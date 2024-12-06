Международное сообщество должно помочь создать условия для переговоров между Украиной и РФ, - МИД Китая

В Китае настаивают на переговорах для урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"По нашему убеждению, единственным возможным путем урегулирования "кризиса" является диалог и переговоры, поэтому международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", - сказал он.

По словам спикера, войну в Украине можно решить только тогда, когда все крупные государства продемонстрируют "положительную энергию".

"Только когда все великие державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращение огня", - добавил Линь Цзянь.

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