Сырский в День ВСУ: Для меня честь командовать таким мужественным и сильным войском. ВИДЕО

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Командующие различных родов войск ВСУ поздравили защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в видеообращении заявил: "Мы одолеем врага! Для меня честь командовать таким мужественным и сильным войском!".

Командующий объединенных сил Андрей Гнатов подчеркнул, что именно украинская армия пишет современную историю героизма.

"От Волчанска до Купянска, от Лимана до Часова Яра, от Торецка до Курахово - везде наши воины героически держат линию обороны, линию нашей свободы. Мы боремся не только за Украину, но и за мир, который верит в право человека на достоинство, право на жизнь, право быть свободными.

Сейчас мы вспоминаем и тех, кто уже не с нами. Тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну. Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах. Мы склоняем головы перед их памятью. Это они дали нам возможность продолжать борьбу и говорить о будущем нашего государства", - отметил он.

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Командующий ВМС Алексей Неижпапа сказал, что на земле, в небе и на море воины поддерживают друг друга и вместе работают ради будущего.

"Каждый из вас - пример отваги, самоотверженности и профессионализма, а ваша служба ежедневно приближает нас к заветной цели. В этот день мы также вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - отметил командующий.

Командующий Сил специальных операций Александр Трепак поздравил воинов и ветеранов с Днем ВСУ: "На переднем крае этой войны, закаленные в ожесточенных боях с врагом, вы продолжаете быть образцом для Украины и защищаете весь свободный мир".

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Командующий Сил ТрО Игорь Плахута отметил, что сегодня в Украине почти у каждого кто-то на войне - сын или дочь, брат или сестра, отец, мать, друг, сосед, товарищ по партии.

"Сотни тысяч мужчин и женщин оставили свою мирную жизнь, чтобы защитить свою страну и свою семью! Чтобы их родные могли спокойно ходить по улицам, названным в честь наших героев. Жить в свободной и независимой стране. И видеть над собой родной сине-желтый флаг, а не отвратительный триколор!" - сказал генерал-майор.

В Командовании ДШВ отметили, что сегодня страна чтит не просто профессию или обязанность - а призвание. Призвание защищать, защищать, отстаивать свободу и достоинство нашего народа.

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Командование Сухопутных войск подчеркнуло, что для каждого украинца Вооруженные Силы Украины стали настоящим символом стойкости, несокрушимости, доблести, чести: "Именно вы, боевые побратимы и сестры, несмотря на звания и должности, заботитесь о счастливом будущем наших детей. Это то, за что все мы ведем совместную борьбу. И обязаны одержать Победу!".

Силы беспилотных систем ВСУ отметили, что Вооруженные Силы Украины - это не только мощная армия, но и символ несокрушимости, единства и веры в победу.

"Силы беспилотных систем являются неотъемлемой частью этой борьбы. Благодаря инновациям, точности и решимости мы ежедневно вносим свой вклад в общую победу, помогая защищать каждый уголок нашей страны", - добавили там.

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День Вооруженных Сил Украины

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил. Праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В День Вооруженных Сил традиционно проводят торжества, награждение военных и минуты молчания в память о павших воинах.