Враг оккупировал Новопустынку, Старые Терны, Ильинку и Новодмитровку. Имеет продвижение на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Враг оккупировал еще четыре населенных пункта в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Новопустинку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку".
Кроме того, говорится в сообщении, россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.
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Наголосували? "Хоть паржьом!"?
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Понад 13 млрд доларів було відмито через естонські банки з 2012 по 2016 рік.
Департамент фінансової розвідки Естонії в п'ятницю відзвітував, що поряд із понад $6 млрд, відмитими через схеми в естонських банках, шляхом продажу російських акцій та облігацій в естонські банки було направлено незареєстровані $7,3 млрд.
все так неоднозначно
Скількі млрд доларів було відмито через естонські банки з 2016 по 2024 рік. данних ще немаємо.... чекаемо
https://epravda.com.ua/rus/news/2018/05/25/637172/
згоден
Думав, у секті "Винєпанімаєтє! Етадругоє!" з'явився хтось розумний.
- Таллекооо ли та Таллиннааа?
а)ляцьки боти почали переходити на особистість.
Гей-но, гавкни "пра піндосів", дивлячись на мій прапорець біля нікнейму! Чи воно лячно?
"Віккі Спартц прийде- зелена гнида впаде!" Жирним афедроном на палю!
Слава нації!
з піною біля ротаз усіх сил захищає батьківщину.
"Зри у корінь!"(с)