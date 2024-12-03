Співпраця Китаю й РФ на тлі війни в Україні розхитує світову безпеку, - глава МЗС Канади Жолі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає, що НАТО фундаментально змінилося, однак співпраця Китаю та Росії на тлі війни в Україні розхитує світову безпеку.

Про це вона заявила перед початком зустрічі в Брюсселі міністрів закордонних справ країн НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується новообраного президента Трампа, він приходить до влади в той час, коли ми дуже об'єднані в підтримці України. Його другий мандат починається, коли НАТО фундаментально змінилося та зміцнилося, а багато країн інвестують в оборону набагато більше, ніж під час його першого мандату", - зазначила Жолі.

Вона вважає, що будучи сильними союзниками й прихильниками України, необхідно пояснити новій адміністрації США, як війна в Україні впливає на глобальну безпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай заборонив експорт до США корисних копалин, які можуть бути використані у військових цілях

Ми повинні говорити про те, наскільки те, що відбувається в Україні, має фундаментальне значення не лише для європейської безпеки, але й для північноатлантичної безпеки і для світової безпеки", - наголосила Жолі.

За її словами, кооперація Китаю та Росії вже викликає занепокоєння і в Канаді, і в США.

"Ми бачимо співпрацю між Китаєм і Росією, а також те, що Китай сприяє російській війні в Україні. Ми бачимо, як війська КНДР приєднуються до російських військ в контексті війни в Україні. Тому важливо, щоб наші друзі в Європі розуміли це, і я думаю, що ми можемо зробити так, щоб ми працювали над цим разом", - пояснила вона.

Читайте також: Канада має застереження до використання Україною протипіхотних мін США: "Ми бачили наслідки такої зброї"