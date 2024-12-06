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Новости Война
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Международное сообщество должно помочь создать условия для переговоров между Украиной и РФ, - МИД Китая

Китай наполягає на переговорах між РФ та Україною

В Китае настаивают на переговорах для урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По нашему убеждению, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" является диалог и переговоры, поэтому международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", - сказал он.

По словам спикера, войну в Украине можно решить только тогда, когда все крупные государства продемонстрируют "положительную энергию".

"Только когда все великие державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращение огня", - добавил Линь Цзянь.

Читайте также: Сотрудничество Китая и РФ на фоне войны в Украине расшатывает мировую безопасность, - глава МИД Канады Жоли

Автор: 

Китай (2946)


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Топ комментарии
+12
ПНХ жолтомордая обезьяна. Сами поддерживают войну снабжая Сосию оружием а нам расказывают что Украине нельзя помогать а то видите ли мы слишком долго сопротивляемся
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06.12.2024 13:11
+6
Чем звиздеть, лучше сами верните оккупированные парашей территории Китая от Приморья до Байкала, а лучше- до Урала.
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06.12.2024 13:13
+5
Починаи з рашки - Піднебеснии мудило
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06.12.2024 13:10
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Починаи з рашки - Піднебеснии мудило
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06.12.2024 13:10 Ответить
ПНХ жолтомордая обезьяна. Сами поддерживают войну снабжая Сосию оружием а нам расказывают что Украине нельзя помогать а то видите ли мы слишком долго сопротивляемся
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06.12.2024 13:11 Ответить
Чем звиздеть, лучше сами верните оккупированные парашей территории Китая от Приморья до Байкала, а лучше- до Урала.
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06.12.2024 13:13 Ответить
Так і роблять китайці. Хоч і неквапливо, але роблять.
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06.12.2024 21:49 Ответить
Чого в Києві досі немає представництва Тайваню?
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06.12.2024 13:25 Ответить
китайські пси. Єдина позитивнв енергія на закінчення війни - виведення рашистських війск із території України до міжнародно визнаних границь.Припинення вогню і поновлення переговорів з рашистом - це вже було, і дало можливість куйлу за 8 -м років переговорів з ним ,підготовити повномаштабну війну і окупацію великої частини України(переговори куйло завжди використовував і використовує для підготовки війни і ще ні разу переговори з рашистськими нелюдями не приводило до миру.
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06.12.2024 13:28 Ответить
Сцукі косоокі,на Тайвань хавальники готують.Україну хочуть замирить із вбивцями терористами!
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06.12.2024 13:28 Ответить
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06.12.2024 17:24 Ответить
Жовтомордий поц
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06.12.2024 13:36 Ответить
Всі питання до омєріканцев! Це вони винуділі аслабадітєлєй защіщятся.
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06.12.2024 13:37 Ответить
Ще один "гарант" Будапештського меморандуму допомагає. Правда, не Україні, а іншому "гаранту"
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06.12.2024 13:52 Ответить
Це розказують ті,хто по клацанню власних пальців можуть зупинити цю війну. Цинічні жовтопикі покидьки. Недоробка японців тепер боком вилазить Україні. Яка жорстка іронія..
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06.12.2024 14:45 Ответить
Тварюки китайськя ,до ГААГИ разом з х*лом ..там ваше місце !!! Та і 🤡 там місце буде ,за те шо підставив міліони українців ,під війну повномаштабну !!!
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06.12.2024 15:22 Ответить
чуча мавзедунавська... на ваших руках українська кров як і на рашистських пі..орах
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06.12.2024 17:13 Ответить
 
 