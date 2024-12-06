За сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений. Половина из них - на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

90 атак врага было убито за прошедшие сутки на Покровском и Кураховском направлениях. Также рашисты увеличили количество штурмов на Времевском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 24 авиаудара, сбросив 31 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Круглое, Петропавловка, Богуславка, Лиман, Лозовая, Константинополь, Комар, Временка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении состоялась одна безуспешная вражеская атака в районе Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Нилиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки.

На Времевском направлении противник совершил 37 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 12 авиационных ударах с применением 17 КАБов и 492 артиллерийских обстрелах.

Удары по врагу

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1660 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 46 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 46 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 56 единиц автомобильной техники и три единицы спецтехники оккупантов.

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