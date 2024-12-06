Сырский о Курском направлении: Сейчас наша главная задача – усилить устойчивость обороны и подготовить резервы
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время пребывания в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении, отметил, что главная задача сейчас - усилить оборону и обеспечить бесперебойную подачу боеприпасов в части и подразделения.
Об этом Сырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, работа в пунктах управления и непосредственно на поле боя продолжается практически в круглосуточном режиме.
"Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", - подчеркнул он.
Сейчас наша главная задача - усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", - отметил Сырский.
Напомним, ранее Сырский заявил, что во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.
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СИРСЬКИЙ МОЛОДЕЦЬ бо здає по 3-4 села в день і по 1 місту раз в 2-3 місяці
сервер в омані зробить результат який потрібно..
ти тока повернися, любий .....я тебе чекаю....
на в глаза псіні подивитися
саме за поперек і голосняк 19 і був...
сподобалося?
Тому, плани вже будуть після вашого демонтажу. Дасть бог і корпуси з дивізіями появляться, а не цей "клуб знайомих гомосеків"