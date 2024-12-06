Сырский о Курском направлении: Сейчас наша главная задача – усилить устойчивость обороны и подготовить резервы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время пребывания в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении, отметил, что главная задача сейчас - усилить оборону и обеспечить бесперебойную подачу боеприпасов в части и подразделения.

Об этом Сырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, работа в пунктах управления и непосредственно на поле боя продолжается практически в круглосуточном режиме.

"Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", - подчеркнул он.

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Сейчас наша главная задача - усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", - отметил Сырский.

Напомним, ранее Сырский заявил, что во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.



