Сотрудничество Китая и РФ на фоне войны в Украине расшатывает мировую безопасность, - глава МИД Канады Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает, что НАТО фундаментально изменилось, однако сотрудничество Китая и России на фоне войны в Украине расшатывает мировую безопасность.

Об этом она заявила перед началом встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается новоизбранного президента Трампа, он приходит к власти в то время, когда мы очень объединены в поддержке Украины. Его второй мандат начинается, когда НАТО фундаментально изменилось и укрепилось, а многие страны инвестируют в оборону гораздо больше, чем во время его первого мандата", - отметила Жоли.

Она считает, что будучи сильными союзниками и сторонниками Украины, необходимо объяснить новой администрации США, как война в Украине влияет на глобальную безопасность.

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Мы должны говорить о том, насколько то, что происходит в Украине, имеет фундаментальное значение не только для европейской безопасности, но и для североатлантической безопасности и для мировой безопасности", - подчеркнула Жоли.

По ее словам, кооперация Китая и России уже вызывает беспокойство и в Канаде, и в США.

"Мы видим сотрудничество между Китаем и Россией, а также то, что Китай способствует российской войне в Украине. Мы видим, как войска КНДР присоединяются к российским войскам в контексте войны в Украине. Поэтому важно, чтобы наши друзья в Европе понимали это, и я думаю, что мы можем сделать так, чтобы мы работали над этим вместе", - пояснила она.

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