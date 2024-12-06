Міжнародна спільнота має допомогти створити умови для переговорів між Україною та РФ, - МЗС Китаю
У Китаї наполягають на переговорах для врегулювання війни РФ проти України.
Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На наше переконання, єдиним можливим шляхом врегулювання "кризи" є діалог та переговори, тому міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту", - сказав він.
За словами речника, війну в Україні можна вирішити лише тоді, коли всі великі держави продемонструють "позитивну енергію".
"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню", - додав Лінь Цзянь.
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