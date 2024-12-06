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Новини Війна
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Міжнародна спільнота має допомогти створити умови для переговорів між Україною та РФ, - МЗС Китаю

Китай наполягає на переговорах між РФ та Україною

У Китаї наполягають на переговорах для врегулювання війни РФ проти України.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На наше переконання, єдиним можливим шляхом врегулювання "кризи" є діалог та переговори, тому міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту", - сказав він.

За словами речника, війну в Україні можна вирішити лише тоді, коли всі великі держави продемонструють "позитивну енергію".

"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню", - додав Лінь Цзянь.

Читайте: Співпраця Китаю й РФ на тлі війни в Україні розхитує світову безпеку, - глава МЗС Канади Жолі

Автор: 

Китай (4582) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+12
ПНХ жолтомордая обезьяна. Сами поддерживают войну снабжая Сосию оружием а нам расказывают что Украине нельзя помогать а то видите ли мы слишком долго сопротивляемся
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06.12.2024 13:11
+6
Чем звиздеть, лучше сами верните оккупированные парашей территории Китая от Приморья до Байкала, а лучше- до Урала.
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06.12.2024 13:13
+5
Починаи з рашки - Піднебеснии мудило
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06.12.2024 13:10
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Починаи з рашки - Піднебеснии мудило
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06.12.2024 13:10 Відповісти
ПНХ жолтомордая обезьяна. Сами поддерживают войну снабжая Сосию оружием а нам расказывают что Украине нельзя помогать а то видите ли мы слишком долго сопротивляемся
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06.12.2024 13:11 Відповісти
Чем звиздеть, лучше сами верните оккупированные парашей территории Китая от Приморья до Байкала, а лучше- до Урала.
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06.12.2024 13:13 Відповісти
Так і роблять китайці. Хоч і неквапливо, але роблять.
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06.12.2024 21:49 Відповісти
Чого в Києві досі немає представництва Тайваню?
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06.12.2024 13:25 Відповісти
китайські пси. Єдина позитивнв енергія на закінчення війни - виведення рашистських війск із території України до міжнародно визнаних границь.Припинення вогню і поновлення переговорів з рашистом - це вже було, і дало можливість куйлу за 8 -м років переговорів з ним ,підготовити повномаштабну війну і окупацію великої частини України(переговори куйло завжди використовував і використовує для підготовки війни і ще ні разу переговори з рашистськими нелюдями не приводило до миру.
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06.12.2024 13:28 Відповісти
Сцукі косоокі,на Тайвань хавальники готують.Україну хочуть замирить із вбивцями терористами!
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06.12.2024 13:28 Відповісти
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06.12.2024 17:24 Відповісти
Жовтомордий поц
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06.12.2024 13:36 Відповісти
Всі питання до омєріканцев! Це вони винуділі аслабадітєлєй защіщятся.
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06.12.2024 13:37 Відповісти
Ще один "гарант" Будапештського меморандуму допомагає. Правда, не Україні, а іншому "гаранту"
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06.12.2024 13:52 Відповісти
Це розказують ті,хто по клацанню власних пальців можуть зупинити цю війну. Цинічні жовтопикі покидьки. Недоробка японців тепер боком вилазить Україні. Яка жорстка іронія..
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06.12.2024 14:45 Відповісти
Тварюки китайськя ,до ГААГИ разом з х*лом ..там ваше місце !!! Та і 🤡 там місце буде ,за те шо підставив міліони українців ,під війну повномаштабну !!!
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06.12.2024 15:22 Відповісти
чуча мавзедунавська... на ваших руках українська кров як і на рашистських пі..орах
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06.12.2024 17:13 Відповісти
 
 