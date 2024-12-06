Атака "шахедов" на Киев: силы ПВО уничтожили более десятка российских БпЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили более десятка российских беспилотников, которые пытались атаковать Киев в ночь на 6 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Ночью враг в очередной раз применил против Киева беспилотники! На столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве единичными целями и с разных направлений. Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа", - говорится в сообщении

Попко сообщил, что силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву.

"Предварительно, в городе зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших", - отметил Попко.

Напомним, в ночь на 6 декабря на дороге в Голосеевском районе Киева обнаружили обломки беспилотника.

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