залужного і його команди і зриву мобілізації, заради рейтингу "найвеличнішого".
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06.12.2024 07:54
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Все повернемо коли ***** здохне, а здохне скоро
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06.12.2024 06:47 Ответить
Ага. Одно одна тепер втіха лишилася.
Наголосували? "Хоть паржьом!"?
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06.12.2024 07:12 Ответить
Я не етнічний московит і не асимільований тому це не до мене
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06.12.2024 07:20 Ответить
В районі Успенівки якщо не виведуть всіх з кишені тієї, просто всіх свідомо покладуть, не можна там більше тримати людей.
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06.12.2024 06:49 Ответить
"Очень жаль, что все, кто "умеют" руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами." - Франсуа Миттеран французский политический деятель 1916-1996г.
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06.12.2024 09:36 Ответить
А також весільні фотографи, професійні свахи та інші арахімії
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06.12.2024 10:22 Ответить
А в нас руководять клоуни, краще б парикмахер якийсь руководив - в нього мізків більше.
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06.12.2024 13:01 Ответить
"Згідно з міжнародною експертизою, екс-президент Янукович вкрав в України 40 млрд доларів США. Це річний бюджет країни. Давайте знайдемо ще одного папарикмахера якооогойсь..... У Вас э знайомий , про кухарку Ленина у 1917р. я промовчу....
,
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06.12.2024 15:35 Ответить
Коли проведуть експертизу "клоунади" - Янукович буде здаватися шльопером, зі своїми дріб'язковими 40 млрд
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06.12.2024 16:41 Ответить
От коли проведуть експертизу "клоунади" тоді і порівняємо.

Понад 13 млрд доларів було відмито через естонські банки з 2012 по 2016 рік.

Департамент фінансової розвідки Естонії в п'ятницю відзвітував, що поряд із понад $6 млрд, відмитими через схеми в естонських банках, шляхом продажу російських акцій та облігацій в естонські банки було направлено незареєстровані $7,3 млрд.

все так неоднозначно
Скількі млрд доларів було відмито через естонські банки з 2016 по 2024 рік. данних ще немаємо.... чекаемо

https://epravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/637172/
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06.12.2024 16:56 Ответить
Біля Успенівки шо не бачуть оточення? - для чого доводити до ручки?
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06.12.2024 07:13 Ответить
Це ще раз показує провальну стратегію вищого військового керівництва насамперед головкома Сирського ,ось наслідок зміни Залужного і його команди і зриву мобілізації, заради рейтингу "найвеличнішого".
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06.12.2024 07:54 Ответить
Все іде за планом, Планом перемоги Зеленського.
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06.12.2024 08:14 Ответить
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
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06.12.2024 09:34 Ответить
Цього разу, це прозвучало як "надапростапєрєстатьстрєлять"
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06.12.2024 10:23 Ответить
треба щоб це прозвучало як "наданепростастрєлятькацап@вАе@башить"
згоден
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06.12.2024 17:00 Ответить
Від Міттерана до "@башить" за такий короткий проміжок часу? Це розчарування.
Думав, у секті "Винєпанімаєтє! Етадругоє!" з'явився хтось розумний.
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06.12.2024 17:16 Ответить
- Пригодитттсааа!
- Таллекооо ли та Таллиннааа?
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06.12.2024 17:38 Ответить
О, пад(а)ляцьки боти почали переходити на особистість.
Гей-но, гавкни "пра піндосів", дивлячись на мій прапорець біля нікнейму! Чи воно лячно?
"Віккі Спартц прийде- зелена гнида впаде!" Жирним афедроном на палю!
Слава нації!
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06.12.2024 23:18 Ответить
Якщо хтось не виконую свої обов'язки і на протязі року одні провали, то його міняють на іншого, чи не так? Якщо вумний нарід 73% у 2019 році знищив останній механізм-запобіжник своєї безпеки, давши у парламент монобільшість бариг і мародерів від слуг і ригів, які ніколи не проголосують проти себе, то Херпіду Потужний мав би піти сам і дати можливість Україні створити уряд спасіння і захищатися.
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06.12.2024 08:23 Ответить
5 окупованих сіл в день... потужняк з кацапом просирським здають території пришвидшеними темпами.
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06.12.2024 09:14 Ответить
Нашому військовому керівництву, що карти не показують? Щось вимальовується схоже на котел.
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06.12.2024 10:38 Ответить
Кожен день "ворог окупував", "ворог просунувся". Здається, зрозуміло, чому партнери так топлять за мир. Щоб врятувати хоча б щось.
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06.12.2024 13:02 Ответить
сирок з піною біля рота з усіх сил захищає батьківщину.
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06.12.2024 17:07 Ответить
Спочатку був "Оманський план".
"Зри у корінь!"(с)
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06.12.2024 23:29 Ответить
 
 