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Новости Война
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Сырский о Курском направлении: Сейчас наша главная задача – усилить устойчивость обороны и подготовить резервы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время пребывания в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении, отметил, что главная задача сейчас - усилить оборону и обеспечить бесперебойную подачу боеприпасов в части и подразделения.

Об этом Сырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, работа в пунктах управления и непосредственно на поле боя продолжается практически в круглосуточном режиме.

"Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", - подчеркнул он.

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Сейчас наша главная задача - усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", - отметил Сырский.

Напомним, ранее Сырский заявил, что во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.

Сирський озвучив головні завдання для ЗСУ на Курському напрямку
Сирський озвучив головні завдання для ЗСУ на Курському напрямку

Автор: 

Александр Сырский (580) Курск (1088)


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Топ комментарии
+5
ЗАЛУЖНОГО ЗВІЛЬНИЛИ бо не було плана як за рік звільнити всі території

СИРСЬКИЙ МОЛОДЕЦЬ бо здає по 3-4 села в день і по 1 місту раз в 2-3 місяці
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06.12.2024 15:10
+4
Донбас - нє?
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06.12.2024 15:07
+3
далі ви будете гогосувати в дії..
сервер в омані зробить результат який потрібно..
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06.12.2024 15:13
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Донбас - нє?
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06.12.2024 15:07 Ответить
ЗАЛУЖНОГО ЗВІЛЬНИЛИ бо не було плана як за рік звільнити всі території

СИРСЬКИЙ МОЛОДЕЦЬ бо здає по 3-4 села в день і по 1 місту раз в 2-3 місяці
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06.12.2024 15:10 Ответить
Плохо все . Печально .
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06.12.2024 15:13 Ответить
далі ви будете гогосувати в дії..
сервер в омані зробить результат який потрібно..
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06.12.2024 15:13 Ответить
Ну розумний - аж страшно... Хтоб міг подумати ? - головне завдання - посилити стійкість оборони та підготувати резерви. Ніхто б не здогадався - а Сирський здогадався з першого разу...
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06.12.2024 15:20 Ответить
А про втрату Донбасу не думаєш,чи це такий "план перемоги" ? адже чого варта малонаселені пункти на курщині з густонаселеними промисловими агломераціями на Доннечині де ворог щоденно захоплює наші населені пункти і хто зупаинить ворога ?
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06.12.2024 15:21 Ответить
Просто на донбасі не вистачає такого героя як ти
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06.12.2024 16:05 Ответить
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06.12.2024 20:44 Ответить
"а я дівчина хороша, світлока - йому все віддам!"
ти тока повернися, любий .....я тебе чекаю....
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06.12.2024 15:29 Ответить
***** вже шостий рік...
на в глаза псіні подивитися
саме за поперек і голосняк 19 і був...
сподобалося?
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06.12.2024 15:42 Ответить
Дегенерат, в тебе фронти валяться!
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06.12.2024 15:57 Ответить
Все йде по плану
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06.12.2024 16:07 Ответить
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06.12.2024 20:47 Ответить
Це вже як курка без голови : по двору бігає а голову десь згубила.
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06.12.2024 16:20 Ответить
Вам тупими очима на пусті мапи залишилось дивитись лічені місяці.
Тому, плани вже будуть після вашого демонтажу. Дасть бог і корпуси з дивізіями появляться, а не цей "клуб знайомих гомосеків"
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06.12.2024 16:47 Ответить
Він тільки тепер зрозумів, чи це просто виступ з трибуни?
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06.12.2024 18:42 Ответить
 
 