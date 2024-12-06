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Сырский в День ВСУ: Для меня честь командовать таким мужественным и сильным войском. ВИДЕО

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Командующие различных родов войск ВСУ поздравили защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в видеообращении заявил: "Мы одолеем врага! Для меня честь командовать таким мужественным и сильным войском!".

Командующий объединенных сил Андрей Гнатов подчеркнул, что именно украинская армия пишет современную историю героизма.

"От Волчанска до Купянска, от Лимана до Часова Яра, от Торецка до Курахово - везде наши воины героически держат линию обороны, линию нашей свободы. Мы боремся не только за Украину, но и за мир, который верит в право человека на достоинство, право на жизнь, право быть свободными.

Сейчас мы вспоминаем и тех, кто уже не с нами. Тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну. Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах. Мы склоняем головы перед их памятью. Это они дали нам возможность продолжать борьбу и говорить о будущем нашего государства", - отметил он.

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Командующий ВМС Алексей Неижпапа сказал, что на земле, в небе и на море воины поддерживают друг друга и вместе работают ради будущего.

"Каждый из вас - пример отваги, самоотверженности и профессионализма, а ваша служба ежедневно приближает нас к заветной цели. В этот день мы также вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - отметил командующий.

Командующий Сил специальных операций Александр Трепак поздравил воинов и ветеранов с Днем ВСУ: "На переднем крае этой войны, закаленные в ожесточенных боях с врагом, вы продолжаете быть образцом для Украины и защищаете весь свободный мир".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы хотим честного мира для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Командующий Сил ТрО Игорь Плахута отметил, что сегодня в Украине почти у каждого кто-то на войне - сын или дочь, брат или сестра, отец, мать, друг, сосед, товарищ по партии.

"Сотни тысяч мужчин и женщин оставили свою мирную жизнь, чтобы защитить свою страну и свою семью! Чтобы их родные могли спокойно ходить по улицам, названным в честь наших героев. Жить в свободной и независимой стране. И видеть над собой родной сине-желтый флаг, а не отвратительный триколор!" - сказал генерал-майор.

В Командовании ДШВ отметили, что сегодня страна чтит не просто профессию или обязанность - а призвание. Призвание защищать, защищать, отстаивать свободу и достоинство нашего народа.

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Командование Сухопутных войск подчеркнуло, что для каждого украинца Вооруженные Силы Украины стали настоящим символом стойкости, несокрушимости, доблести, чести: "Именно вы, боевые побратимы и сестры, несмотря на звания и должности, заботитесь о счастливом будущем наших детей. Это то, за что все мы ведем совместную борьбу. И обязаны одержать Победу!".

Силы беспилотных систем ВСУ отметили, что Вооруженные Силы Украины - это не только мощная армия, но и символ несокрушимости, единства и веры в победу.

"Силы беспилотных систем являются неотъемлемой частью этой борьбы. Благодаря инновациям, точности и решимости мы ежедневно вносим свой вклад в общую победу, помогая защищать каждый уголок нашей страны", - добавили там.

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День Вооруженных Сил Украины

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил. Праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В День Вооруженных Сил традиционно проводят торжества, награждение военных и минуты молчания в память о павших воинах.

Автор: 

День Вооруженных сил Украины (30) Александр Сырский (580) Неижпапа Алексей (79) Игорь Плахута (5) Андрей Гнатов (14)


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Топ комментарии
+12
А для Українського війска також честь, коли ним командує Сирський?????
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06.12.2024 15:02
+9
він забув спочатку сказати про головне. "для мене честь бути під командуванням такого мужнього і сильного лідора!". ну а вже потім офіційну отсєбятіну може пороти))
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06.12.2024 15:08
+6
а підтанцьовувати недомірку уклоністу? А зазирати в гланди синулі фсбешного кондома із пристріленим П.О. братом, що продавав посади?
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06.12.2024 15:23
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А для Українського війска також честь, коли ним командує Сирський?????
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06.12.2024 15:02 Ответить
Військо не проти , українціці теж "ЗА" . в чьому проблема? усе по плану
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06.12.2024 15:18 Ответить
Та і в КНДР всі за.
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06.12.2024 15:57 Ответить
він забув спочатку сказати про головне. "для мене честь бути під командуванням такого мужнього і сильного лідора!". ну а вже потім офіційну отсєбятіну може пороти))
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06.12.2024 15:08 Ответить
про його честь ,найкраще відають і знають , ті що в окопах , від кровопивці й нелюда рашистського .Україну боронять,
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06.12.2024 15:16 Ответить
а підтанцьовувати недомірку уклоністу? А зазирати в гланди синулі фсбешного кондома із пристріленим П.О. братом, що продавав посади?
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06.12.2024 15:23 Ответить
Брехливий негідник…
те що ви «творите свідчить зовсім про інше…
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06.12.2024 15:37 Ответить
і подумки додав "я вас всіх сточу в м'ясних штурмах "
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06.12.2024 15:57 Ответить
Не виправдовує він цієї честі.
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06.12.2024 16:00 Ответить
щось, друже, у тебе хйово виходить. є з чим порівняти...
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06.12.2024 16:03 Ответить
идиот
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06.12.2024 21:35 Ответить
с шойгу?
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06.12.2024 21:36 Ответить
В штабах ,ще пошукайте "сильних і мужніх",там де дупи гріють
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06.12.2024 16:22 Ответить
Гидко читати коменти! Для більшості ворог Сирський а не Путін. Вам дегінератам не вгодиш, те що ЗСУ, вже три роки зтримує мордор, заслуга тільки ваша, ви в мясних штурмах не вставаючи з диванів тримаєте фронт, геніальний полководець сидить в кожному недоумку, всі імбіцили краще за Сирського знають шлях до перемоги. А чуть не забув - Більше за Сирського, вся ця публіка нинавидить тільки Зелю, хоча 100% з них саме за нього і голосувало...
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06.12.2024 17:06 Ответить
Сам собі протирічиш. І брешеш. Сирський малокваліфікований військовий. Він це доказує щоденно гибеллю тисяч наших військових. А зільонський - це тупе малограмотне створіння, яке як піну винесло наверх політичного життя.
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07.12.2024 09:02 Ответить
у нас хоч диван український на відміну від твого румунського ))

сиди там зебот, не гавкай
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07.12.2024 09:23 Ответить
а ще так відповім -"не так страшні мовсковські воші, як українські гниди"

сирок саме з таких ..як і всі зельоні
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07.12.2024 09:28 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1865052809793593817

В День Збройних сил України і Святого Миколая вітаємо наших воїнів: козацького здоров'я вам, наші рідні та Божої безпеки! А також діточок, батьків, дружин, рідних загиблих у московсько-українській війни захисників та захисниць України - низький уклін вам за Героїв та Божої ласки!
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06.12.2024 17:42 Ответить
Добрий вечір, Я особисто вважаю що Україна. Не має а мусить ПЕРЕМОГТИ. Це просто так має бути.
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06.12.2024 18:55 Ответить
Слава ЗСУ!
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06.12.2024 19:40 Ответить
******* ти на,,,,он стільки людей поклав і нічого не достигнув вітати треба ту людину яка в продовж 2 х років тримала оборону брала території з мін втратами поверніть Залужного , козлина ти тільки губимо ((((((
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06.12.2024 20:44 Ответить
спасибо!!!
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06.12.2024 21:34 Ответить
Героям слава!
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07.12.2024 00:36 Ответить
Блюдолиз. сам віриш у те що говориш?
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07.12.2024 08:57 Ответить
Це що його особиста охорона з дуполизів..
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07.12.2024 15:50 Ответить
 
 